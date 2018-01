Haïti – Actualité : Zapping…

Vœux aux Présidents des deux Chambres :

« Je tiens à saluer l’élection d’un nouveau bureau au Sénat et à la Chambre Basse, respectivement présidé par le Sénateur Joseph Lambert http://www.haitilibre.com/article-23224-haiti-flash-membres-du-bureau-du-senat.html et le Député Gary Bodeau http://www.haitilibre.com/article-23243-haiti-flash-membres-du-bureau-de-la-chambre-des-deputes.html et souhaite à l’ensemble des parlementaires, en ce début d’année législative, de productifs travaux, » Frédéric Bolduc, Représentant spécial de l’Organisation des États Américains (OEA)

« Je salue l’élection de l’honorable député de Delmas Gary Bodeau à la présidence de la chambre basse » Président sortant Cholzer Chancy

« Je félicite le député de Delmas Gary Bodeau pour son élection à la présidence de la chambre des députés. J’en profite pour adresser mes vœux de succès au nouveau bureau « Jovenel Moïse

« J’adresse mes vœux de réussite au Sénateur Joseph Lambert et à tous les membres du nouveau bureau du Sénat de la République ainsi qu’au Député Gary Bodeau et à tous les membres du nouveau bureau de la Chambre des Députés. Toutes mes félicitations ! Œuvrons ensemble pour le bien-être de la population ! » Gerald Oriol Jr.

« Je salue l’élection du nouveau bureau du Sénat de la République. Je souhaite beaucoup de succès à son Président, l’honorable sénateur Joseph Lambert , qui a pris les rênes du grand corps dans un contexte historique important, » Jovenel Moïse

La DINEPA lance la Phase III de l’Opération Port-au-Prince :

La Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) lance la Phase III du programme « opération Port-au-Prince » visant à renforcer sa capacité de production, de pompage de la sous-station de Mariani et à nettoyer les forages des communes de la Croix-des-Bouquets et de Carrefour.

273,000 enfants bénéficient de la Cantine scolaire :

273,000 enfants bénéficient de la Cantine scolaire :

Phanèse Laguerre, la Coordonnatrice du Programme National de Cantine Scolaire (PNCS) a dressé un bilan