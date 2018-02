Les autorités font le point sur toutes les dispositions prises autour de l’organisation du carnaval 2018

Source Jean Daniel Sénat | Le Nouvelliste

À moins d’une semaine de la tenue du carnaval national à Port-au-Prince, les responsables mettent les dernières touches. Ce lundi, des autorités gouvernementales ont rencontré la presse au ministère de la Communication. L’occasion pour elles d’annoncer les dispositions prises pour garantir le bon déroulement des festivités, notamment en ce qui concerne la sécurité, la circulation, le service d’urgence, les points d’évacuation, etc. Les services d’urgence et de secours seront à la charge du ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) et du Bureau de la première dame, Martine Moïse. Sous le patronage de ce bureau, un comité national d’urgence et de secours a été créé et s’assurera d’apporter une réponse harmonisée et intégrée durant cette période. Plusieurs autres institutions, notamment la Direction de la Protection civile (DPC), le ministère de la Justice, l’OFATMA, la PNH, la Croix-Rouge haïtienne (…), composent ce comité. La ministre de la Santé, Marie Gréta Roy Clément, annonce que 13 postes de soins, divisés en catégories, seront installés sur le parcours. « Les postes simples sont composés uniquement d’ambulances chargées d’évacuer des gens en danger. Il y aura des postes de premiers soins et d’urgence qui seront médicalisés. Les gens pourront y recevoir ………………………lire la suite sur lenouvelliste.com