Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous n’aurez aucun mal à entretenir un climat serein dans votre vie de couple. L’entente avec votre conjoint ou partenaire sera excellente. Et même si des heurts se produisent, vous réglerez vite ces problèmes. Célibataires, à force de flirter à gauche et à droite, vous risquez fort de vous faire prendre au piège. Et vous aurez beau tempêter, en appeler à votre indépendance inaliénable, le ton même de votre voix trahira votre état d’âme. Vous ne penserez secrètement qu’à vous faire mettre un anneau au doigt le plus rapidement possible !

Argent

Mercure en cette configuration va vous souffler d’excellentes idées pour améliorer votre niveau de vie ou pour rentabiliser vos économies. Prenez rendez-vous avec votre banquier ; vous pourrez alors, grâce à ses conseils, tirer un bon parti de vos intuitions. Pluton pourra vous valoir une bonne surprise ; mais il vous faudra réagir rapidement pour profiter de l’occasion qui s’offrira à vous.

Santé

Les influx astraux joueront comme facteur de vitalité et d’énergie, rendant les natifs particulièrement décidés, enthousiastes et dynamiques. Ils leur donneront aussi une conscience aiguë de l’avenir et de toutes les potentialités qu’il recèle. Ils les inviteront à aller de l’avant, avec un certain détachement par rapport au passé.

Travail

Ne soyez pas trop pressé de réaliser certaines de vos ambitions professionnelles. « Qui trop se hâte s’empêche » (proverbe français). Acceptez les contretemps avec philosophie, et sachez profiter de ce que le présent vous offre.

Citation

Le loisir est le meilleur des biens (Socrate).

Famille/foyer

Tâchez d’user d’un peu plus de psychologie vis-à-vis de vos relations familiales. Vous éviterez ainsi bien des malentendus et des dissentiments avec vos proches. Faites le point de la situation de temps en temps, afin de ne pas commettre d’erreurs préjudiciables.

Vie sociale

Les influx uraniens organiseront autour des natifs concernés une ambiance de tension, de complications, de dramatisation, qui nécessitera beaucoup de vigilance et de prudence dans les engagements, en raison d’une tendance excessive à la colère et à des paroles malheureuses. Prenez pour votre devise ce vieux proverbe japonais : « Ce que tu veux dire, dis-le demain ».

Nombre chance

759

Clin d’oeil

Il est nécessaire, de temps à autre, de tirer les enseignements de tout ce que vous avez entrepris et de réajuster le tir si certaines choses ne vous conviennent plus

TAUREAU

Amour

Aurez-vous le temps de penser à vos amours, aujourd’hui ? Pour la plupart d’entre vous, la réponse est négative. Ce sera le train-train habituel, sans passion, mais sans drame non plus. Seuls quelques natifs aux prises avec une déception amoureuse risquent de passer du temps à essayer de reconquérir l’objet de leur flamme.

Argent

Premier point qui va favoriser votre équilibre financier : le départ de la Lune qui, jusqu’ici, vous poussait à des dépenses importantes et impérieuses. Désormais débarrassé de cet impact, vous pourrez enfin améliorer votre pouvoir d’achat. Second élément favorable : l’influence de Vénus, planète bénéfique, pourra vous valoir un petit coup de chance et favoriser les bonnes affaires.

Santé

Les petits maux des dernières semaines seront carrément oubliés. Grâce à un climat astral tonique, vous retrouverez une bonne forme. Vous pouvez aussi compter sur Jupiter, harmonique, qui vous assurera un dynamisme sans faille. La cerise sur le gâteau, vous la devrez à Vénus qui, en vous donnant d’irrésistibles envies d’amour, vous enverra la plus galvanisante des énergies.

Travail

Vous traverserez une journée féconde et créative. Ce sera le moment de vous atteler à des projets très personnels et de donner libre cours à votre imagination. Suivez votre intuition et ne tenez pas compte des conseils que votre entourage vous prodiguera aujourd’hui.

Citation

Jamais coup de pied de jument ne fit mal à un cheval (proverbe français).

Famille/foyer

Il est possible que vos relations avec vos proches soient un peu tendues. Vos enfants seront en une forme superbe. Un peu trop peut-être ! Il vous faudra canaliser leur énergie sans trop les brimer. Quant à vos parents, ils pourront prendre une décision très surprenante dont vous ne saurez trop quoi penser.

Vie sociale

Une agréable journée en perspective. Votre bonne humeur facilitera vos contacts avec des gens. Des rencontres intéressantes pourront avoir lieu dans l’après-midi ou en tout début de soirée.

Nombre chance

360

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à provoquer la jalousie, cela pourrait dégénérer.

GEMEAUX

Amour

Mars en splendide aspect devrait vous rendre heureux, surtout lorsqu’il est secondé par Vénus, la déesse de l’Amour. Pour les solitaires, il semble y avoir un coup de coeur important dans l’air. Si vous vivez en couple, un dîner aux chandelles pourrait vous permettre de retrouver la complicité et la joie de vivre de votre lune de miel. Si vous vivez une histoire secrète ou délicate, c’est maintenant le moment où la situation pourrait enfin s’éclaircir.

Argent

Sur le plan pécuniaire, vous pourrez améliorer vos ressources. De plus, si vous devez effectuer l’achat ou la vente de biens immobiliers, vous opérerez dans les meilleures conditions possible.

Santé

Sous l’influence de Mercure en aspect tonique, longueurs de piscine, séances de yoga ou de méditation, balade oxygénante à la campagne… tout ce qui propice à la détente sera bienvenu pour rétablir, en douceur, l’équilibre de vos énergies.

Travail

Soyez très prudent dans vos entreprises car il y a de fortes probabilités pour que la conjoncture provoque des retournement brutaux dans votre situation professionnelle. Si vous décidez de vous lancer dans une entreprises à risques, prenez conseil au préalable, car il faudra jouer le coup avec beaucoup de précision pour avoir une bonne chance de gagner. Ménagez-vous aussi un issue de secours pour ne pas vous retrouver sur la paille en cas de coup dur imprévisible.

Citation

Il est naturel d’admirer ce qui est nouveau plutôt que ce qui est grand (Sénèque).

Famille/foyer

Toute votre énergie se portera cette fois sur votre foyer. Vous aiderez concrètement vos enfants à devenir plus libres et plus autonomes. Ce faisant, vous aurez l’impression d’opérer un changement salutaire en vous-même.

Vie sociale

Votre esprit d’entreprise et votre compréhension rapide se trouveront renforcés aujourd’hui sous l’action de Mercure en bel aspect. Ce qui revient à dire que les situations exigeant des contacts ou un rôle d’intermédiaire seront favorisées. Vous obtiendrez de grandes satisfactions dans ces domaines.

Nombre chance

630

Clin d’oeil

Soyez strict sur le respect de vos droits et de vos prérogatives.

CANCER

Amour

Si vous avez l’impression que les liens qui vous unissent à votre partenaire ne sont plus aussi forts, vous ne ménagerez pas vos efforts pour remédier à la situation. Vous lui prouverez ainsi votre attachement, et vos relations mutuelles s’en trouveront nettement améliorées. Célibataire, l’ambiance lunaire de cette journée exercera une action quelque peu inhibitrice sur la vie amoureuse. Elle tendra à intellectualiser les élans les plus spontanés. La sexualité se fera plutôt prosaïque, et la tendresse sera passée au crible de la raison. Beaucoup d’entre vous seront conduits à songer sérieusement à fonder un foyer.

Argent

Avec cet aspect de Pluton, nombre d’entre vous vont passer la journée à réorganiser leur budget, ou à tenter de revoir leurs placements et leurs investissements. Mais les décisions à prendre ne seront pas tellement évidentes, et vous risquez donc d’hésiter longuement et changer souvent d’avis.

Santé

Par nature, vous êtes doté d’une très bonne vitalité, et rien ne viendra la contrarier. Ce qui fait votre force est la régularité de votre métabolisme et de vos efforts. Toutefois, il se pourrait que cette fois vous soyez tenté par des excès de travail, de sport ou même de plaisirs sensuels. Sans sévérité, il faudrait veiller à ne pas trop dépasser la mesure.

Travail

La vie quotidienne dans le cadre de votre travail sera facile. Vous vous montrerez moins angoissé et tatillon que d’habitude, et vos collègues et supérieurs seront moins exigeants. Si vous êtes sans travail, commencez dès aujourd’hui des recherches sérieuses : vous aurez des chances de trouver rapidement un emploi qui vous conviendra.

Citation

L’amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs (Shakespeare).

Famille/foyer

Cette conjoncture astrale vous aidera à vous réconcilier avec votre conjoint ou vos enfants. Vous trouverez facilement les mots et les gestes qui conviennent pour apaiser les tensions et dissiper les malentendus.

Vie sociale

Vous dérouterez et fascinerez votre entourage en montrant des facettes très différentes de votre personnalité. Vous ferez souffler tour à tour le chaud et le froid sur vos relations amicales.

Nombre chance

949

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas démonter face à des situations imprévues, tout en essayant de prévoir l’imprévisible.

LION

Amour

Si votre couple est solide, vous n’aurez nullement à souffrir de cet impact de la Lune. Votre conjoint pourrait simplement se montrer par moments un peu distant. Mais si votre couple est fragile, ce mouvement céleste pourra se traduire par une aggravation de la situation. Célibataire, Vénus en superbe aspect vous inspirera : vous séduirez avec brio, et vous ajouterez des trésors d’esprit à la magnificence naturelle de votre panache. Autant dire que vous serez très remarqué et très sollicité, et n’aurez que l’embarras du choix !

Argent

L’immobilier ne sera pas des plus favorables aux natifs du signe durant cette journée. Il pourrait réserver bien des imprévus et des surprises négatives. Le moment ne sera donc pas indiqué pour acheter un appartement ou une maison ; attendez des circonstances plus favorables.

Santé

Physiquement, vous vous porterez aussi bien que possible. Résistance nerveuse de haut niveau, exceptionnelle même, et bon tonus. Il y aura quand même à craindre un ennui respiratoire à la suite d’un coup de froid, et une tendance inflammatoire.

Travail

Entreprendre et réaliser, tel sera votre objectif majeur ! Vous serez très dynamique, et vous saurez insuffler votre enthousiasme à votre entourage. Le travail en équipe s’avérera des plus fructueux.

Citation

Ne vous brûlez pas les doigts à moucher la chandelle d’autrui (proverbe italien).

Famille/foyer

Avec vos enfants, le courant ne passera pas très bien. Vous les sentirez lointains, presque insaisissables. Mais vous ne ménagerez pas vos efforts pour vous rapprocher d’eux. Votre persévérance sera récompensée par les astres.

Vie sociale

Vous cultiverez et approfondirez vos liens d’amitié avec une personne récemment rencontrée. Vous aurez raison de le faire, car « l’amitié double les joies et réduit de moitié les peines » (F. Bacon).

Nombre chance

190

Clin d’oeil

La malchance n’est pas plus certaine que la chance. Toutes deux obéissent souvent à notre volonté.

VIERGE

Amour

Vraisemblablement, pas de problèmes de couple. Parions même que les astres qui animeront votre signe vous rapprocheront, en vous incitant à entreprendre des choses ensemble. Ce sera un business, une activité de loisirs, un projet immobilier ou d’ordre privé. Célibataire, l’amour, l’amitié… pas évident de vous situer clairement en ce moment. Pourtant, les occasions de rencontres seront nombreuses. Le problème, c’est que votre indépendance sera prioritaire. Même si quelqu’un vous plaît, vous aurez du mal à franchir le pas.

Argent

La protection de la planète Jupiter vous apportera dans le domaine matériel des occasions que vous n’osiez plus espérer. Ne vous fiez pourtant pas toujours aux apparences ; étudiez méthodiquement les propositions qui pourraient vous être soumises.

Santé

Jupiter en aspect harmonique va avoir un impact très bénéfique sur votre équilibre tant physique que psychique. Si vous êtes malade, vous allez trouver un traitement ou un médecin efficace, et aurez des chances de guérir rapidement. Si vous êtes simplement fatigué ou patraque, vous allez récupérer un bien meilleur tonus. Vous aurez le moral au plus haut, ce qui aura évidemment un effet favorable sur votre état physique.

Travail

Influx positifs, qui seront les bienvenus dans la phase de bouleversements professionnels que vous traversez. Vous ne regretterez pas vos efforts, car vous aboutirez à des accords valables à tous points de vue.

Citation

Fleurs d’autrui sont toujours plus rouges à nos yeux (proverbe japonais).

Famille/foyer

Au vu des excellents influx neptuniens, vous devrez pouvoir régler certains problèmes qui embrouillaient vos relations avec vos proches. Entamez des discussions dans le calme et la sérénité.

Vie sociale

Poussé par Mars, vous serez enclin à affirmer avec fougue votre personnalité et vos sentiments. Mais alors vous risquez de mal vous contrôler et de commettre des erreurs d’aiguillage ou d’appréciation. Tâchez de rester cool et de n’agir qu’après mûre réflexion. Ne dites pas sur-le-champ tout ce qui vous passera par la tête, tournez votre langue dans votre bouche sept fois avant de parler.

Nombre chance

610

Clin d’oeil

Reconnaissez vos propres erreurs si vous voulez amener les autres à reconnaître les leurs.

BALANCE

Amour

Voilà l’ambiance du moment : une vie de couple basée sur l’amélioration de votre confort domestique et sur les petits bonheurs tranquilles en famille. Certes, c’est un peu routinier ; mais cela devrait largement vous suffire ! Célibataire, entre les deux votre coeur balance ? Cela peut être amusant ; mais dites-vous que, si le choix ne vous paraît pas évident, c’est qu’aucun des deux n’est vraiment fait pour vous. Alors ne vous prenez pas la tête, et profitez plutôt de votre célibat, qui a aussi ses avantages !

Argent

Si vous prenez un minimum de précautions, le domaine financier ne devrait pas vous causer de soucis. Si vous n’avez pas poussé la générosité trop loin, vous devriez parvenir à équilibrer votre budget. Ainsi, vous aurez l’esprit libre pour réorganiser vos finances en fonction de vos projets.

Santé

Avec Mars et Jupiter influençant vos secteurs santé, ni l’énergie ni l’optimisme ne vous feront défaut. Mais il faudra tout de même observer quelques précautions. Mars, vous le savez, ayant tendance à vouloir aller trop vite, gare aux petits accidents, si vous conduisez ou si vous bricolez. Quant à Jupiter, il peut vous exposer à de petits soucis en rapport avec les excès de table ou de sexe.

Travail

Dans votre vie professionnelle, privilégiez souplesse et décontraction car, sous l’impulsion de Jupiter, vous allez probablement vous épuiser à mener à bien un projet titanesque qui vous tient à coeur depuis longtemps. Et certains ne le voient pas d’un bon oeil.

Citation

La vérité flâne derrière le mensonge (Baltasar Gracian).

Famille/foyer

Vie familiale assez facile. Cet aspect de Neptune pourra simplement vous pousser à faire le point sur vos relations avec vos proches, à vous demander par exemple si vous remplissez bien votre rôle de parent, ou si vous êtes suffisamment présent auprès de vos parents, vos frères et soeurs. Cet examen de conscience pourra avoir du bon ; alors, ne le bloquez pas.

Vie sociale

La présence de Mercure dans votre Ciel vous permettra de développer vos talents de diplomate et de les exploiter à fond. Ainsi, vous parviendrez à vos fins sans avoir à consentir de gros sacrifices.

Nombre chance

184

Clin d’oeil

Ayez toujours prêtes une solution de rechange, une position de repli.

SCORPION

Amour

Avec le passage de Vénus, la déesse de l’amour, vous allez être privilégié sur le plan amoureux. Si vous êtes marié, vos relations avec votre conjoint seront marquées par une solide complicité. Si vous êtes solitaire, Vénus peut vous réserver une bonne surprise : soignez votre look et oubliez votre timidité naturelle, vos avances seront bien reçues.

Argent

Attention, vous risquez de manquer singulièrement de jugeote. C’est en effet dans le domaine pécuniaire que les influences délicates de la journée risquent surtout de se faire sentir. Vous n’aurez pas les idées claires, et ne pourrez en outre pas compter sur le facteur chance. Mais tout ira bien si vous vous montrez prudent et raisonnable.

Santé

Malgré une bonne résistance de base, vous aurez parfois le sentiment de naviguer dans le brouillard. Détendez-vous, faites le vide dans votre esprit. Vous retrouverez ainsi vite la confiance en vous. Et pourquoi ne pas vous inscrire à un sport collectif, histoire de bénéficier de la bonne émulation dégagée par le groupe ?

Travail

Des natifs du signe Taureau pourraient vous apporter un soutien appréciable dans vos activités professionnelles. Les domaines de l’immobilier et de l’artisanat vous seront favorables. Gare aux complications dues à l’illusion.

Citation

Fâcherie d’amoureux, renouveau d’amour (Térence).

Famille/foyer

La vie familiale sera assez paisible. Attention cependant, si vous êtes investi de responsabilités parentales, à d’éventuelles difficultés de communication avec vos enfants. Bouderies et malentendus sont possibles. Efforcez-vous d’être très clair, et aidez vos chers petits à s’exprimer.

Vie sociale

Votre entourage ne vous reconnaîtra pas ! Vous qui détestez les mondanités, vous y évoluerez cette fois-ci comme un poisson dans l’eau. Vous cultiverez très habilement les relations utiles.

Nombre chance

712

Clin d’oeil

Un peu de modestie ne vous fera aucun tort, bien au contraire ! « Voulez-vous qu’on croie du bien de vous ? N’en dites point » (Pascal).

SAGITTAIRE

Amour

Votre partenaire amoureux aura tout intérêt ce jour à se surpasser et à vous combler dans le domaine sexuel. Vous n’admettrez ni la routine ni la médiocrité. Vous aurez parfaitement raison d’être exigeant sur ce chapitre ; mais gardez-vous d’aller aux excès et tenez compte des souhaits de l’autre. En général, il vaudrait mieux faire l’amour moins souvent mais plus longtemps à chaque fois.

Argent

L’ambiance planétaire générale laisse craindre des déceptions en affaires, peut-être un vol ou une perte d’argent, voire une escroquerie. Si vous prêtez de l’argent, ne pensez pas pouvoir le récupérer un jour !

Santé

Dopé par Mars, ce n’est plus de l’énergie vitale, c’est de l’électricité branchée sur haute fréquence ! A cumuler, comme vous le faites, des journées de travail intense et des soirées qui se prolongent, votre résistance nerveuse risque d’en prendre un coup ! Il faudra vous calmer, vous détendre.

Travail

Avec l’aide de la planète Mars en excellents aspects, vous serez en mesure de consolider votre position professionnelle. Des opportunités exceptionnelles se présenteront. Si vous vous y êtes bien préparé, vous pourrez en profiter au maximum.

Citation

Les riches ne peuvent être bons, et s’ils ne sont pas bons, ils ne sont pas heureux (Platon).

Famille/foyer

Les enfants seront pour vous une source de joies intenses et de fierté bien placée. Moment propice pour rénover ou embellir votre logement : vous aurez des idées judicieuses vous permettant d’améliorer votre confort tout en évitant de vous ruiner.

Vie sociale

Certaines personnes dans votre cercle amical seront vertes de jalousie à cause de votre réussite matérielle ou professionnelle, et chercheront à vous nuire d’une manière ou d’une autre. Soyez donc sur vos gardes. Evitez de vous laisser aller à l’orgueil et à la provocation ; restez extrêmement discret.

Nombre chance

689

Clin d’oeil

N’oubliez pas que la meilleure défensive est toujours l’offensive.

CAPRICORNE

Amour

A la plupart des natifs vivant à deux, les astres prévoient des relations agréables, basées avant tout sur la fidélité et le partage. Un climat serein que vous apprécierez d’autant plus si votre couple a traversé une passe difficile ou si vous devez faire face à un planning professionnel chargé. Si vous êtes seul, ce sera très animé même s’il vous faut patienter encore pour que l’amour vous fasse signe. Avec une Vénus brûlante, résister aux flèches de Cupidon sera très difficile. Et même carrément impossible !

Argent

La Lune vous rendra fébrile pour des questions d’argent. Ce ne sera pas le moment de tenter votre chance aux jeux de hasard. Vous serez à nouveau tenté par les voyages, mais ils ne seront pas favorisés.

Santé

Mars sera un allié positif puisqu’il vous promet un dynamisme en hausse et une bonne résistance aux maladies. Mais attention : lorsque Mars forme des configurations tendues avec d’autres planètes, vous risquez d’être nerveux. Gare, alors, aux insomnies ainsi qu’aux petits accidents dus à l’imprudence ou à la maladresse.

Travail

Dans le domaine professionnel, Uranus vous incitera à travailler davantage, avec plus d’ardeur et de plaisir, car vous aurez foi en ce que vous faites, et cela constituera un bon stimulant. Mais on pourra vous mettre des bâtons dans les roues. Il sera nécessaire de faire le point avant de poursuivre de lointaines échéances. Les contacts avec l’étranger semblent fertiles en déceptions, retards, coups de théâtre.

Citation

Il ne s’agit pas de lire beaucoup, mais de lire utilement (Aristippe de Cyrène).

Famille/foyer

Des projets concernant une meilleure organisation de votre vie familiale foisonneront et vous occuperont agréablement. Vous envisagerez, par exemple, d’aménager votre intérieur, d’acquérir de nouveaux appareils électroménagers, ou de remplacer tout l’arsenal culinaire…

Vie sociale

Avec Uranus et Neptune, deux astres qui décuplent l’originalité et l’intuition, et Jupiter, le maître du succès, tous trois influençant le secteur de l’art et de la créativité, ce sera le moment ou jamais pour vous lancer dans une activité ou un hobby artistiques.

Nombre chance

445

Clin d’oeil

Apprenez à connaître vos limites et soyez modéré dans vos désirs.

VERSEAU

Amour

Vous aurez vraiment envie d’une aventure nouvelle et exaltante. Cela pourrait vraisemblablement se produire dans le cadre de votre vie quotidienne, si vous ne vous découragez pas à la première petite contrariété. Quelques-uns d’entre vous succomberont au coup de foudre. Si vous êtes marié, votre union chancellera sur ses bases ; pourtant, une rupture pourra être évitée, à condition que chacun des partenaires consente à faire des concessions.

Argent

Cet impact de Pluton pourra pousser certains d’entre vous à se lancer dans des dépenses compulsives pour calmer leurs angoisses et leurs frustrations. Mauvaise idée : aussitôt après, vous vous sentirez coupable, et ne saurez plus comment rattraper l’argent ainsi perdu !

Santé

Mis à part quelques migraines possibles, vous ne vous sentirez pas si mal que ça aujourd’hui. Vous aurez même envie de démarrer une nouvelle activité, un nouveau hobby. Cela serait excellent pour calmer votre tension.

Travail

Votre situation professionnelle va bouger très rapidement. Il vous faudra du temps et beaucoup d’énergie pour en venir à bout, mais les résultats seront à la hauteur de vos efforts. Ne comptez que sur vous-même.

Citation

Il n’y a rien de plus difficile à écorcher que la queue (Gabriel Meurier).

Famille/foyer

Ambiance très animée sous votre toit, surtout si vous êtes père (ou mère) de famille. Vos enfants seront en une forme superbe. A vous d’assumer et de canaliser votre petit monde. Avec les personnes plus âgées de votre entourage, la journée sera un peu moins facile.

Vie sociale

Saturne vous gratifiera de son soutien inconditionnel. Résultat : votre prestige sera en hausse. Vous serez apprécié, admiré, et l’on se fera un plaisir de vous être agréable. Restez quand même modeste.

Nombre chance

416

Clin d’oeil

Si vous vous heurtez à des blocages, ne vous entêtez pas dans une lutte stérile. Essayez plutôt de revoir votre jugement et de redéfinir vos réelles priorités.

POISSONS

Amour

Journée agréable sur le plan conjugal. L’impact de Mercure se fera sentir, s’efforçant d’aider certains d’entre vous à se lancer dans un projet ou une nouvelle activité en commun avec leur conjoint ou partenaire. Les jeunes célibataires apprécieront leur nouvelle idylle, souvent même la première, pleine de fraîcheur et de spontanéité. Les personnes séparées ou divorcées auront des chances de connaître un nouvel amour ; mais elles devront rapidement clarifier leurs intentions sous peine de se retrouver à nouveau seules.

Argent

Dans l’ensemble, vous aurez intérêt à être très prudent dans la gestion de vos finances. Ne dépensez pas pour ce qui est utile, mais uniquement pour ce qui est absolument indispensable. Evitez d’effectuer des transactions financières durant toute cette journée.

Santé

Tout vous sera propice pour vous refaire une santé et en finir avec ces coups de pompe si fréquents. Nagez, promenez-vous et aérez-vous au maximum. Cure de soleil – sans abus – et aussi de légumes et de vitamines. Evitez tout excès, alimentaire et sexuel notamment.

Travail

Dans le travail, la planète Mercure bien aspectée vous insufflera une bonne disposition d’esprit dans l’accomplissement de vos tâches routinières, répétitives. Au lieu de les trouver rebutantes comme d’habitude, vous éprouverez même un certain goût pour elles. Bonne journée pour entreprendre de minutieuses tractations commerciales ou des travaux de recherche.

Citation

N’usez que de pièces d’or et d’argent dans le commerce de la parole (J. Joubert).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches ne subiront aucune influence astrale négative, et chacun, parents, enfants ou frères et soeurs, mènera son bonhomme de chemin sans difficulté particulière. Attention simplement à la possibilité de quelques malentendus ou au réveil de vieux conflits familiaux.

Vie sociale

Elargissez votre champ d’action et de vision. Si vous continuez à vous enfermer dans un cercle restreint d’activités et d’habitudes, vous finirez par étouffer, et vous n’aurez plus qu’un seul désir, celui de vous échapper.

Nombre chance

680

Clin d’oeil

Ne vous énervez pas des retards qui peuvent survenir à l’improviste.

