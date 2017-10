Astrologie du jour

BELIER

Amour

Ceux d’entre vous qui vivent en couple miseront sur la stabilité et la fidélité plutôt que sur la passion. Mais attention à Uranus, planète imprévisible, qui pourrait provoquer des bouleversements, coups de foudre ou ruptures. Il est donc possible que certains d’entre vous connaissent des mésaventures conjugales tout à fait surprenantes. Célibataire, les chances de rencontre seront augmentées. Mais il conviendra de ne pas aller trop vite et de prendre le temps de très bien connaître la personne rencontrée avant de s’engager.

Argent

Tâchez de mettre vos finances à jour avant la fin de la journée, autrement les astres vous infligeront une surprise très désagréable. Réglez vos comptes à la maison et au bureau, et n’oubliez pas que « qui paie ses dettes s’enrichit » (proverbe français).

Santé

Méfiez-vous de votre tendance accrue de recourir aux médicaments chimiques au moindre problème de santé. Aucun de ces médicaments n’est totalement innocent. Les médecines parallèles vous conviennent mieux.

Travail

Les influx astraux, à nette primauté saturnienne, décupleront votre intelligence intuitive et réceptive. Utilisez ce superbe potentiel pour mener encore plus habilement votre barque sur le plan professionnel. L’évolution dans le travail sera assez bonne, et vous feriez bien de vous concentrer sur ce point positif afin de vous donner du courage.

Citation

Il y a un temps pour tout, un temps pour embrasser et un temps pour s’abstenir d’embrassements (l’Ecclésiaste).

Famille/foyer

Vous reprocherez à vos intimes de ne pas suffisamment s’assumer et de trop compter sur vous. Mais ne vous arrive-t-il jamais à l’esprit que vous être principalement responsable de cet état de choses ? Car c’est vous qui avez toujours voulu tout régenter !

Vie sociale

Ne vous laissez pas jeter de la poudre aux yeux. Servez-vous de votre intelligence pour distinguer les gens de valeur de ceux qui ne méritent pas qu’on s’intéressent à eux, même s’ils occupent une position enviable.

Nombre chance

601

Clin d’oeil

Évitez soigneusement les discussions délicates, car elles peuvent facilement dégénérer en conflits.

TAUREAU

Amour

La présence de la planète Vénus bien aspectée vous garantira une vie affective harmonieuse, paisible et sécurisante comme vous l’appréciez. La ferveur ne sera pas exclue, bien au contraire. Vous connaîtrez des moments intenses, gorgés de bonheur. Les natifs du deuxième décan seront particulièrement concernés ; ils mettront à profit d’aussi heureux soutiens pour se fiancer, se marier, ou redonner du « pep » à leur couple déjà formé.

Argent

Il vous plaira d’engager de grosses sommes d’argent pour augmenter votre confort et peut-être aussi pour éblouir votre entourage. N’exagérez pas, sinon vous risquez de vous ruiner pour donner l’impression que vous êtes riche.

Santé

Côté santé, on a connu des jours meilleurs ! Il y a un « petit quelque chose » qui vous rappellera à l’ordre et vous empêchera d’être au mieux de votre forme. Offrez-vous des moments de pure détente. Videz votre corps et votre esprit de toute tension nerveuse, de toute pensée funeste. Ne vous lancez pas dans des travaux titanesques, et faites une cure de vitamines.

Travail

Cette journée laisse percer des tendances très encourageantes dans le domaine professionnel. Le succès vous sera acquis presque d’office ; mais pour qu’il soit durable, vous devrez faire preuve de sagesse et de pondération dans son exploitation. En particulier, surveillez bien vos propos, ne faites pas de confidences, et souvenez-vous qu’ « on gagne toujours à taire ce que l’on n’est pas obligé de dire » (proverbe chinois).

Citation

Donne à l’esclave un avant-bras, il demandera tout le bras (proverbe arabe).

Famille/foyer

En famille, l’ambiance sera tonique et agréable. Vous relations avec vos proches ne poseront aucun problème cette fois. Vos parents ainsi que vos frères et soeurs seront vos meilleurs confidents, tandis que vos enfants mèneront leur vie avec enthousiasme et succès. Si vous avez des enfants en âge de passer des examens, ils devraient s’en sortir sans difficulté.

Vie sociale

Certains natifs ressentiront péniblement les effets de la conduite débauchée dans laquelle ils ont été entraînés par de faux amis dont le but était d’abuser de leur prodigalité et de leur générosité.

Nombre chance

367

Clin d’oeil

Au lieu de fulminer quand les choses vous résistent, tentez de pratiquer le lâcher-prise. Cela donnerait aux situations bloquées le temps de se décanter.

GEMEAUX

Amour

Beaucoup de natifs vivant en couple ont connu depuis quelque temps des difficultés dans leur vie conjugale. La situation, au lieu de s’améliorer, risque maintenant d’empirer avec cet aspect d’Uranus. Il vous faudra faire preuve de beaucoup de patience et de tolérance pour empêcher vos relations d’atteindre le point de non-retour. Si vous êtes seul, la vie amoureuse ne sera pas au centre de vos préoccupations actuelles. Vos amours seront sans histoire.

Argent

Votre équilibre financier est stable, et il va le rester cette fois. Vous n’aurez donc pas de réelles inquiétudes à vous faire. Il faudra toutefois vous méfier de l’impact d’Uranus, qui pourra vous souffler des envies d’achats onéreux et peu utiles. Attention, notamment, aux coups de coeur pour des vêtements très beaux, certes, mais dont vous pourriez parfaitement vous passer.

Santé

Après avoir subi l’influence restrictive de Saturne, vous allez pouvoir refaire le plein d’optimisme et de tonus. De plus, les maux de dos et les douleurs rhumatismales seront en nette diminution.

Travail

Dans votre travail, tâchez d’examiner les choses de plus près : peut-être iraient-elles mieux si vous preniez conscience que vos moyens ne sont pas vraiment à la hauteur de vos ambitions. Prenez pour votre devise ce vieux proverbe tibétain : « Mange selon la hauteur de ton sac à provisions, marche selon la largeur de ton pas ».

Citation

Ce n’est pas notre condition, c’est la trempe de notre âme qui nous rend heureux (Voltaire).

Famille/foyer

Vos rapports familiaux risquent de souffriront de vos crises d’humeur. En effet, vous aurez trop tendance à heurter ceux qui vous aiment par vos désirs d’indépendance ou d’évasion. Sachez que de tels désirs ne pourront pas être satisfaits dans les circonstances actuelles.

Vie sociale

La planète Uranus mal aspectée vous mettra de très mauvaise humeur. Pour contrebalancer cette tendance, accrochez-vous solidement à votre bon sens. Evitez d’envenimer les choses et chassez toute idée de vengeance.

Nombre chance

331

Clin d’oeil

Soyez conciliant avec votre entourage, tant familial que professionnel.

CANCER

Amour

Le climat conjugal de la journée sera dans l’ensemble agréable. La planète Vénus et ses associées vous rendront plus passionné qu’à l’ordinaire, voire démonstratif dans vos élans amoureux et physiques. Pour les célibataires, les rencontres ne manqueront pas. Mais il ne faut pas espérer que les aventures actuelles soient de longue durée. Evitez de faire des projets sérieux en ce moment, quoique l’idée d’une vie à deux soit loin de vous déplaire.

Argent

Stabilité de vos finances. Avec l’appui du Soleil en bel aspect, elles se porteront de manière tout à fait satisfaisante. Les dépenses seront vite compensées par des rentrées, dont certaines sont plutôt inattendues. Vous serez convaincant dans vos négociations et transactions, faisant preuve parfois même d’un flair remarquable. Mais ne prêtez surtout pas de l’argent à un de vos amis, car « qui prête aux amis perd au double » (proverbe français).

Santé

Déstabilisé par Mars en mauvais aspect, vous utiliserez votre vitalité de façon inégale. Tantôt vous aurez la tendance de dépasser la mesure sans chercher à économiser vos forces, tantôt vous ne ferez pas grand-chose pour les restaurer. Cela dit, il n’y aura rien de préoccupant à cet état de fait, car il ne vous handicapera pas ni ne soulèvera votre intérêt.

Travail

Mars en cet aspect va réveiller votre ambition et vous donner du coeur à l’ouvrage. Attention à un point, cependant : Mars rend assez agressif, et vous devrez veiller à ne pas provoquer de conflit avec votre entourage de travail. Par ailleurs, ceux d’entre vous dont la vie professionnelle manquait ces derniers temps de stabilité vont retrouver l’équilibre.

Citation

L’espoir est le pain du malheureux (proverbe anglais).

Famille/foyer

Vénus en cet aspect vous promet bien évidemment un climat harmonieux et réconfortant en famille. Vos relations avec vos proches se dérouleront sous le signe de l’amour, de la tendresse et de la joie de vivre.

Vie sociale

Vous serez dans d’excellentes dispositions pour effectuer des démarches administratives ou présenter des requêtes délicates. Vous ferez preuve de patience, et vos efforts seront richement récompensés.

Nombre chance

352

Clin d’oeil

Restez ouvert à tout ce qui pourra enrichir votre personnalité.

LION

Amour

Uranus vous bouscule. Mais son action sera constructive. Si votre vie conjugale donne des signes d’essoufflement, vous chercherez ensemble de nouveaux schémas. Vous discuterez beaucoup, et la capacité à vous remettre en question vous offrira des solutions. Si vous vivez seul, l’ambiance astrale du jour laisse supposer que votre vie amoureuse ne connaîtra pas de grands bouleversements. Il est probable que Vénus à elle seule ne suffise pas à provoquer une rencontre vraiment importante.

Argent

A la faveur du bel aspect de Saturne, vous pourrez effectuer d’intéressants placements à long terme. En revanche, ne vous avisez pas de vous lancer dans une entreprise financière qui comporte trop de risques.

Santé

Le Soleil et Jupiter influençant les secteurs santé, vous devriez vous sentir en bonne forme. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique devraient chercher de nouvelles méthodes de soins : Jupiter étant la planète des médecins, il indiquera la possibilité de rencontrer un thérapeute qui saura vous soigner et vous soulager. Même si vous êtes en bonne santé, attention aux excès de table, toujours possibles quand Jupiter est en jeu.

Travail

Vous ne manquerez pas de motivations aujourd’hui, et vous partirez d’attaque pour de nouveaux projets ou de nouvelles entreprises. La chance sera de votre côté : proposez des idées, et elles seront acceptées avec enthousiasme.

Citation

Cent hommes habiles ne valent pas un homme expérimenté (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

En famille, vous userez de votre pouvoir de séduction avec un art consommé. Personne ne pourra vous résister, ni votre conjoint, que vous mènerez par le bout du nez, ni vos enfants, qui vous porteront aux nues.

Vie sociale

Cette journée sera pour vous l’occasion de vous découvrir des ennemis que vous ne connaissiez pas, de percer à jour leurs intentions. Et vous serez surpris de constater que la plupart de ces ennemis comptaient jusqu’ici parmi vos amis. La chose n’a pourtant rien d’exceptionnel car, en général, on ne se méfie pas assez de ses amis. « Dieu me garde de mes amis ; mes ennemis, je m’en charge » (Antigonos II Dôsôn).

Nombre chance

727

Clin d’oeil

Ne confondez pas échanges d’idées et empoignades.

VIERGE

Amour

Vive les coups de foudre, les emballements affectifs, la ferveur suave et forte qui vous feront vous jeter sans réfléchir dans les bras d’un être cher ! Evénements agréables, aventures charmantes, rencontres sympathiques en perspective. Vous prendrez un petit coup de jeunesse qui vous rendra bien séduisant ! Nette embellie sur le plan conjugal. Après bien des tensions, vous pourrez enfin rétablir le dialogue avec votre conjoint ou partenaire et renforcer vos liens de complicité.

Argent

En raison de cet environnement astral, veillez à ne pas dépasser votre budget si vos revenus sont modestes, autrement vous auriez ensuite du mal à retrouver l’équilibre. Si vous disposez d’un petit capital ou si vous maniez des fonds, attention, ne prenez aucune décision risquée concernant un placement ou un investissement : le climat de la journée étant instable, ne jouez pas avec le feu.

Santé

Bonne vitalité grâce au bel aspect de Mercure. Mais un clignotant s’allumera pour vous signaler que vos deux principaux défauts sont prêts à s’activer : la tendance aux excès, qui peut vous causer quelques problèmes sur la route ou dans la pratique des sports ; et la tendance aux imprudences. Limitez au strict minimum votre consommation d’alcool, et veillez à la parfaite fraîcheur de vos aliments.

Travail

La planète Uranus vous donnera l’envie d’effectuer des changements dans l’organisation de votre activité professionnelle. Toute initiative prise aujourd’hui est promise à un bel avenir. Alors, n’hésitez pas.

Citation

La mort égalise toutes les conditions (Claudien).

Famille/foyer

Cet aspect d’Uranus vous permettra d’améliorer vos relations avec votre entourage familial. Vous aurez moins de mal à exprimer ce que vous ressentez, et les risques de malentendus seront diminués d’autant.

Vie sociale

Pensez à vous adapter aux métamorphoses qui ont lieu autour de vous, qu’il s’agisse de mentalités, des habitudes ou des techniques, afin d’être en accord harmonieux et profitable avec les mutations de la société.

Nombre chance

213

Clin d’oeil

Montrez-vous plus ouvert à l’égard de vos proches et surtout de vos enfants.

BALANCE

Amour

Profitez de cette ambiance planétaire plus sereine que d’habitude pour faire part à votre conjoint ou partenaire des idées qui vous obsèdent, des projets qui vous hantent, des désirs qui vous habitent. Sortez de votre réticence coutumière, et vous verrez que votre partenaire sera enchanté de la confiance que vous placez en lui. Célibataire, cet aspect de Vénus compte beaucoup sur le plan du coeur. Ne vous laissez pas accabler par vos inquiétudes ni par vos regrets. En affichant une humeur moins sombre, plus gaie, vous aurez davantage de succès dans votre quête amoureuse.

Argent

Il pourra se passer aujourd’hui bien des choses sur le front financier. Au positif, les planètes vous pousseront à prendre des décisions importantes. Mais attention, comme il y aura des configurations négatives, vous devrez vous méfier de votre impulsivité. Ce ne sera pas le moment de prendre des risques. Vous vous en sortirez sans dommage si vous prenez le temps de planifier à long terme.

Santé

Bien aspectées, plusieurs planètes s’allieront pour vous doter d’une forme et d’un moral à toute épreuve. En outre, vous bénéficierez des faveurs d’une Lune ardente, qui maintiendra votre forme amoureuse au top niveau.

Travail

Vous aurez sûrement des projets ambitieux et des idées plein la tête, car vous vous estimerez bien en retard par rapport à d’autres personnes de votre entourage. Malheureusement, il faudra s’attendre à des contretemps et des blocages rébarbatifs, qui seront le fait de Pluton mal aspecté. Gardez quand même le sourire en attendant des jours meilleurs, qui d’ailleurs ne sauraient pas tarder.

Citation

L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre d’autres (Diderot).

Famille/foyer

Les rapports seront un peu tendus avec la proche famille, parents ou beaux-parents. Il serait sage de prendre un peu de distance en attendant que tout le monde revienne à de meilleurs sentiments.

Vie sociale

La solitude ? Vous ne saurez pas ce que c’est ! Vous serez tellement chaleureux, ouvert aux autres, que vous serez constamment entouré. Certaines personnes viendront même à vous pour que vous leur communiquiez un peu de votre énergie, de votre dynamisme, de votre joie de vivre !

Nombre chance

967

Clin d’oeil

Ne gaspillez pas votre énergie ; sachez décrocher quand c’est possible.

SCORPION

Amour

Avec cette ambiance astrale, c’est très certainement avec votre conjoint que vous trouverez le bonheur. Dans ses bras, vous découvrirez, ou redécouvrirez, des vertiges qui renforceront votre amour et votre complicité. Célibataire, l’amour va de nouveau exercer certaines pressions sur vous. Vous serez hypnotisé par l’idée que vous ne pouvez vivre ni avec ni sans cette personne, qui a tant de charme à vos yeux. Laissez passer quelque temps pour mieux analyser cet état de choses. En attendant, prenez la vie comme elle vient.

Argent

Cet aspect d’Uranus s’accompagne souvent d’un important coefficient de chance pure. Soyez attentif pour en profiter pleinement. Vous aurez peut-être même intérêt à jouer à un jeu de hasard quelconque ; mais n’y investissez pas de grosses sommes. N’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé

Vous, qui souffrez probablement depuis trop longtemps du stress, pensez dès aujourd’hui à vous offrir des bains bouillonnants, chez vous, 365 jours par an. Les appareils les plus simples sont composés d’un matelas, qui laisse échapper des bulles, à déposer au fond de la baignoire. Il existe aussi des propulseurs intégrés directement à la baignoire. Voilà la meilleure arme pour effacer vos tensions.

Travail

Cet aspect de Mars vous poussera à vous attaquer à des problèmes sérieux qui entravent votre liberté d’action dans votre métier ou freinent vos progrès. Vous trouverez des solutions judicieuses, à coup sûr.

Citation

Le plus haut degré de la sagesse humaine est de savoir plier son caractère aux circonstances et se faire un intérieur calme en dépit des orages extérieurs (Daniel Defoe).

Famille/foyer

Vous découvrirez que l’un de vos proches commence à vous apprécier à votre juste valeur, et cela vous fera beaucoup plaisir. Continuez à vous montrer gentil, attentionné, et vous serez très richement récompensé.

Vie sociale

Evitez de mêler des questions d’argent à vos bons rapports actuels avec vos amis. N’essayez jamais de leur emprunter de l’argent. Refusez également de prêter de l’argent à l’un d’eux, même s’il est dans un vrai besoin.

Nombre chance

470

Clin d’oeil

Ménagez vos nerfs et ceux des autres en évitant de manifester votre agacement.

SAGITTAIRE

Amour

A priori, l’influence de l’astre Jupiter dans le secteur mariage est rassurante. Mais Jupiter sera moins bénéfique à cause de la Lune maléficiée. Rien de grave, mais vous ne serez pas toujours en osmose avec votre conjoint, ce qui peut être source de petites brouilles. Célibataire, en invitant Jupiter à prolonger son influence dans votre signe, le Ciel vous réserve un beau cadeau. Plus passionné que jamais, vous n’aurez pas grand-chose à faire pour vous pousser sur les starting-blocks de la passion.

Argent

C’est vrai, avec le Soleil, astre puissant et bénéfique, vos finances s’annoncent sous des auspices prometteurs. Mais il vaudrait mieux vous montrer prévoyant, car le Soleil a toujours un impact passager, alors que Saturne, un astre à l’impact beaucoup plus durable et beaucoup moins favorable, va rapidement influencer votre Ciel.

Santé

Vive la détente ! Vous aurez, en effet, besoin de beaucoup de repos, afin de bien recharger vos batteries et de permettre aux défenses de votre organisme de fonctionner le plus efficacement possible. Aussi, veillez à trouver un juste équilibre entre travail et repos. Sans quoi vous serez nerveux, tendu, et sujet à de fréquents maux de dos.

Travail

Contrôlez mieux vos états d’âme et ne vous laissez pas aller à vos impulsions, sinon vous ne pourrez arriver à concentrer vos pensées sur l’objectif à atteindre. Neptune rendra plus efficace votre travail.

Citation

Les esprits médiocres condamnent d’ordinaire tout ce qui passe leur portée (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Mercure pourra vous transformer cette fois en maniaque du balai. Chez vous, ce sera nickel ! Pour quelques-uns d’entre vous, des petits problèmes concernant un enfant sont possibles.

Vie sociale

Soyez sur vos gardes contre les intrigants et semeurs de discorde qui ne manquent jamais une occasion de glisser une critique doucereuse au moment propice. Eloignez-vous d’eux comme d’un diable malfaisant.

Nombre chance

412

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas aller aux chimères ; affrontez la réalité.

CAPRICORNE

Amour

Plaisir et bien-être en ménage seront au programme. Comme vous ressentirez un grand besoin d’harmonie dans votre vie conjugale, vous vous arrangerez pour tisser une ambiance à la fois douillette et sensuelle, à laquelle votre conjoint ou partenaire sera très sensible. Vos relations seront donc au beau fixe. Célibataire, vous qui adorez la nouveauté et le changement, vous serez comblé. Le grand amour fera irruption dans votre vie cette fois, et vous vous laisserez emporter dans un tourbillon de passion. Vous n’attendrez pas longtemps pour parler mariage !

Argent

Ce ne sera pas encore le très beau temps sur le plan pécuniaire, mais vous aurez tout de même droit à de bien jolies éclaircies. A vous la réussite matérielle, à condition de bien gérer votre budget et de ne pas vous passer tous vos caprices. Vous aurez aussi d’intéressantes propositions.

Santé

Astre de la vitalité, le Soleil vous vaudra un bon équilibre de base. Profitez aussi de l’influence de Mars pour entamer un nouveau régime alimentaire ou des soins de fond qui vous aideront à tenir le coup dans les mois à venir.

Travail

Aujourd’hui sera le moment de foncer et de faire fructifier vos acquis professionnels en leur donnant une base de durée et de stabilité. N’ayez pas peur, même si vous essuyez des échecs ; vos efforts seront finalement couronnés de succès.

Citation

Il n’y a pas de différence entre un vaurien et un homme qui ne tient pas sa parole (proverbe indien).

Famille/foyer

Aucune planète ne viendra perturber votre vie familiale. Cette position de Mercure laisse présager de très bonnes nouvelles concernant votre progéniture et surtout de la part de votre aîné(e). Tout vous sera permis d’espérer, et vous serez comblé et très fier.

Vie sociale

L’ambiance astrale à domination mercurienne indiscutable vous mettra d’humeur joyeuse. Vous mènerez une vie sociale active. Attention aux contraintes financières découlant de ce train de vie !

Nombre chance

103

Clin d’oeil

Posez des jalons pour l’avenir ; la chance, ça ne s’improvise pas.

VERSEAU

Amour

La présence de la planète Vénus dans le Ciel des célibataires ravivera leur ferveur amoureuse, leur assurera passion et sentiments intenses pour l’être cher. Vous pouvez donc espérer des joies très grandes, ou une relance de votre vie sentimentale dans la mesure où vous rencontrerez l’objet de vos désirs. N’hésitez pas à discuter avec votre conjoint ou partenaire de problèmes provoquant régulièrement des désaccords entre vous deux. Si vous niez l’évidence, vous risquez de vous retrouver vite face à une situation que vous aurez bien du mal à gérer.

Argent

Vous aurez intérêt à vous mettre dans la tête que vous entrez aujourd’hui dans une période assez morose sur le plan financier. Seul Saturne, astre de restriction, influencera votre secteur argent ; et avec Saturne, mieux vaut s’attendre à une certaine stagnation. Pourtant, avec Jupiter qui vous devient favorable, le domaine financier devrait en principe être protégé.

Santé

Mars en bel aspect vous dira que votre meilleur allié sera le sport. Que vous soyez débutant ou confirmé dans votre pratique, toutes les occasions de bouger feront le plus grand bien, autant à vos muscles qu’à votre moral.

Travail

Jupiter, la planète de la chance, vous protégera de tout son poids, vous aidant à consolider vos positions. Si des événements imprévus risquent de vous déstabiliser, il vous incitera à garder votre calme et à éviter toute décision hâtive.

Citation

Coeur content vit longtemps (Shakespeare).

Famille/foyer

Vous aurez la critique facile. Cela ne facilitera nullement un dialogue harmonieux avec votre entourage familial. Et comme, en plus, vous n’appréciez pas qu’on vous rende coup par coup, la situation risque d’être tendue. Faites preuve de fair-play et de tolérance.

Vie sociale

Renouveau dans les amitiés et les contacts. Des intermédiaires pourront vous faciliter les choses. Soyez cependant scrupuleux et sélectif dans votre choix. D’autre part, vous devrez à la fois être prudent dans vos engagements et les tenir une fois pris. Il faudra toujours éviter de vous lier avec des personnes douteuses ou trop intéressées, car elles ne vous apporteront que des soucis et des tracas de toutes sortes.

Nombre chance

221

Clin d’oeil

Apprenez à apprivoiser vos peurs, sans les projeter sur votre entourage. Bref, soyez plus détaché !

POISSONS

Amour

Un duo planétaire vous rendra conquérant et décuplera votre sex-appeal. Sans forcément parler d’une relation sérieuse, vous allez faire des ravages autour de vous. Certains pourraient même retomber sous le charme d’un ancien amour. Reste à savoir si la suite de l’histoire sera aussi prometteuse que ses débuts. En réalité, c’est loin d’être certain, car la présence d’un Jupiter mal positionné pourrait vous valoir des déceptions.

Argent

Côté dépenses, vous serez champion ! Vous envisagerez des transformations radicales dans la maison, mais votre conjoint ne sera pas du tout d’accord. Et des heurts sérieux risquent de se produire !

Santé

Cette fois, c’est le Soleil qui influencera votre secteur santé, sans oublier le trio Mercure-Vénus-Saturne. Une combinaison astrale positive qui devrait vous garantir un bon tonus, à condition de préserver votre hygiène de vie. Attention aux excès de table, qui pourraient mettre à mal votre estomac.

Travail

Les influx planétaires de la journée permettront à certains natifs d’avancer vite et d’aller plus loin. Cela vaudra pour les étudiants, mais aussi pour tous ceux qui travaillent dans une administration ou qui font un travail de secrétariat. Ces influx favoriseront également ceux qui tentent d’entrer dans une administration internationale ou une entreprise en contact direct avec l’étranger. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

On supporte mieux un malheur quand il est commun (proverbe arabe).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Mercure, vous saurez créer un climat chaleureux chez vous. Vous serez généreux avec vos proches, et vous leur rendrez service. Mais des jalousies pourraient tout gâcher. Essayez de ménager et la chèvre et le chou afin de prévenir ou du moins limiter les dégâts.

Vie sociale

Sans parler de solitude, Saturne pourrait vous placer un peu en retrait ou vous inciter à faire un tri, histoire de ne garder parmi tous ceux qui vous entourent, que les gens auxquels vous tenez vraiment.

Nombre chance

728

Clin d’oeil

En face d’interlocuteurs récalcitrants, misez sur le dialogue : pour parvenir à un accord, on n’a pas trouvé mieux !

