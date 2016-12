Élections : Le Cep renvoie au 3 janvier 2017 la publication des résultats définitifs de la présidentielle en Haïti

P-au-P, 29 déc. 2016 [AlterPresse] — Les résultats définitifs de la présidentielle du 20 novembre 2016 en Haïti ne devraient être connus que le mardi 3 janvier 2017, au lieu de la date, initialement prévue, du jeudi 29 décembre 2016, fait savoir le Conseil électoral provisoire (Cep).

La demande de vérification, formulée par les partis politiques contestataires, et les différentes étapes (qui restent à franchir) dans le processus de contentieux électoral justifieraient la décision de report de la publication des résultats définitifs de la présidentielle, souligne une note de la direction exécutive du Cep, en date du mercredi 28 décembre 2016, dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Différents analystes politiques anticipaient l’éventualité d’un report de la publication des résultats définitifs de la présidentielle du 20 novembre 2016, depuis le début, dans la soirée du mardi 20 décembre 2016, des opérations de vérification de 1,560 procès-verbaux (12% de l’ensemble), décidées par le Bureau de contentieux électoral national (Bcen).

Quelques heures auparavant, par décision, rendue publique, le mercredi 28 décembre 2016, par les 9 membres du Conseil électoral provisoire – « réunis en séance extraordinaire » -, l’institution électorale avait rejeté, « pour cause de tardivité et défaut de fondement », la demande – pour « suspicion légitime de partialité caractérisée » – en récusation (en masse) des juges du Bureau du contentieux électoral national (Bcen), formulée par la plateforme politique Pitit Dessalines du candidat à la présidence Jean-Charles Moïse, la Ligue alternative pour le progrès et l’émancipation haïtienne (Lapeh) du candidat à la présidence Jude Célestin et Fanmi Lavalas de la candidate à la présidence Maryse Narcisse [1].

Sont attendues, aujourd’hui 29 décembre 2016, dans l’opinion publique, les réactions des avocats des trois partis politiques contestataires, y compris Fanmi lavalas – qui ont signé, en commun, le 28 décembre 2016, une note relatant les démarches, non couronnées de succès, effectuées auprès du Bcen, sur la méthodologie de vérification des 1,560 procès-verbaux (soit 12% de l’ensemble), « de manière aléatoire » au Centre de tabulation des votes (Ctv).

Quelle attitude auront les partisans du Parti haïtien tèt kale (Phtk), qui s’apprêtaient à célébrer, le 29 décembre 2016, la « victoire », disent-ils, « déjà acquise », au premier tour, de leur candidat à la présidence Jovenel Moïse ?

Jusque vers 0:00 locale (5:00 gmt), ce jeudi 29 décembre 2016, la note de report au 3 janvier 2017 (des résultats définitifs de la présidentielle du dimanche 20 novembre 2016) n’était pas encore disponible sur le site Internet du Cep.

Cependant, beaucoup de confrères, qui avaient partagé l’information sur leurs réseaux professionnels, ont confirmé disposer de la teneur de la note, du mercredi 28 décembre 2016, émanant de l’organisme électoral en Haïti.

Entre-temps, c’est à partir de ce jeudi 29 décembre 2016, que seront publiés, progresivement…….lire la suite sur alterpresse.org