Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 16 au mardi 22 août 2017

P-au-P, 16 août 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 16 au mardi 22 août 2017.

Du dimanche 13 au vendredi 18 août 2017, Conférences-débats et ateliers

École le réformiste : Série de conférences, suivies de débats, et ateliers, en prélude à la première édition du festival Rivière Froide en couleurs, qui se tient les samedi 19 et dimanche 20 août 2017, à l’initiative de Talan ayisyen natif natal (Tann) – Rivière Froide, Carrefour

Mercredi 16 août 2017, Conférence-débat

4:00 pm, École le réformiste : Conférence-débat autour du thème « La biologie du vivant et l’eau », avec Emmanuel Nazon, en prélude à la 1re édition du festival Rivière Froide en couleurs, qui se tient le samedi 19 et dimanche 20 août 2017 à Carrefour – Rivière Froide, Carrefour

Jeudi 17 et vendredi 18 août 2017, Atelier

10:00 am : École le réformiste : Atelier autour du thème « La rivière, un espace de jeux pour les enfants », avec Jarbath Theophile, en prélude à la 1re édition du festival Rivière Froide en couleurs, qui se tient le samedi 19 et dimanche 20 août 2017 à Carrefour – Rivière Froide, Carrefour

Jeudi 17 août 2017, Conférence-débat

4:00 pm, École le réformiste : Conférence-débat autour du thème « L’eau, l’assainissement et la santé », avec Odilet Lesperance, en prélude à la 1re édition du festival Rivière froide en couleurs qui se tient le samedi 19 et dimanche 20 août 2017 à Carrefour – Rivière Froide, Carrefour

Vendredi 18 août 2017, Musique

9:00 pm – 3:00 am, Ritz Kinam II : Concert à l’occasion du 14e anniversaire du groupe Mass Konpa – Invités spéciaux : le groupe tabou combo, la chanteuse réunionnaise Orlane Hoareau (plus connue sous le nom de Orlane), Kenny Desmangles – Rue Panaméricaine, Pétionville.

Vendredi 18 août 2017, Musique

9:00 pm, Esquina Latina : Concert des groupesT-Vice et Gabel – Route de Frères, Pétionville.

Du samedi 19 au dimanche 20 août 2017, festival Rivière Froide

4:00 pm – 7:00 pm, Kay Louis Jeune : Exposition artisanale et gastronomique, prestations musicales, défilé de bandes à pied, show de troubadours, jeux traditionnels, à l’occasion du festival « Rivière Froide en couleurs », autour du thème « agissons maintenant » – Rivière Froide, Carrefour

Samedi 19 août 2017, Musique

9:00 pm, Tara’s : Concert de Jonathan Perry ( plus connu sous le nom de J- Perry) – Invités : Admiral T, Nyanda, Jean Bélony Murat (plus connu sous le nom de Bélo), Rooseveelt Saillant (plus connu sous le nom de Bic), Michael Benjamin (plus connu sous le nom de Mikaben), Niskaa, Jean-Léonard……………………..lire la suie suite sur alterpresse.org