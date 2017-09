New York a sa fête du compas, le Haitian labor day fest

Source Daphney Valsaint Malandre / daphneyvalsaint@ticketmag.com & Winnie H. Gabriel Duvil winniegabriel@ticketmag.com | Le Nouvelliste

Ce week-end, New York est la destination compas. Car, la Grosse pomme sera l’hôte du Haitian Labor day fest, un festival qui rassemblera pour la journée du samedi 2 septembre 2017 des invités tels que T-Vice, Klass, Sweet Micky, Kreyòl La, Gabel, Djakout #1, Vayb, Harmonik, dignes ambassadeurs de la musique de Nemours Jean Baptiste. À quelques heures de cet événement, Ticket est déjà à New York. Richard Urbain, le promoteur derrière cette grand-messe du compas, nous donne les derniers détails.

Dans le sillon de la fête du travail, célébrée officiellement aux Etats-Unis le premier lundi du mois de septembre sous le label du « Labor Day », se tiendra le Haitian Labor day fest. Alors que l’été se termine chez nous, certains ténors et les amants du compas se tournent vers New York qui abrite l’un des plus grands festivals compas de la diaspora haïtienne.

Derrière cette manifestation culturelle, un homme, un promoteur bien connu de l’industrie de la musique haïtienne surtout dans la diaspora: Urbain Richard, un passionné de l’entertainment. « On me surnomme le CEO du HMI dans le milieu. Mais c’est surtout en raison de toutes les initiatives que j’ai prises. Je me comporte comme un leader et je n’ai pas peur de prendre des risques », confie-t-il simplement, sans avoir l’air de se vanter. Et pourtant, s’il le voulait, personne ne l’en empêcherait. Urbain a déjà fait ses preuves pour avoir été le représentant de plusieurs groupes compas chez l’Oncle Sam et pour avoir organisé plusieurs soirées inédites, surtout à New York. « J’ai pendant un certain temps représenté des groupes tels que Fantom, Zin, D-Zine, Nu Look, Hang out Kreyòl La à New York », explique l’entrepreneur. On lui doit des soirées inédites telles la première et la seule soirée face- à- face Nu Look / Klass à Amazura, le premier tandem Nu Look- Disip, mais aussi le bal qui a réuni sur une même scène Fantom et D Zine. Il était aussi le fer de lance de Compas on Broadway, un événement qui s’est malheureusement arrêté à sa deuxième édition en 2011. « Mais je sens que je vais relancer cette activité » laisse entendre le promoteur, toujours à l’affût des opportunités.

En ce qui a trait au Haitian Labor day fest, Urbain Richard, que l’on s’acharne à appeler « Richard Urbain », comme s’il s’agissait d’un seul mot, a pris les rênes de ce festival en 2012. Avant, une autre personne s’en occupait. Le premier staff avait du mal à faire face aux exigences économiques d’un tel projet. « L’un des handicaps majeurs était que les gens étaient réticents à se déplacer, car ils n’avaient pas l’assurance d’une belle et bonne programmation. Mais depuis qu’on a repris, on a mis en place diverses stratégies pour accroître la visibilité de l’événement et attirer le plus de gens possible ».

Cette année, ils ont mis le paquet pour cela. En effet, depuis quelques semaines, si ce n’est des mois, les visuels annonçant les activités du Haitian Labor day fest circulaient sur les réseaux sociaux. Et les personnes avisées ont bien entendu commencé à retirer leurs tickets d’entrée aussi bien que leurs billets d’avion, pour ceux qui doivent voyager.

Le menu du Haitian Labor day fest est copieux. L’ambiance commence dès ce jeudi 31 août au Jouvay Night Club avec Vayb et Kreyòl La. Le traditionnel bal de lancement, un All Black Affair, propose Sweet Micky, T-Vice, Nu Look à Amazura le 1er septembre. Il faut compter aussi une affiche Vayb, Harmonik, Klass le 3 septembre 2017. Le festival en lui-même se déroule dans l’après-midi du samedi 2 septembre 2017. Dès 4 heures p.m., les festivaliers ont rendez-vous au Eisenhower Park pour danser et festoyer jusque vers 11 heures pm. L’admission des enfants de moins de quinze ans est gratuite avant 4 heures. Et pour ceux et celles qui voudront danser jusqu’aux premières heures de l’aube, ils pourront se retrouver au Club Space où Harmonik, Kaï-Mikaben, Nu Look se feront un plaisir de leur servir de la bonne musique tout de suite après le festival.

Très pointilleux sur les rebords, Richard Urbain donne l’assurance que les gens pourront jouir des différentes prestations dans le temps prévu « Les groupes ont été informés des différentes conditions. Il ne sera pas question qu’un groupe ne veuille pas se produire avant tel ou tel groupe ou tel moment de la durée. D’ailleurs le temps est aussi ………………..……..lire la suite sur lenouvelliste.com