Un premier album solo pour Boulo Valcourt

Source Le Nouvelliste

Le chanteur Boulo Valcourt, travailleur et inventif, signe le mardi 27 décembre à Karibe son premier album solo Kè mwen fè mal /Au cœur ça fait mal à Karibe. Boulo est peut-être l’artiste le plus accompli de sa génération. Il a déjà donné le meilleur de lui-même dans différents disques auxquels il a participé. En solo , cette fois , il va signer à Karibe son premier album le mardi 27 décembre 2016, à 5hres p.m.

Fruit d’un travail réalisé en symbiose avec Jocel Alméus, Syto Cavé, cet album réunit des chansons de toutes les tendances du chanteur-guitariste.Parolier, il a écrit lui-même la plupart des chansons figurant sur l’album. Plusieurs fois primé dans la Caraïbe pour ses talents Boulo a obtenu la reconnaissance internationale pour son travail intense .Ses concerts récents en Amérique du Nord et aux Antilles trouvent un écho dans le public, conquis par sa voix et son style. L’artiste est ainsi présenté sur la pochette de l’album: « Boulo Valcourt (né en 1946 au Cap-Haïtien, Haïti) compte parmi l’un des piliers du paysage de jazz en Haïti et dans la diaspora depuis plus de cinquante ans. Le chanteur, guitariste, compositeur et arrangeur a été l’un des membres fondateurs des groupes musicaux très connus tels que Ibo Combo, Caribbean Sextet, Pikliz, Djanm, et Haïtiando. Qu’il soit du passé ou encore du présent, Valcourt passe sa carrière à collaborer avec des musiciens de gros calibre, tels qu’ Azor (Léonord Fortuné), Réginald Policard, Jean Jean et Phillipe « Toto » Laraque, Lionel Benjamin,…….lire la suite sur lenouvelliste.com