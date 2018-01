Éphéméride du jour ….., 4 Janvier 1809 // Naissance de Louis Braille, Créateur du système Braille permettant aux aveugles de pouvoir lire

04 Janvier 1809 Naissance de Louis Braille, Créateur du système Braille permettant aux aveugles de pouvoir lire

A l’âge de 3 ans, Louis perd un oeil en jouant avec un outil de l’atelier paternel. L’autre œil est gagné par l’infection et la cécité survient, irrémédiablement.

L’instruction de Louis Braille

Malgré son lourd handicap, les parents de Louis tiennent à lui donner une bonne éducation. Il suit donc les cours de l’école primaire de son village. Grâce à son excellente mémoire, il parvient à retenir ses leçons. Son père lui enseigne l’alphabet à l’aide de clous plantés dans une planche de bois.

Louis a dix ans quand ses parents le font inscrire à l’Institution Royale des Jeunes Aveugles à Paris.

1819 : entrée à l’Institution Royale des Jeunes Aveugles

A l’Institution Royale, Louis Braille se distingue très vite comme un élève brillant. A tel point qu’à 19 ans, il entrera dans le corps enseignant. Excellent musicien, il tiendra les orgues de plusieurs paroisses de Paris.

Les élèves aveugles apprennent la lecture et l’écriture avec des caractères romains en relief. Dans la pratique, ce procédé initié par le fondateur, Valentin Haüy, s’avère peu efficace. Les caractères romains sont difficiles à reconnaître au toucher et la lecture est donc extrêmement lente, même pour un élève doué comme Braille.

1821 : Charles Barbier, le précurseur

En 1821, Louis Braille et ses condisciples expérimentent un code appelé « sonographie », système représentant des sons à l’aide de 12 points en relief, inventé par le capitaine Charles Barbier (1767-1841), officier à la retraite.

Louis et ses compagnons reçoivent des tablettes spéciales et un poinçon créés par le capitaine Barbier pour apprendre à écrire avec des points. Succès immédiat : les points sont beaucoup plus faciles à lire et à écrire que des lettres en relief.

Mais les inconvénients ne manquent pas : l’écriture de Barbier est phonétique et ne respecte donc pas l’orthographe. Elle ne permet pas non plus de transcrire les signes de ponctuation, les chiffres et symboles mathématiques, les notes de musique. Enfin, les caractères peuvent compter jusqu’à douze points, une hauteur trop élevée pour être lus immédiatement par le doigt.

1829 : naissance du braille

Le jeune Braille consacre tout son temps libre à perfectionner le système Barbier afin de mieux répondre aux besoins des personnes aveugles.

En 1825, il présente au directeur de l’Institution une première version de son système. Deux ans plus tard, une expérience de transcription est tentée : La grammaire des grammaires. Le résultat est concluant et en 1829, paraît le premier exposé de la méthode de Louis Braille: Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant au moyen de points, à l’usage des aveugles et disposé pour eux. C’est l’acte de naissance du braille.

En 1837, une seconde édition du Procédé donne la version définitive de l’alphabet.

Le braille

La vitesse de lecture s’en trouve considérablement augmentée par rapport au « Barbier ». Par ailleurs, les signes conçus par Louis Braille permettent la transcription de l’alphabet complet, la ponctuation, les chiffres et symboles mathématiques et la musique. Pour l’écriture, Braille adapte la tablette mise au point par Barbier.

1837 : l’atelier de l’Institution Royale des Jeunes Aveugles édite le premier livre imprimé en braille : Précis de l’histoire de France divisée en siècles.

1852 : mort de Louis Braille

Louis Braille est de santé fragile : dès 1835, il présente les premiers signes de la tuberculose qui l’emportera quelques années plus tard. En 1840, il ne donne plus que des leçons de musique.

Il meurt le 6 janvier 1852, en présence de ses amis et de son frère. Sa dépouille mortelle, inhumée dans le cimetière de Coupvray, sera transférée au Panthéon un siècle plus tard.

————————————————————————————–

Aujourd’hui, 4 Janvier 2018

4ème jour de l’année, 1ère semaine de l’année

361jours avant la fin de l’année

Journée nationale

1948 Indépendance de la Birmanie

——————————————————————————————————————

Journée Internationale

Journée mondiale braille

Pour célébrer la naissance de Louis Braille, le 4 janvier a été déclarée Journée Mondiale du Braille en 2001. Cette journée est l’occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les malvoyants, mais aussi de rappeler l’existence du braille, un alphabet tactile.

Braille, qui n’est pas né aveugle mais qu’il l’est devenu très jeune suite à un accident, améliore un système d’écriture déjà mis à place par Charles Barbier appelé sono-graphie. Le système de Barbier se basait uniquement sur les sons, ne prenant pas en compte l’orthographe, la ponctuation, les signes mathématiques… Insatisfait, Braille met en place son propre code alphabétique construit uniquement à partir de 2 rangées de 3 points, permettant 64 combinaisons comprenant l’alphabet, les accents, la ponctuation, les caractères musicaux…

L’alphabet braille est rapidement adopté car nettement supérieur au système précédent.

Un site à visiter : www.avh.asso.fr

http://www.journee-mondiale.com/165/journee-mondiale-du-braille.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

4 Janvier 2010 Inauguration de la plus haute structure du monde

Burj Khalifa anciennement appelé Burj Dubaï, est un gratte-ciel situé à Dubaï (Émirats arabes unis), devenu le 27 mars 2008 la plus haute structure du monde. Sa hauteur finale, atteinte le 17 janvier 2009, est de 828 mètres. Elle doit former le cœur d’un quartier : DowntownBurjDubai. Son inauguration et ouverture partielle a eu lieu le 4 janvier 2010.

—————————————————————————

HAITI

4 Janvier

1800 Arrêté de Toussaint interdisant toute manifestation publique du vodou

La violation de cet arrêté entraînait de sévères punitions corporelles suivie d’incarcération.

« Les punitions corporelles consistaient à faire courir le condamné entre deux haies de soldats armés de verges jusqu’à ce qu’il succomba sous les coups. »

——————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«La volonté, c’est le clou auquel on accroche son projet pour l’avoir toujours devant les yeux.»

Victor Hugo

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Saint Odilon mais aussi Angèle, Angela, Angelia, Rumon, Pharaïlde, Fara…

Abbé de Cluny de 994 à 1049, Odilon eut l’idée du jour des morts et de la trêve de Dieu, qui interdisait tout acte de guerre ou de brigandage du mercredi soir au lundi matin. Les Odilon sont spirituels et exubérants. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 6.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Jeudi 04 Janvier 2018 Lune Gibbeuse descendante

Lundi 08 Janvier 2018 Dernier Quartier

L’Ere des Capricorne, Comprise entre le 22 Décembre et le 21 Janvier

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

DarlineDesca «Pou lanmou»

Pour découvrir la musique de DarlineDesca «Pou lanmou»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=iBnS5JlRSfY&list=PLp2BwajeRPX7TAUG9FEJMKfmGdjQHNdZ2

On parle d’amour pour débuter l’année.

Tous nos vœux les meilleurs et surtout beaucoup d’amour, pour vous surtout et pour les autres puisqu’on ne peut vivre en vase close…..

Bonne et heureuse année 2018

—————————————————————

Gonaïves- Aujourd’hui

Clôture de la campagne de sensibilisation, relative à la décennie des peuples noirs

Aujourd’hui les organisateurs effectueront une visite guidée dans les lakou (hauts-lieux du vodou aux Gonaïves).

Des animations musicales et expositions artisanales auront également lieu.

Il faut dire que cette campagne a pour but de protéger et de promouvoir les droits des peuples noirs et de reconnaître leur participation à l’enrichissement d’autres cultures.

———————————————————————————————————-

L’actualité du monde, dans le passé

4 janvier 2010 Décès – Casey Johnson, 30 ans

Casey Jonhson était une riche héritière dont la famille a fondé l’empire pharmaceutique Johnson & Johnson (évalué à 150 milliards de dollars).

D’après le site TMZ, son corps serait resté plusieurs jours avant d’être découvert par une employée de la maison Los Angeles. Même si son décès semble naturel, Casey souffrait depuis longtemps de problèmes de toxicomanie et faisait preuve d’un comportement chaotique. Peu avant Noël, elle avait refusé une cure de désintoxication. En 2007, Casey avait adopté une petite fille originaire du Kazakhstan, mais la garde de sa fille, âgée de trois ans, lui avait été retirée.

Revendiquant ouvertement son homosexualité, elle avait une vie mouvementée. Sa relation passionnée avec Courtenay Semel avait défrayé la chronique lorsque Casey avait détruit la maison de la fille du créateur de Yahoo lors de leur rupture en octobre 2009. Début décembre, ses pseudo-fiançailles avec Tila Tequila, la bisexuelle la plus célèbre des États-Unis, l’avait remis dans l’actualité. C’est d’ailleurs Tequila qui a annoncé la perte de son amie sur Twitter.

2009 L’Hôtel de glace aux allures médiévales

Les activités hivernales commencent dans la région de la Vieille Capitale.

L’Hôtel de glace de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a officiellement ouvert ses portes dimanche. D’ici la fin mars, l’établissement prévoit accueillir quelque 4 000 clients, venus de partout dans le monde, et plus de 70 000 visiteurs.

L’Hôtel de glace s’est donné un air médiéval cette année, avec ses gargouilles de glace et ses arches et colonnes aux allures gothiques. Parmi les nouveautés, une glissade permet aux visiteurs de glisser du hall principal de l’hôtel et de traverser le café de glace, avant d’en ressortir. Le hall est par ailleurs rattaché à une salle d’exposition où seront présentés des spectacles.

4 janvier 2009 Conflit au Proche-Orient : plus de 500 morts à Gaza

Proche-Orient : Les chars israéliens entrent dans Gaza depuis samedi soir. L’armée de Tsahal mène ses premières attaques terrestres aux portes de la ville de Gaza(Sipa)

Les attaques terrestres continuent en cette neuvième journée de l’offensive israélienne dans la bande de Gaza. Des milliers de soldats israéliens, appuyés par des colonnes de chars et des hélicoptères de combat, ont coupé en deux la bande de Gaza et encerclé la ville de Gaza. Des dizaines de familles ont fui les zones de combat.

Jusqu’à présent, l’invasion terrestre a coûté la vie à 63 Palestiniens, dont au moins 22 civils. Le dernier bilan fait état de plus de 500 Palestiniens morts depuis le début des frappes aériennes le 27 décembre. De ce nombre, 87 seraient des enfants, selon les services d’urgence à Gaza.

Selon Oxfam-Québec, présent actuellement à Jérusalem, la situation humanitaire est précaire dans la bande de Gaza et les organisations d’aide internationale peinent à faire leur travail. Des activistes palestiniens ont tiré 32 roquettes et obus de mortier depuis la bande de Gaza. Un haut-responsable du Hamas a affirmé qu’Israël n’avait pas réussi à atteindre son objectif.

Le mouvement islamique a également qualifié de farce l’incapacité des Nations unies de s’entendre sur une résolution appelant au cessez-le-feu.

4 janvier 2009 Journée portes ouvertes au Parlement

Le premier ministre du Québec reçoit les citoyens cet après-midi à l’hôtel du Parlement, à Québec. Dès 13h, les portes de l’Assemblée nationale seront spécialement ouvertes pour un échange de voeux à l’occasion du Nouvel An.

L’événement a été lancé l’an dernier par Jean Charest, qui veut en faire une tradition. Plus tôt, vers midi, le premier ministre ira rencontrer les 140 universitaires et cégépiens qui participent depuis vendredi au 23e Parlement étudiant du Québec.

4 janvier 2008 L’Hôtel de Glace ouvre ses portes

L’Hôtel de Glace ouvre à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, près de Québec.

De nombreuses nouveautés attendent les touristes qui séjourneront à l’Hôtel de Glace. En l’honneur du 400e anniversaire de la Vieille Capitale, les décors de quatre suites rappelleront la venue de Samuel de Champlain à Québec. Une glissade intérieure de 20 m doit être aménagée dans l’hôtel qui comprend 36 chambres et suites.

Pour la première fois, le bar de l’hôtel servira des boissons chaudes, des soupes et des cafés aromatisés. Des expositions de sculpture et de peinture sur glace se tiendront jusqu’au 17 février.

4 janvier 2008 Annulation du rallye Dakar-2008 en raison de menace terroriste

Un message du réseau Al-Qaida envoyé aux autorités mauritaniennes menaçait de frapper les Français partipants à la course.

Quelque 2 500 participants, provenant de 50 pays, sont repartis bredouilles. Le départ devait avoir lieu à Lisbonne au Portugal. Le 24 décembre 2007, quatre touristes français avaient trouvé la mort dans un attentat attribué à Al-Qaida au Maghreb. Huit étapes sur 15 devaient se dérouler sur le sol mauritanien.

C’est la première fois que le rallye est annulé depuis sa création en 1979.

4 janvier 2007 À Valleyfield, Goodyear décide de ne plus fabriquer de pneus

La compagnie Good Year annonce la fin de sa production de pneus à son usine de Valleyfield entraînant la mise à pied de 800 employés. La compagnie maintiendra en service son centre de mélange de caoutchouc.

4 janvier 2007 Décès – Norval Morrisseau, 74 ans

Norval Morrisseau est un artiste autodidacte d’ascendance Ojibwé (son nom ojibwé signifie « oiseau-tonnerre de cuivre »).

Il lance le style pictographique, ou ce qu’on a appelé le « Woodland Indian art » (l’art amérindien des régions boisées) ou encore « la peinture de légendes » ou « l’art rayon X », qui se veut la fusion de la peinture de chevalet européenne avec les motifs en spirales de la société ojibwée Midewiwin et l’imagerie des peintures rupestres.

Présenté au public canadien en 1962 par la Pollock Gallery à Toronto, Morrisseau est le premier artiste autochtone à percer dans le milieu fermé de l’art professionnel blanc. Au cours des années 60, son style pictographique gagne en popularité. Dans les années 70, des artistes plus jeunes peignent exclusivement dans ce style.

4 janvier 2006 Ariel Sharon dans le coma

Le premier ministre israélien Ariel Sharon (77 ans) est hospitalisé d’urgence suite à une grave attaque cérébrale.

C’est la deuxième attaque cérébrale en moins de trois semaines (18 décembre 2005). Après près de cinq mois de coma, il est transféré le 28 mai 2006 au centre médical de longue durée Sheba de l’hôpital Tel Hashomer. Finalement, il n’en sortira jamais et décèdera le 11 janvier 2014.

4 janvier 2006 Décès – Irving Layton, 93 ans

Le poète Irving Layton naît à Tirgu Neamt, en Roumanie. Il n’a pas un an quand il quitte la Roumanie pour le Canada.

En 1939, il obtient un B.Sc. en agriculture au Collège Macdonald et fait un bref séjour dans l’armée canadienne (1942-1943) avant de préparer une maîtrise en sciences politiques à l’Université McGill. Une fois diplômé, il donne des cours particuliers aux immigrants, enseigne dans une école secondaire et obtient un poste de chargé de cours à l’Université Sir George Williams (maintenant Concordia), à Montréal, où il devient par la suite professeur à temps plein.

Poète, nouvelliste et essayiste, Irving Layton est peut-être le plus connu d’un groupe de poètes montréalais qui combattent le romantisme de la poésie dans les années 40. Son oeuvre est empreinte d’une grande sensualité et d’un mépris à l’égard de ce qu’il tient pour l’hypocrisie de la société. Il a de nombreux recueils à son actif, y compris A Red Carpet for the Sun (1959), qui a remporté le prix du gouverneur général pour la poésie.

Des amis s’occupèrent de Layton après qu’on lui diagnostiqua la maladie d’Alzheimer. Il mourut au Centre gériatrique Maimonides à Montréal. Leonard Cohen a dit de lui : « Je lui ai enseigné comment s’habiller et il m’a enseigné comment vivre pour toujours. »

4 janvier 2005 Le Canada champion

Le Canada met fin à une disette de sept ans au championnat mondial junior avec panache, bafouant la Russie 6-1 dans le match pour l’obtention de la médaille d’or; le Canada n’avait pas remporté la médaille d’or depuis 1997, qui avait couronné une séquence de cinq sacres d’affilée.

4 janvier 2005 Ali al-Haidari, le gouverneur de Bagdad, est assassiné

Le convoi de trois véhicules à bord duquel se trouvait Ali al-Haidari traversait le quartier de Hurriyah (nord de la capitale), lorsqu’il a été attaqué. Il se trouvait dans sa BMW blindée.

4 janvier 2004 Mikhaïl Saakachvili au pouvoir en Géorgie

Six semaines après la « Révolution de la rose » qui a chassé du pouvoir Édouard Chevardnadzé, la Géorgie se donne un nouveau président en la personne du réformateur Mikhaïl Saakachvili qui a proclamé sa victoire peu après la clôture du scrutin.

4 janvier 2004 Spirit se pose sur Mars

Le robot Spirit, lancé le 10 juin 2003, se pose avec succès sur Mars, après avoir parcouru 480 millions de kilomètres.

La caméra panoramique de l’engin ne tarde pas à transmettre les premières images en haute définition de la Planète rouge. La mission Rover franchira avec succès une autre étape le 25 janvier suivant avec l’arrivée sur Mars d’Opportunity, équipé comme son jumeau de neuf caméras et six instruments scientifiques. Les deux robots ont pour mission de déterminer s’il y a déjà eu de la vie sur la planète.

4 janvier 2002 Dolly aux prises avec l’arthrite

La brebis clonée Dolly souffre d’arthrite à une patte arrière.

Les chercheurs se demandent si son mal est un indice de vieillissement prématuré dû au clonage. La brebis, qui est née en 1996, est le premier animal cloné à partir de l’ADN d’un autre animal, une brebis adulte.

4 janvier 2002 Les Afghanes retournent enfin à l’université

Les changements se poursuivent en Afghanistan. Plus de 400 femmes ont subi un examen afin d’être admises à l’université de Mazar-I-Charif. Il s’agit d’une première en trois ans.

Les règles strictes imposées par le régime des talibans empêchaient toute femme de fréquenter une institution d’enseignement. Depuis 1998, seuls 200 étudiants de sexe masculin étaient inscrits à cette université. Cette année, la clientèle devrait grimper à 1 000 personnes et le tiers seront des femmes. Les classes seront mixtes, une grande première pour plusieurs. Des femmes feront aussi partie du personnel enseignant pour la première fois depuis 1998. Les candidates ont pour la plupart choisi le droit, l’enseignement, la médecine et le travail social.

4 janvier 2001 Un médecin tueur en série soupçonné de 250 meurtres

Le docteur Harold Shipman, un médecin britannique déjà condamné à la prison à vie pour la mort de 15 patientes, pourrait en fait avoir tué 265 personnes.

Un examen des registres médicaux du docteur Harold Shipman révèle au moins 250 morts de plus au cours de sa carrière que chez ses confrères de la même région de Manchester durant la même période. Le médecin tueur en série a été condamné il y a un an pour le meurtre de 15 patientes tuées d’une dose fatale de morphine ou d’héroïne.

4 janvier 2001 Michel C. Auger reprend le boulot

Michel C. Auger a repris sa plume et a recommencé ses recherches sur le crime organisé, quatre mois après avoir été victime d’une tentative de meurtre dans le stationnement des bureaux du Journal de Montréal.

Pour le vétéran journaliste, les sept coups de feu dont il a été la cible ont changé sa vie, mais ils ne peuvent l’empêcher d’écrire. Il se dit très heureux de voir qu’on parle plus que jamais des motards criminels. Maintenant, il a envie d’écrire sur les failles du système judiciaire dans la lutte contre le crime organisé.

4 janvier 2001 Le Port de Montréal remet deux Cannes à pommeau d’or

Le Port de Montréal a décidé exceptionnellement de remettre deux Cannes à pommeau d’or, récompensant le premier navire à entrer au port en 2001.

Une certaine controverse entourait cet honneur cette année, alors que deux navires prétendaient y avoir droit. Dans les faits, le porte-conteneurs P&O Nedlloyd a été le premier. Mais les propriétaires du cargo Cheetah, arrivé le 31 décembre en fin de soirée, affirmaient que les dirigeants du port les avaient assurés qu’ils auraient la fameuse canne.

4 janvier 2001 Décès Lester Raymond Brown, 88 ans

Les Brown est un chef d’orchestre américain de l’époque des big bands.

Il a travaillé comme arrangeur, notamment pour Jimmy Dorsey et Larry Clinton. Il a ensuite formé en 1938 un orchestre permanent avec des musiciens de prestige, tels Warren Covington, Ted Nash, Si Zentner, ainsi que la chanteuse Doris Day avec laquelle il a enregistré deux de ses plus grands succès, Sentimental Journey et My Dreams are getting better all the time.

En 1948, son enregistrement de I’ve Got My Love to Keep Me Warm, extrait du film On the Avenue, a été le dernier grand succès instrumental de l’ère du swing. Au cours des années 50, l’orchestre a fait partie du Steve Allen Show à la télévision, puis a été associé aux grandes tournées de Bob Hope outre-mer.

Naissance le 14 mars 1912

4 janvier 2000 Condamné grâce à une preuve d’ADN

Larry Fisher, âgé de 50 ans, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de l’infirmière Gail Miller en 1969, un crime pour lequel David Milgaard a passé 23 ans derrière les barreaux avant d’être innocenté grâce à une preuve d’ADN.

4 janvier 1999 Décès – Claude Baril, 1950 ans

L’animateur de radio Claude Baril meurt d’une maladie respiratoire. Il a travaillé à CKAC et à CFGL jusqu’en 1995.

4 janvier 1997 Hockey junior, cinq médailles d’or de suite

Le Canada blanchit les États-Unis 2-0 pour remporter une cinquième médaille d’or d’affilée, un exploit sans précédent, au championnat mondial de hockey junior disputé à Genève.

Marc Denis des Saguenéens de Chicoutimi est choisi meilleur gardien du tournoi.

4 janvier 1996 Hockey junior, quatre médailles d’or de suite

Le Canada remporte sa quatrième médaille d’or d’affilée en défaisant la Suède 4-1, au championnat du monde de hockey junior disputé à Boston.

Le Canada rejoint ainsi l’ex-Union soviétique pour le plus grand nombre de médailles d’or consécutives récoltées à cette compétition.

4 janvier 1995 L’ex-caporal Denis Lortie en liberté conditionnelle

Après 10 ans de prison, l’ex-caporal Denis Lortie, auteur de la fusillade qui a fait trois morts et treize blessés à l’Assemblée Nationale le 8 mai 1984, bénéficie d’une liberté conditionnelle.

Condamné à l’emprisonnement à perpétuité en 1985, il avait eu droit à un deuxième procès au début de janvier 1987 et plaidé coupable à trois accusations réduites de meurtre au second degré.

4 janvier 1993 Un record pour Peter Forsberg

Au championnat mondial de hockey junior disputé en Suède, le Canada remporte sa troisième médaille d’or en quatre ans.

Peter Forsberg est choisi meilleur joueur d’avant, ses 31 points constituant un record du tournoi.

4 janvier 1992 Moscou supprime les fermes d’État et kolkhozes

Les kolkhozes furent massivement mis en place par Joseph Staline dans le cadre de la politique de collectivisation avec la suppression des exploitations agricoles privées.

À partir de 1929, la participation à un kolkhoze ou à un sovkhoze fut rendue obligatoire par les autorités soviétiques. Les membres du kolkhoze ne conservaient pas le droit de sortir librement de celui-ci. Et ceux qui sortaient tout de même du kolkhoze ne pouvaient prétendre à une indemnisation pour la perte de leur terre.

À la chute de l’Union soviétique en 1991, le pays comptait 45 % de sovkhozes et 55 % de kolkhozes. La taille moyenne d’un sovkhoze était de 153 km², (15 300 hectares) soit plus du double de celle d’un kolkhoze.

4 janvier 1990 Gérald Godin et Pauline Julien se marient à Montréal après 27 ans de vie commune

Ils sont nés à Trois-Rivières tous les deux. On reconnaissait l’homme à son air boudeur, de chien battu presque. Elle, à son visage rayonnant. Gérald Godin et Pauline Julien formaient un beau couple, disait-on.

Un beau jour de 1962, la chanteuse donne un spectacle à l’hôtel St-Maurice, à Trois-Rivières. Un jeune journaliste du Nouvelliste, Gérald de son prénom, se présente dans sa loge pour une entrevue. Jusque-là, rien d’original. Gérald déménage à Montréal où réside Pauline. La rencontre magique, celle qui tracera le destin, se fait chez elle. Il ne quittera jamais plus la métropole. Il pratique divers métiers, recherchiste à Radio-Canada notamment.

4 janvier 1988 Ouverture de la ligne bleue

Le métro de Montréal s’enrichie de quatre nouvelles stations : Outremont, Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal et Côtes-des-neiges.

La ligne bleue ou ligne 5 est une des quatre lignes du métro de Montréal. Elle traverse plusieurs arrondissements Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Outremont et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de la ville de Montréal selon une direction globale nord-est/sud-ouest. La ligne bleue relie la station Snowdon dans le quartier Côte-des-Neiges à la station Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel et croise la ligne orange aux stations Snowdon et Jean-Talon.

Complétée en 1988, la ligne bleue est la ligne la plus récente et la seule ligne du métro de Montréal qui ne transite pas par le centre-ville de Montréal. Avec ses 19,1 millions d’entrées en 2001, sa fréquentation est nettement inférieure à celle des lignes orange et verte.

4 janvier 1983 La Loi sur les agressions sexuelles adoptée

Le 4 août 1982, la Chambre des communes adoptait le projet de loi C-127 modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne. Ce projet de loi donne naissance en 1983 à la Loi canadienne sur les agressions sexuelles.

Dans son projet de loi C-127, le législateur a remplacé le crime de viol par des infractions d’agressions sexuelles afin de soustraire le crime de son contexte sexuel pour en reconnaître le caractère violent. En d’autres termes, « il [le législateur] voulait amener la société à considérer l’activité sexuelle sans consentement comme essentiellement violente plutôt que sexuelle ».

Au cours du débat sur le projet de loi en Chambre des communes, la députée conservatrice Flora MacDonald a fait remarquer que « le législateur n’a pas peur des mots. Il stipule qu’une agression sexuelle est avant tout un acte de violence, et non pas un acte de passion, que c’est une agression où l’organe sexuel mâle est utilisé comme arme ».

4 janvier 1977 Nadia Comaneci, athlète féminine de l’année

Nadia Comaneci, la petite gymnaste roumaine qui a récolté sept notes parfaites aux Jeux olympiques de Montréal, est choisie athlète féminine de l’année 1976 par l’agence Associated Press.

4 janvier 1975 Décès – Carlo Levi, 72 ans

Carlo Levi est un écrivain, médecin, peintre et journaliste italien, né à Turin.

Adversaire du fascisme, il fut condamné par le régime au confino (résidence surveillée) dans une région désolée du Mezzogiorno, à Grassano, puis à Aliano, dans la Basilicate, expérience dont il tira le livre Le Christ s’est arrêté à Eboli et qui marqua profondément sa peinture.

4 janvier 1974 United Aircraft de Longueuil réplique à un sit-in de ses employés en cessant ses activités

C’est le début d’une importante grève (22 mois) des membres de la section locale 510 de l’Union des Travailleurs unis de l’automobile et de l’aéronautique-FTQ employés par la United Aircraft/Pratt and Whitney pour obtenir l’indexation des salaires et l’application de la déduction syndicale obligatoire; la compagnie ouvre ses portes et invite ses employés à revenir au travail.

Lorsque le nombre de ceux qui reviennent au travail dépasse 50 % de ses effectifs, la compagnie déclare que la majorité de ses employés acceptant ses conditions, le conflit est réglé, puis embauche des nouveaux salariés pour remplacer ceux qui demeurent en grève.

4 janvier 1971 Paul et Jacques Rose, Francis Simard et Bernard Lortie responsables du meurtre de Pierre Laporte

Francis Simard, les frères Jacques et Paul Rose, ainsi que Bernard Lortie sont déclarés criminellement responsables du meurtre de Pierre Laporte.

Le lendemain, ils seront formellement accusés d’enlèvement et de meurtre. En plein cœur de la crise d’octobre 1970, le ministre du Travail et de la Main-d’œuvre avait été enlevé le 10 octobre par le FLQ, peu après le rejet de l’ultimatum pour la libération des membres emprisonnés de l’organisation. Une semaine plus tard, on retrouvait son corps dans le coffre d’une voiture abandonnée.

4 janvier 1971 Les troupes fédérales envoyées au début de la Crise d’Octobre se retirent du Québec

Les militaires sont demeurés en sol québécois tout au long de la période de crise, soit du milieu d’octobre 1970 jusqu’au début de janvier 1971, c’est-à-dire quelques jours après l’arrestation des principaux membres de la cellule Chénier et le jour même de la condamnation des principaux responsables.

4 janvier 1970 Le Canada se retire des championnats de hockey

Le Canada se retire des championnats du monde de hockey pour contester le règlement qui empêche les meilleurs joueurs canadiens d’y participer, à savoir les joueurs professionnels.

4 janvier 1970 Dernière pour les Beatles

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr travaillent ensemble pour la dernière fois, procédant aux ultimes retouches sur les bandes de l’album Let It Be.

4 janvier 1967 Décès – Donald Campbel, 45 ans

Donald Malcolm Campbell est un Britannique qui a battu huit records du monde de vitesse sur l’eau et sur terre durant les années 1950 et 1960. Il reste la seule personne à battre un record de vitesse sur les deux surfaces dans la même année (1964).

Donald Campbell avait de qui tenir. Son père Malcolm fut le recordman de vitesse sur terre et sur l’eau le plus emblématique de son époque. Donald reprit le flambeau de belle manière avec les fameux Bluebird. Au mois de janvier 1967, avec l’ultime version, le K7, il tenta la barre mythique des 300 mph (483 km/h) sur le lac de Coniston.

L’ « oiseau bleu » dépassa cette vitesse pour s’ envoler immédiatement … On parle de 320 mph, plus de 500 km/h. Le terrible looping s’acheva par un impact terrifiant sur l’eau qui désintégra l’avant du Bluebird. Donald Campbell avait rejoint la légende.

4 janvier 1967 Naissance – Marina Orsini

Marina Orsini décroche un rôle dans la télésérie Lance et compte. À 17 ans, elle est à l’affiche de cette série qui révolutionne la télévision au Québec. C’est le début d’une carrière qui ne connaît aucun répit.

Après l’avoir recrutée de nouveau pour tourner la suite de Lance et compte, le réalisateur Jean-Claude Lord lui offre un rôle dans un film pour enfants intitulé La Grenouille et la Baleine. Tout alors s’enchaîne rapidement et Marina Orsini décroche de nombreux rôles, principalement à la télévision : Les Filles de Caleb, Shehaweh, Blanche, Urgence 1 et 2, Les Muses orphelines… Personnalité de l’année aux MetroStar de 1991 et de 1992.

Après avoir coanimé l’émission du matin Tout l’monde debout avec André Robitaille à RockDétente à Montréal, elle anime depuis l’automne 2008 l’émission de radio de fin d’après-midi La vraie vie sur le réseau RockDétente. En 2011, la station est rebaptisée Rouge FM et l’émission est renommée Le 5@8 de Marina (maintenant Le 5@7 de Marina). En 2014-15, Marina a eu une émission sur les ondes de Canal Vie, sous le titre Marina. De 2015 et 2017, Orsini a une émission sur les ondes d’Ici Radio-Canada télé de 9h30 à 11h.

4 janvier 1964 Le cargo danois Helga Dan s’aventure jusqu’à Montréal

Le cargo danois Helga Dan s’aventure jusqu’à Montréal, bouleversant les traditions de la navigation sur le Saint-Laurent. Du même coup les autorités du port de Montréal annoncent que celui-ci restera dorénavant ouvert tout l’hiver. Ils utiliseront des brise-glaces pour y parvenir.

4 janvier 1964 Paul VI en Terre Sainte

Le pèlerinage du pape Paul VI en Terre Sainte se déroula du 4 au 6 janvier.

C’est la première fois depuis le pape Pie VII que le souverain pontife quittait l’Italie pour participer à un voyage à l’étranger et il devient le premier Souverain Pontife à se rendre en Terre Sainte et à voyager en avion. Ce pèlerinage en Terre Sainte contribua à donner à Paul VI l’image d’un pape pèlerin.

4 janvier 1961 Rupture des relations américano-cubaines

Suite à la décision de Fidel Castro, ancien commandant de la révolution cubaine promu premier ministre, de nationaliser les entreprises américaines à Cuba, les États-Unis rompent officiellement avec le gouvernement cubain.

Les intérêts économiques américains sont mis à mal et les sanctions ne tardent pas à tomber sur l’île. Les États-Unis décideront d’imposer un embargo sur Cuba et Fidel Castro se tournera définitivement vers l’Union soviétique.

4 janvier 1960 Décès Albert Camus, 46 ans

Albert Camus a été un des grands écrivains français du 20ème siècle.

L’écrivain et philosophe français, auteur de L’Étranger (1942) et La Peste (1947), avait reçu le prix Nobel de littérature en 1957.

Il est mort dans un accident d’automobile. La voiture quitte la route et percute un arbre qui la borde. À son bord, Michel Gallimard, son chauffeur et Albert Camus. Assis à droite du conducteur, ce dernier est tué sur le coup. À l’intérieur de l’automobile accidentée, on retrouvera le manuscrit inachevé du récit autobiographique de Camus, Le Premier homme.

4 janvier 1959 Des troubles éclatent à Léopoldville au Congo belge

Léopoldville, capitale du Congo ex-belge, connaît de violentes émeutes. La colonie venait de basculer dans l’horreur. Le Congo est à feu et à sang et dans un état pitoyable.

Le plus riche pays d’Afrique est devenu l’un des plus pauvres. Ces émeutes, apparemment spontanées, mais en fait préparées par Patrice Lumumba un leader nationaliste soutenu par Moscou, ébranlent le prestige du colonisateur belge et marquent le début du raz-de-marée nationaliste qui aboutira 18 mois plus tard à l’indépendance du Congo.

L’impétuosité de la tempête et la violence de la déflagration dynamiteront la colonisation et conduiront à la Table ronde de Bruxelles pour l’établissement de deux certificats : l’un du décès du Congo-Belge et l’autre de la naissance du Congo-indépendant.

4 janvier 1959 Lunik 1 s’approche de la Lune

Lancée le 2 janvier, Lunik 1 ou Luna 1 devint, le même jour, le premier objet créé par des humains à atteindre la vitesse de libération de la Terre, s’affranchissant ainsi de l’attraction terrestre.

Le 3 janvier, à une distance de 113 000 km de la Terre, Luna 1 libéra un nuage important (1 kg) de sodium gazeux faisant de cette sonde la première comète artificielle. La traînée lumineuse orange ainsi créée, visible au-dessus de l’Océan Indien et d’une luminosité comparable à une étoile de magnitude 6, a permis aux astronomes de suivre la sonde. Cela a servi également à observer le comportement du gaz dans l’espace.

Luna 1 s’est approchée à 5 995 km de la surface de la Lune le 4 janvier après 34 heures de vol. Elle s’est ensuite mise en orbite autour du Soleil dans une région comprise entre la Terre et Mars, devenant par la même occasion, le 12 juillet 1959, le premier corps artificiel à orbiter autour du Soleil.

4 janvier 1958 Sir Edmund Hillary atteint le pôle Sud

Edmund Hillary a atteint le Pôle Sud avec l’expédition transantarctique du Commonwealth (Expédition Fuchs-Hillary).

Sir Edmund Percival Hillary est un alpiniste et explorateur néo-zélandais né le 20 juillet 1919 à Tuakau.

Il fut l’un des deux premiers à avoir gravi l’Everest avec le sherpa Tenzing Norgay le 29 mai 1953 lors d’une expédition britannique dirigée par le général de brigade John Hunt. On ne saura jamais qui fut le premier à mettre le pied sur le sommet.

4 janvier 1958 Le Spoutnik 1 revient dans l’atmosphère

Le Spoutnik 1, le premier satellite artificiel de l’histoire, rentre dans l’atmosphère et se désintègre après 92 jours en orbite.

Spoutnik 1 n’avait aucune fonction sauf celle de dire « regardez ce dont nous sommes capables ». Pour s’assurer d’être remarqués, les Soviétiques dotent le satellite d’un émetteur qui émettra pendant 21 jours.

Il fut mis sur orbite le 4 octobre 1957 par la fusée R-7 de Sergueï Korolev à la stupéfaction des Américains. La fusée R-7 n’était pas du tout destinée à l’exploration spatiale. Elle servait à expédier les lourdes ogives nucléaires de l’époque à l’autre bout du monde.

L’exploration spatiale n’a été qu’un « produit dérivé » de la course aux armements. Korolev n’a vraiment pas raté son coup avec la R-7. Les fusées habitées russes actuelles sont un proche cousin de la R-7.

4 janvier 1954 Deuxième tentative pour Elvis

Elvis Presley se soumet à un enregistrement-pilote de dix minutes à Nashville.

Il a deux extraits des chansons Casual Love Affair et I’ll Never Stand In Your Way. À la fin de la présentation, le patron Sam Phillips lui dit de laisser son numéro de téléphone.

4 janvier 1949 Naissance – Rodger Brulotte

Il est animateur, commentateur sportif et journaliste-chroniqueur.

Il a entrepris sa carrière avec les Expos en 1969 comme dépisteur. Il a été l’analyste des matches de l’équipe à la radio de 1983 à 2000. Il a été secrétaire de route en 1977 et 1978 en plus de travailler aux relations publiques et au marketing. Il est commentateur des matchs à RDS (Réseau des sports) depuis 1990.

Pour l’excellence de leur animation, lui et son confrère Denis Casavant furent en nomination pour un prix Gémeaux en 1991 et 1993. Il tient plusieurs fois par semaine une chronique « mondaine » dans le Journal de Montréal. Il écrit aussi une chronique hebdomadaire sur les Predators de Toronto pour le Globe and Mail.

Il est directeur de l’Académie de baseball du Canada. Il a été admis au Panthéon des Expos en juillet 2004. Le 20 novembre 2010, il épouse Pascale Vallée, 42 ans, directrice des ressources humaines chez Bombardier. Le 17 août 2011, Rodger Brulotte a quitté RDS pour joindre l’équipe de TVA Sports afin de commenter les matches des Blue Jays de Toronto.

4 janvier 1948 Hector « Toe » Blake marque son 235e but

Hector « Toe » Blake du Canadien de Montréal marque son 235e et dernier but en matchs réguliers dans la LNH contre Harry Lumley des Red Wings de Detroit. Six jours plus tard, le 10 janvier 1948, il subira une fracture de la cheville qui mettra un terme à sa carrière de joueur.

4 janvier 1944 Préambule à la bataille du Monte Cassino

À partir de ce jour, les Alliés lancèrent une succession de raids de 3 000 bombardiers, contre les voies de communication allemandes.

Le 15 janvier 1944, le 2e corps américain du général Keyes, qui était appuyé par le corps expéditionnaire français, prit le mont Trocchio. C’est le 17 janvier 1944 que commença vraiment la première bataille de Cassino.

4 janvier 1936 Le régime nazi impose l’entraînement militaire aux enfants allemands

La liste, établie d’après les ventes de disques, comprend les dix enregistrements les plus populaires de l’heure. La pièce Stop! Look! Listen! Interprétée par le violoniste de jazz Joe Venuti a l’honneur de figurer en première position de ce premier palmarès.

Fondé en 1894, le Billboard couvrait à l’origine les carnavals, mais la place dédiée à la musique prit une telle ampleur qu’il se spécialisa dans les années 1950. Le premier hit parade a été publié en ce jour, suivi par le Music Popularity Chart (classement de popularité) le 20 juillet 1940. Depuis 1958, le classement du Billboard Hot 100 est calculé en fonction des ventes de singles et de la fréquence de leur passage à la radio.

4 janvier 1935 Naissance Floyd Patterson

Floyd Paterson, né à Waco et décédé à New Platz, est un boxeur américain.

C’était un boxeur poids lourds qui a remporté 55 victoires, dont 40 par K-O, 1 nulle et 8 défaites. Champion olympique des poids moyens aux jeux Olympiques de 1952 à Helsinki, il devient en 1956 le premier champion olympique à devenir également champion du monde des poids lourds. Il devient également le plus jeune champion du monde des lourds de l’histoire.

Après une série de défenses victorieuses de son titre, il est défait de sa ceinture mondiale par le Suédois Ingemar Johansson en 1959. Il prendra ensuite sa revanche face à ce même adversaire, devenant ainsi le premier boxeur à reconquérir le titre des lourds. En 1962, il perdra à nouveau son titre face à Sonny Liston. Il échouera ensuite à toutes ses tentatives de reconquête du titre des lourds. Une défaite face à Muhammad Ali le convaincra à 37 ans de se retirer des rings.

Décès le 11 mai 2006

4 janvier 1935 Naissance Jean-Louis Millette

Que ce soit à la télévision, au théâtre ou au cinéma, la carrière de Jean-Louis Millette fut bien remplie.

Elle débuta à Radio-Canada où pendant 20 ans, soit des années 50 aux années 70, on le vit dans plusieurs émissions pour enfants, notamment La Ribouldingue où il incarnait le célèbre clown Paillasson. Puis il fut engagé par Télé-Métropole pour interpréter le rôle d’Oscar Bellemare, le « coloré » entrepreneur de pompes funèbres dans Symphorien.

Ayant acquis une solide réputation, il devint rapidement une des têtes d’affiche des téléromans de l’écrivain Victor-Lévy Beaulieu : L’Héritage, Montréal, P.Q. et Bouscotte.

Il est mort d’une crise cardiaque.

Décès le 29 septembre 1999

4 janvier 1933 Ouverture de l’École supérieure de musique d’Outremont

L’École supérieure de musique d’Outremont ouvre ses portes grâce aux efforts de sa fondatrice, soeur Marie-Stéphane (Hélène Côté) de la congrégation des Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie.

En 1951, l’École supérieure de musique d’Outremont sera rebaptisée École Vincent-d’Indy en souvenir du célèbre musicien et pédagogue français. L’école de musique Vincent-d’Indy existe encore et est un collège privé subventionné situé à Montréal.

Destiné aux élèves qui possèdent déjà une formation instrumentale de haut niveau, ce profil leur propose un environnement stimulant où ils pourront s’épanouir comme interprètes, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’École. La programmation prépare à une carrière de chambriste, d’instrumentiste ou de musicien d’orchestre.

4 janvier 1930 Adoption de la loi Maginot en France

Présentée en décembre 1929 par le ministre de la Guerre André Maginot, la loi décidant la construction d’une ligne de fortifications allant des bords de la Méditerranée jusqu’à la frontière belge est votée. La construction commencera le 14 janvier.

La ligne Maginot est une ligne de fortifications et de défense construite par la France le long de ses frontières avec l’Allemagne et l’Italie, durant l’entre-deux-guerres. La ligne fortifiée s’étendra sur les frontières orientales de la France sauf sur le massif des Ardennes jugé par les autorités militaires infranchissable.

La ligne Maginot a été un lamentable échec. Pour des raisons politiques, il était hors de question de fortifier la frontière avec la Belgique. Hitler est tout simplement passé par là.

4 janvier 1927 Naissance Paul Desmarais

Né d’une famille francophone établie en Ontario, il débuta en affaires lorsqu’il acheta une entreprise de transport par autobus qui était en quasi-faillite et qu’il paya symboliquement 1 $. Après quelques décennies, son entreprise contrôlait une grande partie du marché québécois et ontarien du transport par autobus.

Power Corporation du Canada (PCC), une entreprise en difficultés financières à l’époque, proposa à Desmarais d’en devenir le PDG afin de corriger le tir. Desmarais en prit le contrôle avant de s’engager plus. Par la suite, PCC s’est diversifié sous la gouverne de Desmarais. Il a acquis le journal La Presse, ce qui lui a permis d’acquérir de l’expérience dans le domaine des médias écrits au Canada. Celle-ci lui a permis d’étendre son emprise dans ce domaine.

Il est le Canadien français qui connaît le plus grand succès financier de tous les temps et sert de modèle à de nombreux francophones.

Décès le 08 octobre 2013

4 janvier 1922 Naissance – Hughette Proulx

Hughette Proulx est une actrice et journaliste québécoise, chroniqueuse et animatrice de radio et de télévision. Son nom est souvent écrit Huguette.

Initialement journaliste de la presse écrite, elle est ensuite devenue animatrice à Télé-Métropole. Elle est couronnée Miss Radio-Télévision en 1963.

Elle se fait ensuite connaître par son émission Radio-Sexe, diffusée à la station de radio CJMS de Montréal de 1974 à 1985 où elle figure parmi les premières personnalités à aborder ouvertement des thèmes reliés à la sexualité — comme la masturbation, le sadomasochisme et l’homosexualité — dans les médias québécois.

Décès le 08 août 2011

4 janvier 1910 Naissance – Arthur Villeneuve

En 1957, à l’âge de 50 ans, Arthur Villeneuve, un barbier de Chicoutimi, peint sur les murs de sa maison des fresques représentant son univers imaginaire.

L’intérieur de sa maison est devenu un véritable livre d’images et d’histoires en moins de deux ans. On remarque de l’artiste un étonnant sens de la composition, une totale liberté des formes et une utilisation crue des couleurs. La carrière d’Arthur Villeneuve a connu des rebondissements grâce à la reconnaissance d’artistes de renom, tels Stanley Cosgrove et Edmund Alleyn. La production de dessins et de près de 4 000 tableaux, disséminés partout au pays et à l’étranger, confirme la valeur et l’intérêt artistique de l’oeuvre.

La « Maison de l’Artiste », comme Villeneuve se plaisait à nommer sa maison, constitue la pièce maîtresse et capitale de l’oeuvre d’un véritable artiste. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Musée du Québec et la Vancouver Art Gallery reconnaissent officiellement l’oeuvre d’Arthur Villeneuve depuis 1972. Il est décédé à Montréal peu après l’inauguration de l’exposition « Arthur Villeneuve et la peinture naïve ».

Décès le 24 mai 1990

1908 Sports – Décès – Edward « Ned » Hanlan, 52 ans

Edward « Ned » Hanlan est le premier héros sportif national et international que le Canada ait connu.

De 1880 à 1884, il fut champion mondial d’aviron. Il défend son titre à six reprises puis est défait par William Beach en 1884. À une époque où le sport de l’aviron jouit d’une immense popularité dans le monde entier, il est honoré et couvert de cadeaux partout où il va. Il continue à pratiquer son sport dans les années 1890 et remporte plus de 300 autres épreuves.

Il a été emporté par une pneumonie.

4 janvier 1907 Décès – William-Edmond Blumhart

William-Edmond Blumhart est né à Cap-Santé, en 1844.

William-Edmond Blumhart, le fondateur du quotidien La Presse, meurt à l’âge de 63 ans. Le 20 octobre 1884, il annonce qu’il a cessé la publication du journal montréalais Nouveau Monde pour fonder, le même jour, le quotidien La Presse. Il ne demeurera cependant pas longtemps propriétaire du journal; malade et fatigué, il en abandonnera la direction à Clément Dansereau dès la fin de 1886.

Celui-ci le cèdera, fin 1887, à messieurs Nantel et Wurtële, et ce n’est qu’en 1889 que Trefflé Berthiaume, qu’on peut qualifier de sauveur de La Presse en prendra possession. Il gardera le journal au sein de sa famille jusqu’à ce qu’il devienne propriété de Paul Desmarais à la fin des années 60.

4 janvier 1906 Naissance – Vero (Copner) Wynne-Edwards

Vero Copner Wynne-Edwards est un zoologiste britannique.

Il est maître-assistant à l’université de Bristol en 1929-1930, puis à l’université McGill de Montréal de 1930 à 1946, enfin professeur d’histoire naturelle à l’université d’Aberdeen à partir de 1946.

Wynne-Edwards est l’auteur de nombreux articles scientifiques et Dispersion in Relation to Social Behaviour (1962). Il s’intéresse à la flore et la faune marine dans le Canada arctique et boréal.

4 janvier 1905 Création de la Dominion Textile

Une nouvelle compagnie, la Dominion Textile, regroupe quatre importantes entreprises de textile : la Dominion Cotton Mills, la Merchants Cotton, la Montmorency Cotton Mills et la Colonial Bleaching and Printing.

Secouée par de nombreux conflits ouvriers, notamment en 1908, 1937 et 1966, puis par la concurrence internationale qui la talonne après la deuxième guerre mondiale, elle demeurera un joueur important de l’économie québécoise pendant la majeure partie du XXe siècle.

4 janvier 1904 Électrocution d’un éléphant

Topsy, l’éléphant, était responsable de la mort de trois employés en trois ans. Celui-ci piétinait ses dresseurs. Son propriétaire voulut s’en débarrasser et essaya de le supprimer en vain à l’aide de carottes de cyanure.

Edison profita de l’occasion et voulut montrer que le courant alternatif (concurrent de son courant direct) était capable d’électrocution et devrait donc être visualisé par le public comme en soi dangereux. Cette campagne de crainte, d’incertitude et de doute a inclus l’électrocution de Topsy l’éléphant. Malgré Edison et sa démonstration, la transmission de courant alternatif a été par la suite adoptée comme norme.

Le grand défaut, à l’époque, du courant direct était qu’il ne pouvait voyager loin et exigeait donc des stations génératrices partout. Le courant alternatif voyageait loin facile. Les lois économiques ont dicté le gagnant.

4 janvier 1904 Naissance – Pegi Nicol MacLeod

Après avoir étudié avec Franklin Brownell à l’Ottawa Art Association, elle entre à l’École des beaux-arts de Montréal.

Ses représentations du monde contemporain contribuent à initier la première vague du modernisme canadien. Son apport se situe dans son habileté à rendre la spontanéité et l’énergie de la vie. Elle peint de nombreuses toiles sur la division féminine au sein des forces armées (1944-1945), et l’ensemble de sa production compte presque 1 000 oeuvres dans de nombreux médias, dont des patrons de tapis au crochet.

4 janvier 1891 Décès – Mgr Antoine Labelle, 57 ans

Né à Sainte-Rose, le curé Labelle fut le grand colonisateur des Pays d’en Haut.

Connu à l’échelle de la province comme « le curé Labelle » ou encore « le Roi du Nord », Mgr Antoine Labelle s’éteint à Québec moins de deux semaines après avoir remis sa démission comme sous-ministre de l’Agriculture. Le curé de Saint-Jérôme et apôtre de la colonisation dans la région des Laurentides avait été nommé au poste de sous-ministre en 1888 par le premier ministre Honoré Mercier.

La colonisation agricole des Laurentides a été un lamentable échec, condamnant de nombreux agriculteurs à la misère.

4 janvier 1877 Décès – Cornelius Vanderbilt, 82 ans

Cornelius Vanderbilt était un entrepreneur américain qui bâtit sa fortune dans la construction maritime et les chemins de fer. Parti de rien, il laissa à sa mort une fortune d’environ 100 millions de dollars.

4 janvier 1863 Brevet pour les patins à roulettes accordé à James Plimpton de New York

Né en 1828, James Léonard Plimpton inventa les patins modernes.

De santé fragile et sur les conseils de son médecin qui lui recommandait de faire du patin à glace, Plimpton imagina des patins à quatre petites lames : deux à l’avant et deux sous les talons. Cette idée ne fut pas un succès mais son adaptation aux patins à roulette s’avéra géniale.

Le patin repose sur quatre roues en bois montées sur deux essieux rendus mobiles par des articulations. Ce nouveau patin reçu le nom de rocking skate (patin à bascule). Plimpton essaya avec la technologie de son temps de réduire l’usure occasionnée par le frottement des roulettes en sertissant une bague de bronze à l’intérieur du trou de l’essieu des roues et en munissant ses patins d’un système de lubrification : une vis sans fin entraînait vers les points de friction la graisse contenue dans un réservoir.

4 janvier 1838 Naissance – Charles Sherwood Stratton, dit Général Tom Pouce

Le « Général Tom Pouce » est le nain le plus célèbre. À sa mort, il mesurait 102 cm ou 40 pouces (3’4″).

General Tom Thumb était le nom de scène de Charles Sherwood Stratton, un célèbre nain du cirque Barnum. Stratton avait quatre ans, mesurait 64 cm et pesait sept kg lorsqu’il rencontra Phineas Taylor Barnum. Barnum lui apprit à chanter, à danser et à se produire sur scène et fit de lui une célébrité internationale.

Son mariage en février 1863 avec une naine, Lavinia Warren, fit la une des journaux et ils furent reçus par le président Lincoln. En Europe, ils rencontrèrent les souverains anglais et les dirigeants français. Les frères Grimm en firent un conte.

4 janvier 1817 Une diligence voyage entre Kingston et York

Une diligence commence à faire la navette entre Kingston et York, Haut-Canada.

4 janvier 1813 Naissance – Sir Isaac Pitman

Sir Isaac Pitman est l’auteur de la méthode de sténographie Pitman.

Isaac Pitman a d’abord utilisé durant sept années la méthode Taylor avant d’élaborer sa propre méthode. Il a développé le système le plus largement répandu de la sténographie, connu maintenant comme la méthode Pitman. Il a proposé la première fois ceci dans Stenographic Soundhand en 1837. Cette méthode fut principalement utilisée en Angleterre et en Amérique du Nord.

4 janvier 1785 Naissance – Jacob Grimm

Jacob Grimm est une importante figure littéraire, conteur, linguiste, philologue allemand, connu pour avoir rassemblé des contes européens avec son frère Wilhelm et contribué à la rédaction du Deutsches Wörterbuch.

Son travail lui a valu une reconnaissance de ses pairs en tant que figure importante de la littérature allemande, notamment en appliquant la méthode historique aux travaux littéraires.

Les frères Grimm s’intéressent également aux contes populaires allemands. Après les avoir réunis à partir de différentes sources, ils les publient en deux volumes sous le titre de Kinder- und Hausmärchen (Contes pour les enfants et les parents, 1812-1829).

Une nouvelle édition paraît en 1857; elle contient des histoires supplémentaires et devint le fameux livre intitulé Contes de Grimm. Les frères Grimm travaillent ensemble sur nombre d’autres ouvrages; ils publient notamment en 1852 le premier volume du monumental et classique Deutsches Wörterbuch (Dictionnaire allemand) qui est achevé par d’autres érudits en 1958.

4 janvier 1747 Naissance – Dominique Vivant Denon

Vivant Denon ou Dominique Vivant Denon, né à Givry et mort à Paris, est un graveur, peintre, écrivain, diplomate et administrateur français.

Il est considéré aujourd’hui comme un grand précurseur de la muséologie, de l’histoire de l’art et de l’égyptologie.

4 janvier 1643 Naissance – Sir Isaac Newton

Isaac Newton est un philosophe, mathématicien, physicien, alchimiste, astronome et théologien anglais, puis britannique.

Sir Isaac Newton est à l’origine de théories scientifiques qui vont révolutionner la science, notamment dans les domaines de l’optique, des mathématiques et surtout de la mécanique. L’écrivain anglais Alexander Pope dira de Newton : « Les lois de la nature étaient cachées dans la nuit. Dieu dit « Que Newton soit! » et la lumière fut. »

Sir Isaac Newton est :

le créateur de la loi sur la gravitation (quand une pomme lui tombe sur la tête d’après un célèbre dessinateur);

le créateur des quatre principes de la mécanique (axiome newtonien);

l’inventeur du télescope à miroir et

à l’origine des explications du phénomène des marées et des mouvements des planètes et de la Lune.

Il ne s’est jamais marié et on ne lui connaît aucune liaison avec une femme. Un de ses biographes croît qu’il n’a jamais vu la mer.

Prière de noter que les dates de cette entrée sont celles du calendrier grégorien qui n’a été adopté en Angleterre que le 2-14 septembre 1752. Les dates sur la pierre tombale de Newton suivent donc le calendrier julien : 25 décembre 1642 et 20 mars 1727.

4 janvier 1493 Christophe Colomb retourne en Europe après son premier voyage

Le 3 août 1492, les trois bâtiments quittèrent le port. Le voyage fut relativement rapide et sans difficulté. Sur le journal de bord, tenu par Colomb, on ne trouve que cette mention : « L’équipage, n’en pouvant plus, se plaignit de la durée du voyage, mais l’amiral fit de son mieux pour ranimer son espoir. »

Dans la nuit du 11 au 12 octobre, on aperçut une lueur. Au petit jour, on était en présence d’une terre : c’était Guanahani, un îlot des Bahamas. Le Nouveau Monde était découvert. Mais Colomb était persuadé qu’il était arrivé au voisinage de Cipango (le Japon).

Colomb, désormais, cherche à atteindre le continent asiatique et, dans les jours suivants, il explore la mer des Antilles, touchant notamment à Cuba et à Hispaniola (Haïti). La Santa María se brise sur les récifs de Cap-Haïtien. Colomb doit laisser dans l’île la moitié de son équipage et il repart pour l’Europe en ce jour.

Après avoir essuyé une terrible tempête, il entre le 4 mars à Lisbonne et le 16 à Palos. Colomb rapportait quelques pépites d’or, quelques épices, du coton, des patates et du tabac, ces deux derniers produits alors inconnus en Europe. On pouvait penser que les terres nouvelles recelaient d’immenses richesses. L’Espagne devait s’en assurer l’exclusive domination et empêcher toute revendication portugaise. Ce qu’elle fit en armant plusieurs expéditions successives.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /