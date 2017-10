Moïse Jean-Charles hospitalisé à cause d’un surmenage

Source Jean Daniel Sénat | Le Nouvelliste

Le leader de la plateforme Pitit Desalin et de l’opposition, Moïse Jean-Charles, est hospitalisé dans l’un des centres hospitaliers de la capitale. L’information a été révélée au journal par Me Evelt Fanfan, son avocat. Ce dernier explique qu’un surmenage a eu raison de l’ancien maire de Milot -presque sur tous les fronts ces derniers jours- dans la soirée de ce jeudi. Evelt Fanfan pense que ce qui arrive à MJC est dû à son engagement. «Il revient d’une campagne électorale longue et très intense. Malgré son silence durant les mois qui ont suivi l’investiture de Jovenel Moïse, il avait continué de multiplier les réunions tant en Haïti qu’en Amérique latine. Durant ces deux derniers mois, il participe activement à la reprise de la mobilisation contre ce régime. Ceux qui connaissent Moïse Jean-Charles savent que c’est quelqu’un qui porte son pays dans son cœur et s’oublie assez souvent. Il n’a pas pris de repos durant toute cette période», explique-t-il.

Pour l’heure, Me Fanfan rassure, Moïse Jean-Charles est hors de danger et sous contrôle. « Les médecins lui ont intimé une exigence de repos absolu. Ils vont évaluer sa situation au fur et à mesure afin de prendre de nouvelles décisions. Un fait est certain, il va bien. Il reprendra la lutte très bientôt afin de continuer la mobilisation », assure l’avocat du leader de Pitit Desalin.

Par ailleurs, l'avocat de l'ex-candidat à la présidence a également indexé le gaz lacrymogène lancé à tout-va par les agents de l'ordre pour disperser les manifestations. « On fait un usage abusif de gaz lacrymogène lors des manifestations. Selon nos enquêtes,