Une onzième bougie pour Kreyòl La

Source Ticket Magazine

Les fans de Kreyòl La étaient réunis ce samedi 24 décembre pour fêter leur onzième anniversaire au NH El Rancho à Pétion-Ville. Pour souffler cette nouvelle bougie, Carlo Vieux, Phylissia Ross, Michaelle Cartright, Fantom étaient aussi de la partie. Pour ce 24 décembre 2016, les party people avaient le choix. En plus des réveillons, fêtes familiales, plusieurs affiches leur étaient offertes. Mais les fans de Kreyòl La ont répondu à l’invitation. Et si cette soirée a eu du mal à décoller, elle fut néanmoins belle. Après la prestation de Phylissia Ross, la bande à Ti Joe prend les rênes la soirée, mais on a le temps d’apprécier la performance de Carlo Vieux qui interprète Mwen dezole et Pitit sa pa pou mwen. Sonorisation à point, animation torride, Kreyòl La, qui a déjà produit trois albums studio, cinq disques live, offre un mélange de ses différents albums. Une prestation où les anciens succès côtoient les nouveaux.

Viens chez moi, Li pa vini, Pa et Ma, Kimele m, Triye, Turn me on, Before and after avec Michaelle Cartright, pour ne retenir que ceux-là. Avec Ti Joe et TMD, les rabòday et hit afro s’invitent aussi à la fête. Que veut-on, le Djaz de la jeunesse se met à l’air du temps. Si certains restent confortablement assis à leur table, au-devant de la scène, on s’amuse sans compter en ce matin de Noël. De 2005 à 2016, Kreyòl La a connu des défections, des périodes d’instabilité mais a su pendant plus d’une décennie se renouveler, s’adapter, pour se maintenir dans la durée. Onze années de sacrifices, de dur labeur. Beaucoup d’efforts pour produire des morceaux capables de fidéliser les fans. « Kreyòl La est une école de bravoure, de détermination, mais surtout de discipline.

Le fait que nous ne vivons que de la musique est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous avons toujours trouvé des moyens pour surmonter les difficultés », confie Ti Joe pour expliquer les raisons qui ont permis à ce groupe de perdurer. Un problème de parking met fin au bal Trouver une place de parking, voilà la galère de ceux qui sortent le soir. Car ils sont rares les lieux qui peuvent accueillir sans encombre les dizaines de fêtards qui font le déplacement. Quand les affiches sont intéressantes, il faut compter…….lire la suite sur lenouvelliste.com