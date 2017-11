Astrologie du jour

BELIER

Amour

Votre vie conjugale sera bien protégée dans l’ensemble. Cependant, cet aspect d’Uranus pourrait provoquer un conflit d’autorité entre vous et votre conjoint ou partenaire. Célibataire, aujourd’hui, vous vous sentirez parfaitement à l’aise avec les personnes de l’autre sexe. Oublié la timidité habituelle ! Vous communiquerez par tous vos sens, sans exception. Votre regard, en particulier, en dira plus qu’un long discours, et l’on vous comprendra si bien !

Argent

Ce climat financier sera assez stable, mais vous devrez tout de même rester quelque peu sur la défensive. Non que les astres soient négatifs, mais tout simplement parce que Jupiter est en aspect dysharmonique. Cette planète risque en effet de décupler votre tendance à trop dépenser. Vous qui n’êtes pas habituellement un modèle de prudence dans ce domaine, vous serez enclin à faire des folies. Et méfiez-vous : aucune planète ne viendra à votre secours.

Santé

Si on vous dit que Saturne et Pluton influencent ensemble en ce moment votre secteur santé, vous aurez compris que c’est le secteur à surveiller. Rien de vraiment inquiétant, rassurez-vous. Mais votre résistance sera en baisse, ce qui peut vous rendre vulnérable aux petits virus. Sans parler de votre moral qui jouera les caméléons.

Travail

Votre ambition professionnelle sera grande, solide, et pourra être un facteur de réussite si vous ne vous laissez pas aller à un orgueil de mauvais aloi. Il vous faudra apprendre à composer avec les événements s’ils ne vont pas dans le sens voulu. N’essayez pas de précipiter les choses ; soyez patient : le temps jouera en votre faveur.

Citation

Si les chats gardent les chèvres, qui attrapera les souris ? (proverbe français).

Famille/foyer

Dynamique et gonflé à bloc, vous prendrez des initiatives audacieuses dans votre vie de famille. Votre entourage familial en sera ravi !

Vie sociale

En face de tout problème délicat, n’agissez pas selon vos impulsions. Tenez compte de l’avis de ceux qui vous veulent du bien. Agissez en personne avisée : « Les bons conseils pénètrent jusqu’au coeur du sage ; ils ne font que traverser l’oreille des méchants » (proverbe chinois).

Nombre chance

821

Clin d’oeil

Ne passez pas tout votre temps à vous apitoyer sur votre sort : « On n’est guère malheureux que par réflexion » (Joubert).

TAUREAU

Amour

Les relations amoureuses temporaires, les flirts seront aujourd’hui ce qu’ils sont, et vous ne devrez pas en attendre monts et merveilles. Contentez-vous de les considérer comme une distraction fort agréable, susceptible de combattre un peu votre tendance actuelle à la morosité. Après avoir connu récemment des moments difficiles, vous serez maintenant en mesure de renforcer les liens qui vous unissent à votre conjoint ou partenaire. Cependant, gardez les pieds sur terre, et ne vous mettez pas à trop idéaliser l’autre.

Argent

Vous serez obligé de gérer votre budget avec plus de rigueur encore que d’habitude. C’est à ce prix que vous réussirez à éviter les problèmes pécuniaires. D’autant plus que vous risquez de subir des retards dans vos rentrées d’argent.

Santé

Vous disposerez encore d’un bon équilibre physique de base. Mais avec cet aspect de Vénus, il n’est pas certain que vous respecterez toutes les règles d’hygiène nécessaires. Vénus pourra vous rendre gourmand et négligent concernant votre santé. Si vous voulez avoir ou garder la ligne, il serait temps de vous mettre au régime !

Travail

Veillez à maintenir une cloison étanche entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Ne laissez jamais l’une déborder sur l’autre, sinon vous risquez de vous attirer des ennuis. Pas de flirt ou de liaison avec un(e) collègue, pour ne pas nuire à votre efficacité ! Au cas où vous auriez des déboires sentimentaux, arrangez-vous pour qu’ils ne vous empêchent pas de travailler normalement.

Citation

Ce que l’on espère manger est toujours meilleur que ce que l’on mange (proverbe arabe).

Famille/foyer

Au lieu d’asticoter votre conjoint ou de gronder vos enfants pour un oui ou pour un non, veillez à renforcer vos liens avec eux. Grâce à la tendresse qu’ils vous manifesteront et aux attentions qu’ils auront pour vous, vous vous sentirez nettement plus fort et plus sûr de vous-même.

Vie sociale

Vous aurez des idées, et des idées pour les faire connaître. Vous communiquerez sans peine, et vous aurez plutôt de la chance dans vos différentes démarches et requêtes.

Nombre chance

735

Clin d’oeil

Vous avez l’impression de tourner en rond ? Trouvez de nouveaux centres d’intérêt en dehors des sentiers battus.

GEMEAUX

Amour

Belle journée pour les amoureux en couple, légitimes ou non. Passion et raison ne seront pas incompatibles, et vous réussirez à régler les problèmes de fond qui récemment perturbaient quelque peu votre vie conjugale. Célibataire, la teneur sentimentale de cette journée dépendra beaucoup de vous. Les influences lunaires vous seront favorables, et vous saurez vous rendre sympathique quand vous le désirerez. L’ennui, c’est que vous ne ferez probablement pas toujours les efforts nécessaires. Vous obtiendrez beaucoup si vous y mettez de la bonne volonté.

Argent

Excellentes perspectives matérielles. N’hésitez pas à innover, à sortir des sentiers battus. Vos idées vaudront de l’or. En matière de placements, misez aussi sur la nouveauté.

Santé

Mercure soutiendra vos efforts sur le plan santé. Vous aimez tant jouer les Casanova (ou les Messaline). Sachez que vous n’êtes jamais aussi séduisant(e) que lorsque vous êtes serein(e), détendu(e), bien dans votre peau. Pour lutter contre le stress qui provoque des rides, des valises sous les yeux, qui alourdit la silhouette à cause de l’excès de nourriture engloutie par compensation, une seule solution : faire beaucoup de sport, de préférence en plein air, et adopter une bonne philosophie de vie.

Travail

Attention aux décisions hâtives, aux projets mal ficelés, et à la dispersion ! Attendez deux ou trois journées encore pour programmer des rendez-vous importants ou pour mener des opérations financières engageant de gros capitaux.

Citation

Il n’y a pas d’homme plus malheureux que celui chez qui l’indécision est une habitude (W. James).

Famille/foyer

Vos relations avec vos parents et frères et soeurs ne poseront aucun problème. Avec les enfants, vous aurez tendance à vous montrer exigeant et à imposer une discipline trop stricte. Attention, ceux-ci auront par moments du mal à supporter cette attitude, surtout s’ils sont adolescents.

Vie sociale

Ne soyez pas si catégorique dans l’expression de vos opinions. Pensez toujours à laisser une petite place à l’erreur ou du moins aux nuances, car la vérité se révèle souvent sous des aspects différents suivant les conditions dans lesquelles elle est perçue. Ne vous est-il jamais arrivé à l’esprit que « sur toute chose on peut faire deux affirmations exactement contraires » (Protagoras) ?

Nombre chance

384

Clin d’oeil

Accordez un grand soin à votre courrier et à vos propos.

CANCER

Amour

Un climat de tension et de rupture risque de s’installer dans la vie à deux. Certains conflits conjugaux s’envenimeront. Vous pourriez partir sans laisser d’adresse ou, dans le meilleur des cas, faire couette à part. Beaucoup de célibataires se berceront d’un tendre rêve impossible : une personne exceptionnelle les fascinera, mais elle ne sera pas libre ou ne leur cédera pas. Seuls ceux qui sont du premier décan pourront goûter un certain réconfort auprès d’amis sincères ; mais ils seraient bien en peine de transformer ces liens en liens amoureux.

Argent

Avec cet aspect de Jupiter, on peut dire que vous serez plutôt verni sur le plan financier. Grâce à l’intervention de certaines personnes qui croient en vous, votre situation évoluera. Vous pourrez compter sur une rentrée d’argent conséquente pour faire croître vos gains plus rapidement que prévu. Si vous continuez sur cette lancée, vous serez bientôt en mesure de réaliser un projet d’envergure.

Santé

Légume recommandé aujourd’hui : les carottes. On sait qu’elles sont riches en vitamine A, qu’elles « donnent fesses roses et bonne humeur ». Si vous avez la diarrhée, les carottes cuites vous soulageront efficacement.

Travail

Il y aura autour de vous une certaine agitation, et l’on ne sera guère enclin à vous faciliter la tâche. Vous savez ce qui vous restera à faire pour reprendre la situation en main ? De l’audace, beaucoup d’audace !

Citation

La lampe d’aucun homme ne brûle jusqu’au matin (proverbe persan).

Famille/foyer

Vos relations avec vos enfants seront au beau fixe durant cette journée privilégiée pour eux et aussi pour vous. Vous prendrez conscience qu’une plus grande fermeté serait nécessaire avec eux.

Vie sociale

Relations chaleureuses avec vos amis. Mais vous n’aurez guère envie de sortir du cercle restreint de vos intimes. Et vous aurez raison car « l’ami de tout le monde n’est ami de personne » (Bourdaloue).

Nombre chance

180

Clin d’oeil

Basez-vous sur vos expériences passées pour agir avec bon sens et efficacité.

LION

Amour

Autant jouer cartes sur table : la menace de Pluton plane toujours sur votre vie conjugale. Tensions, conflits latents, communication réduite au minimum… Certains d’entre vous arrivent à une croisée des chemins : soit vous parvenez à retrouver un terrain d’entente, soit vous décidez de poursuivre votre vie, chacun de son côté. Célibataire, les planètes, en ce moment, désertent le secteur des rencontres amoureuses, ce qui laisse augurer d’un passage à vide côté coeur.

Argent

Il existera pour vous d’intéressantes perspectives d’un accroissement de votre patrimoine. Mais ne vous réjouissez pas trop vite de ces facilités pour gagner de l’argent, car vous serez en même temps obligé d’en dépenser beaucoup. Il est probable que la balance soit plutôt déficitaire en fin de compte.

Santé

Avec le tandem Pluton-Jupiter pour vous coacher, vous serez très résistant, et vous aurez de quoi augmenter vos performances. Ce sera perceptible dans tous les domaines, mais plus encore si vous êtes sportif où, à force d’entraînement, vous atteindrez un niveau très encourageant.

Travail

Le projet professionnel auquel vous tenez le plus a de grandes chances de se réaliser dans le courant de la journée. Ce ne sera pas un hasard car, grâce à l’influence conjuguée des astres, vous aurez la volonté d’aller au bout des choses. En tout cas, vous serez capable de remuer ciel et terre pour mener à bien ce que vous avez entrepris.

Citation

C’est un péché que d’ouvrir sa porte et de garder sa figure fermée (B. Franklin).

Famille/foyer

Le présent aspect de Pluton vous permettra d’améliorer vos relations avec votre entourage familial. Vous exprimerez vos bons sentiments plus facilement, et les risques de malentendus seront diminués d’autant.

Vie sociale

Vos idées ne plairont pas à tout le monde. C’est ainsi que vous sèmerez la contestation autour de vous. Ce ne serait pas grave si vous ne vous entêtiez pas et si vous ne cherchiez pas à tout prix à avoir le dernier mot.

Nombre chance

913

Clin d’oeil

Montrez-vous circonspect, surtout vis-à-vis de la loi, des autorités.

VIERGE

Amour

Vos relations conjugales reprendront une tournure très positive. Ce sera l’entente parfaite sur tous les plans – sentimental, intellectuel, sensuel. Vous n’aurez vraiment pas à vous plaindre et n’aurez aucun regret d’être lié à votre conjoint ou partenaire actuel. Célibataire, vous aurez tendance à vous replier sur vous-même, à vous montrer très exigeant et, en même temps, à mal supporter votre solitude. Certains natifs esseulés, cependant, auront la chance de rencontrer quelqu’un qui répondra à leurs attentes et qui ne sera pas insensible à leur charme.

Argent

De sérieuses difficultés financières pourront rendre cette journée plus contraignante que vous ne l’aviez envisagé, d’autant que vous avez laissé traîner quelques dettes depuis un certain temps. Mais ne vous affolez pas : Saturne vous donnera les moyens de vous en sortir honorablement. Désormais, soyez plus prudent : limitez vos dépenses au strict minimum, et remboursez les sommes empruntées le plus rapidement possible car, dit-on, qui paie ses dettes s’enrichit.

Santé

Votre équilibre physique sera cette fois sous l’influence de Jupiter, une planète bénéfique qui vous évitera les ennuis de santé. Il faudra toutefois veiller à ne pas céder à un excès de gourmandise, ce qui est toujours possible avec Jupiter ! Si vous souffrez d’une maladie grave ou chronique, les traitements en cours se révéleront efficaces, ou permettront au moins de vous valoir un meilleur confort de vie : Jupiter est en effet l’astre lié aux soins et aux médecins.

Travail

Grâce à un sacré coup de pouce de Jupiter, vous pourrez mettre en valeur les qualités professionnelles typiques de votre signe. Ainsi, vous saurez mettre à profit votre sens des opportunités en tirant parti de toutes les occasions qui passeront à votre portée. Très dynamique, enthousiaste, vous créerez une ambiance chaleureuse dans votre milieu professionnel. Les résultats s’en ressentiront, évidemment.

Citation

Toute chose a deux anses (Epictète).

Famille/foyer

Vos relations avec vos proches, qu’il s’agisse de vos parents, de vos frères et soeurs ou de vos enfants, seront placées sous le signe de la tendresse. Attention simplement à ne pas vous énerver sans raison contre un de vos enfants. Prenez le temps d’analyser la situation avant de réagir.

Vie sociale

La journée sera défavorable pour engager un procès. Mieux vaudra prendre un arrangement à l’amiable. Evitez les discussions ; écrivez des lettres : si les paroles s’envolent, les écrits restent.

Nombre chance

540

Clin d’oeil

Ne remettez pas à demain pour écrire une lettre importante.

BALANCE

Amour

Si vous voulez établir ou consolider une relation sentimentale durable, cette journée y sera très favorable. En effet, l’amour et l’amitié seront ce jour toutes deux sous les aspects planétaires les plus constructifs possible. Si vous êtes du premier décan, vous profiterez particulièrement de ces influences.

Argent

Vous aurez probablement l’occasion de réaliser des bénéfices importants si vous gérez vos intérêts avec vigilance. Reste que la Lune est tout de même un astre assez imprévisible et que certains d’entre vous pourront connaître une déception ou des contretemps. Faites notamment attention si vous avez de l’argent placé en Bourse ; cette planète n’étant jamais favorable à ce type de placements, ce ne sera pas le moment de jouer avec le feu !

Santé

Les petits plats longuement mitonnés sont incontestablement votre péché mignon. Vous avez même tendance à en abuser. Heureusement, vous attachez une telle importance à votre apparence physique que vous êtes souvent capable de réagir efficacement dès que l’aiguille du pèse-personne grimpe de façon alarmante. Dans le domaine de l’alimentation comme dans tous les autres, tâchez de pratiquer la modération.

Travail

Dans le domaine professionnel, ne cédez pas à l’envie de tout envoyer promener et de repartir à zéro : il y a certainement des éléments constructifs à utiliser dans votre situation présente ; et puis « on sait qui l’on quitte, on ne sait pas qui l’on prend » (proverbe français).

Citation

C’est ouvrir une digue que de commencer un procès (proverbe arabe).

Famille/foyer

En famille, vous serez cette fois surtout préoccupé par l’aspect esthétique de votre cadre de vie. Mais évitez de vouloir à tout prix imposer vos idées ; laissez parler les autres, surtout votre conjoint.

Vie sociale

Avec cet aspect de Saturne, vous consacrerez beaucoup de temps et d’énergie à améliorer votre position sociale, pour jouir d’un prestige accru. Vous atteindrez votre but aujourd’hui.

Nombre chance

910

Clin d’oeil

Pas de possessivité excessive envers ceux que vous aimez.

SCORPION

Amour

Après les récentes frictions somme toute sans gravité, vous parviendrez à rétablir des rapports harmonieux avec votre conjoint ou partenaire en maîtrisant votre côté instinctif. Le soleil radieux reviendra dans votre Ciel amoureux. Célibataire, cette journée semble tout à fait favorable à une rencontre haut de gamme. Vous aurez de fortes chances de croiser quelqu’un qui vous attirera irrésistiblement, avec qui vous expérimenterez une véritable passion sensuelle. Mieux encore, cette découverte de l’extase s’accompagnera de sentiments aussi enflammés.

Argent

L’ambiance planétaire sera neutre dans l’ensemble pour tous les natifs du signe. Cependant, elle peut réserver des chances dans les placements financiers et dans le domaine de l’argent autre que celui gagné par le travail.

Santé

Les dégâts que peut causer le tabac ne sont plus à démontrer. Si vous tenez à rester jeune longtemps, pensez dès aujourd’hui à arrêter de fumer. Mais il est évident que la condition impérative, absolue, c’est la volonté : là, c’est à vous de jouer, avec l’aide de Jupiter en aspect favorable !

Travail

A force d’équilibre, de conscience professionnelle et d’un travail de méthode et de réflexion, vous parviendrez à vous tailler la part du lion. Vos projets pourraient même voir le jour et se concrétiser de façon spectaculaire.

Citation

La conduite du sage est sans saveur, comme l’eau (Confucius).

Famille/foyer

Sous l’influence de Pluton, certains d’entre vous pourront compter sur l’aide de leurs parents ou, au contraire, être en mesure d’aider financièrement certains membres de leur famille. Pluton sera également favorable en ce qui concerne vos enfants, car il va les aider à faire preuve de détermination et de combativité.

Vie sociale

Grâce à l’action bienfaisante de Vénus, cette journée sera marquée par une amélioration considérable des toutes vos relations, sociales ou amicales. On notera un bel équilibre entre la prudence et la spontanéité chaleureuse, entre le désir et la tendresse, entre le plaisir et la joie. Vous devriez voir votre vie s’épanouir dans le cercle des contacts de camaraderie.

Nombre chance

265

Clin d’oeil

Si les choses vous résistent et que les conflits s’accumulent, essayez de lâcher du lest.

SAGITTAIRE

Amour

Nombre de célibataires vont découvrir un nouvel amour qui leur semblera plus exaltant que tout ce qu’ils ont connu auparavant. Toutefois, la flamme de cette ardeur sera brève. Bientôt on vous trouvera probablement au creux de la vague ! Vous rêverez de nouveauté, de changement dans votre vie conjugale ; bref, vous aurez envie que ça bouge un peu plus. Et si votre conjoint ou partenaire ne perçoit pas cette lassitude, il risque d’avoir à gérer une situation délicate. En effet, vous pourriez bien aller chercher votre plaisir ailleurs !

Argent

Efforcez-vous de gérer votre situation matérielle avec le maximum de rigueur. Vérifiez que vous avez bien réglé toutes vos traites et vos impôts. La moindre erreur aurait de graves conséquences.

Santé

Excellent équilibre général. Votre tonus et votre vitalité témoigneront des faveurs de Jupiter. Vous échapperez aux ennuis de santé propres à cette saison. Inscrivez-vous à un cours de yoga.

Travail

Les secteurs professionnels de votre thème seront influencés par deux planètes aux effets contradictoires. La première, la Lune, pourrait provoquer des retards dans l’évolution de votre carrière. L’autre astre en jeu, Jupiter, va de son côté décupler votre ambition et votre envie de réussir. Voilà qui pourra vous pousser à réagir avec beaucoup trop d’impatience devant les contretemps.

Citation

Il n’y a pas de fumée sans feu (Syrus).

Famille/foyer

Vos relations avec ceux que vous aimez seront chaleureuses. Vous vous sentirez bien dans votre peau, en particulier si vous appartenez au deuxième décan, et vous aurez envie de faire partager votre joie de vivre à vos proches.

Vie sociale

Les circonstances pourront vous entraîner dans un courant inconnu, fait de découvertes et d’aventures. Alors, ouvrez votre esprit, sautez à pieds joints sur les opportunités qui passeront à votre portée, et tenez-vous prêt à virer de bord à tous moments. Voyage, rencontre, mutation et amélioration flotteront dans l’air. Ça va bouger !

Nombre chance

401

Clin d’oeil

Sachez doser vos ambitions suivant vos possibilités réelles. « Avant de bâtir la tour, il faut calculer la dépense » (Évangile).

CAPRICORNE

Amour

Les relations avec le conjoint ou partenaire seraient meilleures si vous acceptiez de vous montrer un peu moins autoritaire. Certes, vous êtes fidèle et vos sentiments sont sincères ; mais vous devriez apprendre à demander l’avis de votre partenaire avant de prendre des décisions qui vous concernent tous les deux. Célibataire, sous l’égide de Vénus, vous passerez des moments de grande intensité amoureuse. Ambiance passionnée, projets d’avenir avec l’élu, vie affective heureuse et rassurante, sont prévus au programme de la journée.

Argent

Le secteur financier sera assez bien protégé. Vous pourriez avoir l’agréable surprise de recevoir une rentrée d’argent provenant d’un placement. Le Soleil en aspect harmonique pourrait aussi vous donner de bonnes idées pour améliorer vos ressources. Un bémol cependant : Uranus risque de vous rendre très dépensier ou de vous entraîner dans des investissements aventureux. Evitez de céder à ces tentations, sous peine de voir la chance se retourner contre vous.

Santé

Dynamique, entreprenant, vous déborderez de vitalité. Vous réussirez à mener de front travail, vie de famille, obligations sociales et mondaines. Dans le même temps, vous cultiverez jalousement votre jardin secret.

Travail

Au travail, ne vous attendez pas à une évolution rapide des événements. Agissez prudemment, sans céder aux impulsions du moment, et vous parviendrez à saisir le sens profond d’une affaire qui vous dépasse encore.

Citation

Avoir de la pudeur là où il ne faut pas est une faiblesse (proverbe arabe).

Famille/foyer

Cet aspect de Pluton vous mettra les nerfs à vif. Tâchez de dominer votre émotivité, sinon vous risquez de vous accrocher sérieusement avec vos proches, pour regretter aussitôt après de vous être laissé emporter.

Vie sociale

Des discussions animées en perspective. Vous aurez envie de mettre de l’ordre dans vos relations amicales, et pour cela une seule solution : le dialogue. Ce qui risque de ne pas être au goût de tout le monde !

Nombre chance

554

Clin d’oeil

Savourez immédiatement les petites joies et les petits bonheurs de la vie quotidienne.

VERSEAU

Amour

Turbulences possibles dans votre Ciel conjugal : vous vous sentirez frustré ou mal aimé, incompris. Vous parlerez peut-être même de rupture, mais plutôt par dépit que par conviction. Attention, l’autre pourrait vous prendre au mot, et ce serait la catastrophe ! préparez-vous à vivre une grande passion. Vous avez beau être indépendant, vous ne pourrez pas esquiver la flèche de Cupidon cette fois. Vous irez même jusqu’à former des projets d’avenir. Et vous vous direz, pour vous justifier : « Le mariage est un mal, mais c’est un mal nécessaire » (Ménandre).

Argent

Vous pourrez compter sur de bons coups de pouce de la chance, et les circonstances vous seront particulièrement favorables pour réaliser des opérations lucratives. De plus, vous saurez faire preuve de rigueur et de sagesse dans la gestion de vos ressources, et vous consoliderez votre situation matérielle.

Santé

Avec vous, il ne faut jamais se fier aux apparences. Même si vous n’en avez pas l’air, vous êtes un angoissé. Mais cette fois, vous maîtriserez cette tendance et vous aurez le moral ! Voilà qui contribuera à favoriser votre équilibre physique et nerveux. De plus, les troubles digestifs seront en diminution.

Travail

Dans un travail d’équipe, on vous félicitera. En tout cas, vous sentirez que vos suggestions sont reprises par les autres. Mais ce ne sera pas une raison pour avoir la grosse tête. Vous aurez, au contraire, intérêt à garder un profil bas en ce moment.

Citation

Dix francs de larmes ne paient pas dix centimes de dettes (proverbe corse).

Famille/foyer

Les tensions célestes actuelles risquent d’avoir une influence défavorable sur vos relations avec vos proches. Il est en effet possible que vous qui, habituellement, faites passer la famille avant tout le reste, soyez momentanément pris d’un vent de rébellion et ayez envie de vous occuper de vous d’abord !

Vie sociale

Vous aurez l’occasion de vous exprimer en public, mais le trac vous saisira. Vous sentirez la sueur perler à votre front et votre coeur battre à se rompre. Allez, jetez-vous à l’eau tout de même. L’expérience vous sera très bénéfique à plusieurs égards !

Nombre chance

984

Clin d’oeil

Sans vous marginaliser pour autant, n’ayez pas peur d’accepter votre différence, et même de la cultiver. C’est elle qui fait votre richesse.

POISSONS

Amour

Cette position de Vénus dans votre Ciel va avoir un impact très positif sur votre vie conjugale. Vous serez en effet beaucoup moins exigeant et intolérant, ce qui facilitera votre vie de couple. Vous serez également plus tendre et compatissant, ce qui favorisera la complicité. Célibataire, vous bénéficierez probablement de la consolation d’une affection sincère, qui va se manifester par des faits et gestes plutôt que par des mots. De quoi vous mettre du baume dans votre coeur quelque peu endolori par quelques mésaventures passées et le réchauffer.

Argent

Votre équilibre financier devrait en principe être bon cette fois. Aucune planète ne cherchera à vous déstabiliser sérieusement ; mais, en contrepartie, le Ciel ne vous vaudra pas non plus de protection particulière. Tout ira donc bien si vous gérez sagement votre budget. Mais le ferez-vous ? Avec Mars en cet aspect, vous risquez d’être tenté par des achats « coups de coeur » plutôt inutiles. Avant de filer dans les boutiques qui vous attirent, prenez le temps de réfléchir !

Santé

Pensez à vous dépenser physiquement, car vous aurez besoin de dissiper votre nervosité et votre surplus d’énergie qui vous habitent en ce moment. Rien de tel qu’un jogging quotidien ou une partie de tennis pour vous détendre et vous remettre les idées au clair.

Travail

Vous n’admettrez pas qu’un de vos collègues de travail vous fasse de l’ombre. La concurrence n’est pas pour vous chose acceptable, sauf si cela est à votre avantage ! Mais voyons, soyez un peu plus raisonnable ! Il faut tout de même laisser une chance aux autres !

Citation

Un fou a jeté une pierre dans un puits, mille sages n’ont pu la retirer (proverbe arabe).

Famille/foyer

Les choses se calmeront sur le front familial. Si vous êtes père (ou mère) de famille, il est possible que vos enfants fassent des étincelles dans un domaine ou dans un autre. Il est possible également qu’ils revendiquent avec force leur indépendance. Saurez-vous accepter leur attitude ?

Vie sociale

Conseil de Jupiter : si vous voulez éviter des ennuis plus que probables, résistez à l’envie de vous porter caution pour des amis que vous aimez d’ailleurs très fort. « Pourquoi t’exposer à ce qu’on t’enlève ton lit de dessous toi ? » (Livre des Proverbes). La bonne foi de vos amis ne devrait peut-être pas mise en doute, mais la vie comporte toujours tant d’aléas que votre élan de générosité risque fort de se retourner contre vous.

Nombre chance

477

Clin d’oeil

Dites-vous que « l’échec est le fondement de la réussite » (Lao-Tseu).

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com