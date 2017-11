Haïti – RD : L’OPS décerne un Prix à un projet binational contre le paludisme

Source SL/ HaïtiLibre

L’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) a décerné des Prix à des projets au Brésil, en Haïti et en République Dominicaine pour leurs efforts au niveau local visant à stopper la transmission du paludisme (malaria).

En ce qui concerne Haïti, l’OPS, a primé un projet binational entre les municipalités frontalières de Ouanaminthe et Dajabón en République Dominicaine, pour leurs « réalisations exceptionnelles » et leur « réponse créative » dans la lutte contre le paludisme.

L’OPS souligne que Ouanaminthe et Dajabón utilisent « des technologies innovantes qui impliquent le secteur privé, la communauté et les agents de santé traditionnels dans le but d’améliorer ………………………...lire la suite sur haitilibre.com