Haïti – Politique : Portrait de Jovenel Moïse, 58e Président d’Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

Jovenel Moïse, le 58e Président de la République d’Haïti qui sera investi dans ses fonctions à la magistrature suprême de la Nation le 7 février 2017, est né le 26 juin 1968 au Trou du Nord (département du Nord-Est) dans une famille modeste (père agriculteur et mécanicien, mère couturière).



En juillet 1974, il s’installe avec sa famille à Port-au-Prince où il poursuit ses études primaires à l’École Nationale Don Durélin, puis ses études secondaires au Lycée Toussaint Louverture d’abord et ensuite, au Centre Culturel du Collège Canado Haïtien. Plus tard, il fréquente la Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université Quisqueya. Malgré son avenir d’éducateur déjà tracé, il change de direction pour se lancer dans l’entreprenariat.



En 1996, il quitte la capitale et s’installe à Port-de-Paix, avec le rêve de développer l’arrière pays.



Avec très peu de capital d’investissement, il crée sa première entreprise à Port-de-Paix, « JOMAR Auto Parts », toujours en opération de nos jours.



La même année, son amour de la terre oriente ses efforts vers la mise en place d’un projet agricole. Jovenel met sur pied une plantation de bananes de 10 hectares dans le Département du Nord-Ouest.



Peu de temps après alors père de famille, il prend conscience que l’accès à l’eau potable représente un enjeu majeur dans l’arrière pays et se lance dans un nouveau projet. En 2001, fort de ses expériences, il décide d’apporter une solution à ce problème. Il se met en partenariat avec la compagnie Culligan de Port-au-Prince et combinant des prêts d’institutions financières et de particuliers, non sans difficulté, il débute une usine d’eau qui distribuera de l’eau potable dans les régions du Nord-Ouest et du Nord-Est.



À partir de ses succès dans le monde des affaires et son désir d’appuyer le développement communautaire, Jovenel devient en 2004, membre de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Nord-Ouest (CCINO). En très peu de temps, il est élu président de la CCINO. Sa capacité à bâtir une synergie de groupe lui permette de devenir Secrétaire général de la Chambre de Commerce et de l’Industrie d’Haïti (CCIH) où il joue un rôle significatif dans l’intégration des Chambres de Commerce régionales, afin d’assurer leur pleine et juste représentation au sein de la CCIH.



Intéressé par l’électrification régionale, il forme en 2008 avec plusieurs associés, la Compagnie Haïtienne d’Énergie S.A. (COMPHENER S.A.), qui vise apporter l’énergie solaire et éolienne aux 10 communes du département du Nord-Ouest.



En 2012, au Trou du Nord, il fonde AGRITRANS S.A. , portant le projet agricole NOURRIBIO à devenir…….lire la suite sur haitilibre.com