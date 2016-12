Éphéméride du jour,…28 Décembre 1878 – Naissance de Nicolas Guillaume Fabre Geffrard, homme politique haïtien

28 Décembre 1878 Naissance de Nicolas Guillaume Fabre Geffrard, homme politique haïtien

EDUCATION

Education aux Cayes où fut stationné son père adoptif.

CARRIERE:

.- S’enrôla dans l’armée en 1821.

.- Capitaine en 194, il combattit aux côtés des insurgés de Praslin, le gouvernement de Boyer.

.- En 1945, le président Guerrier le nomma Général de division, un grade rétrogradé l’année suivante par le président Jean-Baptiste Riché qui lui enleva également le commandement de Jacmel.

.- Sous la présidence Soulouque, il devint commandant-en-chef de l’armée et sous l’empire Duc de Tabarre.

.- En 1858, il accepta de prendre la tête du mouvement insurrectionnel contre l’Empereur Faustin 1er.

.- Président d’Haïti en Janvier 1859.

ACTES POLITIQUES:

.- Restauration de la Constitution de 1846 qui fit de lui un président à vie.

.- Publication d’un Code civil en 1864.

.- Tentative d’une réorganisation de l’armée.

.- Encouragea le commerce et l’exportation en ouvrant plusieurs ports dont celui d’Aquin, de Miragoâne et de Saint Marc.

.- Encouragea l’agriculture et initia une immigration des noirs américains.

.- Finalisa le processus devant conduire à la signature d’un Concordat avec le Saint Siège.

.- Renvoi le parlement en juin 1963.

Aujourd’hui, 28 Décembre 2016

363ème jour de l’année, 52ème semaine de l’année

3jours avant la fin de l’année

Journée Nationale

1934 La Perse prend le nom d’Iran

UN FAIT A RETENIR

28 Décembre 1886 Invention du lave-vaisselle

La première mention d’une machine lavant la vaisselle remonte à 1850. Les lave-vaisselle modernes descendent d’un modèle imaginé par Joséphine Cochrane en 1886, semi-automatique. Les premiers éléments électriques sont ajoutés en 1920. Cet appareil domestique est devenu un équipement courant en Occident dans les années 1980.

HAITI

28 Décembre

1806 Election d’Henri Christophe comme président d’Haïti

Sous l’égide de la Constitution voté la veille, Henri Christophe est élu président par l’Assemblée Constituante. Se méfiant des gens de l’Ouest et de la constitution, il refusa de siéger à Port-au-Prince. Une guerre civile entre le Nord et l’Ouest éclata et conduisit à la scission du pays.

La Pensée du Jour

«Ne baisse pas les bras, tu risquerais de le faire deux secondes avant le miracle.»

Proverbe Arabe

PRENOM DU JOUR

Saint-Innocent mais aussi Gaspard, Gasparde, Gaspardine, Gasparine, Jasper…

Ils furent égorgés sur l’ordre d’Hérode quand celui-ci apprit qu’un futur « Roi des Juifs » venait de naître à Bethléem et qu’il ordonna de massacrer les enfants mâles de moins de deux ans, pour que ses héritiers n’aient pas de rivaux. On estime aujourd’hui le nombre des victimes à une vingtaine.

Aujourd’hui

Mercredi 28 Décembre 2016 Dernier Quartier

Jeudi 29 Décembre 2016 Nouvelle Lune

L’Ere des Capricorne, Comprise entre le 22 Décembre et le 21 Janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Carlo Vieux «mwen dezole»

Pour découvrir la musique du groupe Carlo Vieux «mwen dezole»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=nrw5OmHa0E4

C’est à travers une note de presse publiée sur les réseaux sociaux, que l’un des membres de The Belizaire Music Group a annoncé l’intégration de Carlos Vieux dans le Groupe 5Lan.

Richard Cavé de son coté, est sur la bonne voie avec sa nouvelle formation KAÏ, qui fera sa grande première en Haïti ce soir, à l’Hôtel Karibe en compagnie de Enposib et Mikaben. Le tube vidéoclipés “Malade” joue en boucle dans tous les médias du pays.

A rappeler que 5Lan est une formation basée en Floride, qui a performé pour la première fois en Haïti à l’Hôtel Karibe le jeudi 18 août dernier.

En attendant, le staff donne rendez-vous le 7 janvier prochain à Karu Night Club : Fort Lauderdale dans une soirée baptisée “5Lan Reloaded” avec des performances live de Carlo Vieux, Oswald, Dj 5 Etwal et les autres musiciens.

Festival Arts –Jusqu’au 30 décembre 16

EXPOSITION DES ŒUVRES DE QUATORZE ARTISTES HAITIENS

À cette exposition collective, on retrouve quatorze artistes avec une composition différente. Sonel Guerrier, Ted Zamy Dorvil, Odette Faustin et Annick Duvivier Ralph Allen, Geneviève Vanté, Junior Michel et Katia San Millan, Fontus Simon, Galie Pelissier, Gary Laurrent, Alix Xavier, Florence Celcis et Garry Douyon.

Pour plus de renseignement:

Tél.: 37 16 00 18

43, Rue Magny

Pétion-Ville, Haïti

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

28 Décembre 1622 Décès – François de Sales

François de Sales, prélat né en Savoie, évêque et docteur de l’Église, fondateur avec sainte Jeanne de Chantal de l’ordre de la Visitation. Il a écrit Introduction à la vie dévote et le Traité de l’amour de Dieu. Il a été canonisé en 1665.

28 Décembre 1856 Naissance – Woodrow Wilson, homme politique américain né à Staunton en Virginie. Il est 28e président des États-Unis (du 4 mars 1913 au 3 mars 1921).

Pacifiste convaincu, Wilson réussit à garder les États-Unis en dehors des conflits pendant les trois premières années de la Première Guerre mondiale. C’est à contrecœur qu’il intervient et c’est pourquoi il lance l’idée d’une instance de coopération internationale, la Société des nations.

Il reçoit le prix Nobel de la paix en 1919

28 Décembre 1869 Brevet de la gomme à mâcher

L’Américain William Finley Semple dépose pour la première fois le brevet de la gomme à mâcher (chewing-gum), produite avec la sève caoutchoutée du sapotier. Finley ne commercialisera pas son invention. C’est le new-yorkais Thomas Adams qui en aura l’idée vers 1870 en mettant au point une machine pour la produire (Bubble Gum).

28 Décembre 1916 Décès – Eduart Strauss

Le cadet des frères Strauss, Eduard, est né à Vienne. Il fait de solides études et désire se consacrer à la carrière diplomatique, mais, au contact de ses deux frères et de leur musique de divertissement, il devient également compositeur.

Johann lui confie la direction de son orchestre et il débute le 8 avril 1862. Son charme et son imperturbable élégance sur le podium le font très vite surnommer par les Viennois « le bel Edi ». Il est le prototype du véritable enfant de Vienne, chaleureux et aimable. Il présente ses propres œuvres parmi celles de ses frères, mais il est moins talentueux que Johann et Josef. Lorsqu’il dissout l’orchestre Strauss, en 1901, il a écrit environ trois cents œuvres, dont les plus nombreuses sont des polkas.

28 Décembre 1923 Décès – Gustave Eiffel

Né à Dijon, Gustave Eiffel sort de l’École Centrale des Arts et Manufactures en 1855 où il obtient un diplôme d’ingénieur chimiste. Le jeune entrepreneur se spécialise dans la construction métallique.

Il s’installe à son compte en 1864 comme « constructeur », c’est-à-dire comme entrepreneur spécialisé dans les charpentes métalliques. L’entreprise emporte alors plusieurs grandes commandes d’édification de viaducs et de bâtiments à structure ou charpentes métalliques.

Mais il est surtout connu pour la Tour Eiffel, construite en 1887-1889 pour l’Exposition universelle de 1889 à Paris, ville dont elle est devenue le symbole.

28 Décembre 1958 Che Guevara prend la ville de Santa Clara

Che Guevara accompagné de seulement 300 hommes, parvient à prendre la ville de Santa Clara pendant la révolution cubaine.

28 Décembre 1962 Naissance – Michel Petrucciani, pianiste et compositeur de jazz français.

Michel Petrucciani est handicapé dès la naissance du fait d’une ostéogenèse imparfaite (osteogenesis imperfecta), la « maladie des os de verre » (atteint de la forme sévère, sa taille adulte n’atteindra que 99 cm, et il sera victime de fractures même pendant ses concerts). Il ne peut pas être scolarisé, mais reçoit des cours de professeurs particuliers et suit un enseignement par correspondance.

Il reçoit une formation musicale de son père (qui lui fabrique un rehausseur de pédales, comme le fera plus tard Steinway) et de Raymonde Jacquemart qui lui apprennent le piano. Ainsi, il chante les classiques du jazz à trois ans, joue du piano à quatre et accompagne le trompettiste américain Clark Terry à treize.

En 1981, il part aux États-Unis. Il est le premier artiste non américain à signer un contrat avec Blue Note chez qui il reste sept ans. À la fin des années 1980, il quitte la Californie pour s’installer à New York.

Dans les années 1990, il se produit en public et enregistre des disques en divers lieux du monde. Son jeu est caractérisé par une remarquable indépendance des mains gauche et droite et une vitesse d’exécution exceptionnelle due à un entraînement intensif et peut-être à ses grandes mains aux os légers, ce qui permet à ses doigts de rebondir très vite sur les touches. Il est également compositeur, avec une préférence pour les thèmes brésiliens (Brazilian Like), souvent présents dans ses disques.

Épuisé par son rythme de vie et de tournées, il meurt à 36 ans d’une pneumonie à Manhattan.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

