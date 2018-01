Météo :Pluies attendues, jusqu’au 19 janvier 2018, sur trois départements géographiques en Haïti

P-au-P, 17 janv. 2017 [AlterPresse] — Jusqu’au vendredi 19 janvier 2018, des averses isolées, de plus en plus fréquentes, sont prévues, dans l’après-midi et en soirée, sur trois départements d’Haïti, selon un bulletin de l’Unité hydrométéorologique (Uhm), dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Ces précipitations sont attendues sur les départements du Nord, du Sud-Est et de l’Ouest, où se trouve la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince.

Le temps est partiellement ensoleillé en matinée, avec des développements nuageux, dans l’après-midi et en début……………………….…….lire la suite sur alterpresse.org