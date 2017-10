Éphéméride du jour ….., 31 Octobre 1919 Décès de François Borgia Charlemagne Péralte, révolutionnaire nationaliste haïtien et chef du mouvement Cacos

31 Octobre 1919 Décès de François Borgia Charlemagne Péralte, révolutionnaire nationaliste haïtien et chef du mouvement Cacos

En 1915, les forces militaires des États-Unis débarquent en Haïti et occupent le pays jusqu’en 1934.

Les forces américaines se déploient dans le pays sans d’incident majeur sauf à Léogâne, où Charlemagne Péralte, commandant de la sécurité militaire de la région, refuse de déposer les armes et le drapeau national sans en avoir reçu l’ordre officiel des autorités haïtiennes. Sa carrière militaire et administrative brisée, il démissionne et retourne dans sa ville natale de Hinche pour s’occuper des terres familiales.

En 1918, des routes sont construites sous le système de la corvée. La réaction populaire est violente. À la fin de l’année, le pays est en état d’insurrection. Les paysans armés, surnommés « cacos », sont jusqu’à 40 000. Leurs chefs les plus connus sont Charlemagne Péralte et Benoît Batraville qui attaquent la capitale, Port-au-Prince, en octobre 1919. Charlemagne Péralte entreprend le harcèlement des forces américaines. Avec un armement limité à quelques vieux fusils et des machettes, les Cacos opposent une telle résistance que les effectifs des Marines sont augmentés, et les États-Unis en viennent à utiliser leur aviation pour contrôler le territoire et mater la guerilla.

Charlemagne Péralte est trahi, et tué.

La mort de Charlemagne Péralte a pris pour les Haïtiens la dimension d’un martyre. Après le départ des forces américaines en 1934, le corps de Péralte fut déterré, identifié par sa mère et enterré avec les honneurs au cimetière de Cap-Haïtien. Après la mort de ses chefs guérilleros, le mouvement révolutionnaire Cacos va faiblir et finalement sera éliminé en 1921.

Aujourd’hui, 31 Octobre 2017

304ème jour de l’année, 44ème semaine de l’année

61jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Halloween (fête folklorique, principalement en Irlande, au Canada, en Australie, en Grande Bretagne et aux États-Unis

Chili : journée nationale des Églises évangéliques et protestantes

Costa Rica : journée des mascarades traditionnelles du Costa Rica.

Équateur : journée des armoiries nationales de l’Équateur.

Pérou : journée de la chanson créole, depuis 1944.

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de l’épargne

Une journée mondiale plus que discrète, dont on retrouve pourtant des traces dés l’année 1924. D’autres témoignages, plus récentes, sont aussi présents dans le site de L’INA, sous la forme d’un spot publicitaire daté de 1982.

Les bienfaits de l’épargne

Présentée sous forme de maxime, cela fleure bon l’éducation populaire façon 19° siècle, et il est vrai que l’idée d’une journée mondiale consacrée aux bienfaits de l’épargne est née il y a longtemps déjà, précisément en 1925.

C’est même au mois d’octobre 1924 qu’il faut se référer, lorsque les représentants des caisses d’épargnes de 29 pays s’étaient réunis pour attirer l’attention de la population sur l’importance et la nécessite de l’épargne.

Vers la sagesse ?

Au 21° siècle, il semble bien que ce soient essentiellement les pays africains qui aient remis à l’honneur cette journée qui est aujourd’hui célébrée dans plusieurs pays du continent. Allez savoir, ce sont peut-être eux qui nous ramèneront à une certaine sagesse, à une époque où les gouvernements de toutes tendances ne savent plus que consommer des ressources qu’ils ne produisent pas et créer des dettes qu’ils ne rembourseront pas !

UN FAIT A RETENIR

31 Octobre 1517 Martin Luther affiche ses 95 thèses, marquant le début de la Réforme en Allemagne.

Dénonçant l’hypocrisie et tous les abus de l’Eglise romaine, à qui il déniait toute qualité pour « effacer » les fautes par le biais de la vente d’Indulgences, il prôna la « Vraie Foi » comme seule rédemptrice. Le 31 octobre 1517, il s’attaqua publiquement à l’Eglise catholique en 95 points qu’il soutint devant plusieurs théologiens renommés tels que le cardinal Cajetan, Jean Eck… Après sa condamnation prononcée par le pape Léon X en 1520, il publia trois ouvrages dans lesquels il exposa les principes fondamentaux du luthérianisme.

Martin Luther et ses 95 thèses sont l’acte fondateur du protestantisme.

HAITI

31 Octobre 1906 Mariage de Louis Borno et d’Hélène Saint-Macary

Cette dernière fut la troisième épouse de Borno qui devint président d’Haïti le 15 Mai 1922. De ce mariage naquirent Madeleine, Henri et Simone.

31 Octobre 1929 Début de la grève des étudiants de l’École d’Agriculture de Damien

« Les étudiants de Damien, « frappés dans leur poche » autant que dans leur orgueil et « leur amour-propre » sont furieux » (Leconte, Frantz-Antoine. Jacques Roumain et Haïti: la mission du poète dans la cité. Paris: Harmattan, 2011; p. 137.). La grève prit une tournure politique quand des étudiants d’autres établissements su pays commencèrent à se solidariser des élèves agriculteurs.

Cette première grève d’étudiants Haïtiens et le massacre de Marchaterre du 6 décembre suivant portèrent les occupants à créer une commission dite Commission Forbes pour évaluer sur place la situation et proposer d’éventuelles solutions.

31 Octobre 1941 Décret-loi créant le Bureau d’Ethnologie de la République d’Haïti

Conçu comme un établissement de recherche, de vulgarisation et de sauvegarde du patrimoine devant œuvrer dans les domaines de l’ethnographie et de l’archéologie. Cinq tâches lui sont assignées:

Inventorier, classer et conserver les pièces ethnographiques et archéologiques;

Investigation méthodique et la protection des sites archéologiques;

Mise sur pied d’un musée où seront conservés les objets provenant directement de la « campagne de rejeté »;

Développement de l’enseignement de l’ethnologie;

Publication d’un bulletin comportant le résultat des recherches du Bureau et les travaux d’ethnologues haïtiens et étrangers

La Pensée du Jour

«Vous êtes maître de votre vie, et qu’importe votre prison, vous en avez les clefs.»

PRENOM DU JOUR

Saint-Quentin mais aussi Wolfgang, Alphonse, Pholien…

Fils d’un sénateur romain, Quentin se convertit au Christianisme et se consacre ensuite à l’évangélisation des populations de la région d’Amiens.

Les Quentin sont forts et intelligents. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : 1.

Aujourd’hui

Mardi 31 Octobre 2017 Premier Quartier

Samedi 04 Novembre 2017 Pleine Lune

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 23 Novembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

RARA FANM «Gede piman»

Pour découvrir la musique de /RARA FANM «Gede piman»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

Un réveil assez piqué ce matin avec gede piment, signé rara fanm.

Oui, on parle de gede, puisque demain déjà, c’est congé et dans le monde notamment en Haïti c’est la fête, la fête des saints, la fête des morts.

Divers espaces sur le territoire national- Jusqu’au mardi 31 octobre 2017-Dernière ligne

Mois de la langue et de la culture créoles en Haïti

Expositions, conférences-débats, spectacles, causeries et foire gastronomique, autour du thème Jèn yo, an nou sèvi ak lang nou tout kote, san baboukèt

————————————————————–L’actualité du monde, dans le passé

31 octobre 1815 Invention de la lampe de sûreté pour les mineurs

Humphry Davy est également l’inventeur de la lampe de sûreté à toile métallique pour les mineurs, dite lampe Davy (prévention des explosions dues au grisou ou au poussier).

Sir Humphry Davy est né à Penzance (Cornouailles) le 17 décembre 1778 et est mort à Genève le 29 mai 1829. Il est un physicien et chimiste britannique, On lui doit plusieurs découvertes importantes, entre autres celles du protoxyde d’azote ou gaz hilarant, de la vraie nature du chlore, qu’on regardait à tort comme un composé, de la formation des acides sans oxygène, enfin celle de la décomposition des terres par la pile galvanique : c’est à l’aide de ce nouveau et si puissant moyen d’analyse électrochimique qu’il put isoler le potassium, le sodium, le calcium, le magnésium et le calcium en 1807 et 1808.

31 octobre 1887 Naissance d’Édouard « Newsy » Lalonde

Édouard « Newsy » Lalonde, joueur de hochey, est né à Cornwall en Ontario.

Dans sa carrière, il gagna une seule fois la Coupe Stanley et gagna sept championnats des marqueurs. Il faudra attendre Wayne Gretzky pour qu’un autre joueur domine outrageusement les championnats des marqueurs.

La coupe Stanley, il l’a obtenue lorsqu’il était joueur-instructeur. Cependant, il ne fut pas le principal acteur de la conquête de la coupe avec seulement deux buts dans les séries 1916. Il passait alors plus de temps sur le banc des punitions que sur la glace!

31 octobre 1887 Naissance de Tchang Kaï-chek

Tchang Kaï-chek est un militaire, et politicien chinois qui a assumé la direction du Guomindang après la mort de Sun Yat-sen en 1925.

Tchang Kaï-chek, (en caractères chinois 蒋介石 , en pinyin Jiang Jieshi) (31 octobre 1887 – 5 avril 1975) est un militaire et politicien chinois.

Tchang mena la Chine lors de la guerre de résistance contre les Japonais, pendant laquelle sa position à l’intérieur du pays s’affaiblit comparativement à celle de Mao. L’ampleur de l’invasion nippone l’amène à déménager entre 1937 et 1939 sa capitale de Nankin à Wuhan, après le massacre de Nankin, puis à Chongqing. Le siège du gouvernement demeurera dans cette dernière localité jusqu’à la fin de la guerre, entraînant une campagne intensive de bombardement par l’aviation impériale.

Au niveau mondial, l’influence de Tchang en fit l’un des « quatre grands » leaders des alliés lors des conférences internationales comme la conférence de Potsdam. Le 26 juillet, il signa ainsi avec Truman et Churchill la déclaration de Potsdam, par laquelle les alliés lançaient un ultimatum de reddition inconditionnelle au Japon.

31 octobre 1888 Invention d’un pneu pour bicyclette

En ce jour, John Boyd Dunlop invente le premier pneumatique pour le tricycle d’un petit garçon, qu’il teste et qu’il fait breveter le 7 décembre 1888.

31 octobre 1920 Naissance d’Helmut Newton

Helmut Newton est un photographe australien d’origine allemande. Il est connu pour ses photographies de mode et de nus féminins.

Helmut Newton a photographié de nombreux modèles parmi lesquelles : Catherine Deneuve, Grace Jones, Kate Moss, Karen Mulder, Monica Bellucci, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, etc. Il est décédé le 23 janvier 2004.

31 octobre 1926 Décès d’Harry Houdini

Harry Houdini né le 24 mars 1874, fut l’un des plus grands prestidigitateurs.

Que ce soit en Europe ou en Amérique, il savait amener la foule à l’angoisse. En voici un exemple:

On remplissait d’eau un coffre de bois, qui avait été examiné auparavant. Les côtés de ce coffre étaient faits de verre et à l’intérieur, on plaçait une cage de métal. Houdini, les chevilles emprisonnées dans une plaque de métal, était descendu la tête en bas, à l’intérieur de la cage. Le haut de la cage était verrouillé et un rideau placé autour du coffre. La mise en scène dramatique amenait le public au comble de la tension. Des assistants se tenaient aux quatre coins du coffre (en cas d’urgence !), tandis que les musiciens jouaient un hymne incantatoire. Deux minutes plus tard, le public accroché au bord de leurs sièges, était soulagé de voir apparaître sur scène Houdini, mouillé mais sain et sauf.

Le 22 octobre 1926, (voir cette date) lors d’un spectacle tenu à Montréal, demanda à un étudiant de l’Université McGill de le frapper à l’estomac. Ici la version diffère, soit que l’étudiant l’ait frappé alors qu’il n’était pas prêt, soit qu’il ait reçu des coups en rafale. Toujours est-il, que ce coup fit très mal à Houdini et lorsqu’il souffrit d’une appendice les jours suivants, il crut que c’était à cause du coup reçu et ne se fit pas soigner immédiatement. Lorsqu’on l’opéra pour l’appendice, une infection entraîna sa mort.

31 octobre 1928 Naissance de Dianne Foster

Dianne Foster est une actrice canadienne de descendance ukrainienne. Dianne Foster commence sa carrière à 13 ans en jouant dans une pièce de James Barrie, What Every Woman Knows. À 14 ans, elle commence une carrière à la radio de Toronto qui en fera une star.

L’Homme du Kentucky (The Kentuckian) [1955]

Le Souffle de la violence [1955]

Le survivant des monts lointains (Night passage) [1957]

31 octobre 1930 Naissance de Michael Collins

Michael Collins est un astronaute américain qui participa aux programmes spatiaux américains Gemini et Apollo. Il fut, en 1969 le troisième homme de la mission Apollo 11, qui permit les premiers pas de l’homme sur la Lune.

En juillet 1969, il vola en tant que pilote du module de commande lors de la mission Apollo 11, qui vit le premier homme poser un pied sur la Lune. Collins resta en orbite autour de la Lune dans le module de commande, tandis que ses coéquipiers, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, alunirent et marchèrent sur la surface lunaire. À l’époque, il fut décrit comme « la personne la plus solitaire sur et en dehors de la planète » — quand le module de commande volait au-dessus de la face opposée de la Lune, il était à au moins 3 200 kilomètres de ses collègues astronautes, et à plus de

350 000 kilomètres du reste de la population terrestre.

31 octobre 1940 Fin de la bataille d’Angleterre (Battle of Britain)

C’est le nom qu’on a donné à cette partie de la Deuxième Guerre mondiale où l’Allemagne attaqua systématiquement, par la voie des airs, l’Angleterre. Hitler croyait que les Anglais se rendraient. Mais loin de cela à cause de ses colonies et alliés, elle devenait plus forte de jour en jour et l’Allemagne changea de tactique.

Si cette bataille ne fit pas de gagnant elle démontra:

que les Allemands n’auraient pas aussi facilement la victoire qu’ils le croyaient,

que les Anglais ne se laisseraient pas abattre facilement

et aidés de leurs colonies (Australie, Canada…) et alliés, ils pouvaient garder espoir.

31 octobre 1950 Le miracle du soleil reconnu par l’Église

Le pape Pie XII reconnaît comme un miracle le phénomène qui s’est produit le 13 octobre 1917 à Fatima qui fut appelé le « miracle du soleil » ou « la danse du soleil ». Ce jour-là, la foule estimée à 60 000 personnes fut témoin de la « danse du soleil ».

31 octobre 1956 Crise du canal de Suez

Au cours de 1956, la tension s’accroît entre Israël et l’Égypte avec les raids menés par les combattants égyptiens (fedayin) sur le territoire israélien. L’Égypte, dirigée par Gamal Abdel Nasser, bloque le Golfe d’Aqaba et ferme le canal de Suez. Le 31 octobre, la France et le Royaume-Uni entament une vague de bombardements sur l’Égypte afin de forcer la réouverture du canal.

31 octobre 1984 Assassinat d’Indira Gandhi, 66 ans

Indira Gandhi née le 19 novembre 1917, a été premier ministre de l’Inde de 1966 à 1977, et de 1980 à 1984.

Stratège et penseuse politique brillante, Indira Gandhi était habitée par un désir de puissance personnelle hors du commun. En tant que premier ministre, Indira Gandhi a soigneusement utilisé tous les leviers à sa disposition pour consolider son pouvoir et son autorité.

Le « règne » d’Indira Gandhi vit également la détérioration des relations entre communautés hindous et sikhs, ce qui entraînera finalement son assassinat. Le 31 octobre 1984, elle succombe à l’hôpital trois heures après avoir été abattue à bout portant par deux gardes du corps sikhs, alors qu’elle quittait sa résidence privée à New Delhi pour se rendre à pied à son bureau.

Rajiv Gandhi est nommé premier ministre à la mort de sa mère.

Il démissionne de son poste en 1989 et sera assassiné le 21 mai 1991 par une femme kamikaze du LTTE (Liberation Tigers of the Tamil Elam, un groupe srilankais) près de Madras.

31 octobre 1993 Décès de River Phoenix

River Phoenix est un acteur américain né le 23 août 1970 à Metolius près de Madras (Oregon, États-Unis) et mort le 31 octobre 1993 à Hollywood (Californie) d’un arrêt du cœur dû à une surdose. Il était le frère aîné des acteurs Joaquin Phoenix et Summer Phoenix.

Sa fin sera tragique. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 1993, il meurt dans les bras de sa sœur Rain, de son frère Joaquin, de sa petite amie Samantha Mathis et de son ami Flea le bassiste des Red Hot Chili Peppers, sur un trottoir de Sunset Boulevard à Los Angeles, devant la boîte de nuit le Viper Room – dont Johnny Depp était à l’époque copropriétaire et où il était venu voir jouer certains de ses amis musiciens (notamment Flea) – assommé par une surdose composée de plusieurs drogues.

31 octobre 1993 Décès de Federico Fellini, 73 ans

Federico Fellini a été un réalisateur de cinéma et scénariste italien né à Rimini dans la région d’Émilie-Romagne en Italie le 20 janvier 1920.

Palme d’or au Festival de Cannes 1960 pour La Dolce Vita.

Il a été un des plus grands et célèbres réalisateurs de l’histoire du cinéma.

En 1993 il a reçu l’Oscar d’honneur pour sa carrière, « en appréciation de l’un des maîtres-conteurs de l’écran ».

Ginger et Fred est l’avant-dernier film de Federico Fellini réalisé en 1985 aux studios Cinecittà.

Réunissant Giulietta Masina et Marcello Mastroianni, ce film nostalgique est une invitation à remettre en cause le rôle que la télévision a pris dans la société de consommation des années 80 au détriment du cinéma et des arts du spectacle qui vivent la fin d’une époque dorée et amorcent une phase de transition au cours de laquelle ils sont la cible du mercantilisme ambiant.

31 octobre 1996 Décès de Marcel Carné, 90 ans

Marcel Carné né le 18 août 1906, réalisateur français, est un des derniers monstres sacrés du cinéma français. En 1936, son premier long métrage, Jenny, dont Jacques Prévert a signé le scénario, a marqué le début d’une collaboration qui a donné une série de chefs-d’œuvre: Drôle de drame, Quai des brumes, Hôtel du Nord, Le jour se lève et Les enfants du paradis. Il a dirigé une brochette d’acteurs exceptionnels: Arletty, Jean Gabin, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, Michel Simon, Jules Berry, Maria Casarès et Michèle Morgan. Au cours des années 50, il a réalisé Juliette ou la clé des songes avec Gérard Philipe, Thérèse Raquin avec Simone Signoret, et Les tricheurs avec Jean-Paul Belmondo. Un de ses derniers films, Les assassins de l’ordre, mettait en vedette Jacques Brel.

31 octobre 1999 Un avion s’abîme en mer

Un Boeing 767 de la compagnie EgyptAir avec 217 personnes à bord, dont l’éditeur adjoint du quotidien montréalais La Presse, Claude Masson, son épouse et 19 autres Canadiens dont 12 Québécois, s’abîme à une centaine de kilomètres au sud de l’île de Nantucket, dans le Massachusetts, peu après son décollage de New York à destination du Caire.

31 octobre 1999 Décès de Greg Moore

Greg Moore, l’un des meilleurs pilotes canadiens du sport automobile, se tue dans un terrifiant accident qui a marqué la dernière course de la saison Cart en Californie. Sa voiture heurte violemment un mur de ciment. Il était âgé de 24 ans.

31 octobre 2000 Deux Russes et un Américain s’envolent pour la Station spatiale internationale

Le premier équipage de la Station Spatiale Internationale (ISS), deux Russes et un Américain, a décollé hier du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) pour une mission historique dans la saga de la conquête spatiale. «Tout se passe conformément au plan», a commenté Alexeï Loukianov, un responsable du cosmodrome d’où le vaisseau a décollé, sous les applaudissements. Les Russes Louri Guidzenko et Sergueï Krikaliov et l’Américain William Shepherd sont les trois élus de cette première mission longue durée sur l’ISS. Ils y resteront jusqu’au 24 février avant leur retour sur terre prévu le 26 février.

31 octobre 2000 Crash d’un Boeing 747 des Singapore Airlines

C’est cet avion qui se retrouva impliqué dans un grave accident le 31 octobre 2000.

Un Boeing 747 des Singapore Airlines avec 179 personnes à bord (trois pilotes, 17 hôtesses et steward, et 159 passagers) s’écrase sur une piste partiellement fermée pendant son décollage. De fortes pluies du Typhon “Xangsane” s’abataient sur l’aéroport au moment de l’accident. SQ006 effectuait un vol passager entre l’aéroport international de Chiang Kai-Shek (CKS Airport) à Tao-Yuan (Taiwan, Chine) et l’aéroport international de Los Angeles à Los Angeles (Californie, Etats-Unis).

31 octobre 2004 Fermeture de l’aéroport de Mirabel

Le dernier départ avec passagers prit son envol à 20h55 avec le vol TS-710 d’Air Transat à destination de Paris.

À partir du 1er novembre 2004 l’aéroport accueillera seulement les avions cargos.

Tous les vols de passagers se feront à Pierre-Elliott-Trudeau.

Mirabel avait ouvert ses portes le 5 octobre 1975.

31 octobre 2007 Le dollar canadien dépasse le billet vert américain

Le dollar canadien atteint son plus haut niveau en près de 130 ans face au billet vert américain, après la baisse du taux directeur américain.

Le dollar canadien est monté jusqu’à 1,0617 USD sur les marchés de change. C’est le taux le plus haut atteint par le dollar canadien depuis quelque 130 ans; selon les données de la Banque du Canada, il a clôturé à 1,0585 USD, le dollar américain ne valait alors que 94,47 cents canadiens.

31 octobre 2008 Sortie du 22ème James Bond

Même s’il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle, James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et M apprennent que l’organisation à laquelle ils appartiennent est bien plus complexe et dangereuse que tout ce qu’ils avaient imaginé…

Bond croise alors la route de la belle et pugnace Camille, qui cherche à se venger elle aussi. Elle le conduit sur la piste de Dominic Greene, un homme d’affaires impitoyable et un des piliers de la mystérieuse organisation. Au cours d’une mission qui l’entraîne en Autriche, en Italie et en Amérique du Sud, Bond découvre que Greene manoeuvre pour prendre le contrôle de l’une des ressources naturelles les plus importantes au monde en utilisant la puissance de l’organisation et en manipulant la CIA et le gouvernement britannique…

Pris dans un labyrinthe de traîtrises et de meurtres, alors qu’il s’approche du vrai responsable de la trahison de Vesper, 007 doit absolument garder de l’avance sur la CIA, les terroristes et même sur M, afin de déjouer le sinistre plan de Greene et stopper l’organisation…

31 octobre 2011 Sept milliards d’individus sur terre

C’est aujourd’hui (2011) que la population mondiale passera à 7 milliards d’habitants; dans un rapport de l’ONU, intitulé « État de la population mondiale 2011 » et publié à Londres, des démographes soutiennent que la population de la planète dépassera certainement les 10 milliards d’habitants et pourrait même atteindre 15 milliards de citoyens à la fin du siècle (2100).

La planète se peuple donc de plus en plus mais pour autant elle n’est pas extensible; aujourd’hui, 1 milliard de personnes ne mangent pas à leur faim; incontestablement, il va falloir revoir notre agriculture, nos moyens de produire, notamment dans les pays développés.

31 octobre 2014 Blaise Compaoré démissionne de la présidence du Burkina Faso

Blaise Compaoré, né le 3 février 1951 à Ziniaré, ville au nord d’Ouagadougou est un homme d’État burkinabé.

Il est arrivé au pouvoir le 15 octobre 1987 à la suite d’un sanglant coup d’État contre Thomas Sankara. Il est le fondateur de l’Organisation pour la Démocratie populaire-Mouvement du travail (ODP-MT) qui fusionne avec douze autres partis politiques pour donner le 5 février 1996 le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), ancien parti au pouvoir. Il a été impliqué dans le meurtre de Thomas Sankara, son prédécesseur, survenu lors du coup d’État de 1987. Il a été élu président de la République en 1991 suite à scrutin contesté et boycotté par l’opposition ; il a été réélu en 1998, en 2005 et en 2010.

Blaise Compaoré démissionne de la présidence du Burkina Faso le 31 octobre 2014, après 27 ans au pouvoir, à la suite d’un soulèvement populaire.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

