Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous serez bien décidé à prendre votre destin conjugal en main ! Vous serez heureux en ménage malgré quelques désaccords. Vous vous efforcerez de trouver des solutions à ces problèmes et de donner un nouveau souffle à votre vie de couple. Célibataire, vous aspirerez à fonder un foyer ou, si vous êtes divorcé, à partager à nouveau vos joies et vos peines avec un partenaire privilégié. Eh bien, vous aurez de grandes chances de faire un rencontre choc aujourd’hui même !

Argent

Evitez de prendre des risques excessifs dans le domaine pécuniaire. Mais rien ne vous empêchera d’effectuer des transactions financières profitables. Chance aux jeux accrue.

Santé

Avec Pluton et Saturne en cette configuration, ce ne sera pas forcément la grande forme. Pour vous dynamiser, marchez, si possible au grand air, et offrez-vous un massage énergisant, aussi bénéfique pour le corps que pour le mental.

Travail

Les contraintes professionnelles commenceront à se relâcher. Votre carrière pourra désormais développer favorablement, et vous jouirez d’une plus grande liberté. L’astre Uranus veillera à vous aplanir les obstacles.

Citation

Est sage celui qui connaît les autres (proverbe chinois).

Famille/foyer

Le climat familial sera très agréable. Et pour rompre le train-train, pourquoi ne pas trouver un bon prétexte pour amener tout votre petit monde dîner au restaurant ?

Vie sociale

Si vous envisagez d’entreprendre un petit voyage d’agrément durant cette journée, il serait plus sage de l’ajourner et de le remplacer par une réunion d’amis chez vous. En effet, d’après les indications astrales, vous feriez bien de ne pas vous éloigner de votre domicile de plus de 50 kilomètres pour des raisons non professionnelles. Autrement, vous risqueriez de rencontrer des déboires de toutes sortes.

Nombre chance

359

Clin d’oeil

Soyez plus modeste dans vos ambitions : « Celui qui sait s’arrêter ne périclite jamais » (Lao-Tseu).

TAUREAU

Amour

Grâce à la planète Vénus, l’amour illuminera votre vie. Si vous êtes marié depuis plusieurs années, vous connaîtrez un regain de passion pour votre conjoint. Pour les amoureux de fraîche date, l’euphorie sera au menu. Célibataire, aucune planète n’aura d’effet direct sur vos secteurs d’amour, ce qui laisse entrevoir que votre vie amoureuse ne connaîtra pas de grand changement. Cela dit, les astres ne vont pas vous empêcher de jouer de votre charme ou d’être séduit. Simplement, pour l’instant, ne rêvez pas à un mariage !

Argent

Tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour équilibrer votre budget sera de limiter vos achats, surtout s’il s’agit de meubles ou de vêtements. Le mieux serait de vous fixer à l’avance une somme à ne pas dépasser et de vous y tenir rigoureusement.

Santé

Côté santé, vous serez le théâtre d’énergies contradictoires qui vous fatiguent. Ce qui risque d’avoir une influence néfaste sur votre système digestif. Vous aurez tendance à mal digérer, aussi mangerez-vous moins. Apprendre à vous relaxer serait tout à fait indiqué.

Travail

Cette journée sera excellente pour vous dans le domaine professionnel. Vous mettrez en chantier de nombreux plans pour obtenir un avancement ou quelques gains supplémentaires. Les influx planétaires faciliteront vos diverses démarches. Mais comme toujours pour votre cas, l’effort et non la chance pure restera le facteur essentiel de la réussite.

Citation

Dieu a donné à l’homme un visage élevé et lui a commandé de regarder le ciel (Ovide).

Famille/foyer

L’entente cordiale avec l’entourage familial reviendra ou s’affirmera. Vous établirez des rapports de complicité et de tendresse. Evitez de prendre en charge vos proches et de diriger leur vie selon vos propres critères.

Vie sociale

Tout sera de plus en plus satisfaisant et viendra dans la facilité. On ne cherchera qu’à vous faire plaisir, et vous vous sentirez bien disposé envers le monde entier.

Nombre chance

824

Clin d’oeil

Ne soyez pas impatient : vous perdriez votre temps en voulant brûler les étapes.

GEMEAUX

Amour

Mercure en mauvais aspects pourrait jouer pour les natifs vivant en couple à la manière d’une fatalité extérieure contre laquelle il sera très difficile de lutter. Certains natifs, par exemple, verront avec déplaisir leur partenaire ou leur conjoint changer brutalement. Il s’agira alors d’accepter l’épreuve avec calme et résignation, en évitant des scènes intempestives et inutiles. Célibataire, vous serez convoité, mais il sera bien difficile de vous mettre la corde au cou ! Indépendant jusqu’au bout des ongles, vous n’aurez guère envie de sacrifier votre liberté.

Argent

Les bases de votre situation financière resteront bonnes. Dans ce domaine comme dans d’autres, la puissance de Jupiter va jouer, vous accordant une solide stabilité. Mais il faudra également compter avec cet aspect de Mars : attention, à ne pas vous tromper dans vos comptes, vos estimations et vos prévisions.

Santé

Votre santé suivra l’ambiance astrale positive – bon équilibre nerveux, capacité de récupération rapide, tonus et punch. On aura du mal à suivre votre rythme. Maintenez ces influx toniques par la pratique assidue d’un sport.

Travail

C’est surtout Uranus qui fera sentir son impact aujourd’hui. Cette planète pourra provoquer des changements dans votre travail : changement d’horaires, d’organisation, ou même de poste. Ne vous inquiétez pas : l’évolution en cours vous sera totalement bénéfique. Alors, même si dans un premier temps vous êtes pris de court, gardez confiance.

Citation

Des femmes peuvent très bien lier amitié avec un homme : mais pour la maintenir, il y faut peut-être le concours d’une petite antipathie physique (F. Nietzche).

Famille/foyer

Dans votre foyer, vous exercerez une autorité incontestée, vous serez le grand chef. Mais vous éviterez habilement le piège de la dictature. Vous encouragerez vos proches, toujours prêt à les soutenir.

Vie sociale

Vous aurez intérêt, sur le plan social, à suivre le sens du courant plutôt que de vous y opposer. « Adapte-toi au monde, car ta tête est trop petite pour que le monde s’y adapte » (G.C. Lichtenberg). Il ne servirait pas à grand-chose de se révolter, et il vaudrait mieux préserver ses forces vives pour construire son propre bonheur.

Nombre chance

666

Clin d’oeil

Terminez ce que vous avez commencé avant de vous lancer dans de nouvelles entreprises.

CANCER

Amour

Le silence sera cette fois le pire ennemi de votre couple. En effet, vous qui avez tant besoin de dialoguer avec votre conjoint ou partenaire, de lui faire partager vos enthousiasmes, vos espoirs, vos déceptions et vos passions, vous risquez de vous replier sur vous-même. C’est contre cette tendance que vous devrez essayer de lutter. Célibataire, cette journée devrait réserver quelques surprises agréables côté coeur grâce à la bonne influence de la Lune. Vous profiterez d’une joie de vivre certaine, et vos relations amoureuses évolueront sous le signe de l’harmonie.

Argent

Organisez-vous pour résister à l’adversité financière qui sera pour bientôt. Ce ne sera pas le moment de prendre les vessies pour des lanternes : les dettes deviendront redoutables. Si vous tenez compte de l’avertissement des astres, vous serez en mesure d’éviter la tempête ou tirer votre épingle du jeu honorablement.

Santé

Les influences planétaires seront toutes toniques, et rien ne pourra entamer votre énergie et votre vitalité. Vous serez au top niveau de votre forme physique. Mais soyez prudent, mesuré, afin d’éviter les tendinites et claquages musculaires.

Travail

Au travail, ne vous laissez pas influencer par les obstacles imprévus et les accidents de parcours. Poursuivez droit votre chemin, sans regarder en arrière, sachant que l’ensemble des astres en présence dans votre Ciel vous soutiendront pendant toute cette journée.

Citation

Pour beaucoup, l’avenir rêvé n’est souvent que le retour à un passé idéalisé (Robertson Davies).

Famille/foyer

L’influence de Saturne, qui concerne particulièrement les relations avec les frères et soeurs, pourra valoir à certains d’entre vous quelques difficultés liées à ces derniers, surtout si vous vous prenez pour le gendarme de la famille. Soyez plus tolérant, et tout se passera bien.

Vie sociale

Ne croisez pas le fer avec un ami, et surtout ne faites pas appel à la Justice. Il serait plus élégant et plus avantageux pour les deux parties de régler le conflit à l’amiable. « Maigre accommodement vaut mieux que gras procès » (proverbe alsacien).

Nombre chance

800

Clin d’oeil

Ne claquez pas les portes : moins vous réagirez et plus vous aurez l’avantage.

LION

Amour

Il n’est jamais souhaitable de mélanger amours et affaires. Mais c’est justement ce que nombre de célibataires seront tentés de faire cette fois-ci. Faites donc un effort considérable pour éviter toute interférence entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Sinon, vous auriez sur le dos des problèmes écrasants beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Avec cet aspect de Pluton, les risques de malentendus en couple se multiplieront. Aussi devrez-vous redoubler d’efforts pour maintenir un dialogue permanent avec votre conjoint ou partenaire.

Argent

Vous aurez la possibilité d’aller à certaines dépenses non strictement indispensables. Les astres vous seront favorables et la chance ne vous tournera pas le dos. Envisagez l’avenir avec optimisme.

Santé

Les astres vous rappelleront que « si la vache n’est pas tirée ordinairement, elle se tarit » (Noël du Fail). Si vous vérifiez plusieurs fois un numéro de téléphone avant de le composer, vous perdrez une occasion d’entraîner votre mémoire. Commencez par ne vérifier que les 4 premiers chiffres, vous y arriverez probablement très bien. Essayez alors de passer aux 10 chiffres sans regarder. Vous ferez ainsi des progrès notables en peu de temps.

Travail

Votre situation professionnelle évoluera favorablement grâce à des appuis sûrs. Mais vous ne devrez en aucun cas précipiter les événements. Soyez psychologue et agissez dans le calme. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

On doit respecter le mariage tant qu’il n’est qu’un purgatoire, et le dissoudre s’il devient un enfer (proverbe anglais).

Famille/foyer

Le climat astral de la journée incitera à la circonspection dans les discussions familiales. Vous aurez suffisamment de sens des nuances pour éviter de tomber dans un despotisme difficile à supporter pour votre entourage.

Vie sociale

Saturne vous donnera une certaine fortitude d’âme. En apparence du moins, rien ne vous touchera. Vous arborerez un visage lisse, un air serein. Il faut dire que vous bénéficierez d’un superbe équilibre général. Si les êtres que vous chérissez vous blessent involontairement, vous n’en montrerez rien, mais vous serez peiné quand même.

Nombre chance

263

Clin d’oeil

Mûrissez bien vos idées actuelles, elles pourront se révéler très prometteuses.

VIERGE

Amour

Mercure, exerçant son influence sur votre secteur d’amour, aura une influence bénéfique sur votre vie conjugale. Avec l’aide de ses influx bénéfiques, cette journée sera vécue dans la joie et l’harmonie avec votre conjoint ou partenaire. En entretenant avec diligence le feu de l’amour qui vous anime, vous multiplierez vos chances de bonheur à deux par mille ! Célibataire, vu la présente configuration astrale, il y aura l’amour, la complicité, la tendresse, une merveilleuse entente avec l’être que vous aimez ou que vous allez rencontrer au cours de cette journée.

Argent

Le secteur argent pourra subir quelques influences astrales ambiguës. En tout cas, vous devrez vous montrer raisonnable et organisé. Ceux d’entre vous qui sont prudents et bons gestionnaires s’en sortiront haut la main. Les têtes en l’air, en revanche, risquent d’avoir du mal à boucler le mois s’ils dépensent sans compter.

Santé

Evitez de mener une vie trop sédentaire ; un peu de marche tous les jours vous ferait le plus grand bien. Essayez de manger mieux, sinon vous ne pourrez éviter, entre autres, quelques bourrelets disgracieux. Faites contrôler votre vue, surtout si vous faites de longs trajets en voiture. Et si vous êtes en vacances, méfiez-vous du soleil.

Travail

Saurez-vous remettre sur pied une affaire qui périclite ? C’est évidemment souhaitable. Mais cela ne dépendra que de la démarche que vous vous imposerez. N’oubliez pas de tenir compte des avis de votre meilleur conseiller.

Citation

L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rives (Lamartine).

Famille/foyer

Il faudra vous occuper davantage de vos enfants. N’hésitez pas à leur donner des conseils, sans pourtant vous vexer s’ils ne les suivent pas toujours. Laissez-les faire quelques expériences.

Vie sociale

Cet environnement astral vous trouvera plus déterminé que jamais à élargir vos horizons. Vous vous sentirez très à l’étroit, tout à coup, dans votre milieu habituel, et vous ferez tout pour vous en échapper. Un choix essentiel s’imposera à vous, et les circonstances vous y inviteront naturellement.

Nombre chance

607

Clin d’oeil

Soyez attentif et analysez jusqu’aux virgules les documents sur lesquels vous apposerez votre signature.

BALANCE

Amour

Si vous vivez seul, votre charme sera très efficace. Mais vous ne serez sans doute pas d’humeur à vous lancer dans une grande passion pour l’instant. Votre vie conjugale sera bien protégée dans l’ensemble. Cependant, cet aspect d’Uranus pourrait provoquer un conflit d’autorité entre vous et votre partenaire. Rien de grave, si vous savez faire preuve de tolérance et de sens de l’humour.

Argent

Cet aspect de Pluton pourra avoir un fort impact sur votre vie financière. Quelques natifs sauront profiter de la tension engendrée par cette planète pour améliorer leur situation. Mais la plupart d’entre vous risquent au contraire de traverser une assez mauvaise passe. Cela ne durera pas, mais suffira à vous déstabiliser.

Santé

Avec Mercure et Uranus en tandem, vous aurez vraiment du mal à tenir en place. Levé tôt, couché tard, hyperactif toute la journée… Bref, on aura du mal à vous suivre ! Levez quand même un peu le pied, car vivre branché sur cent mille volts, ça peut fatiguer !

Travail

Vous pourriez éprouver le besoin urgent d’échapper à la pression croissante de votre travail. Mais, voyons ! Cette pression sera précisément un prélude au succès que Neptune est en train de vous offrir. Vous devrez contrôler vos émotions afin de vous trouver en parfaite position de profiter de l’avantage obtenu par vos progrès. Ne ralentissez pas votre pas de course.

Citation

Vous pouvez conduire un cheval à l’abreuvoir mais vous ne pouvez l’obliger à boire (proverbe anglais).

Famille/foyer

Vos rapports avec vos proches parents ne seront pas idylliques. Ils useront votre patience à force d’intervenir à tout bout de champ dans votre vie privée. Vous risquez même de réagir très violemment.

Vie sociale

Même si vos amis apprécient votre droiture et votre fidélité, votre tendance actuelle à leur asséner leurs quatre vérités pourrait leur déplaire et même finir par les lasser !

Nombre chance

494

Clin d’oeil

Ne négligez pas vos nouvelles relations ; elles vous seraient utiles.

SCORPION

Amour

Climat astral complexe sur le plan amoureux. Vénus protégera vos relations de couple, et sera favorable à une rencontre pour ceux qui vivent seuls. Mais Mercure pourra compliquer vos rapports avec votre conjoint. Vous serez alors obligé de faire un effort pour communiquer avec lui. Veillez de très près à ce que vous allez dire, pour éviter tout malentendu.

Argent

Profitez de cet aspect de Mercure pour mettre de l’ordre dans vos comptes, rencontrer votre banquier, réorganiser vos placements ou regrouper vos emprunts : des solutions rentables seront à portée de votre main.

Santé

En influençant votre secteur santé, Vénus devrait neutraliser les petites misères que vous infligeait régulièrement Pluton depuis quelque temps. Votre santé devrait donc s’améliorer. Mais veillez simplement à ne pas prendre de mauvaises habitudes alimentaires, en forçant sur les sucreries.

Travail

Si des conflits naissent dans votre travail, vous aurez intérêt à ne pas vous en mêler cette fois-ci, surtout si vous êtes tenté de prendre le parti des revendicateurs. Sachez que ce n’est pas toujours ceux qui crient le plus fort qui ont raison.

Citation

Quand le miel manque, on se contente de mélasse (proverbe sanskrit).

Famille/foyer

Attention, si une affaire d’argent vient sur le tapis chez vous, à ménager la sensibilité des uns et des autres. Vous pourriez en effet, sans même vous en apercevoir, lancer quelques remarques assez blessantes.

Vie sociale

Vous réussirez à faire des concessions, pour avoir la paix. Mais votre patience a des limites, et vous risquez d’avoir des coups de colère noire si l’on vous pousse à bout.

Nombre chance

233

Clin d’oeil

Adonnez-vous à la méditation. C’est un exercice statique qui, petit à petit, vous conduira en douceur vers des transformations très bénéfiques.

SAGITTAIRE

Amour

La Lune rendra les natifs solitaires lucides et exigeants. Résultat : vous ne serez pas prêt à vous bercer d’illusion sur le plan amoureux. Mais d’un autre côté, avec Vénus parfaitement aspectée, votre sensualité et votre envie d’aimer se réveilleront d’un seul coup. Au point que nombre d’entre vous vont s’offrir un vrai coup de coeur, qui a des chances d’être partagé. Les conjoints s’entendront bien. Sous l’impulsion de la Lune, ils se montreront mutuellement tolérants, et ce sera tant mieux pour vous, qui n’êtes pas toujours d’une fidélité à toute épreuve.

Argent

Une bonne intuition vous permettra de profiter des fluctuations du marché pour réussir une opération avantageuse. Mais ne prenez pas de risques inutiles : votre chance restera plutôt limitée.

Santé

Deux éléments célestes distincts vont contribuer à vous protéger sur le plan santé. D’un côté, Mars, l’astre de l’énergie, vous promet un tonus physique et moral haut de gamme. De l’autre, Jupiter, planète de bien-être, vous assurera d’une excellente forme. Si vous souffrez d’une maladie chronique, une amélioration est en vue. Peut-être trouverez-vous un nouveau traitement plus efficace. Vous pourrez faire confiance à votre médecin.

Travail

Si vous exercez une profession libérale ou commerciale, pensez qu’un contrôle fiscal ou juridique vous menace comme l’épée de Damoclès. Mettez toutes vos affaires en ordre et vérifiez vos livres de comptes.

Citation

On n’est guère malheureux que par réflexion (Joubert).

Famille/foyer

En famille, échanges de propos assez vifs en perspective. Vous ne ferez guère d’efforts pour être aimable, ce qui est vraiment dommage. Vous rêverez d’évasion vers de lointains paradis car vous supporterez mal les charges familiales que vous trouverez franchement pesantes !

Vie sociale

Vous subirez de nombreuses petites frustrations des plus pénibles et agaçantes qui mettront vos nerfs à rude épreuve. Attention ! Votre comportement peut s’avérer parfois odieux.

Nombre chance

583

Clin d’oeil

Ayez confiance en vous-même, afin de mener à bien vos entreprises.

CAPRICORNE

Amour

Jupiter va influencer le secteur de votre thème lié à la passion et aux rencontres. Voilà qui permet de vous annoncer une journée tout à fait importante si vous vivez seul. Si vous êtes marié, Jupiter protégera votre vie de couple. La joie de vivre à deux sera au rendez-vous et, pour certains, l’envie de faire quelque chose avec leur conjoint, peut-être sur le plan professionnel ou des loisirs.

Argent

Jupiter sera en aspect harmonique. Profitez-en pour mettre de l’ordre dans vos comptes, et régler quelques problèmes pécuniaires litigieux. Durant cette journée, vous aurez l’art et le manière pour cela. D’autre part, certains problèmes personnels pourront être définitivement réglés, et vous verrez enfin le bout du tunnel.

Santé

Ecoutez les bons conseils de Saturne. Vous devriez veiller à ménager vos forces. Ne vous surmenez pas. N’abusez pas non plus d’efforts physiques ; vous pourriez vous froisser un muscle. En tout cas, évitez tout exercice trop violent aujourd’hui. Et rappelez-vous que le rôle des facteurs émotionnels est capital chez vous.

Travail

Vous devrez mettre les bouchées doubles pour bien avancer dans le travail. Vous consoliderez votre position, et de ce fait vous pourrez envisager l’avenir immédiat avec confiance et sérénité.

Citation

On ne s’amuse pas longtemps de l’esprit d’autrui (Vauvenargues).

Famille/foyer

Vos proches refuseront d’admettre l’attitude désinvolte que vous opposerez à leurs réclamations. Faites un examen de votre comportement et occupez-vous davantage de vos devoirs conjugaux et familiaux.

Vie sociale

Risque de différend avec un de vos voisins. La solution résidera dans la courtoisie, la diplomatie, mais aussi dans la fermeté. En cas de mauvaise foi de l’autre partie, procédez à un échange de lettres.

Nombre chance

707

Clin d’oeil

Si vous avez vexé un tiers, sachez le reconnaître et vous en excuser.

VERSEAU

Amour

Ce sera parfois électrique entre vous et votre conjoint. Qu’il soit question d’argent, d’intendance ou de décisions liées à vos enfants, chacun se montrera directif, buté. Inutile de vous dire que si vous continuez sur ce rythme, il risque d’y avoir du sport ! Célibataires, sous l’aiguillon de la planète Vénus, nombre d’entre vous envisageront sérieusement aujourd’hui de légaliser leurs relations amoureuses et de s’installer dans la vie « comme tout le monde ». Vos intentions sont très honorables, et tous mes voeux vous accompagneront.

Argent

Si vous n’êtes pas trop gourmand sur le plan financier, tout ira bien. Modérez votre tendance naturelle à la mégalomanie, au glamour, et vous pourrez maintenir une vitesse de croisière. Problèmes immobiliers probables, mais le temps travaillera pour vous.

Santé

Vous résisterez assez bien au stress. Vous vous sentirez en pleine vitalité. Pourquoi ne pas entreprendre des exercices ou des activités de loisirs qui vous aideraient à prolonger cet heureux état ?

Travail

Avant de faire des projets très coûteux, assurez-vous que vous avez pleinement les possibilités financières de vos ambitions. Ne fixez pas votre regard que sur les beaux résultats escomptés. Si vous vous lancez tête baissée, vous aurez forcément de mauvaises surprises, parmi lesquelles il faudra citer des rapports tendus avec votre banquier.

Citation

Si nombreux que puissent être les méandres de la rivière, elle finira par se jeter à la mer (proverbe indien).

Famille/foyer

L’ambiance familiale ne manquera pas de charme, d’autant que de nombreux natifs prendront goût à aménager leur intérieur, soit parce qu’ils s’installent à la suite d’un mariage, soit parce qu’ils viennent de changer de résidence.

Vie sociale

Malgré tous vos efforts pour protéger votre jardin secret, vous ne pourrez empêcher certaines personnes de votre entourage de vous poser des questions indiscrètes. Si elles vont trop loin, n’hésitez pas à gueuler.

Nombre chance

283

Clin d’oeil

Établissez un planning strict de vos activités et respectez-le.

POISSONS

Amour

Natifs vivant en couple, vous serez en quête d’émotions fortes, et votre conjoint ou partenaire comprendra vite que vous n’êtes pas du tout disposé à lui offrir un confort affectif bien tranquille. Ce sera tout le contraire. Vous le mettrez sur des charbons ardents, vous provoquerez sa jalousie, afin qu’il réagisse vivement… et que tout se termine par des réconciliations passionnées ! Célibataire, vous vous transformerez en spécialiste de coups de foudre à répétition, et vous affirmerez que la personne qui vous mettra la corde au cou n’est pas encore née !

Argent

Ceux d’entre vous qui ont sagement géré leur budget dernièrement pourront s’offrir sans risque un petit cadeau. Les autres pourront commencer à remonter la pente. Si vous êtes surendetté, prenez rendez-vous avec votre banquier : il pourra sans doute racheter vos crédits et rééchelonner vos remboursements dans le temps, de manière à ce qu’ils soient moins pesants.

Santé

Vous aurez intérêt à vous surveiller du coin de l’oeil aujourd’hui, vous qui avez pourtant horreur de vous restreindre en matière alimentaire. Si vous voulez prévenir les maladies cardio-vasculaires dues à une alimentation trop riche, vous serez obligé d’en passer par là. Plus tôt vous commencerez à être raisonnable, moins vous aurez à vous priver de bonnes choses. La planète Mercure vous donnera la volonté de manger juste.

Travail

Sur le plan professionnel, n’essayez pas de brûler les étapes, sinon vos désirs d’expansion n’aboutiront pas comme vous le souhaitez. De plus, évitez soigneusement de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué !

Citation

L’eau va toujours à la rivière (proverbe français).

Famille/foyer

Dans vos relations avec vos enfants, vous serez protégé par Jupiter, la planète de la chance et du bien-être. Pour certains natifs du troisième décan, cependant, un désaccord pourra surgir entre eux et un de leurs enfants, ou un problème de discipline si ceux-ci sont encore petits. Essayez de ne pas vous énerver, cela ne réglerait rien ; la patience et le dialogue seront plus efficaces.

Vie sociale

Excellentes relations avec vos amis. Vous devriez pourtant garder une liberté suffisante pour vous consacrer à vos intérêts personnels, ou pour vous livrer à la réflexion dans la solitude.

Nombre chance

409

Clin d’oeil

Il faut laisser le passé dans l’oubli ; ne remuez pas ses cendres.