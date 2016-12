Le secteur agricole en Haïti s’est comporté très mal en 2016, en dépit d’une croissance de 3%

Les dernières données fournies par l’Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI), dans ses comptes économiques en 2016, font état d’une croissance de 3% du secteur agricole en Haïti pour l’exercice 2015-2016 écoulé, ce secteur qui représente encore 20% du PIB en 2016 et qui a beaucoup contribué à la réalisation de cette croissance de 1.4% de l’économie pour l’exercice précédent, contre 1.2% en 2015, soit la pire croissance économique d’Haïti pour la période 2011-2016.

En effet, selon les premières estimations effectuées à partir des données préliminaires fournies par le Ministère de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), la valeur ajoutée à prix constant de la branche Agriculture, Sylviculture, Elevage et Pêche est passée de 3,131 millions de gourdes en 2015 à 3,226 millions de gourdes en 2016, soit une augmentation de 3%, contre une chute de 5.4% de l’année précédente.

Donc, avec une croissance de seulement 3% en 2016, le secteur agricole n’a pas retrouvé son niveau de 2014, où la valeur ajouté était de l’ordre de 3,311 millions de gourdes contre 3,226 millions de gourdes en 2016. Ce qui veut dire clairement qu’on ne peut pas parler de performance du secteur agricole en 2016, car il revenait d’une chute de plus de 5% en 2015. Donc, pour parler de stagnation ou d’une meilleure performance de l’agriculture, ce secteur devait enregistrer une croissance d’au moins 5.5% en 2016, d’après nos analyses.

Si d’éventuelle mise en place de politiques publiques stratégiques favorables à l’augmentation de la production de biens agricoles en Haïti est encourageante et peut aider à combattre la pauvreté notamment en milieu rural, il ne faut pas croire qu’on peut développer l’économie et mettre de l’argent dans les poches des citoyens avec seulement la production de biens agricoles qui ont déjà de faibles valeurs ajoutées, mais il faut penser beaucoup plus à la transformation, à l’agro-industrie pour de meilleurs revenus, de plus forte valeur ajoutée et génération de plus d’emplois possibles favorables à une meilleure croissance de l’économie.

Riphard Serent, MPA

Economiste

Radio Vision 2000

riphardserent@gmail.com