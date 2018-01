Éphéméride du jour ….., 8 Janvier 1915 // Naissance de René Bélance, Poète haïtien

8 Janvier 1915 Naissance de René Bélance, Poète haïtien

Son enfance a été marquée par l’Occupation américaine de son pays. Par la suite, bien qu’il effectue une longue carrière aux États-Unis, il ne prendra jamais la nationalité américaine.

À l’école, René Bélance commence à écrire dès la sixième. Faute de moyens, Bélance ne suit pas son ambition de faire des études de médecine, et s’oriente vers la philosophie dès les années au lycée Alexandre Pétion à Port-au-Prince. Dans cet établissement, l’un de ses essais est remarqué par son professeur Duraciné Vaval. Lauréat d’un concours de philosophie organisé au lycée pour la fête de Pétion, Bélance obtient une bourse par l’intermédiaire de Dantès Bellegarde, essayiste et directeur du lycée à l’époque – une « fortune » de neuf dollars haïtiens (45 gourdes) par mois qui lui permet de « manger trois fois par jour » – pour suivre des études de philosophie pendant un an à l’École Nationale d’Instituteurs. Avec son certificat d’enseignement pour les études primaires, Bélance demande un poste dans sa ville natale de Corail mais finit plutôt par travailler pendant trois ans à un poste avec l’économie nationale à Port-au-Prince.

À titre de journaliste bénévole, Bélance contribue à cette époque (et pendant trois ans) des articles au quotidien Le Nouvelliste. Il enseigne à l’École Normale. Il obtient une bourse de l’Unesco et part au Mexique où il enseignera pendant deux ans dans un programme d’éducation d’adultes. L’Unesco lui propose un poste de photographe mais Bélance préfère retourner en Haïti pour enseigner à l’Institut pour l’Éducation des Adultes, récemment créé. Il enseigne ensuite, pendant huit mois, à une école rurale. Bélance revient à Port-au-Prince où il est nommé professeur de littérature au lycée Toussaint-Louverture. Parmi ses élèves, Bélance se souvient du jeune Émile Ollivier en qui il a reconnu les talents de romancier. Yolande Laraque (la sœur du poète), lui fait obtenir un poste d’enseignant au lycée Pétion où il reste jusqu’en 1959. Il passe alors trois ans à faire des recherches sur les Caraïbes à l’Universidad de Porto Rico à Río Piedras.

En 1962, Bélance part pour l’University of California à Berkeley où il enseigne, et obtient, après trois ans, une maîtrise. Suivra la carrière américaine du professeur Bélance: d’abord à Whitman College (à Walla Walla dans l’état de Washington), ensuite à Williams College dans le Massachusetts (1968-1970). Suite à une conférence impressionnante sur Aimé Césaire à Providence, Rhode Island, en 1970, Bélance est engagé comme professeur à Brown University où, pendant onze ans, il se spécialise dans le roman africain francophone et anglophone et dans la poésie française.

Lorsqu’il prend sa retraite en 1981, Bélance rentre en Haïti et vit à Frères où il se consacre à la poésie. Appelé « poète surréaliste » par le journaliste Roger Gaillard en 1943, René Bélance revendique d’autres éléments et styles de sa poésie sociale, sa poésie de protestation. Au moment de sa mort à Port-au-Prince le 11 janvier 2004, de nombreux messages de personnalités du monde littéraire haïtien témoignent de l’estime pour le poète et de l’importance de sa poésie. Voir le dossier, René Bélance, 1915-2004, Hommages au poète.

Œuvres principales:

Poésie:

Rythme de mon cœur. (préface de Léon Lahens). Port-au-Prince: Imprimerie modèle, 1940.

Luminaires. Port-au-Prince: Imprimerie Morissett, 1941.

Pour célébrer l’absence. Québec: s.m., 1943.

Survivances. Port-au-Prince: Imprimerie de l’État, 1944.

Épaule d’ombre. Port-au-Prince: Imprimerie de l’État, 1945.

Nul ailleurs. Pétion-Ville: Éditions Grand-Anse, 1984.

Épaule d’ombre et Nul ailleurs. Port-au-Prince: Presses Nationales d’Haïti, 2006.

Luminaires, Pour célébrer l’absence et Survivances. Port-au-Prince: Presses Nationales d’Haïti, 2006.

Entretien:

Interview avec André Breton, publiée dans Haïti-Journal (12-13 décembre 1945). Republiée (« Interview de René Bélance ») dans le volume Entretiens (1913-1952) d’André Breton. Paris: Gallimard, 1952, 1969, 1973: 233-237.

Sur René Bélance:

Rowell, Charles H. « René Bélance ». Entretien suivi de quatre poèmes (avec les traductions de Carrol F. Coates): « Fetish/Fétiche », « Comfort/Confort », « Clamor/Clameur » et « Nerve/Nervure ». Callaloo 15.3 (Summer 1992): 601-610.

Saussy, Haun. « A Note on René Bélance ». Callaloo 22.2 (Spring 1999): 351-67. (Avec trois poèmes de Bélance accompagnés des traductions de Haun Saussy : « Geôle/Jail », « Mains Libres…/Hands Free… » et « Trame/Web »).

Senghor, Léopold Sédar. « René Bélance » dans Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française. Paris: PUF, 1948, 1985: 129-132. (Avec deux poèmes, « Couvercle » et « Vertige »).

Poésie enregistrée:

« Allure » (extrait), dit par Pierre Brisson sur son disque À voix basse (volume 2). Port-au-Prince: Pierre J. Brisson, 2006.

Aujourd’hui, 8 JANVIER 2018

8ème jours de l’année, 1ère semaine de l’année

357 jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour du marbre dans le calendrier républicain français.

UN FAIT A RETENIR

8 Janvier 1679 Découverte des chutes du Niagara par l’explorateur Cavelier de la Salle

C’est à Louis Hennepin, missionnaire récollet, qui en 1679-1680 accompagne René-Robert Cavelier de La Salle dans ses explorations, que l’on doit la première description des chutes du Niagara et de l’épouvante des voyageurs devant ce spectacle.

« La plus belle et tout ensemble la plus effroyable Cascade qui soit dans l’Univers », c’est ainsi Louis Hennipin a décrit la chute

HAITI

8 Janvier

1807 Henri Christophe leva le siège de la ville de Port-au-Prince:

Un assaut ordonné par Henri Christophe après avoir tenu Port-au-Prince en état de siège pendant près de 8 jours, échoua piteusement. Jugeant toute autre attaque futile, le commandant du Cap-Haïtien décida de lever le siège et de retourner chez lui.

1986 À Port-au-Prince, affrontements entre étudiants et policiers

La Pensée du Jour

«Il ne faut jamais juger les gens sur leurs fréquentations.»

Paul Verlaine

PRENOM DU JOUR

Saint Lucien mais aussi Lucienne, …

Mort vers 290, il subit le martyre près de Beauvais, alors qu’il évangélisait la Gaule. Les Lucien sont patients et séducteurs. Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 1.

Aujourd’hui

Lundi 08 Janvier 2018 Dernier Quartier

Mercredi 17 Janvier 2018 Nouvelle Lune

L’Ere du Capricorne, comprise entre le 22 décembre et le 20 janvier

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Toto Bissainthe «soufle van»

Pour découvrir la musique de Toto Bissainthe «soufle van»

Le monde culturel pleure le départ d’une grande dame, chanteuse, danseuse et comédienne, Emerante de Despradines Morse.

L’une des premières promotrices du folklore haïtien.

Pour sa formation artistique, la regrettée Emmy (son nom d’artiste) avait fréquenté les écoles des meilleures chorégraphes de son époque: Catherine Dunham et Martha Graham. Pendant une brève carrière de cinq (5) ans aux Etats-Unis, elle a été employée par Catherine Dunham « pour apprendre aux autres les chants du folklore haïtien ». C’est peut-être grâce à cette contribution que les haïtiens sont aujourd’hui émerveillés et fiers en visionnant sur Youtube des chorales étrangères interprétant « Wangol » ou « Peze Kafe ».

Artiste accomplie, Emerante de Despradines, compte trois (3) disques à son actif. Née en 1918 selon un tweet de son fils Richard A. Morse (musicien du groupe Racine Haïtien RAM).

Nos sympathies à ce mapou de la culture haïtienne.

L’actualité du monde, dans le passé

8 janvier 1198 Le plus grand Pape du Moyen-Âge entre en action

Lothaire de Segni est élu Pape sous le nom d’Innocent III.

Sans être ordonné prêtre, il fut pape à 37 ans, élu à l’unanimité par le collège des cardinaux, le jour même de la mort de son prédécesseur, et son pontificat fut à la hauteur de toutes les espérances de ses électeurs. Innocent s’intéressa à tous les aspects de la vie publique. Innocent III renforcera la souveraineté papale sur de nombreux pays d’Europe : la Sicile, le Portugal, l’Angleterre, l’Aragon . Au cours de ses 18 ans de pontificat, il lancera deux croisades contre les cathares en pays albigeois et sera l’instigateur de la quatrième croisade en Terre Sainte. Fidèle à l’esprit de sa fonction, il prêcha souvent en public et tenta d’imposer à sa curie un mode de vie modeste. Innocent mourut subitement le 16 juillet 1216, à Pérouse, pendant un voyage dans le nord de l’Italie.

8 janvier 1324 Mort de l’explorateur vénitien Marco Polo

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le grand explorateur Marco Polo (né le 15 septembre 1254), est mort dans son lit, à Venise, âgé de 69 ans ! Il s’était rendu célèbre en entreprenant un voyage qui, à travers la Mongolie, le mena jusqu’en Chine. Il atteignit Cambaluc, aujourd’hui Pékin, en 1275. Accompagné de son père et de son oncle, il demeura plusieurs années à la cour du grand khan Kubilaï qui en fit son homme de confiance. Il voyagea ainsi en Asie pendant 24 ans avant de revenir à Venise en 1295 millionnaire. Il entreprit de raconter ses aventures dans « Le Livre des Merveilles du Monde » (ou Livre de Marco Polo) qui est considéré de nos jours comme l’un des documents les plus précieux sur l’histoire de l’Orient médiéval.

8 janvier 1642 Décès de Galilée, dit Galileo Galilei

Astronome et physicien italien, un des fondateurs de la mécanique moderne, Galilée (né le 15 février 1564), a joué un rôle de premier plan dans l’introduction des mathématiques pour expliquer les lois de la physique. Il a découvert la loi de la chute des corps dans le vide. Il fut condamné par l’Église pour avoir affirmé que la Terre tourne sur elle-même. Il construisit un des premiers microscopes, une lunette avec laquelle il découvrit les taches du Soleil, le relief de la lune, les satellites de Jupiter et les phases de Vénus.

8 janvier 1825 Décès de Eli Whitney, 59 ans

Éli Whitney fut un inventeur américain né le 8 décembre 1765

En 1793, il propose une égreneuse pour séparer la graine du coton de sa fibre, qui permet de faciliter une étape de production qui exigeait jusque-là beaucoup d’efforts. La technique de mécanisation de cette dernière n’est pas disponible, aussi les planteurs du Sud augmentent très fortement l’importation d’esclaves d’Afrique.

Cela aggrave les dissensions entre les deux régions du pays, dissensions qui ne sont que temporisées par le compromis du Missouri.

Eli Whitney essaye de vendre des machines, mais ses concurrents comprennent son principe et la concurrence le force à arrêter. Il met alors au point la chaîne de production qui sera connue comme le fordisme pour produire des mousquets que lui commande le gouvernement.

8 janvier 1896 Décès de Paul Verlaine

Décès de Paul Verlaine (né le 30 mars 1844), à l’âge de 51 ans; après une période heureuse suite à son mariage en 1870, sa vie fut complètement bouleversée par sa rencontre avec Rimbaud, leur vie commune tumultueuse mène à l’emprisonnement de Verlaine pendant deux ans pour avoir tiré deux coups de feu sur son compagnon.

8 janvier 1912 Création de l’ANC

Le parti politique de défense des Noirs d’Afrique du Sud, l’African National Congress (ANC), est fondé à Bloemfontein par l’avocat zoulou Isaka Seme.

Mouvement réunissant essentiellement des notables à sa création, l’ANC verra se former en son sein une « ligue de jeunes » à partir des années 40. Nelson Mandela et Olivier Tambo en deviendront les leaders. La ligue de l’ANC donnera un nouveau souffle au parti et exhortera les populations noires d’Afrique du Sud à la révolte et à la désobéissance civile.

8 janvier 1916 Décès de Rembrandt Bugatti, peintre animalier

Rembrandt obtint une grande place dans le tout petit groupe des sculpteurs animaliers européens du début du XXème siècle. Autodidacte mais initié à la sculpture par le prince Troubetzkoï, ancien élève de Rodin, le jeune Rembrandt découvrit tout de suite sa voie. En 1901, sa première œuvre fondue est une vache. À Paris, il va être pris en main par Adrien Hébrard qui possède à la fois le journal » Le Temps « , une fonderie et une galerie rue Royale. Rembrandt accepte de signer un contrat d’exclusivité : il touche un salaire régulier et un droit sur la vente de chaque sculpture. Littéralement envoûté par le monde animal, le jeune maître trouve insuffisant le parc zoologique du Jardin des Plantes de Paris. Il part pour Anvers où la direction du zoo se montre très accueillante à l’égard des artistes. Ce sera, de 1907 à 1914, la partie la plus créatrice de sa courte vie : une faune complète sortira de ses mains. De retour à Paris, au début de la guerre, Rembrandt se suicide dans son atelier de Montparnasse, le 8 janvier 1916. Il est le frère d’Ettore Bugatti qui créa en 1907 les usines, désormais célèbres, de construction automobile et le fils d’un génie créateur des plus singuliers, Carlo Bugatti.

8 janvier 1918 Le président Woodrow Wilson présente au Congrès son plan en 14 points pour l’après-guerre

Les « quatorze points de Wilson » est le nom donné au programme du président des États-Unis Woodrow Wilson pour mettre fin à la Première Guerre mondiale et reconstruire l’Europe dans un discours retentissant du 8 janvier 1918 devant le Congrès des États-Unis.

Le discours, qui avait été écrit sans coordination ou consultation préalable des homologues européens, était empreint d’idéaux élevés et annonçait la Société des Nations. Wilson réussit à faire passer une partie de son programme dans le traité de Versailles. Cependant, en dépit de cet idéalisme, l’Europe d’après-guerre n’adoptera que quatre points. De plus leur application sur le terrain (notamment celle de l’auto-détermination) sera refusée aux peuples vaincus (Allemands d’Autriche, Hongrois…) Le Sénat des États-Unis refuse de ratifier le traité de Versailles, ainsi que d’entrer dans la Société des Nations. Enfin, le couloir de Dantzig, qui permettait à la Pologne d’accéder librement à la mer, mais en coupant la République de Weimar (Allemagne) en deux, sera un des éléments déclencheurs de la Seconde Guerre mondiale.

8 janvier 1935 Naissance d’Elvis Presley

Né à Tupelo, dans le Mississippi, le chanteur et acteur américain Elvis Presley a commencé à chanter à l’église et s’est initié à la guitare en écoutant du blues et du country. Il est une figure légendaire du rock’n’roll.

Vouloir faire une biographie d’Elvis me prendrait trop d’espace ici. Je vais me contenter de vous donner quelques titres de chansons parmi ses plus grands hits: interprète de :

Heartbreak Hotel

Blue Suede Shoes

I Want You, I Need You, I Love You

Don’t Be Cruel

Hound Dog

Love Me Tender

All Shook Up

Let Me Be Your Teddy Bear

…

Il est mort le 16 août 1977.

8 janvier 1941 Décès de Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell,né le 22 février 1857, fut d’abord soldat. À l’âge de 26 ans, il fut promu capitaine. Son régiment fut ensuite déplacé en Afrique du Sud, où il eut l’occasion d’entrer en contact avec des « éclaireurs » indigènes pour lesquels il eut beaucoup d’admiration.

A son retour en Angleterre, Baden-Powell abandonna sa carrière militaire. Il constata qu’un petit livre qu’il avait écrit pour des éclaireurs militaires avait un immense succès auprès des garçons britanniques. Et il recevait toujours plus de lettres de garçons lui demandant des conseils.

« À la fin de ma carrière militaire », dit BiPi (son surnom), « je me mis à l’œuvre pour transformer ce qui était un art d’apprendre aux hommes à faire la guerre, en un art d’apprendre aux jeunes à faire la paix ; le scoutisme n’a rien de commun avec les principes militaires ».

C’est alors qu’il organisa le premier camp pour des garçons sur l’île de Brownsea en 1907. Il put y tester ses idées d’éducation par le jeu, d’indépendance et de confiance. Après l’immense succès de ce camp, BiPi comprit que la demande des garçons était tellement grande que le mouvement ne pourrait plus être arrêté. Sur les conseils de ses amis, il se mit à écrire un livre pour les jeunes, Scouting for boys traduit en français sous le titre Eclaireurs, qui eut lui aussi un immense succès. Des groupes de scouts se créaient partout en Angleterre. Les filles s’intéressaient aussi au scoutisme, et dès 1909, elles furent accueillies dans le mouvement sous le nom de « guides ».

8 janvier 1945 Naissance de Ron Ellis, hockeyeur professionnel canadien

Ronald John Edward Ellis (né le 8 janvier 1945 à Lindsay dans l’Ontario) est un ancien joueur de hockey canadien jouant au poste d’ailier droit. Il a joué 16 saisons dans la Ligue nationale de hockey avec l’équipe des Maple Leafs de Toronto.

8 janvier 1946 Gladys Presley offre sa première guitare à son fils Elvis pour son onzième anniversaire

Elvis a 11 ans et il demande une carabine à sa mère qui lui offre une guitare. Il répète inlassablement tous les accords que lui montre son oncle Vester, ainsi que certaines personnalités locales.

8 janvier 1947 Naissance de David Bowie

David Bowie, de son vrai nom David Robert Jones, est un auteur-compositeur, chanteur, producteur de disques et acteur britannique. Au long de plus de quatre décennies d’une carrière marquée par les changements fréquents de direction et de style, il s’est imposé comme un des personnages les plus originaux et imprévisibles de la musique rock, et de très nombreux artistes se sont réclamés de son influence.

Dans les années 80, il devient une vedette grand public et remplit les stades avec une pop efficace, puis finit la décennie avec un revirement complet, intégrant le groupe de garage rock Tin Machine. Les années 90 l’ont vu retourner à un style plus expérimental intégrant des musiques contemporaines telles la techno et le drum’n’bass.

À partir de 2004 ses apparitions se font plus rares.

Il a joué dans un certain nombre de films de divers genres: drame historique, science-fiction, thriller gothique, film pour enfants.

Le 8 janvier 2016, jour de son 69e anniversaire, sort le 26e album de l’artiste, intitulé Blackstar. Le premier titre de l’album, Blackstar, était préalablement sorti le 20 novembre 2015. David Bowie s’éteint « paisiblement » le 10 janvier 2016 à New York, deux jours après son anniversaire, des suites d’un cancer contre lequel il luttait depuis 18 mois, selon son fils Duncan Jones.

8 janvier 1948 Mackenzie King bat un record de longévité

Après avoir occupé ses fonctions 7825 jours, Mackenzie King établit un record parmi les dirigeants gouvernementaux du Commonwealth. Il deviendra celui qui aura occupé le poste de premier ministre pendant la plus longue période consécutive.

8 janvier 1958 Bobby Fisher champion aux échecs

À l’âge de 14 ans, Bobby Fisher gagne le championnat américain d’échecs pour la première fois.

Il devenait champion des champions en battant le russe Boris Spassky.

8 janvier 1958 Charles de Gaulle, président

Charles de Gaulle devient officiellement le Premier président de la Cinquième République française.

8 janvier 1960 Antonio Barrette est assermenté comme premier ministre du Québec

Antonio Barrette, qui a été ministre du Travail depuis 1944, est assermenté comme premier ministre du Québec, succédant à Paul Sauvé décédé six jours plus tôt.

Il devient le 18e premier ministre du Québec.

8 janvier 1965 Naissance d’Eric Wohlberg

Eric Wohlberg, né le 8 janvier 1965 à Sudbury, est un coureur cycliste canadien. Professionnel de 1996 à 2008, il a été champion du Canada du contre-la-montre sept fois consécutives de 1997 à 2003. Il a également été médaillé d’or aux Jeux du Commonwealth de 1998 et aux championnats panaméricains en 1999. Il a participé aux Jeux olympiques en 1996, 2000 et 2004.

8 janvier 1967 Serge Savard fait ses débuts avec les Canadiens de Montréal

Serge Savard remporte le titre de recrue de l’année dans la Central Professional Hockey League. La saison suivante, il joint le Canadien.

Cette première saison de Savard avec le grand club se conclue de façon mémorable alors que le Canadien remporte la 15e coupe Stanley de son histoire.

Puis, à sa seconde saison complète avec le Tricolore, Savard permet aux Montréalais de remporter la Coupe une seconde fois en autant de saisons alors qu’il devient le premier défenseur à remporter le trophée Conn Smythe, remis au joueur le plus utile en séries éliminatoires. En 14 matchs, Savard inscrit quatre buts et amasse six passes.

8 janvier 1976 Décès de Chou En-lai

Chou En-Lai, Zhou Enlai ou Tcheou Ngen-lai, né le 5 mars 1898, était un homme politique chinois. Il défendait le marxisme et participa à la création du Parti communiste chinois. À partir de 1924, il fut l’un des dirigeants de l’académie de Huangpu dirigée par Tchang Kaï-chek.

Administrateur à l’esprit pratique, Chou a survécu à tous les bouleversements idéologiques de la Chine communiste, y compris le « Grand Bond en avant » (1958) et la Révolution culturelle (1966-1976).

En contraste avec Mao Zedong, Zhou Enlai connaissait plusieurs langues, était familier avec plusieurs cultures et pratiquait plusieurs modes de pensée.

8 janvier 1979 Naissance de Sarah Polley, actrice canadienne

Après avoir fait ses débuts à l’écran à cinq ans dans One magic Christmas, une production Disney, elle campe en 1988 la fillette butée des Aventures du baron de Munchausen de Terry Gilliam. Devenue très populaire dans son pays grâce à son rôle dans Road to Avonlea, une série canadienne à succès, Sarah Polley accède à la reconnaissance internationale en 1997 grâce à de beaux lendemains de son compatriote Atom Egoyan (avec qui elle avait déja tourné Exotica), et dans lequel elle incarne, avec un subtil mélange de douceur et de lucidité, la seule survivante d’un accident de car.

8 janvier 1989 Alexandre Lesiège est le plus fort joueur d’échecs de sa génération

Alexandre Lesiège, 13 ans, de Longueuil, est déclaré parmi les plus forts joueurs d’échecs de sa génération.

Il est un joueur d’échecs canadien né à Montréal le 18 août 1975. Il s’est souvent classé comme meilleur joueur au Canada et au monde dans les catégories cadet, junior et senior.

Il est aussi grand maître international (GMI) et a participé aux Olympiades d’échecs.

Il s’est retiré de la compétition à la fin de l’année 2004.

8 janvier 1991 La Panamerican World Airways fait faillite

La Panamerican World Airways, fondée en 1919, ne peut plus soutenir la concurrence et invoque la loi de la faillite. Pan American World Airways appelée aussi « Pan Am » fut une compagnie aérienne américaine des années 1930 jusqu’à sa disparition en 1991. On lui attribue de nombreuses innovations qui ont marqué l’industrie aérienne mondiale, de plus elle a été une des plus prestigieuses et célèbres compagnies aériennes.

8 janvier 1991 Affrontement entre les Mohawks et les policiers

L’affrontement attendu depuis plusieurs semaines survient à Kahnawake entre les Mohawks et les forces de l’ordre. Huit Mohawks sont arrêtés et six policiers sont blessés au cours de l’affrontement. C’est une arrestation pour une infraction au Code de la sécurité routière, sur la route 132, qui a mis le feu aux poudres. Une auto-patrouille de… la GRC a fait immobiliser un camion; puis, selon la Sécurité du Québec, les policiers ont été pris à partie par les occupants et ont demandé des renforts. Un affrontement entre une cinquantaine de Mohawks et les policiers s’en est suivi. La police a fermé le pont Mercier à la circulation pendant quelques heures, par mesure de sécurité.

8 janvier 1993 Un timbre à l’effigie d’Elvis Presley est émis aux États-Unis

8 janvier 1994 Tonya Harding remporte le Championnat

Tonya Harding remporte le Championnat américain de patinage sur glace, le lendemain de l’attaque sur Nancy Kerrigan qui n’a donc pu participer. Harding perdra son titre lorsqu’on découvrira sa participation à l’attaque.

8 janvier 1995 Décès de Loulou Gasté

Loulou Gasté, né Louis Gasté le 18 mars 1908 à Paris XVIIe, et mort le 8 janvier 1995 à Rueil-Malmaison, est un compositeur français de chansons à succès.

En décembre 1977, Loulou Gasté découvre que la chanson «Feeling» qui trône en tête des hits parades depuis des mois est en fait le plagiat d’une de ses chansons, écrite une vingtaine d’années plus tôt.

Le 8 septembre 1945, à 37 ans, Louis Gasté (par l’intermédiaire d’une de ses interprètes, Josette Daydé) fait une rencontre qui va changer sa vie, celle de la jeune chanteuse Jacqueline Ray alors âgée de 16 ans, arrivée d’Armentières, dans le Nord. Il prend sa carrière en main, et la conduit rapidement à la réussite sous le nom de Line Renaud. Pour celle qui deviendra sa femme le 18 décembre 1950, il commence à écrire toute une série de chansons qui connaissent rapidement le succès (Nous deux, Le Complet gris, Si j’avais la chance, Autant en emporte le vent, et surtout Ma cabane au Canada, grand prix du disque de l’Académie Charles-Cros en 1949).

Il découvre également que l’éditeur n’est autre qu’Augusta Do Brazil, avec qui il avait été en relations d’affaires, du fait qu’il sous-éditait ses chansons dans les années 1950 et 1960. Pendant sept ans, devant les juridictions françaises puis américaines, Loulou va devoir se battre pour faire reconnaître la paternité de sa chanson. Le procès en plagiat est engagé en juin 1981. Il durera jusqu’en juillet 1987, tant en France qu’aux États-Unis. Cependant, grâce à la « signature », à la « touche Loulou Gasté », (dans la transition harmonique originale du couplet au refrain), les tribunaux américains reconnaissent, le 11 juillet 1987, que Loulou Gasté est bien l’auteur de la chanson «Feelings». Bien que la partie adverse tente de faire appel, le 22 décembre 1988 Loulou Gasté est définitivement reconnu comme le compositeur légitime de cette chanson. Ce procès, en 2007, fait toujours jurisprudence.

8 janvier 1996 La « Calypso » coule à Singapour

Le navire de recherche de l’océanographe français Jacques-Yves Cousteau, la « Calypso », laissée sans surveillance un jour de grande marée, est heurtée par une barge, coule et croupit 17 jours par trois mètres de fond dans un chantier naval de Singapour. Elle sera renflouée quelques jours plus tard.

8 janvier 8 janvier 1996 Décès de François Mitterrand

Sept mois après avoir quitté l’Élysée, l’ancien président français François Mitterrand, né le 26 octobre 1916, décède à l’âge de 79 ans.

Quelques mois seulement après avoir quitté le pouvoir, François Mitterrand s’éteint des suites de son cancer de la prostate. Il sera enterré quelques jours plus tard à Jarnac, en Charente. Ayant indiqué sa préférence pour Jospin lors de la présidentielle sans pour autant s’engager dans la campagne, il s’était définitivement retiré de la vie publique après la passation de pouvoir avec Chirac.

8 janvier 2002 Décès de Dave Thomas

Le fondateur de la chaîne de restauration rapide Wendy’s, Dave Thomas, est décédé à l’âge de 69 ans. Dave Thomas est entré dans le monde de la restauration dans les années 50. Sa rencontre avec le colonel Harland Sanders, fondateur d’une autre chaîne de restauration consacrée au poulet frit, a beaucoup influencé son cheminement. Il a ouvert son premier restaurant Wendy’s, consacré aux hamburgers, à Columbus, en 1969. On compte maintenant plus 4 800 établissements de ce nom dans 35 pays.

8 janvier 2003 Les Rolling Stones à Montréal

Il a suffi de presque rien, quelques secondes à peine, pour déchaîner les 17 000 spectateurs réunis au Centre Bell de Montréal afin d’applaudir les légendaires Rolling Stones; et si les billets se vendaient cher pour les Stones, entre 90 $ et 300 $, les prix des objets-souvenirs étaient tout aussi salés, il en coûtait 45 $ pour un simple t-shirt pour hommes, 55 $ pour un t-shirt pour femmes, 40 $ pour une casquette,

20 $ pour un bandana et 25 $ pour le programme-souvenir.

8 janvier 2003 Un homme et son péché devient le film le plus lucratif du cinéma québécois

Le long métrage a atteint des recettes de 6,2 millions de dollars. Le film bat ainsi le premier volet des Boys, qui détenait le record avec 6,1 millions de dollars. Alliance Film croit possible que Séraphin dépasse les sept millions de dollars en redevances, car le film est encore à l’affiche dans 93 salles au Québec. Séraphin, un homme et son péché a bénéficié d’une opération marketing d’un million et demi de dollars, du jamais vu au cinéma québécois.

8 janvier 2004 Baptême royal pour le Queen Mary 2

Le plus gros et luxueux paquebot du monde, le Queen Mary 2, a été baptisé jeudi après-midi à Southampton, sur la côte sud de l’Angleterre, par la reine d’Angleterre Elizabeth II. «Je baptise ce navire Queen Mary 2. Que Dieu le protège et tous ceux qui navigueront avec lui», a-t-elle ainsi déclaré, avant de lancer la traditionnelle bouteille de champagne contre la proue du navire.

8 janvier 2005 L’ex-dirigeant du Ku Klux Klan arrêté pour meurtres

L’ex-dirigeant du Ku Klux Klan aux États-Unis a comparu vendredi, au Mississippi, pour les meurtres de trois militants des droits civiques commis en 1964.

Edgar Ray Killen, 79 ans, a plaidé non coupable. Il est accusé d’avoir participé aux meurtres sauvages de trois bénévoles qui aidaient les Noirs à s’inscrire sur les listes électorales. Il a été arrêté jeudi, à la suite de nouvelles informations obtenues par la police, qui n’a pas exclu d’autres arrestations.

Cette affaire avait inspiré, en 1988, le film d’Alan Parker intitulé Le Mississippi brûle, version française de Mississippi Burning.

8 janvier 2006 En ski acrobatique, les Canadiens raflent tout!

Les Canadiens connaissent une journée parfaite dans l’épreuve des sauts du Grand Prix de ski acrobatique présenté au mont Gabriel, ils réussissent un tir groupé en raflant les quatre premières positions d’une compétition très relevée; Kyle Nissen, de Calgary, solide meneur de la Coupe du monde, s’impose devant ses coéquipiers Jeff Bean, d’Ottawa, Warren Shouldice, de Calgary, et Ryan Blais, de Grande Prairie, en Alberta.

8 janvier 2007 Un nouveau train de banlieue est disponible

En fait, c’est la liaison Montréal-Blainville qui est maintenant prolongée jusqu’à Saint-Jérôme.

L’Agence Métropolitaine de Transport prévoit que la nouveau service de train à partir de la gare de Saint-Jérôme attirera au moins 600 passagers chaque matin. À compter d’aujourd’hui, quatre départs en période de pointe du matin et quatre retours en période de pointe du soir seront offerts aux citoyens de Saint-Jérôme. Les travaux de prolongement du train de banlieue ont nécessité des investissements de près de 22 millions de dollars.

8 janvier 2007 Mounir al-Motassadeq est condamné pour complicité dans les attentats du 11 septembre 2001

Mounir al-Motassadeq, d’origine marocaine, est un terroriste islamiste, né le 3 avril 1974. Étudiant en ingénierie électrique à Hambourg, il est arrêté en novembre 2001 après avoir passé plusieurs mois en 2000 dans des camps d’entraînement d’Al-Qaida en Afghanistan..

L’accusation prouve en effet que le jeune Marocain, qui y vivait, a fréquenté plusieurs des kamikazes et notamment leur leader, l’Egyptien Mohammed Atta. Après un nouveau procès, la cour a donc estimé qu’il appartenait bien à une « organisation terroriste » et qu’il était convaincu de la justesse des objectifs du Djihad.

Après un nouvel appel, le 16 novembre 2007, la cour fédérale d’appel de Karlsruhe confirme cette décision, et à la demande du parquet, elle condamne le Marocain pour complicité de meurtre.

Mounir al-Motassadeq est condamné définitivement le 8 janvier 2007 à 15 ans de prison par le tribunal de Hambourg pour complicité dans les attentats du 11 septembre 2001.

8 janvier 2007 Yvonne de Carlo, 84 ans

Yvonne de Carlo née Peggy Yvonne Middleton 1er septembre 1922 , actrice américaine d’origine canadienne. À partir du début des années 40, elle a joué en compagnie des plus grands acteurs tels Sidney Poitier, Clark Gable, Charlton Heston, John Wayne et Burt Lancaster. Sa filmographie de près de 100 titres comprend notamment Brute Force, Criss Cross, The Captain’s Paradise, The Ten Commandments, Band of Angels et McLintock! À la télévision, elle a joué le personnage de Lily Munster dans la populaire série des années 60 The Munsters.

8 janvier 2007 Décès d’Iwao Takamoto

Iwao Takamoto, né le 19 avril 1925 et mort le 8 janvier 2007 à Los Angeles aux États-Unis, est un réalisateur américain d’origine japonaise de film d’animation.

Il est célèbre pour avoir conçu les décors pour Hanna-Barbera Productions durant les années 1960.

Il avait notamment créé le personnage du chien Scoubidou (1925).

8 janvier 2007 Les dépanneurs Marché Express gardent leur nom

La pétrolière Esso revient sur sa décision, gardant le nom Marché Express pour ses dépanneurs au Québec, au lieu de les baptiser On the Run.

8 janvier 2009 Décès de Don Galloway, 71 ans

Don Galloway est un acteur américain. À la télévision, il a a été l’un des premiers à obtenir un rôle régulier dans la populaire série General Hospital. Il a aussi été en vedette dans les séries Ironside et Perry Mason. Au cinéma, on lui a donné des rôles importants notamment dans Gunfight in Abilene et The Ride to Hangman’s Tree. Il a aussi tourné abondamment dans des commerciaux télévisés.

8 janvier 2010 Jennifer Heil remporte l’or à Calgary

La Canadienne Jennifer Heil a remporté vendredi l’épreuve des bosses de la Coupe du monde ski acrobatique de Calgary, disputée sur le difficile parcours du Parc olympique canadien.

Heil, médaillée d’or des Jeux olympiques de Turin, en 2006, a reçu 23,95 points de la part des juges, près six dixièmes de mieux que sa plus proche poursuivante, la Tchèque Nikola Sudova, qui a terminé au premier rang de la qualification. L’Autrichienne Margarita Marbler (23,16) a pris la troisième place.

8 janvier 2011 Fusillade en Arizona

La représentante démocrate Gabrielle Giffords, de l’Arizona, a été atteinte d’une balle dans la tête par un tireur qui a ouvert le feu lors d’une réunion politique à l’extérieur d’une épicerie de Tucson, tuant six personnes et en blessant une douzaine d’autres. Il y a chance de survie pour Mme Giffords.

Mme Giffords a vraisemblablement été la cible de cet attentat, perpétré par, Jared Lee Loughner, «individu dérangé mentalement», selon la description de M. Clarence Dupnik, shérif mais il y a chance de survie pour elle.

La liste des victimes inclut une fillette âgée de neuf ans, un juge fédéral, John Roll, et une membre du personnel du bureau de Mme Giffords. M. Roll avait célébré la messe de samedi matin, comme il le fait chaque semaine, avant d’aller saluer Mme Giffords, l’une de ses bonnes amies.

Âgée de 40 ans, Gabrielle Giffords a été réélue pour un troisième mandat en novembre dernier. Elle était membre de l’Assemblée législative de l’Arizona et du Sénat de cet État avant de se rendre à Washington.

Cette fusillade survient dans un climat politique chargé, au sein duquel plusieurs politiciens ont reçu des menaces, mais rien n’ayant atteint le stade actuel de la violence. Mme Giffords elle-même s’est attirée l’ire de la droite, spécialement en raison de son appui à la loi sur la santé.

Gabrielle Giffords est l’épouse d’un astronaute de la Nasa, Mark Kelly, dont elle a deux enfants et qui doit commander l’équipage de la navette Endeavour au printemps, pour ce qui doit être en principe le dernier vol d’un orbiteur américain. Mark Kelly doit retrouver à l’occasion de cette mission son frère jumeau, Scott, également astronaute, qui se trouve depuis octobre à bord de la station spatiale internationale. Le tireur, Jared Lee Loughner, âgé de 22 ans, a été arrêté sur les lieux.

8 janvier 2011 Naissance du prince Vincent et princesse Joséphine du Danemark

La princesse Joséphine est le troisième et Vincent le quatrième enfant de Frederik de Danemark et de sa femme d’origine australienne, Mary Donaldson.

8 janvier 1915 Naissance de Guy Mauffette

Guy Mauffette, né à Montréal 8 janvier 1915 et décédé aussi à Montréal le 29 juin 2005 était un acteur, poète et un animateur de radio québécois. Après avoir étudié l’art dramatique avec Yvonne Duckett (Madame Audet) et Jeanne Maubourg, Guy Mauffette fait du théâtre avant de devenir un animateur important à la radio de Radio-Canada de 1936 jusqu’à sa retraite en 1976. Il a également été réalisateur d’un grand nombre d’émissions, dont des radioromans. Il est, à plusieurs titres, l’un des principaux pionniers de la radio québécoise.

8 janvier 1927 Naissance de Gabriel Gascon

Gabriel Gascon, né à Montréal est un acteur de théâtre, de télévision (14, rue de Galais – Les belles histoires des Pays d’en-haut – Les Moineau et les Pinson – La misère des riches – Montréal P.Q. – Nuremberg) et de cinéma (Sous le signe de Monte-Cristo – Les camisards – La menace – Cap Tourmente – Matusalem – Guide de la petite vengeance) – Frère de Jean et oncle de Nathalie Gascon.

8 janvier 1927 Naissance de Jean-Marc Léger

Jean-Marc Léger, né à Montréal le 8 janvier 1927 et mort à Montréal le 14 février 2011, est un écrivain et journaliste québécois, souverainiste, ardent défenseur de la langue française et, « activiste de la francophonie », l’un des fondateurs de la francophonie multilatérale.

Il préside l’Union canadienne des journalistes de langue française, de 1959 à 1961, et l’Association internationale des journalistes de langue française, de 1960 à 1962. Il est, de 1962 à 1963, le tout premier directeur de l’Office de la langue française (du ministère des Affaires culturelles du Québec), le fondateur et le premier secrétaire général, de sa création en 1961 jusqu’en 1978, de l’Association des universités partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF), devenue l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Puis Jean-Marc Léger met sur pied et anime depuis Paris, comme secrétaire général, de 1970 à 1974, l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), la première organisation internationale s’adressant aux pays francophones, devenue l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

. Dans les années 1980, il est deux fois sous-ministre adjoint, d’abord au ministère de l’Éducation (1981-1984), puis à celui des Relations internationales du Québec (1984-1986).

De 1986 à 1988, le gouvernement du Québec lui confie le poste de commissaire général à la Francophonie, rattaché à ce dernier ministère, et chargé de mission (industries culturelles) auprès du Comité international des Sommets francophones, de 1986 à 1989.

Il termine sa carrière professionnelle comme directeur de la Fondation Lionel-Groulx, de 1989 à 1998, et comme conseiller en relations internationales.

Passionné d’histoire et fervent nationaliste, Jean-Marc Léger a toujours été un ardent défenseur de la langue française et fut l’un des fondateurs de la « francophonie multilatérale ».

Il fut l’un des premiers journalistes à se dire ouvertement en faveur de l’indépendance du Québec. En 1964, cette idée d’indépendance, qu’il maintenait, lui coûte la direction du Devoir : alors qu’il est pressenti pour succéder à Gérard Filion, on lui préfère Claude Ryan. Et, un peu plus tard, « de façon cordiale et justifiée », raconte un jour Léger, Ryan lui demande de quitter l’éditorial et de redevenir « simple journaliste », invoquant la « cohérence » des positions. Il meurt à 84 ans, le 14 février 2011, à Montréal, sa ville natale.

8 janvier 1928 Gaston Miron, écrivain, poète, éditeur

Gaston Miron est décédé le 14 décembre 1996.

« Poète et éditeur, l’un des six fondateurs de la maison de poésie L’Hexagone dont il s’est longtemps occupé, Gaston Miron a marqué le ciel des lettres québécoises par la force de son écriture et la puissance de sa parole. Féru de sociologie et de politique, il a été un éveilleur de la conscience nationale et un troubadour de la quête amoureuse. Son œuvre, d’abord dispersée, s’est trouvée réunie en 1970 sous le titre évocateur de L’Homme rapaillé. Salué par le Prix de la revue Études françaises, ce recueil emblématique, dans ses grandes heures que sont La Vie agonique et La Marche à l’amour notamment, compte parmi les pages qui ont le plus fait connaître la situation aliénante de l’homme d’ici, emprisonné dans sa langue comme dans sa manifestation au monde.

8 janvier 1932 Naissance de Michèle Mailhot

Michèle Mailhot est une écrivaine québécoise née à Montréal, le 8 janvier 1932.

Elle obtient un baccalauréat en arts et un baccalauréat en pédagogie à l’Université de Montréal.

Elle enseigne ensuite, puis devient journaliste à Points de vue, Le Nouveau Journal et Radio-Canada. Elle a ensuite occupé plusieurs postes dans le monde de l’édition. Elle est critique littéraire à Châtelaine de 1961 à 1965, adjointe au directeur des Presses universitaires de Montréal de 1969 à 1971, conseillère littéraire aux Éditions du Jour de 1972 à 1974, rédactrice aux Éditions de l’Étincelle de 1976 à 1977 et lectrice pour diverses maisons d’édition….

8 janvier 1935 Décès de J. Ulric Voyer, compositeur

Né à Québec, père de 18 enfants J. Ulric Voyer exerça mille et un métiers pour survivre mais il était surtout musicien.

Il a écrit des pièces de théâtre et même des opéras.

Pour les premières œuvres voir la naissance de J. Ulric Voyer le 5 janvier dans mes éphémérides.

En 1920, il commence la composition d’opéras: Petit-mouton, opéra-comique en quatre actes. L’année 1923 voit la représentation d’extraits de Jean-Marie, opéra en quatre actes. L’oeuvre la plus connue de J.U. Voyer, L’Intendant Bigot suivra ainsi que Mademoiselle de Lanaudière, opéra-comique en trois actes et quatre tableaux. Il a réalisé tout cela malgré une santé fragile qui lui cause des étourdissements et troubles cardiaques dès sa jeunesse alors faut-il s’étonner qu’il décède jeune. (42 ans)

8 janvier 1979 Naissance de Marie-Hélène Chisholm

Née à Port-Cartier, elle habite maintenant à Varennes.

Elle a été six fois championne canadienne chez les seniors.

Aux Jeux olympiques d’Athènes, la Québécoise Marie-Hélène Chisholm s’est inclinée lors de son match pour la médaille de bronze en judo dans la catégorie des 63 kilos. Elle avait auparavant remportée quatre de ses cinq affrontements.

8 janvier 1979 Naissance d’Eric Paulhus

Eric Paulhus est un acteur québécois né à Laval, au Québec (Canada).

Il a su dès son plus jeune âge qu’il voulait devenir acteur. Sa carrière débute en 1996, alors qu’il joue un rôle dans la série télévisée Virginie. En 2002, il joue dans le feuilleton Jean Duceppe, puis ensuite dans Les invasions barbares en 2003. Il obtient plus tard un rôle principal dans la série jeunesse Une grenade avec ça?, en 2004, et entame présentement sa sixième saison comme Tché dans l’émission. Eric est nommé, en 2003, dans la catégorie « Révélation de l’année » de la Soirée des masques et en 2005 Nomination pour la «Meilleure interprétation masculine – rôle de soutien»

8 janvier 1997 Décès de Normand Hudon, 67 ans

Caricaturiste et peintre, Normand Hudon, né le 5 juin 1929, a fait la belle époque de la série « Le P’tit café », à la télévision, en compagnie de Pierre Thériault et Dominique Michel. Ses caricatures ont aussi fait les délices des lecteurs de La Patrie, Le Petit Journal, Le Devoir et La Presse.

8 janvier 1997 Gerry Roufs disparaît en mer

Le navigateur Gerry Roufs disparaît dans le Pacifique Sud durant la course Vendée Globe

Gerry Roufs découvre le monde du nautisme à Montréal à l’âge de 10 ans et intègre l’équipe olympique canadienne de voile.

Il obtient son propre bateau en 1993. Il s’agit du Groupe LG avec lequel Bertrand de Broc a couru le Vendée Globe 92. Il termine à la 6e place de la Route du Rhum 1994. Il remporte la Transat anglaise 1996 dans la catégorie monocoques 60 pieds sur le nouveau plan Finot-Conq Groupe LG 2. Il prend le départ du Vendée Globe 1996 mais la balise Argos de Groupe LG 2 cesse de transmettre le 7 janvier 1997 alors qu’il était en deuxième position derrière Christophe Auguin.

55°01’30 » sud, 124°22’5 » ouest, c’est la dernière position de Gerry Roufs communiquée au PC Course du Vendée Globe le 7 janvier 1997.

L’ultime message du skipper canadien avait inquiété : « Les vagues ne sont plus des vagues, elles sont hautes comme les Alpes ».

La coque retournée de Groupe LG 2 est retrouvée le 16 juillet 1997 et formellement identifiée le 29 août au large du Chili.

8 janvier 2008 Décès de Daniel Hétu

Le musicien Daniel Hétu, né le premier décembre 1950, décède à l’âge de 57 ans; diplômé de la réputée école de musique Vincent d’Indy, de Montréal, Daniel Hétu a connu une carrière très prolifique de la fin des années 1960 jusqu’aux années 1980, à la télévision notamment, il a travaillé entre autres avec René Simard, Ginette Reno, Édith Butler, Renée Claude, Patsy Gallant, Aimé Major et Renée Martel, et a été directeur musical d’émissions telles que Les Tannants, Michel Jasmin et Les Coqueluches.

8 janvier 2011 Décès de Bruno Fecteau

Bruno Fecteau, le pianiste qui travaillait avec Gilles Vigneault depuis une quinzaine d’années, est décédé subitement d’un malaise cardiaque, à Québec. Il aurait célébré son 52e anniversaire le lendemain.

Selon ce qu’ont raconté ses proches, M. Fecteau circulait en voiture, samedi, accompagné d’un ami, quand il a été pris d’un malaise. Il a été en mesure de stationner la voiture et aurait rendu l’âme quelques instants plus tard. Toujours selon ses proches, Bruno Fecteau se portait bien et rien ne laissait présager qu’un drame aussi effroyable pouvait se produire.

Originaire de Rimouski, Bruno Fecteau a fait ses études au Conservatoire de musique de Québec, où il enseignait la fugue, un type d’écriture musicale très complexe. Le compositeur s’est aussi fait orchestrateur, arrangeur et réalisateur, selon le site Web du Conservatoire. Il a notamment collaboré aux albums Lever du jour de Paule-Andrée Cassidy – sa femme -, qui a reçu le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros, et Si on voulait danser sur ma musique de Gilles Vigneault, qui a été en nomination au gala de l’ADISQ en 2006. Le grand public le connaît surtout comme directeur musical et pianiste de Gilles Vigneault depuis 1994.

8 janvier 1801 Débat important au Bas Canada

Le gouvernement du Bas Canada débute sa session en délibérant sur la possibilité de légaliser les tables de billard et sur la nécessité de démolir le mur qui à l’époque, entoure Montréal.

8 janvier 1904 Le pape Pie X condamne le port des robes du soir décolletées

8 janvier 1971 Michel Chartrand est condamné à la prison

Le syndicaliste Michel Chartrand est condamné à un an de prison pour outrage au tribunal, après avoir traité en cour un juge du banc de la reine de « personnage infect », de « pouilleux » et de « gros comique ».

8 janvier 2001 » Les Talibans, au pouvoir en Afghanistan, décrètent que toute conversion de l’islam vers une autre religion sera désormais passible de la peine de mort. Tout non-musulman surpris en flagrant délit de prosélytisme encourra également la peine capitale. Pour les américains, les morts qui vont suivre importent peu tant qu’on ne joue pas aux quilles avec leur gratte-ciel. »

8 janvier 2015 La nuit de jeudi s’est avéré la plus froide de l’hiver pour plusieurs régions. Les températures ont atteint près de -35 au thermomètre par endroits en province.

Sept-Îles a même enregistré -37 degrés au cours de la nuit, battant ainsi un record de 1960!

Et à 23 heures, il faisait -9 à Montéal.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

