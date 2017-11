Astrologie du jour

BELIER

Amour

Même si vous avez été jusqu’ici un célibataire endurci, l’idée du mariage et de la fondation d’un foyer vous séduira aujourd’hui. Après avoir hésité entre plusieurs personnes, vous allez avoir un choix spécifique en tête. Mais prenez garde à ce que l’amour ne soit pas uniquement de votre côté. Vous ne rêverez que d’harmonie conjugale, et vous ferez des efforts nécessaires pour être sur la même longueur d’onde que votre conjoint ou partenaire. Les résultats devraient même dépasser vos espérances.

Argent

Très bonnes influences astrales dans le secteur financier. Profitez-en pour consolider votre situation matérielle. Vous pourrez aussi envisager de nouveaux modes de placements à long terme.

Santé

Quel que soit votre état de santé actuel, vous pouvez vous attendre à une amélioration, puisque votre vitalité est en ce moment influencée par Saturne en bel aspect. Ceux d’entre vous qui souffrent depuis quelques semaines d’une baisse de régime vont retrouver un meilleur tonus. Si vous avez été malade, vous commencerez à beaucoup mieux récupérer cette fois. Même chose si vous souffrez d’une maladie chronique : votre état général devrait désormais être plus satisfaisant.

Travail

Plus fonceur que jamais, vous vous lancerez avec enthousiasme dans des entreprises audacieuses. Si vous travaillez seul, vous saurez profiter au maximum de votre autonomie, et vous obtiendrez d’excellents résultats. Si vous travaillez en équipe, vous réussirez à maîtriser votre goût de l’indépendance, à bien vous intégrer au groupe.

Citation

Si le péché du riche est infime même s’il est énorme, c’est que la richesse a un maître miséricordieux (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous saurez vous montrer extrêmement gentil et affectueux avec vos proches, et vous consacrerez le maximum de temps à vos enfants, sachant qu’ils ont particulièrement besoin de votre attention en ce moment.

Vie sociale

Attiré par le prestige, vous serez sélectif dans vos relations sociales et essaierez de côtoyer les êtres les plus en vue. Vous aurez tous les atouts requis pour assouvir vos aspirations.

Nombre chance

496

Clin d’oeil

Efforcez-vous d’aller à l’essentiel et d’adapter votre action aux objectifs que vous vous êtes fixés.

TAUREAU

Amour

Concernant votre vie de couple, vous serez bien décidé à oublier momentanément votre sens du devoir et vos grands principes pour vous offrir une petite récréation ! Bref, si une aventure prometteuse se présente, vous ne serez guère disposé à résister à la tentation ! Célibataire, vous vivrez au jour le jour, et ne songerez guère à vous fixer. Il faut dire que vous mènerez une vie sociale active et que vous aurez l’occasion de faire des rencontres très agréables. Cette fois, c’est une véritable passion physique qui pourrait bien vous submerger.

Argent

Vos finances vont reprendre un souffle nouveau. Vous voilà prêt à réaliser de nouvelles affaires. Vous trouverez des solutions à vos problèmes financiers. Vos idées seront fructueuses. Des propositions inattendues vous permettront de concrétiser, de façon spectaculaire, des projets lucratifs.

Santé

Avec cette ambiance astrale, vous serez en bonne forme physique. Si vos activités ou préoccupations vous minent le moral, il est urgent de vous détendre : séances de massage, de méditation ou de cinéma. A vous de choisir celle qui vous fait le plus plaisir !

Travail

Dans votre travail, vous serez beaucoup plus agressif et avide de victoires que d’habitude, et vous ferez preuve d’un esprit de compétition très aiguisé. Vous poursuivrez ainsi votre irrésistible ascension.

Citation

Qui trop se hâte reste en chemin (proverbe français).

Famille/foyer

Mercure vous conférera une bonne intuition et un sens très juste de la diplomatie. Ainsi vous réglerez un problème familial délicat et sauvegarderez l’harmonie du foyer perturbée pour un temps.

Vie sociale

Vous prendrez un goût exagéré à l’indépendance, et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une contrainte vous mettra dans tous vos états. Autant dire que vous réussirez très vite à provoquer l’hostilité générale, aussi bien dans votre entourage social que parmi vos amis. Si vous ne mettez pas de l’eau dans votre vin, préparez-vous à être seul contre tous pendant un certain temps.

Nombre chance

340

Clin d’oeil

N’hésitez pas à entreprendre les démarches nécessaires pour faire valoir vos droits.

GEMEAUX

Amour

Une journée bien calme côté vie de couple en perspective ; les astres vont vous laisser quelques jours de répit. Vous aurez malgré tout l’impression de faire du surplace avec votre conjoint ou partenaire, vous qui rêvez d’amours enflammées et de passions débordantes. Mais cela vous reposera un peu et vous permettra de faire le point. Célibataire, Vénus en cet aspect vous vaudra une journée agréable sur le plan amoureux. Vous serez d’humeur badine et charmeuse, mais n’aurez peut-être pas très envie d’aller plus loin que le flirt.

Argent

Vous aurez la possibilité de consolider votre situation matérielle grâce à des transactions profitables que vous offrira un environnement planétaire très faste. Vous saurez prendre des risques calculés et limiter au maximum les dangers éventuels ; cela vous réussira.

Santé

Vous avez décidé de faire du sport ? Bravo ! Mais Uranus vous recommandera quelques précautions. Alors, n’oubliez pas de vous échauffer correctement et de vous masser à l’arnica : vous mettrez ainsi vos muscles à l’abri des risques de claquage.

Travail

Le climat astral de la journée sera assez favorable à la concrétisation d’un de vos chers projets professionnels. Méfiez-vous cependant d’une tendance à orienter votre action uniquement en fonction d’idées abstraites. Vous aurez tout intérêt à vous en tenir aux réalités concrètes, et surtout aux petites difficultés que dans votre enthousiasme vous dédaignez : « Il suffit d’un morceau de viande corrompue pour gâter le bouillon de toute la marmite » (proverbe chinois).

Citation

Il n’y a rien de bon dans l’amitié d’un homme versatile qui penche là où penche le vent (proverbe arabe).

Famille/foyer

Impossible d’être tranquille ! Vos parents proches ne cesseront de se mêler de votre vie privée. Pas moyen de leur faire comprendre que vous avez le droit de mener votre vie comme vous l’entendez ! Ne vous fâchez pas, faites preuve de patience.

Vie sociale

Ne désespérez pas des autres malgré vos expériences douloureuses. Après tout, rien n’est complètement blanc ou complètement noir en ce monde. Nous sommes tous faits à la fois d’ombre et de lumière. Alors, « il faut prendre les hommes comme ils sont » (Plaute).

Nombre chance

295

Clin d’oeil

Faites des concessions si vous voulez la paix.

CANCER

Amour

Vous supporterez plus mal que jamais le train-train quotidien. Et vous serez tenté de demander à votre conjoint ou partenaire de vous étonner, de vous donner un choc. Mais attention ! Il pourrait vous prendre au mot et vous réserver une surprise à laquelle vous ne vous attendiez vraiment pas ! Les célibataires devront s’ouvrir beaucoup dans l’espoir de trouver rapidement l’âme soeur.

Argent

Dans le domaine matériel, vous pourrez effectuer des transactions très profitables, tout spécialement l’achat ou la vente de biens immobiliers. Mais attention aux risques excessifs et aux opérations mal préparées.

Santé

Votre sommeil risque d’être perturbé par le mauvais aspect de Neptune. En revanche, vous ferez de nombreux rêves intéressants : notez-les, ils sont autant de précieuses indications sur votre évolution personnelle. D’autre part, vous serez très actif, mais parfois inattentif et maladroit ; risque de blessures aux mains.

Travail

Cette journée sera probablement marquée par une notable transformation dans votre vie professionnelle. Vous devrez accorder la plus grande importance aux propositions nouvelles, aux idées originales, et ne rien rejeter de ce qui peut apporter un changement. Ne refusez pas de prendre des responsabilités, ne jouez pas les adolescents attardés.

Citation

La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure (saint Augustin).

Famille/foyer

Il y a toujours Saturne, mal placé dans votre ciel, qui pourra tenter d’assombrir vos relations avec vos proches. Mais comme les secteurs de votre thème liés à la vie familiale seront également influencés cette fois par des planètes favorables, vous ne devriez pas trop en souffrir. Si jamais une difficulté survenait avec vos parents ou vos enfants, vous saurez trouver une solution rapide et satisfaisante pour tous.

Vie sociale

Vous aimerez la vie et elle vous le rendra bien ! Vous serez enclin à multiplier les fêtes, les sorties entre amis, bref, vous mènerez une vie sociale extrêmement active. Mais que ce tourbillon ne vous fasse pas oublier vos diverses obligations !

Nombre chance

857

Clin d’oeil

Ne regrettez pas trop vos erreurs commises dans le passé : « Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit » (La Rochefoucauld).

LION

Amour

Vous souhaitez une plus grande stabilité dans vos relations conjugales ? Eh bien, à vous d’agir ! Si vous continuez à papillonner tous azimuts, n’espérez pas que votre partenaire vous laisse tranquille. Célibataire, en dehors de vos préoccupations professionnelles, toujours en première ligne, l’accent sera mis en cette journée sur une relation qui prendra beaucoup d’importance dans votre vie. Accordez-lui toute l’attention et tous les soins nécessaires, car elle est susceptible de vous apporter le bonheur, vrai et durable.

Argent

Redoublez de vigilance en matière financière. Vous serez en effet tenté d’accorder trop facilement votre confiance. Ne vous laissez pas entraîner dans des aventures financières hasardeuses par des personnes peu fiables. Ouvrez l’oeil ! Evitez, également, de dépenser à tort et à travers. Vous devrez absolument vous résoudre à être plus rigoureux dans la gestion de vos finances, et apprendre à ne plus céder à toutes vos envies d’achat tout en « oubliant » de régler vos charges.

Santé

Bien soutenus par des aspects concordants, les natifs du signe devraient jouir aujourd’hui d’une santé du diable. Les sportifs seront favorisés et auront le vent en poupe. Il faudra cependant se méfier des excès, qui pourraient entraîner des problèmes cardiaques.

Travail

Dans le travail, vous retrouverez votre saine agressivité ; mais en même temps vous sentirez la nécessité d’agir à la fois avec tact et fermeté, à faire usage concurremment de la carotte et du bâton.

Citation

Quand on veut plaire dans le monde, il faut se résoudre à apprendre beaucoup de choses qu’on sait par des gens qui les ignorent (Chamfort).

Famille/foyer

Incité par Jupiter, vous attacherez beaucoup d’importance au climat qui règne dans votre foyer. Vous chercherez à régler certains problèmes qui nuisaient à ce climat. Vous pourrez aussi éclaircir une affaire de succession.

Vie sociale

Vous ferez des projets avec vos amis, et vous brillerez de tous vos feux en leur compagnie. Vous pourrez aussi compter, le cas échéant, sur leur soutien inconditionnel et fidèle. Soyez bon ami vous-même.

Nombre chance

332

Clin d’oeil

Imposez-vous des règles précises et prenez l’engagement de les respecter, quoi qu’il arrive.

VIERGE

Amour

N’hésitez pas à discuter avec votre conjoint ou partenaire de problèmes provoquant régulièrement des désaccords entre vous deux. Si vous vous mettez la tête dans le sable en niant l’évidence, vous risquez de vous retrouver très vite face à une situation que vous aurez bien du mal à gérer. Célibataires, la planète Vénus en bel aspect vous promet monts et merveilles dans le domaine du coeur. Toutes vos initiatives amoureuses se révéleront bénéfiques tandis que l’extase sensuelle sera au rendez-vous. Un merveilleux coup de foudre est possible pour bon nombre d’entre vous.

Argent

Avec le Soleil culminant au milieu de votre Ciel, vous aurez intérêt à flairer le bon vent dans les affaires financières. Il y aura certainement de beaux filons à explorer et exploiter. Si vous voulez renégocier les conditions d’un emprunt ou obtenir des délais de remboursement ou de paiement supplémentaires, vous aurez beaucoup de chance d’obtenir satisfaction.

Santé

Tous ceux d’entre vous qui ont connu dernièrement des problèmes de santé devraient bénéficier d’une nette amélioration. Pluton, qui vous fragilisait, a en effet abandonné le secteur critique qu’il influençait . Cela ne veut pas dire, bien sûr, que vous pourrez traiter votre santé à la légère. Si vous avez subi une alerte, continuez à vous faire surveiller et à suivre le traitement que votre médecin vous a prescrit. Mais en même temps, vous pourrez reprendre confiance : vous semblez désormais à l’abri des difficultés les plus graves. Si vous faites partie des natifs qui ont bien résisté aux impacts célestes déstabilisants, vous ne devriez pas avoir de problèmes cette fois.

Travail

Dans le travail, quelques points de détails vous déconcerteront encore ; mais, avec l’appui de la planète Neptune, vous ne tarderez pas à les éclaircir. Et alors tout se passera comme sur des roulettes.

Citation

Il n’y a pas de philosophe qui supporte avec patience une rage de dents (Shakespeare).

Famille/foyer

Le climat astral favorisera la vie de famille, en particulier les relations entre les différentes générations. Mais si vous recevez des membres de votre famille, « ne faites pas la porte plus grande que la maison » (proverbe anglais), c’est-à-dire qu’il ne faudra pas faire de folies chez le fleuriste, le pâtissier ou le restaurateur, au trop grand détriment de votre bourse.

Vie sociale

Aujourd’hui, prenez des contacts, des rendez-vous, faites des démarches, car vous saurez frapper aux bonnes portes et obtenir ce que vous souhaitez grâce au soutien inconditionnel de Jupiter. Mais tâchez de ne pas lancer en l’air des promesses que vous ne sauriez tenir. Cultivez vos chances ; pourtant, ne vous engagez pas trop loin, surtout du point de vue financier.

Nombre chance

988

Clin d’oeil

Pour avancer, n’hésitez pas à lever certains blocages liés à votre vie privé et faire le grand saut dans l’inconnu.

BALANCE

Amour

Les questions de coeur ne seront pas sous de très bons auspices cette fois-ci. Disputes ou malentendus risquent de gâcher vos rapports. Mais tout pourrait changer pour le mieux si vous savez vous montrer plus tolérant et compréhensif. Prenez pour votre devise ce conseil de La Fontaine : « Aimez, aimez, tout le reste n’est rien ».

Argent

Votre équilibre financier est très important pour vous. Vous tenez plus que d’autres à vous constituer un capital ou, tout au moins, à organiser votre budget sur des bases saines. Avec la présence de Pluton, vous aurez l’opportunité de faire fructifier vos biens. Vous aurez donc intérêt à chercher les placements ou achats les plus intéressants ainsi que les investissements les plus rentables.

Santé

Profitez des influx favorables de Mercure pour améliorer votre apparence physique et votre bien-être. Le meilleur moyen d’y parvenir, pour vous, sera de pratiquer la natation avec assiduité. Ce sport si doux vous apaisera et dénouera vos tensions, vos noeuds psychologiques. Ce sera aussi une excellente façon de muscler votre ventre, de le rendre plat et joli, d’affiner vos jambes, bref, de vous donner une superbe silhouette.

Travail

Hésitations, tergiversations… Si vous êtes à la croisée des chemins dans votre carrière, vous ne saurez quelle direction prendre. Mais pas de panique ! Mercure en bel aspect vous donnera des idées claires.

Citation

Craignez, seigneur, craignez que le ciel rigoureux Ne vous haïsse assez pour exaucer vos voeux ! (Racine).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches ne seront peut-être pas très faciles. Evitez les sujets de discussion épineux, surtout si vous retrouvez certains proches que vous ne voyez pas souvent. Laissez les vieilles querelles au placard ! Pour quelques-uns d’entre vous, les perturbations de la journée se traduiront plutôt par des problèmes liés à leur domicile.

Vie sociale

Si vous participez aux groupes de discussion sur l’Internet (newsgroups), vous aurez une bonne chance d’entrer en contact aujourd’hui avec une personne qui influencera de façon déterminante et heureuse le cours de votre existence.

Nombre chance

281

Clin d’oeil

Apprenez à dialoguer sans emphase, à coeur ouvert.

SCORPION

Amour

Cette présence de Vénus devrait se répercuter avantageusement sur votre vie de couple. Vous afficherez une entente sereine, et, en famille, les émotions seront aux rendez-vous. Pour les célibataires, le secteur rencontres sera très prometteur cette fois-ci. Avec Vénus et autres planètes bienveillantes, beaucoup d’entre vous vont trouver l’amour. Sans forcément le vouloir, ni vous en rendre compte au départ, vous vous laisserez prendre au jeu d’une rencontre qui, au fil des semaines, pourrait devenir très sérieuse…

Argent

Saturne en cet aspect vous donnera un sens de l’opportunité quasiment infaillible. Vous saurez donc saisir certaines affaires alléchantes et tirer la couverture à vous sans problème. Chance aux jeux accrue ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Les astres vous conseilleront de surveillez votre coup de fourchette ! Même si vous n’en êtes pas absolument convaincu, l’alimentation joue un rôle clé dans le maintien d’une bonne santé. Et, à force de trop manger et de trop boire, vous pourriez bien avoir droit à quelques ennuis. Sans devenir un ascète, essayez au moins de limiter les quantités de nourriture, et de diminuer les aliments trop gras ou trop sucrés. Cela ne vous empêchera nullement de profiter, en gourmet, des plaisirs de la table.

Travail

Saturne vous conseillera d’envisager sérieusement les possibilités qui s’offriront à vous pour renforcer votre situation ou élargir votre entreprise. Ne prenez pas de décision sans prendre conseil.

Citation

Même sans espoir, la lutte est encore un espoir (Romain Rolland).

Famille/foyer

Saturne influencera vos relations avec votre famille. Il va vous inciter à assumer le mieux possible votre rôle de parent si vous avez des enfants, mais aussi à vous occuper de vos parents ou de vos frères et soeurs s’ils ont momentanément besoin de vous. Mais cela n’ira pas sans quelques grincements de dents !

Vie sociale

On vous reproche souvent votre rigidité et votre froideur. Cette fois-ci, vous prouverez que ces gens là ont tort : vous montrerez que vous êtres capable de laisser parler votre coeur, vous préférerez les grands sentiments aux principes, et vous délaisserez quelque peu la rigueur pour tâter du flou artistique : en un mot, vous paraîtrez beaucoup plus humain.

Nombre chance

317

Clin d’oeil

Inutile de chercher à contenter les uns et les autres : « Zeus lui-même, quand il fait pleuvoir, ne peut plaire à tout le monde » (Théognis).

SAGITTAIRE

Amour

Cette journée marquera un renforcement de vos rapports amoureux, ou une rencontre passionnelle avec un être jeune et plein d’ardeur qui saura vous distraire, vous faire rire. De toute manière, votre vie du coeur s’épanouira sous l’heureuse influence de la planète Vénus. Votre charme opérera de manière irrésistible. Si vous vivez en couple, vous savourerez de merveilleux moments de détente et de plaisir. Finie la terrible sensation d’avoir le coeur broyé dans un étau parce que votre conjoint ou partenaire vous rejetait ou refusait de vous comprendre.

Argent

Tout ira bien pour les natifs prévoyants ; leur situation financière sera saine. Pour les autres, Pluton et Vénus, influençant des secteurs de votre thème liés à l’argent, pourront provoquer quelques mauvaises surprises. N’attendez pas pour payer vos dettes et mettre de l’ordre dans vos comptes.

Santé

Les astres vous conseilleront d’accorder votre préférence aux produits portant le label AB (agriculture biologique). Ce label garantit que les produits sont issus du mode de production le plus naturel possible. Ils sont bien entendu plus chers que les produits d’origine industrielle, mais la santé n’a pas de prix !

Travail

Cette journée demandera beaucoup d’application et de persévérance dans votre travail, car des motifs de découragement ne manqueront pas. Il y aura des tâches importantes à ne pas négliger.

Citation

Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux, s’ils n’avaient jamais entendu parler de l’amour (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Vous aurez, plus que jamais, besoin de repères fixes. Vous aurez donc tout intérêt à consolider vos liens avec la famille. Le soutien de vos proches vous permettra de mieux affronter les difficultés.

Vie sociale

Vous serez un brin misanthrope aujourd’hui, jugeant sans doute que les gens ne se comportent pas de façon raisonnable. Ce sentiment sera d’autant plus pénible que, malgré une certaine amélioration dans vos relations avec vos amis, la hache de guerre ne sera pas totalement enterrée. Allons, ayez une vue plus réaliste de la nature humaine.

Nombre chance

658

Clin d’oeil

Ne confiez pas votre vie privée à n’importe quelle commère déguisée en oreille discrète.

CAPRICORNE

Amour

Si vous êtes marié, il est probable que votre vie de couple se poursuivra dans une certaine routine où les questions liées à l’intendance du foyer seront dominantes. Célibataire, la présente configuration de Mercure favorisera toutes les rencontres et tous les contacts. Votre gaieté et votre finesse d’esprit agiront comme un aimant sur la personne de vos intentions. Votre bonne image sociale suscitera son estime et intensifiera son attachement à vous.

Argent

Appuyez-vous sur une bonne administration de vos biens et une saine gestion de votre budget pour améliorer vos revenus. L’argent ne fait pas le bonheur, certes, mais, dans nos sociétés actuelles de consommation, il ne peut y avoir de bonheur sans argent.

Santé

Mercure en cet aspect devrait dans l’ensemble protéger votre équilibre physique. Seul point qui risque d’être un peu plus faible : votre résistance nerveuse. Neptune pourra en effet vous causer des insomnies ou vous rendre plus sensible au stress. Si cela vous arrive, n’hésitez pas à vous reposer davantage et à favoriser votre sommeil par des tisanes calmantes.

Travail

Vous avez toujours peur de vous exprimer en public, et cela vous a maintes fois causé des préjudices sur le plan professionnel. Une occasion de mettre fin à cette peur se présentera probablement aujourd’hui ; saisissez-la.

Citation

Par nature, le corps recherche bien-être et repos (proverbe chinois).

Famille/foyer

Rien de spectaculaire dans la vie familiale. Cependant, l’impact de Neptune pourra se faire sentir en ce qui concerne votre domicile. Nombre d’entre vous pourront en effet commencer à se sentir moins à l’aise dans leur foyer actuel. Ne décidez pas un déménagement sur un coup de tête : réfléchissez et organisez-vous dans les détails.

Vie sociale

L’action de la planète Mercure ne passera pas inaperçue : vous serez plus porté aujourd’hui vers la philanthropie et l’altruisme. Et cette attitude provoquera vraisemblablement un choc en retour positif, qui devrait se manifester par des chances difficilement explicables. Des associations à caractère charitable pourraient être à l’origine de diverses opportunités assez fortuites mais fort agréables.

Nombre chance

203

Clin d’oeil

Tenez soigneusement à jour l’agenda de vos rendez-vous.

VERSEAU

Amour

Vous serez partant pour introduire de la fantaisie et un peu d’originalité dans vos relations conjugales. Mais cela pourrait ne pas être au goût de votre partenaire si vous n’aviez pas bien préparé le terrain. Célibataire, cette fois, vous n’aurez sans doute pas d’efforts particuliers à déployer pour séduire. Sortez beaucoup ce jour : vous ne rentrerez probablement pas seul à la maison.

Argent

La prévoyance l’emportera cette fois-ci sur l’insouciance. Vous mettrez au point une politique financière précise et vous obtiendrez vite des résultats encourageants.

Santé

Meilleur tonus, car la Lune vous sera plus favorable que dernièrement. Jupiter, de son côté, jouera un rôle protecteur et vous vaudra une bonne résistance de fond. Mais ceux d’entre vous qui s’autoriseront des excès de table et de boissons le paieront aussitôt.

Travail

Grâce à l’influence bénéfique de la planète Uranus, vous serez plus diplomate et sociable que d’habitude. Vous vous arrangerez pour nouer des relations utiles et entretenir de bons rapports avec les personnes situées à des postes-clés. Votre carrière commencera probablement à prendre un nouvel essor. Certains d’entre vous seront même couverts d’honneur.

Citation

Quand on se fait entendre, on parle toujours bien (Molière).

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, vous serez très attentif à leur éducation, quitte à remettre en question vos idées toutes faites dans ce domaine.

Vie sociale

La bonne position de Neptune favorisera la vitalité et l’optimisme. Les natifs se montreront volontiers gais, ouverts, disponibles, ce qui leur vaudra des chances de se faire d’intéressantes amitiés ou des aventures et rencontres passionnantes.

Nombre chance

309

Clin d’oeil

Faites prévaloir votre sens critique au détriment de votre imagination.

Poissons

Amour

Votre vie conjugale ne sera nullement dénuée de passion brûlante et vous procurera des émotions fortes. Pourtant, avec l’appui de Pluton, vous ne perdrez pas la tête pour autant : vous saurez rester raisonnable. L’ambiance de votre couple sera donc animée mais suave et plaisante. Célibataire, au vu de cette configuration de Mercure, attendez-vous à une bonne nouvelle côté coeur. On en ignore la nature exacte. Il est probable qu’une déclaration, dont vous commenciez à désespérer, vous sera faite de façon tout à fait nette et fracassante.

Argent

Des problèmes matériels, vous en aurez quelques-uns, comme tout le monde ; mais ils seront sans gravité. D’ailleurs, cette fois, vous aurez la possibilité de réaliser une opération des plus fructueuses. Avant la fin de la journée, quelques-uns d’entre vous obtiendront une substantielle prime quelconque. Voilà qui vous permettra d’améliorer sensiblement votre pouvoir d’achat.

Santé

Il est évident qu’avec deux astres assez délicats dans votre secteur de santé, vous entrerez dans une phase de relative fragilité physique. N’allez surtout pas vous imaginer que vous êtes menacé par une maladie grave : il n’en est rien. Mais vous serez un peu moins résistant que d’habitude, et devrez, dès aujourd’hui, apprendre à vous reposer davantage.

Travail

Une excellente nouvelle dans le domaine professionnel : Jupiter, la planète de la chance et du succès, se fera votre allié. Fort du soutien de la planète la plus bénéfique du Ciel, vous pouvez vous préparer à une période de facilité et d’expansion dans votre travail. Les choses pourront bouger très vite en votre faveur. Bien évidemment, si vous êtes au chômage, ce visiteur céleste devrait vous aider à trouver un emploi.

Citation

Pour être heureux, pour être sage, il faut savoir donner un frein à ses désirs (Antoinette Deshoulières).

Famille/foyer

Vie de famille relativement paisible. Mais il vous faudra rester vigilant et contrôler vos états d’âme. Cette position de Jupiter pourra en effet vous mettre par moments de fort mauvaise humeur. Et comme vous avez en général la langue bien pendue, vos proches risquent de s’entendre tout à coup dire leurs quatre vérités d’une manière qui ne leur fera certainement pas plaisir !

Vie sociale

Journée assez morose. Vous aurez tendance à voir les choses en noir, alors qu’en réalité il n’y aura aucune raison de vous inquiéter. Au lieu de vous lamenter sur votre sort, regardez autour de vous. Vous verrez que vous n’êtes nullement le plus à plaindre, et de loin ! « Le moyen de supporter le malheur, c’est de voir quelqu’un de plus malheureux que soi » (Thalès). Pour oublier vos angoisses, pourquoi ne pas tendre la main à ceux qui ont vraiment besoin d’aide ? Vous vous sentirez utile et beaucoup plus serein.

Nombre chance

576

Clin d’oeil

C’est en cultivant l’optimisme que vous parviendrez à dénouer les tensions qui vous habitent ou qui vous entourent.

