Politique : Le choix de membres du Conseil électoral permanent par le parlement, au menu d’une convocation à l’extraordinaire, par Jovenel Moïse en Haïti. Malgré les mises en garde, depuis plusieurs semaines, de différents secteurs politiques

P-au-P, 20 oct. 2017 [AlterPresse] — Le choix de membres du Conseil électoral permanent, par le parlement, est au menu d’une convocation du corps législatif à l’extraordinaire, faite par le président Jovenel Moïse, pour le lundi 23 octobre 2017, dans un texte publié dans le journal officiel « Le Moniteur », en date du vendredi 20 octobre 2017 et dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Les députés sont en vacances depuis le lundi 11 septembre 2017.

La session extraordinaire, qui devrait être ouverte le lundi 23 octobre 2017, sera consacrée à l’examen et au vote de certains décrets, mais aussi au choix de trois des neuf membres du Conseil électoral permanent (Cep), dont les modes de choix participatifs – prévus dans le texte constitutionnel du 29 mars 1987 – ne sont plus de mise, selon le texte de la Constitution de 1987, dit amendé (au parlement, dans des conditions obscures, dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 mai 2011, sans participation nationale, et publié, de manière controversée, le 19 juin 2012, par le président Joseph Michel Martelly, avec l’appui du président de la Cour de cassation de l’époque, Anel Alexis Joseph, et des présidents du sénat et de la chambre des députés de l’époque, Dieusseul Simon Desras et Levaillant Louis Jeune). .

La session extraordinaire, à initier le 23 octobre 2017, devrait durer jusqu’à épuisement de l’objet de la présente convocation, faite par Jovenel Moïse.

