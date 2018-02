Haïti accueille la 29e session de la CARICOM

Source Jodel Alcidor | Le National

Assurant la présidence du Marché commun de la Caraïbe (CARICOM) depuis le 1e janvier 2018, Haïti accueille cette année la 29e conférence des chefs d’État de la CARICOM. Cet évènement se déroulera les 26 et 27 février à Pétion-Ville. Quarante millions de gourdes, selon le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Antonio Rodrigue, seront décaissées pour la réalisation de cette activité.

À quelques jours de la tenue de la 29e conférence des chefs d’État de la CARICOM, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Antonio Rodrigue, accompagné de l’ambassadeur auprès de la CARICOM, Peterson Noël, et l’ambassadeur d’Haïti au Canada Frantz liauteaud, a donné une conférence de presse pour annoncer les différentes mesures prises pour faciliter le bon déroulement de la réunion intersession et les différents points qui seront débattus lors de ces deux journées de travail. En signe de bienvenue aux délégués, un cocktail sera organisé par le président de la République, Jovenel Moïse, le samedi 24 février.

Entre autres points qui seront débattus pendant ces deux journées de la réunion régionale figurent la libre circulation au niveau de la Caraïbe, la gestion des risques et désastres, le changement climatique, l'augmentation des primes d'assurance et le Single market and economy (CSME). La question de l'officialisation du français comme langue de travail au sein de la CARICOM sera également sur la table des discussions. En cette occasion, quatorze chefs de délégation venus de tous les pays membres et trois représentants des pays associés sont attendus dans la capitale haïtienne d'ici la fin de cette semaine, a informé le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, soulignant par ailleurs que cette réunion permettra à Haïti de promouvoir ses valeurs et ses richesses auprès des représentants des pays voisins. C'est pourquoi, en prélude à la conférence, une causerie sera organisée par le ministère du Commerce sur l'intégration