Astrologie du jour

BELIER

Amour

Avec le présent aspect de Mars, soyez prêt à accueillir toutes les occasions de donner un petit coup de jeune à votre couple et de faire vibrer votre conjoint ou partenaire. Dans l’ensemble, en effet, vous échapperez aux violents orages conjugaux. Mais il ne faudra pas non plus vous endormir dans un ronron bien tranquille. Célibataire, vous serez très sollicité, et vos succès amoureux flatteront votre ego. Toutefois, il y aura du coup de foudre dans l’air, et cette personne pourra prendre une place importante dans votre vie.

Argent

Avec Uranus et Jupiter influençant votre vie financière, vous ne devriez pas avoir à vous plaindre. Attention simplement à ne pas prendre de décisions trop rapides concernant des placements ou des investissements. Vous manquerez parfois de recul et risquez de vous embarquer à l’aveuglette sur une route sans issue. Prenez conseil de personnes avisées, et tout ira bien.

Santé

Votre dos pourrait être quelque peu fragilisé, et vous devriez le ménager. Au besoin, une gymnastique appropriée, pratiquée régulièrement, serait souhaitable. En revanche, les petits problèmes de peau et certains troubles dermatologiques plus préoccupants pourront être traités efficacement à partir de maintenant.

Travail

Avec cet aspect de Mercure, vous aurez l’opportunité de marquer des points dans votre travail. La configuration astrale indique que vos efforts porteront leurs fruits. Si vous envisagez de changer d’orientation professionnelle ou de vous installer à votre compte, les augures vous sont favorables. Veillez tout de même à ne pas prendre trop de risques.

Citation

Femme avisée épouse qui l’aime plutôt que qui elle aime (proverbe serbo-croate).

Famille/foyer

Dans votre foyer, vous manifesterez beaucoup de joie de vivre et un entrain contagieux. C’est vous qui prendrez les initiatives et vos proches vous suivront volontiers, subjugués par votre attitude résolue et enthousiaste. Faites pourtant attention pour ne pas devenir, imperceptiblement, un tyran domestique !

Vie sociale

Certaines personnes de votre propre signe exercent sur vous une fascination malsaine ou dangereuse. Vous devriez vous en méfier, car cette fois-ci elle risque de vous mener bien plus loin que vous ne le souhaitez.

Nombre chance

556

Clin d’oeil

Ne persistez pas à désirer ce que vous n’avez pas : « Savoir se contenter de ce que l’on a, c’est être riche » (Lao-Tseu).

TAUREAU

Amour

Avec Vénus en cette configuration, votre vie amoureuse sera placée sous le signe du bonheur. L’impact de Vénus sera d’autant plus efficace que Saturne aura cessé de contrarier vos amours. Si vous êtes marié, la vie à deux sera une source de joie et de bien-être. Si vous êtes solitaire, vous serez plus sensible que dernièrement aux appels du désir. Si vous croisez quelqu’un qui vous fait battre le coeur, pas d’hésitation : osez croire à votre bonheur et lancez-vous sans crainte !

Argent

Une très bonne journée pour plonger le nez dans vos comptes. Vous consoliderez votre situation matérielle grâce à une complète réorganisation. Favorisez les placements à long terme et réduisez vos dépenses.

Santé

Le Soleil, astre de la vitalité, bien positionné dans votre Ciel, vous vaudra une bonne résistance de base et un tonus en hausse. Attention toutefois aux excès de table : Dieu sait que vous ne faites généralement pas partie des gros mangeurs du Zodiaque, mais cette fois vous risquez de vous transformer en Gargantua pour le plaisir, juste au moment où votre système digestif sera fragilisé. Souvenez-vous que « La gueule tue plus de gens que le glaive » (proverbe français).

Travail

Si vous avez eu dernièrement de gros soucis professionnels, aujourd’hui vous commencerez enfin à sortir de l’impasse. Progressivement, vous serez en mesure de consolider votre position et même d’élargir vos horizons.

Citation

La question est mâle, la réponse femelle. De leur union doivent naître des fruits (proverbe arabe).

Famille/foyer

Autant, dernièrement, des questions concernant vos proches vous ont inquiété ou demandé davantage de vigilance, autant cette fois vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Si vous avez des enfants, ils grandiront sans problème, et leur joie de vivre sera votre plus belle récompense. Vous parents, eux aussi, seront en bonne forme. Mais un frère ou une soeur aura peut-être besoin de soutien ou de marques de tendresse.

Vie sociale

Vous aurez l’impression d’être perdu dans un désert, car personne ne semble vous comprendre. Ne pestez pas trop. Pour être compris, essayez d’abord de comprendre les autres au lieu de chercher à leur imposer vos idées.

Nombre chance

153

Clin d’oeil

Ne cédez pas au penchant de vous prendre en pitié, vous augmenteriez la gravité de vos difficultés.

GEMEAUX

Amour

Grâce à un environnement planétaire favorable, les problèmes de communication, qui ont souvent déstabilisé votre couple ces derniers temps, ne seront plus d’actualité. Vous serez très attentif à entretenir un vrai dialogue avec votre partenaire et à lui permettre de s’exprimer aussi librement qu’il le souhaite, même sur les sujets les plus brûlants. Célibataire, vous pourriez bien faire une rencontre insolite. Cependant, cette relation a peu de chances de durer, vu cette position de Vénus dans votre Ciel.

Argent

Du fait des aspects harmoniques de Pluton, il n’est pas exclu que certains natifs trouvent aujourd’hui l’immeuble ou le logement de leur rêve. Mais il leur faudra faire un calcul serré sur le plan financier et de faire preuve de beaucoup d’esprit critique dans leur choix : même si l’ensemble leur paraît idéal, autant jouer à l’avocat du diable !

Santé

Cet environnement astral vous garantira un tonus en hausse et une solide résistance. Vous serez en grande forme physique, et vous bénéficierez également d’un excellent équilibre nerveux.

Travail

Puissamment déterminé pour réaliser vos ambitions professionnelles, vous mettrez toutes vos forces vives dans la balance. Ceux qui convoitent votre place n’ont qu’à bien se tenir : vous serez impitoyable.

Citation

Ce qui nous manque nous instruit (proverbe allemand).

Famille/foyer

Cette fois, vous accorderez la priorité à votre vie familiale et surtout à vos enfants. Vous ne ménagerez ni votre temps ni vos efforts dès que les petits chéris seront concernés. Vous les encouragerez très efficacement dans leurs diverses activités et participerez de très bon coeur à leurs jeux et distractions. Bravo !

Vie sociale

La journée sera bonne pour préparer des examens, pour se lancer dans une qualification supplémentaire, pour apprendre des techniques nouvelles, dont on pourra récolter les fruits dans un avenir très proche.

Nombre chance

586

Clin d’oeil

Persuadez-vous que tout problème, quel qu’il soit, a une solution.

CANCER

Amour

Natifs vivant en couple, profitez de cette journée faste pour jeter un regard neuf sur votre conjoint ou partenaire. Même si la routine règne parfois entre vous deux, vous aurez la capacité de comprendre à quel point ce sont les petits moments de la vie quotidienne, des instants de tendresse et de partage, sans paroles parfois, qui sont importants. Si vous êtes seul, Vénus, Mars et Jupiter vont certainement vous aider à faire une belle rencontre. Pour transformer ce coup de coeur en une histoire durable, chassez votre peur d’être refusé ou abandonné.

Argent

Le moment est venu de plonger le nez dans vos comptes, si vous en faites ! Une réorganisation complète de votre situation financière vous permettrait peut-être de faire mieux fructifier vos ressources.

Santé

Avec le turbulent Mars, le secteur santé sera à surveiller. Aucune maladie grave ne vous menacera, n’ayez crainte ; mais vous risquez quelques petits bobos de type inflammatoire ou accidentel. Gare à la tôle froissée en conduisant ou aux brûlures si vous faites la cuisine.

Travail

Le mauvais aspect du Soleil pourra entraîner quelques contretemps dans votre travail. Mais, à moyen terme, cela vous aidera à rebondir plus haut. Ce contexte astral renforcera aussi votre volonté et votre capacité à faire face efficacement à vos difficultés.

Citation

La science de la vie se rapproche davantage de l’art de la lutte que de l’art de la danse (Marc Aurèle).

Famille/foyer

L’influence de nombreuses planètes dans votre secteur famille laisse entendre que l’un de vos enfants pourrait avoir besoin de vous, particulièrement en ce qui concerne ses projets d’avenir. Si c’est le cas, prenez rapidement contact avec les personnes concernées pour chercher ensemble la solution la mieux à même de l’aider.

Vie sociale

Votre charme vous permettra de susciter les bonnes volontés utiles à la marche de vos affaires. Le climat général sera ensuite moins facile et il vaudra mieux cultiver une politique d’attente dans le calme et l’harmonie avec les personnes de votre entourage, sans vous mêler à leurs débats ou sans vous laisser entraîner dans leurs ennuis.

Nombre chance

795

Clin d’oeil

Méfiez-vous de votre susceptibilité, qui complique vos rapports.

LION

Amour

Une vie de couple axée sur l’amélioration de votre confort domestique et sur les petits bonheurs tranquilles en famille, voilà ce que le Ciel vous réserve pour cette journée. C’est certes un peu routinier, et l’astre Thien Giai vous le fera sentir, en vous soufflant des envies de changement. Pour vous, célibataire, il sera question d’attirance, mais aussi de complications : choix difficile à faire, liaison avec une personne qui n’est pas libre, ou histoire passée qui reprend du service…

Argent

C’est avec intelligence et bon sens que vous gérerez les finances familiales. Votre conjoint sera obligé de vous féliciter à ce sujet, même s’il est en désaccord avec vous pour d’autres questions.

Santé

Moment rêvé pour entretenir votre organisme ! Mars, c’est la volonté et donc, les bonnes résolutions. De là, à renoncer à des habitudes qui nuisent à votre santé, comme fumer ou vous coucher trop tard, il n’y aura qu’un pas… que vous pourriez sans problème franchir maintenant si vous le voulez bien.

Travail

Grande efficacité professionnelle aujourd’hui. Vous marquerez des points importants dans votre carrière. Et vos adversaires n’auront qu’à bien se tenir ! Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

L’arbre est connu par ses fruits, non par ses racines (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera mise en valeur. L’ambiance sous votre toit sera chaleureuse. Si vous êtes père (ou mère) de famille, prêtez attention à ce que vos enfants vous diront. Ils passeront en effet par une phase de très grande intuition. Leurs rêves, les histoires qu’ils inventent s’ils sont petits, s’avéreront passionnants.

Vie sociale

Ecoeuré par le comportement des autres que vous jugez déplorable, vous serez tenté à vous replier sur vous-même et retirer les ponts. Méfiez-vous de cet isolement volontaire car il ne pourra que renforcer votre opinion exagérée de votre propre valeur. Sachez que s’il y a des gens peu recommandables, il y a aussi bien d’autres qui sont parfaitement honorables.

Nombre chance

359

Clin d’oeil

Soyez tolérant : laissez chacun mener sa barque à sa guise.

VIERGE

Amour

Les astres vous gratifieront d’une journée de délice conjugal. Ils inciteront votre conjoint ou partenaire à être disposé au mieux envers vous et à se montrer plein d’attentions et de prévenances pour vous. Vous aurez droit à des moments inoubliables en compagnie de votre douce moitié. Célibataire, pas de grands bouleversements dans votre vie amoureuse. Vous connaîtrez de bons moments, qui éclateront comme les gros orages d’été. Allez, n’en soyez pas désabusé, pas de regrets inutiles ! Vivez pleinement au jour le jour en attendant l’arrivée de quelque chose de plus solide.

Argent

Des problèmes de succession risquent de se poser avec acuité. Essayez de vous en débarrasser au plus vite, ou ils vous empoisonneront indéfiniment la vie.

Santé

Vous avez normalement tendance à en faire trop, à abuser de vos forces. Mais cette fois, sous l’impulsion de Neptune bien positionné dans votre Ciel, vous saurez maîtriser votre nature énergique et un peu excessive. Vous reconnaîtrez non seulement vos possibilités mais aussi vos limites, sachant ainsi jusqu’où aller et préserver votre santé. Bravo !

Travail

Vos efforts dans le travail seront bien soutenus par les astres. Mais en affaires, vous devrez négocier avec vigilance un virage dangereux. En aucun cas ne lâchez la proie pour l’ombre, ni ne tirez trop sur la corde. Le réalisme et la diplomatie devraient être de rigueur. Surveillez vos arrières et ménagez-vous une issue de secours. Ne vous laissez surtout pas aller à la griserie ou à des solutions de facilité.

Citation

Passé l’ennui, mieux vaut l’oublier (proverbe anglais).

Famille/foyer

Priorité à la vie de famille ! Même si vous avez beaucoup à faire dans votre travail, tâchez de passer du temps avec vos proches : ils auront besoin de votre présence. S’ils ne vous voient qu’en coup de vent, ils se désespéreront enfin de vous !

Vie sociale

La planète Mars dominera votre signe. De quoi vous dynamiser au maximum, voire même vous pousser aux extravagances. Votre agressivité risque de vous échapper parfois et de causer des dégâts dans vos diverses relations.

Nombre chance

327

Clin d’oeil

Passez sur les petits malentendus avec ceux que vous aimez.

BALANCE

Amour

Sous l’impulsion de Mercure, vous saurez cette fois reconnaître les qualités de votre conjoint ou partenaire, même si elles peuvent vous paraître négligeables. Vous serez bien content de l’avoir à vos côtés dans les moments difficiles lorsque vous aurez l’impression que personne ne vous comprend. Pour tous les natifs solitaires, ce passage du Soleil sera bénéfique. Votre charme s’avérera irrésistible, et nombre d’entre vous vont rencontrer quelqu’un qui leur fera battre le coeur et qu’ils ne laisseront pas indifférent.

Argent

Attention à la planète Jupiter mal aspectée ! Il vous est formellement déconseillé de vous lancer dans des opérations spéculatives, quelle qu’en soit la nature, et à plus forte raison si elles vous amènent à risquer tout ou partie du patrimoine familial. La politique taoïste du non-agir sera idéale pour le moment.

Santé

Cet aspect de Mars vous dotera d’une excellente résistance. Grâce à son soutien, ceux qui ont été malades seront efficacement soignés et vont rapidement récupérer. Attention seulement à un point : Mars rend très gourmand. Si vous souhaitez garder la ligne, il faudra vous surveiller !

Travail

Organisez toute votre activité professionnelle avec l’intention bien établie de rattraper les retards, et celle de prendre un peu d’avance sur un emploi du temps pourtant très chargé. Usez de patience avec les tiers.

Citation

Il est souvent peu raisonnable d’avoir trop tôt ou trop complètement raison (Marie d’Agoult).

Famille/foyer

Pluton en cet aspect exercera un certain impact sur votre vie familiale. Ceux d’entre vous qui ont dû dernièrement affronter certaines difficultés concernant leurs enfants vont encore avoir quelques décisions à prendre avant que la situation ne soit vraiment réglée.

Vie sociale

Mars en aspect harmonique. Voilà qui vous promet une vie amicale bien remplie. De quoi vous encourager à quitter votre bulle pour répondre aux multiples sollicitations de vos copains.

Nombre chance

599

Clin d’oeil

Maintenez courageusement le cap sur vos objectifs.

SCORPION

Amour

Sous l’oeil complice de la planète Mercure, vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront flamboyantes. Vous ne pourrez pas vous passer l’un de l’autre ! Cela est normal puisque vous vous sentirez si bien ensemble ! Célibataire, ce sera l’une des meilleures journées sur le plan amoureux. Non seulement Vénus, la déesse de l’amour, influencera votre signe, mais en plus, elle agira de concert avec Jupiter. Une rencontre importante est possible et même probable. Mais attention, gardez votre sang-froid : même si vous êtes fou amoureux, ne précipitez rien.

Argent

Vous feriez bien de profiter des excellentes influences astrales qui vont soutenir le secteur de votre thème lié aux finances. Il y aura de quoi vous promettre le pactole ! Une augmentation des revenus pour certains, un contrat mirifique pour d’autres. Les plus riches d’entre vous effectueront un gros achat qui leur sera rapidement rentable, ou feront un investissement de poids. Fort du soutien d’Uranus, vous pourrez prendre tous les risques… sans grand risque !

Santé

Ce bel aspect du Soleil laisse espérer une très bonne vitalité. Votre résistance de base sera superbe. Ceux d’entre vous qui ont récemment été malades ou qui souffrent d’une affection de longue durée vont voir leur état s’améliorer. Mais attention au petit risque de nervosité !

Travail

Bon espoir de parvenir à la réalisation d’un de vos projets professionnels, à condition cependant de bien savoir faire la part des choses et d’opter pour des choix réalistes. Le succès dans tout ce que vous entreprendrez sera assuré si vous voulez vous montrer assez vigilant face aux envolées de votre imagination.

Citation

La constance est le tombeau des vices (proverbe arabe).

Famille/foyer

Sous l’égide de Jupiter, la planète de la chance et du bien-être, la vie en famille sera facile et agréable. Vos enfants seront en pleine forme et rapporteront de bons résultats extérieurs. Si l’un d’entre eux pratique un sport ou suit une formation artistique, le succès sera pour lui au rendez-vous.

Vie sociale

Cette ambiance astrale ne fera rien pour égayer le climat social plutôt morose. Attention à la déprime ! Faites-vous plaisir, concentrez-vous sur le côté drôle de la vie, et fuyez les oiseaux de mauvais augure.

Nombre chance

380

Clin d’oeil

Ne critiquez pas sans cesse le comportement des autres.

SAGITTAIRE

Amour

Grâce à la présence de Jupiter, vous serez très bien dans votre peau. Conséquence de cette bonne humeur : vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront au beau fixe. L’arrivée de Mars, planète du désir, va en outre réveiller votre libido et celle de l’autre. La journée sera donc épicée ! Célibataire, rayonnant, un brin égocentrique mais tellement séduisant, vous attirerez immédiatement la sympathie. Quant à votre pouvoir de séduction, il sera à son apogée.

Argent

Saturne en cet aspect jouera positivement. Attention, ne rêvez pas : cette planète ne vous promet pas de gagner au Loto ! Mais elle vous incitera à gérer sagement votre budget. Les mieux organisés pourront même mettre un peu d’argent de côté et le placer intelligemment.

Santé

Seriez-vous capable de renoncer à une habitude détestable, catastrophique pour votre santé ? Si oui, renoncez dès aujourd’hui à la surconsommation de tabac, d’alcool, de café, de plats lourds, etc. Saturne soutiendra votre volonté.

Travail

Dans le domaine professionnel, le vent sera fort et il devrait vous aider en vous poussant dans la bonne direction. La chance sera au rendez-vous. Attention cependant aux turbulences juste avant la victoire, en vous rappelant qu’ « il n’y a rien de plus difficile à écorcher que la queue » (Gabriel Meurier).

Citation

A l’hôtel de la décision les gens dorment bien (proverbe persan).

Famille/foyer

Tout ira très bien chez vous, et vous n’aurez aucun souci à vous faire concernant vos proches. Vos enfants se porteront comme des charmes ; ils ramèneront de bons résultats scolaires, sportifs ou artistiques, et vos parents vaqueront à des activités qui les intéressent.

Vie sociale

Vous aurez tout intérêt à élargir le cercle de vos relations amicales et sociales. Avec l’appui d’Uranus bien aspecté, vous pourrez faire des rencontres intéressantes à plus d’un titre. Acceptez donc les invitations, les sorties, et participez à des manifestations extérieures, qui pourront beaucoup vous apporter.

Nombre chance

232

Clin d’oeil

Inutile de faire du forcing pour atteindre vos objectifs : tout vient à point à qui sait attendre !

CAPRICORNE

Amour

Vous renouerez le dialogue avec votre conjoint ou partenaire. Dans ces conditions, il vous sera beaucoup plus facile de régler avec l’autre certains problèmes qui ont quelque peu déstabilisé votre vie de couple récemment, et de mettre fin à de pénibles malentendus. Célibataire, ce qui n’aurait dû être qu’une amourette passagère pourrait bien commencer à se transformer en une relation durable, et vous ne vous en plaindrez sûrement pas !

Argent

Vous n’aurez pas trop de soucis à vous faire pour vivre vos fins de mois en beauté. Vous pourrez même compter sur un cadeau des astres sous forme de quelques rentrées d’argent inespérées ou d’une belle promotion professionnelle.

Santé

Grâce aux influx revigorants de Mars, vous retrouverez tout votre enthousiasme et votre sentiment de puissance. Vous aurez la pêche aujourd’hui, et ce sera tant mieux car il était temps de reprendre confiance en vous. S’il subsiste quelques angoisses, vous admettrez que vous en avez besoin pour vous stimuler, vous forcer à agir.

Travail

Tout ira bien sur le plan professionnel. Vous saurez davantage échapper à l’ambiance de querelles, de conflits, de désagréments soudains et pénibles. Mais si vous foncez tête baissée dans des projets mal préparés, vous passerez une journée nettement moins agréable et plus contraignante. Certains natifs étourdis pourraient même se retrouver sur le trottoir !

Citation

Qui trop se hâte en beau chemin se fourvoie (proverbe français).

Famille/foyer

Bonnes relations avec l’ensemble de votre famille. Attention cependant à ce que des problèmes d’argent ne viennent pas envenimer vos relations avec vos frères ou soeurs. Avec vos enfants, vous vous montrerez assez exigeant. Vous instaurerez des règles de vie un peu plus strictes, qu’il leur faudra bien, bon gré mal gré, respecter.

Vie sociale

Avec cet environnement astral, restez sur vos gardes : il y aura une vipère dans le cercle de vos propres amis intimes. Vous ne serez pas à l’abri d’une sordide trahison. N’accordez pas facilement votre confiance.

Nombre chance

402

Clin d’oeil

Ne craignez pas de tout mettre en oeuvre pour faire reconnaître vos compétences et réaliser vos aspirations les plus profondes.

VERSEAU

Amour

Natif vivant en couple, l’amour vous sourira à nouveau. La planète Saturne vous permettra de mettre de l’ordre dans vos sentiments. Elle vous sera aussi d’un grand secours en vous aidant à arrondir les angles. D’autre part, ce sera aussi le bon moment pour rompre, si vraiment cette décision s’avère inéluctable. Célibataire, voilà une excellente journée qui se profile à l’horizon, où tout se passera au mieux sur le plan sentimental. Vous pourriez tombez irrémédiablement amoureux. Une concrétisation, voire un mariage pourrait aussi être une éventualité.

Argent

Excellente nouvelle : Jupiter influencera un secteur financier de votre thème natal. Voilà qui donnera le top départ à une longue période favorable sur le plan financier. Tous ceux d’entre vous qui sont en difficulté pourront reprendre espoir : votre niveau de vie devrait en effet s’améliorer. Si vous faites partie des privilégiés qui n’ont aucun souci d’argent, la journée sera, pour vous, favorable à la réorganisation de vos placements ou de vos investissements.

Santé

Tonus et vitalité. Vous vous sentirez bien et épanoui. Mais n’en profitez pas pour manger n’importe quoi, vous risquez d’avoir des surprises. Des crises de foie pourront intervenir et perturber cet équilibre.

Travail

Même si vos conditions de travail actuelles sont loin de vous satisfaire, évitez de lâcher la proie pour l’ombre. Vous ne tarderiez pas à vous en mordre les doigts ! Alors, oubliez votre intransigeance, et soyez prêt à faire des concessions. Cela vous sera difficile, mais il faudra tout de même tenir bon.

Citation

Trop est pire que peu (proverbe japonais).

Famille/foyer

Protégée par plusieurs planètes favorables, votre vie familiale ne devrait vous réserver que des bons moments. Il est fort possible que l’un de vos enfants ait envie de se lancer dans un sport ou un hobby artistique ; ne l’en dissuadez pas : au lieu de nuire à son travail scolaire, cette activité épanouissante l’aidera au contraire à se sentir bien dans sa peau et à mieux se concentrer.

Vie sociale

Les influx de la journée vont vous permettre de rencontrer des personnalités qui sauront vous mettre en valeur et auront un effet stimulant sur votre état d’esprit et votre destinée. Vous saurez profiter de leur influence tout en gardant une grande liberté d’action et, surtout, vous ne vous laisserez pas écraser par ces nouveaux amis, qui pourront vous aider considérablement.

Nombre chance

762

Clin d’oeil

Ne compromettez pas vos chances à venir par simple étourderie.

POISSONS

Amour

On notera aujourd’hui une tendance générale à la négligence et à l’irresponsabilité dans les relations conjugales. Vous serez enclin à tout mettre sur le dos de votre pauvre conjoint ou partenaire. Dans ces conditions, si un conflit éclate, vous feriez bien de faire votre mea-culpa au lieu de l’imputer au comportement de l’autre. Célibataire, vous êtes seul depuis longtemps et vous aimeriez que ça change ? Encore un peu de patience, car c’est bientôt que vous devriez dire adieu à votre célibat. La planète Vénus devrait vous réserver une rencontre à la hauteur de vos attentes.

Argent

Les transactions financières ou opérations immobilières importantes devront être évitées à cause du climat astral très perturbé aujourd’hui. Vous ne perdrez rien en vous accordant 24 heures de réflexion supplémentaires.

Santé

Votre secteur de santé est influencé par deux visiteurs bénéfiques, Vénus et Jupiter. Ces astres devraient en principe vous valoir une excellente protection sur le plan physique, tout en vous aidant à garder un bon moral. Si vous sortez d’une maladie grave ou fatigante, vous allez rapidement récupérer. Seul point à surveiller : autant Jupiter que Vénus sont des planètes qui accentuent la sensualité, et notamment la gourmandise, tout en fragilisant quelque peu le système digestif. Il faudra donc veiller à ne pas abuser de la bonne chère.

Travail

Vous pourrez être amené à lutter pour faire passer vos idées. Tentez votre chance et ne reculez sous aucun prétexte. Si vous pensez posséder de bonnes cartes, jouez-les maintenant.

Citation

Le silence est un ami qui ne trahit jamais (Confucius)

Famille/foyer

Vos rapports avec votre conjoint seront positifs. Vous chercherez ensemble à résoudre certains problèmes domestiques. En plus, vous aurez les mêmes idées concernant l’éducation de vos enfants.

Vie sociale

Qu’on ne vienne surtout pas vous déranger dans votre intimité. Même avec votre entourage amical, vous serez plus distant que d’habitude. Vous aurez besoin de calme pour voir plus clair en vous-même.

Nombre chance

426

Clin d’oeil

Faites le point de vos possibilités : il ne dépendra plus que de vous d’atteindre vos objectifs.

