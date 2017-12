Haïti-Éducation : Interdiction des pratiques de sous-traitance des cours dans les écoles publiques

Source Alix Laroche | hpnhaiti.com

Par circulaire signée du Ministre Pierre Josué Agénor Cadet et publiée en date du 6 décembre 2017, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a décidé d’interdire les pratiques de sous-traitance des cours dans les écoles fondamentales publiques et les lycées, à compter du 8 janvier 2018, à la reprise des cours.