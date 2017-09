Haïti – IRMA : IRMA s’éloigne d’Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

A 5 heures du matin, l’oeil de l’ouragan Irma était situé près de la latitude 21.7 Nord, de longitude 73.8 Ouest. Irma se dirige vers l’ouest-nord-ouest à 16 mph (26 km/h), et ce mouvement devrait se poursuivre le jour suivant avec une diminution de la vitesse au fur et a messure au’il avance. Un virage vers le nord-ouest est attendu plus tard samedi. Selon la trajectoire prevue l’oeil d’Irma devrait continuer à se déplacer vers l’ouest des îles Turques et Caïques et vers le sud-est des Bahamas ce matin. Le noyau de l’ouragan se déplacera ensuite entre la côte nord de Cuba et les Bahamas au cours des deux ou deux jours, et sera près des Keys de Floride et de la péninsule du sud de la Floride dimanche matin.

Les vents maximums soutenus sont de près de 155 mph (250 km/h) avec des rafales plus élevées. Irma est un ouragan de catégorie 4 sur l’échelle de vent d’ouragan Saffir-Simpson. Certaines fluctuations d’intensité sont probables ………………………...lire la suite sur haitilibre.com