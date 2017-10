Dossier de l’assassinat de Marcello CNMP: Le député Gary Bodeau ne répondra pas à l’invitation du juge d’instruction Wilner Morin

Robenson Geffrard | Le nouvelliste

Invité par le juge d’instruction Jean Wilner Morin dans le cadre de l’assassinat d’Alix Mary Junior Gassan et à la suite de la disparition de l’ancien directeur général du CNMP, Joseph François Robert Marcelo, le député Gary Bodeau ne se présentera pas au cabinet du juge ce jeudi. Le président de la Chambre des députés, à qui l’invitation a été adressée, évoque plusieurs vices de forme dans la correspondance du magistrat avant de lui faire savoir que le parlementaire ne répondra pas à son invitation sans l’aval de l’assemblée.

Le député Gary Bodeau ne répondra pas à l’invitation du juge d’instruction Jean Wilner Morin ce jeudi. D’une part, parce que le président de la Chambre des députés, Cholzer Chancy, ne donne pas suite favorable à la demande du juge. D’autre part le député de Delmas a lui-même fait savoir qu’il ne sera pas en Haïti ce jeudi et qu’il a vu l’invitation du magistrat sur les réseaux sociaux.

Dans la correspondance du juge d’instruction, nous lisons en date du 16 octobre : « Nous, Jean Wilner Morin, juge d’instruction au tribunal de première instance de Port-au-Prince, vous présentons nos compliments et vous informons que le nommé Gary Bodeau est invité à se présenter en notre cabinet d’instruction criminelle le jeudi 19 octobre 2017 à 10 heures du matin pour être interrogé une deuxième fois autour du dossier de l’assassinat de Alix Mary Junior Gassan le 24 février 2012, suite à la disparition de Joseph Robert François Marcello, ancien coordonnateur de la Commission nationale des marchés publics. »

Par ailleurs, le magistrat a rappelé que « le nommé Gary Bodeau a été interrogé en notre cabinet d’instruction criminelle le 28 mars 2012 sur cette même affaire ». Il a souligné au président de la Chambre des députés à qui il a adressé cette correspondance « à titre d’information ».

Cholzer Chancy fait un cours de convenance parlementaire pour le juge Morin

Le président de la Chambre des députés n’a pas attendu longtemps pour répondre au juge d’instruction, et ceci moins de 24 heures après avoir reçu la correspondance du magistrat.

« Monsieur le juge,

Je tiens tout d’abord à vous informer que j’ai accusé réception de votre lettre d’information datée du 16 octobre 2017. Cependant, Monsieur le juge, il s’est avéré qu’un problème de forme a perturbé mon attention en tant que président de la Chambre des députés, au point de vous faire les remarques que voici :

-J’estime que la formule d’appellation et de l’indexation « LE NOMME » attribué à l’honorable député Gary Bodeau ne touche pas à notre convenance parlementaire et que l’attribution du vocable HONORABLE aurait été plus conforme ;

-Pour le concept « INTERROGATOIRE » que vous avez utilisé dans votre lettre, la fonction de membre du corps législatif qu’exerce l’honorable député Gary Bodeau ne vous assigne aucune compétence pour l’interroger sur une quelconque affaire que ce soit, sans l’aval de son Assemblée qui est instamment en vacances. »

Après ces points sur les « i », le président de la Chambre des députés a indiqué que « Toutefois, ne saisissant pas le libellé et compte tenu de l’ambiguïté dont elle est étoffée, je me trouve dans l’embarras le plus restreint à y donner une suite administrative ou logique. Tout en vous renouvelant, Monsieur le juge, ma foi en une justice saine et équitable, je vous prie d’agréer mes salutations patriotiques. »

Gary Bodeau se dit victime d’une tentative visant à ternir son image

Dans une interview accordée au Nouvelliste, le député Gary Bodeau a confié au journal qu’il n’a rien à voir avec l’assassinat d’Alix Mary Junior Gassan ni avec la disparition de Joseph Robert François Marcello. Le parlementaire estime qu’il est victime …………………..……lire la suite sur lenouvelliste.com