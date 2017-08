Astrologie du jour

BELIER

Amour

Les astres sont très prometteurs pour vos amours. Bonne entente si vous êtes marié, avec notamment un réveil de votre libido et de celle de votre partenaire. Pour les solitaires, cette journée pourrait bien être celle de « la » rencontre, celle dont nous rêvons tous, celle qui devrait déboucher sur un mariage heureux.

Argent

Soyez particulièrement vigilant si vous devez réaliser une opération immobilière de grande envergure ce jour. Il est probable que l’affaire n’est pas aussi prometteuse que vous croyez, et en tout cas les influx astraux seront tels que votre jugement en la matière ne sera pas très fiable. Faites-vous assister par une personne compétente.

Santé

Bonne résistance de fond. Votre corps se fera oublier, ce qui est bien la meilleure des choses. Seuls quelques natifs atteints d’une affection de longue durée devront se montrer plus vigilants ; ne négligez pas votre traitement, vous risquez de voir votre état s’aggraver si vous ne suivez pas scrupuleusement les recommandations de votre médecin.

Travail

Vous connaîtrez un surcroît de travail qui, tout en menaçant de vous épuiser, vous offrira une occasion inespérée de faire un grand bond en avant. Vous devrez donc gérer sagement vos forces, en vous ménageant des moments de repos durant la journée, sinon vous ne tiendrez pas le coup. Evitez de manger dans des endroits trop bruyants.

Citation

Contre la mort, il n’y a pas de philtre (proverbe russe).

Famille/foyer

Adoptez une attitude assez ferme avec vos enfants. S’ils sont encore petits, et s’ils commencent leur scolarité, imposez-leur des horaires de coucher très stricts. Sans quoi ils seront fatigués, énervés et incontrôlables.

Vie sociale

Vous apprécierez plus que jamais les marques d’amitié et d’affection. Néanmoins, en ce qui vous concerne, vous vous montrerez plutôt réticent, et ceux qui vous aiment pourraient en être un peu déçus. Essayez d’être un peu plus expansif, sans pour autant tomber dans le théâtralisme, bien entendu !

Nombre chance

530

Clin d’oeil

Ne dites pas tout ce qui vous passe par la tête.

TAUREAU

Amour

Célibataire, votre vie amoureuse risque de rester en veilleuse pendant un certain temps. Ce sera là tout simplement la conséquence de votre volatilité. Comment, en effet, pourrait-on s’intéresser sérieusement à vous alors que, même si vous vous décidez à vous arrêter un instant quelque part, vous êtes déjà préoccupé de vous retrouver ailleurs ? Avec cet environnement astral, votre couple devrait afficher un sourire qui fera plaisir à voir. Même si chacun de vous deux essaie de temps en temps de voler la vedette à l’autre, l’humour vous sauvera la mise.

Argent

Vous préférerez remplir votre bas de laine et vous aurez raison. L’heure sera à l’économie. Pour certains natifs, dépenses imprévues et importantes ; pour d’autres, des complications apparemment inextricables à propos d’un héritage, d’une succession, ou de tout ce qui touche le patrimoine.

Santé

Côté santé, vous serez toujours protégé par Jupiter bien aspecté. Il vous faudra simplement faire un peu plus attention à cause du risque de petits accidents : évitez par exemple de faire du bricolage ou de conduire trop vite.

Travail

Dans le travail, vous aurez la possibilité de vaincre les obstacles qui retardaient considérablement vos progrès. Après, vous pousserez un grand soupir de soulagement, tant vous vous sentirez libéré.

Citation

Chez le potier, on sert de l’eau dans un pot ébréché (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous pourriez avoir quelques difficultés en famille. Les mauvais aspects de Mars entraîneront un risque de conflit avec vos enfants. Ne vous énervez pas, seul le dialogue vous aidera à sortir de l’impasse actuelle.

Vie sociale

Profitez du coup de pouce que vous donnera la planète Uranus pour vous faire de vrais amis. Cela vous enchantera, car « il n’est pas de joie qui égale celle de se créer de nouvelles amitiés » (proverbe chinois).

Nombre chance

403

Clin d’oeil

Rendez votre intérieur plus accueillant et plus confortable.

GEMEAUX

Amour

Pour la plupart d’entre vous, natifs mariés, la vie de couple suivra son cours, sans événement notable à signaler. Sans doute serez-vous, chacun de votre côté, très absorbés par vos occupations, ce qui limitera vos relations aux questions domestiques et familiales. Célibataire, envie de vivre une belle histoire d’amour ? Certes, c’est bien normal. Mais les astres ont décidé de privilégier d’autres secteurs de votre vie. Toutefois, une bonne surprise côté coeur est possible.

Argent

Vous pouvez vous attendre à des faits positifs dans le domaine financier. Les astres vous protégeront et vous réserveront des contacts sympathiques, sous forme de propositions d’affaires, de projets. Il y aura un certain dynamisme dans la circulation de l’argent : vous en toucherez et en donnerez.

Santé

Sous l’impulsion de Mercure, vous serez tenté d’envisager une remise en forme complète. Allez-y sans hésiter, au profit de votre pouvoir de séduction. Commencez par privilégier les aliments riches en vitamine C : prenez beaucoup d’oranges, de pamplemousses, de citronnade fraîche ; préparez des salades de saison copieusement parsemées de persil et d’ail, pour effacer la fatigue. Faites aussi une cure de levure de bière, riche en vitamine B ; cela donnera, entre autres, de l’éclat à vos cheveux. Enfin, n’oubliez pas le sport et un sommeil suffisant.

Travail

Actif, dynamique, vous diversifierez le plus possible vos activités professionnelles et, grâce à l’appui de Mars en bel aspect, vous n’aurez aucun mal à mener de front tous vos projets. Mais il vous faudra tout de même patienter un peu pour que vos initiatives soient véritablement couronnées de succès.

Citation

Le diable peut citer l’Ecriture pour ses besoins (Shakespeare).

Famille/foyer

L’ambiance sous votre toit sera sereine, et vos rapports avec vos proches seront faciles et agréables. Cela devrait vous inciter à organiser une grande réunion de tous vos êtres chers.

Vie sociale

Galvanisé par le climat solaire, vous serez impulsif et fougueux, capable également du meilleur comme du pire. Surveillez donc soigneusement vos propos et méfiez-vous de vos réactions, qui pourront être violentes et souvent suivies d’actions irréfléchies. Veillez aussi à éviter les affrontements inutiles avec votre entourage amical.

Nombre chance

745

Clin d’oeil

Soyez moins pédant, en ne disant pas tout ce que vous savez.

CANCER

Amour

Uranus en cet aspect sera défavorable aux natifs vivant en couple. Gare alors à une scène de ménage, surtout si vous cherchez systématiquement à imposer votre volonté à votre partenaire ! Si vous êtes célibataire, vous savourerez votre liberté et fuirez comme la peste les partenaires trop collants. A vous les coups de coeur à répétition et vos plus belles prouesses sexuelles ! Sous l’impact favorable de Vénus et de Mars bien aspectés, beaucoup d’entre vous pourraient succomber à un coup de foudre flamboyant.

Argent

Ce sera le moment ou jamais d’investir dans les secteurs de pointe. Si vous osez le faire, les retombées dépasseront vos espérances. Profitez aussi de cette journée pour changer de voiture ou pour acquérir un nouvel ordinateur : on vous proposera de vraies bonnes affaires.

Santé

Avec Mars en cet aspect, n’abusez pas des excitants, vous n’en n’aurez vraiment pas besoin ! Evitez le café, le thé, l’alcool. Tâchez également de réduire votre consommation de viande rouge, de fromages très forts et très salés. En revanche, ne vous privez surtout pas de poissons maigres, grillés, en papillotes ou cuits à la vapeur, et mangez beaucoup de salade.

Travail

Avec cet aspect de Pluton, vous aurez intérêt à rester vigilant au travail : votre carrière pourra en effet prendre un tour nouveau, à condition que vous preniez vos responsabilités. Si vous prenez l’initiative, si vous postulez pour un emploi nouveau, la chance vous sourira, car Neptune vous assurera une progression allant bien au-delà de vos prévisions !

Citation

Par des flatteries, le renard parvient à tromper le tigre (proverbe chinois).

Famille/foyer

Ne compromettez pas l’harmonie de votre foyer en vous montrant trop brutal dans vos rapports. Cette fois, ce sont vos relations avec vos frères et soeurs qui pourraient vous occasionner quelques soucis ou déceptions. Heureusement, vous serez optimiste.

Vie sociale

Une personne fort cultivée vous ouvrira des horizons insoupçonnés. Vous vous précipiterez à la bibliothèque la plus proche. Pourquoi n’y avez-vous pas pensé longtemps avant ? Mais il n’est jamais trop tard pour se rendre compte que « la science vaut mieux que l’or pur » (Livre des Proverbes). Passez moins de temps à traîner dans les bars et plus de temps à vous instruire ; cela est vital pour vous.

Nombre chance

770

Clin d’oeil

Ne vous martyrisez pas en vous imposant des objectifs inaccessibles ou des performances impossibles.

LION

Amour

Vous ne serez guère porté à l’indulgence aujourd’hui, et vos remarques acides à l’égard de votre conjoint ou partenaire ne favoriseront évidemment pas l’entente conjugale. Attention ! Si vous poussez l’autre dans ses derniers retranchements, il pourrait bien vous réserver quelques mauvaises surprises. Célibataire, vous ferez preuve cette fois de discrétion dans vos amours. Ce sera notamment le cas si vous entretenez une liaison avec un partenaire déjà marié ou beaucoup plus âgé que vous. Mais cette situation ne vous gênera pas !

Argent

Si vous êtes sur le point d’effectuer une importante transaction immobilière, vérifiez soigneusement que tout est bien en règle et qu’il n’y a aucun vice de forme. Vous éviterez ainsi une mauvaise surprise.

Santé

Avec ces aspects planétaires, probables problèmes de ballonnements après les repas. Evitez les crudités. Limitez les aliments qui fermentent beaucoup dans l’intestin comme les choux, le maïs, les charcuteries. Et impasse totale sur les boissons gazeuses !

Travail

Si vous vivez en association sur le plan professionnel, sachez qu’un comportement exagérément soupçonneux pourrait donner naissance à une attitude hostile du partenaire. Soyez plus discret, plus diplomate, et recherchez avant tout un dialogue ouvert et serein. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne faudra pas vous méfier.

Citation

Le visage d’un ami réchauffe comme un rayon de soleil en hiver (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous vous sentirez exaspéré par la vie familiale. Le moindre incident prendra à vos yeux des proportions astronomiques. Vous verrez la paille, mais pas la poutre. Essayez de vous dégager de ce climat malsain.

Vie sociale

Galvanisé par Mars, vous serez impatient et impulsif, comme un cheval emballé qui refuse de se faire commander. Seulement, comme vous devrez malgré tout compter avec ceux qui vous entourent, cela posera parfois d’épineux problèmes.

Nombre chance

469

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas aller à voir des difficultés là où il n’y en a pas.

VIERGE

Amour

Si vous vivez une union stable, c’est Jupiter qui donnera le ton, vous permettant d’établir avec votre conjoint ou partenaire des relations chaleureuses, pleines de tendresse et de complicité. Célibataire, Mars en superbe aspect vous inspirera les meilleures initiatives amoureuses. Si votre désir est de séduire, vous irez de succès en succès ; vous pourrez batifoler à votre aise, sans aucun risque de vous retrouver pris au piège. Mais si vous voulez mettre fin définitivement à votre solitude, vos voeux seront aussi exaucés.

Argent

Dans l’ensemble, votre vie matérielle sera stable. Certains d’entre vous seront même favorisés dans leurs transactions en relation avec le patrimoine, le capital, un héritage. Mais les discussions d’intérêt seront âpres ; mieux vaudra choisir une autre journée pour aborder ce type d’échanges afin d’avoir plus de souplesse et de compréhension.

Santé

Il est impératif que vous sachiez vous reposer et vous détendre lorsque cela s’avère utile. Bien entendu, vous jouissez d’une santé globalement bonne, mais vous avez quelques points faibles, qui risquent de vous causer des ennuis si vous exagérez.

Travail

Bien organisé, très entreprenant, vous saurez multiplier les activités intéressantes. Mais vos rapports avec votre entourage professionnel risquent de vous poser quelques problèmes. Restez patient.

Citation

Il est mauvais de souhaiter la mort, mais encore plus mauvais de la craindre (Chilon).

Famille/foyer

Tout ce qui a trait à vos enfants sera sous les meilleurs auspices. Vous pouvez donc vous attendre à une journée sans souci en ce qui les concerne. Ils seront très heureux avec vous.

Vie sociale

Vous dévouer, voilà une de vos principales qualités. Le Ciel va à nouveau vous permettre de le démontrer. Avec le Soleil et Jupiter en tandem, aider ceux de vos amis qui ont besoin de vous sera parmi vos priorités du moment.

Nombre chance

167

Clin d’oeil

Distrayez-vous sans remords et reprenez votre souffle.

BALANCE

Amour

Avec cette ambiance astrale, vous risquez de fantasmer sur quelqu’un d’autre que votre conjoint. Mais vous n’aurez vraisemblablement aucune envie de passer à l’acte. Vous vous contenterez de rêver à celui (ou celle) qui aura attiré votre regard. Cela vaudra d’ailleurs mieux, car la personne en question ne correspond pas du tout à ce que vous imaginez. Célibataire, vous n’échapperez pas à un coup de coeur cette fois. Il s’agira sans doute d’une attraction plus sensuelle que sentimentale. Mais cela suffira à vous combler. Profitez-en !

Argent

Peut-être envisagez-vous une association d’affaires actuellement ? Songez à votre susceptibilité, à votre tendance à vous replier sur vous-même dès qu’il y a un problème. Alors, ne vous pressez pas de conclure sans avoir examiné soigneusement toutes les données de la situation : vous pourriez vous en mordre les doigts.

Santé

Votre secteur santé sera influencé par deux visiteurs bénéfiques, Vénus et Jupiter. Ces astres devraient en principe vous valoir une excellente protection sur le plan physique, tout en vous aidant à garder un bon moral. Si vous sortez d’une maladie grave ou fatigante, vous allez rapidement récupérer. Seul point à surveiller : autant Jupiter que Vénus sont des planètes qui accentuent la sensualité, et notamment la gourmandise, tout en fragilisant quelque peu le système digestif. Il faudra donc veiller à ne pas abuser de la bonne chère.

Travail

La Lune en cet aspect brouillera vos idées et obscurcira votre jugement. Si vous devez prendre une décision concernant votre travail ou programmer un rendez-vous d’affaires important, attendez encore quelques jours, quand vous aurez repris vos facultés. Toute précipitation entraînerait des conséquences graves.

Citation

Aux grands maux les grands remèdes (proverbe latin).

Famille/foyer

Nombreuses perspectives de bonheur domestique grâce à l’aspect favorable de Mercure. Le courant passera merveilleusement entre vous et vos êtres chers. Vous ferez accepter vos projets par toute la maisonnée.

Vie sociale

De la patience, de la générosité, une grande capacité d’écoute et de conseil, toutes ces qualités sont les vôtres. Et Jupiter vous engage à les mettre au service de vos amis. Autant dire qu’ils ne pourront plus se passer de vous.

Nombre chance

900

Clin d’oeil

Sachez apprécier les gestes d’amitié et de bienveillance.

SCORPION

Amour

Animation en perspective pour les célibataires ! Le Soleil et Mercure décupleront votre charme, tandis que Pluton et Vénus vous promettent des moments fertiles en sensations fortes. Avec une telle escorte planétaire, vous serez au summum de votre séduction. Avec cet aspect d’Uranus, voici venir une journée de complications dans votre vie conjugale. Vous auriez intérêt à faire un sérieux examen de conscience, en vous demandant si votre attitude habituelle envers votre partenaire n’est pas pour beaucoup dans son agressivité à votre égard.

Argent

Si vous n’avez pas vidé votre compte en banque pour des dépenses somptuaires, tout devrait bien aller côté finances cette fois. Vous pourriez même trouver des solutions afin d’améliorer à plus long terme votre gestion et vous garantir ainsi un meilleur équilibre budgétaire.

Santé

Si vous multipliez les excès, votre corps va vous rappeler à l’ordre. Sans vous martyriser, faites de l’exercice et misez sur un régime à base de protéines et de légumes verts : résultat de meilleure vitalité garanti ! Pour préserver votre énergie, dans votre job comme dans vos relations avec les autres, inutile d’afficher des positions tranchées. Celles-ci ne feraient que vous desservir. Gardez vos opinions pour vous, cela vaudra mieux.

Travail

Un climat favorable à prééminence plutonienne vous permettra d’accroître votre vivacité et d’augmenter votre efficacité dans votre profession, surtout si vous appartenez au premier décan. N’hésitez donc pas à entreprendre. Lancez-vous sans complexe dans la réalisation de vos projets les plus ambitieux.

Citation

Où il n’y a pas d’arbre, le ricin est roi (proverbe indien).

Famille/foyer

Les relations avec la famille s’amélioreront lentement, mais vous serez encore trop exigeant pour régler vraiment la situation.

Vie sociale

Votre besoin de stabilité dans le domaine amical sera très fort, et vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider les liens qui vous unissent à vos amis. Vous avez bien raison, car vous serez largement payé de retour.

Nombre chance

557

Clin d’oeil

Attachez-vous à avoir une interprétation objective des faits.

SAGITTAIRE

Amour

Vous subirez l’influence restrictive de Pluton. Alors, attention de ne pas confondre amour et possession. Prenez soin de laisser aux êtres que vous aimez le plus un territoire suffisamment vaste pour qu’ils ne s’y sentent pas prisonniers. Autrement dit, serrez dans vos bras, mais n’étouffez pas !

Argent

N’hésitez pas à faire un emprunt pour réaliser l’un de ces petits projets que vous caressez depuis longtemps. De toute évidence, votre prêteur ne vous talonnera pas de sitôt, car Mercure vous aura guidé à choisir quelqu’un dont les affaires sont florissantes.

Santé

Avec cette position de Mercure, tâchez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, au sens propre de l’expression. Votre appétit insatiable vous poussera à frôler l’embonpoint. N’exagérez pas et, si possible, mettez-vous à la diète. Rappelez-vous ce proverbe latin : « Remets-toi à ces trois médecins : la gaieté, le repos, et une juste diète. »

Travail

Vous ne penserez pratiquement plus qu’à votre travail. Vous mettrez les bouchées doubles pour réaliser les ambitions que vous sentez maintenant à portée de la main. Continuez sur cette voie : c’est la bonne.

Citation

On arriverait à fermer les portes de la ville, mais jamais la bouche des hommes (proverbe persan).

Famille/foyer

Méfiez-vous de votre franchise un peu brutale : elle risque aujourd’hui de blesser ceux que vous aimez. Mettez du miel sur votre langue, et vos rapports avec vos proches s’en trouveront améliorés.

Vie sociale

Il ne fera pas bon vous marcher sur les pieds ! Vous serez prêt à réagir au quart de tour. Vous assénerez en passant quelques vérités bien senties. Mais attention, vous risquez aussi de vous faire pas mal d’ennemis.

Nombre chance

719

Clin d’oeil

Protégez vos intérêts, en vous méfiant des miroirs aux alouettes.

CAPRICORNE

Amour

De vieux griefs au sujet de votre partenaire resurgiront à la surface. Prenez le taureau par les cornes : soyez honnête et liquidez cette situation conflictuelle une fois pour toutes, en reconnaissant que vous avez la plus grande part de torts, ne serait-ce que parce que vous avez toujours jusque-là refusé un dialogue calme et franc. Grâce à un climat astral clément, votre bonne volonté sera récompensée. Les amours des célibataires seront placées sous le signe du plaisir et de l’espoir.

Argent

Les placements à long terme et les transactions engageant d’importants capitaux seront favorisés. D’autre part, vous pourrez entreprendre avec succès des démarches auprès d’organismes administratifs ou sociaux.

Santé

Ce climat planétaire sera très positif pour votre forme. Sur le plan physique, vous résisterez mieux à la contagion. Vous serez aussi à l’abri des malaises psychosomatiques qui ont sans doute marqué ces derniers temps. Attention simplement à ce que votre gourmandise ne vous joue pas des tours.

Travail

L’environnement astral de la journée sera constitué de multiples courants souvent contradictoires. Dans le travail, vous risquez de vous y perdre si vous ne faites pas preuve de rigueur dans la réflexion.

Citation

L’homme qui peut se mettre à la place des autres, qui peut comprendre le mécanisme de leurs pensées, celui-là n’a pas à s’inquiéter de ce que l’avenir lui réserve (Owen Young).

Famille/foyer

Le domaine de la vie familiale pourra être momentanément affecté par les planètes mal placées. Le Soleil pourra en effet faire surgir des difficultés dans vos relations avec vos proches. Méfiez-vous, l’ambiance sera assez électrique, et ce ne sera pas le moment de provoquer des disputes.

Vie sociale

Cette configuration astrale étant liée aux études, à la philosophie et à la religion, vous pourrez passer aujourd’hui par une phase de curiosité intellectuelle. Nombre d’entre vous se réfugieront donc avec profit dans les livres et dans la réflexion.

Nombre chance

843

Clin d’oeil

Prenez votre courage à deux mains et repartez à l’attaque.

VERSEAU

Amour

Ayant fourni les efforts nécessaires, vous avez permis à vos relations avec votre conjoint ou partenaire de s’améliorer progressivement. Ne vous endormez pourtant pas sur vos lauriers ! Soyez prévenant et très attentif aux désirs de l’autre. Et veillez également à tenter de trouver, avec lui, des solutions définitives à des problèmes qui vous opposent régulièrement. Célibataire, ne désespérez pas : l’âme soeur dont vous avez toujours rêvé se présentera spontanément à vous dans les prochains jours !

Argent

Un grand courant d’énergie vous animera dans le sens d’une meilleure expansion matérielle et financière. Les efforts que vous avez fournis ces derniers temps commenceront à porter leurs fruits et vous donneront du courage à poursuivre vos tâches.

Santé

Avec Mars comme compagnon de route, vous ne manquerez ni d’allant, ni d’énergie, et vos défenses naturelles fonctionneront efficacement. En outre, les troubles liés à une grande tension nerveuse s’atténueront.

Travail

Les influences astrales de la journée seront plutôt discrètes. Vous bénéficierez de la protection de Neptune, qui vous vaudra peut-être quelques succès professionnels. En tout cas, cet astre entretiendra vos élans. Ce sera le moment de tenter certaines démarches délicates.

Citation

Personne n’est si jeune qu’il ne puisse mourir demain (proverbe suédois).

Famille/foyer

La vie familiale aura la bénédiction des astres. Elle sera heureuse et calme. L’accord avec votre conjoint sera excellent, et tout ira pour le mieux, surtout si vous savez bien séparer votre vie professionnelle et votre vie familiale.

Vie sociale

Cette journée serait le bon moment pour faire un petit voyage d’agrément ou un séjour de détente en compagnie d’amis. Des sorties se feront aussi dans des conditions très favorables et profitables.

Nombre chance

464

Clin d’oeil

Arrangez-vous pour ne pas mettre dangereusement le feu aux poudres.

POISSONS

Amour

La présence de la sympathique planète Vénus devrait, a priori, protéger votre vie de couple. Mais dans ce domaine comme dans d’autres, vous aurez tendance à vous disperser dans tous les sens, ce qui peut ne pas plaire à votre conjoint ou partenaire. Célibataire, les astres seront dans votre camp, et rien ne pourra ternir votre chance amoureuse. Il y aura éventuellement quelques rendez-vous manqués, quelques parties de cache-cache, mais cela relèvera plutôt d’un marivaudage de bon aloi. Et vous saurez rattraper le temps perdu.

Argent

Vous allez probablement dépenser sans compter et pas toujours à bon escient. Ne soyez pas aussi large : on va finir par abuser de votre gentillesse. Sachez que l’estime et l’amitié ne s’achètent pas. Comptez plutôt sur vos compétences et vos qualités de coeur.

Santé

L’ambiance astrale vous incitera aujourd’hui à vous rendre compte, avec une acuité particulière, que votre organisme est un instrument indispensable à la réalisation de tous vos projets, qu’ils soient d’ordre amoureux, professionnel, financier ou personnel. Vous constaterez que « plus le corps est faible, plus il commande ; plus il est fort, plus il obéit » (J.-J. Rousseau). Puisque vous ne pouvez en aucun cas vous passer de votre corps, mieux vaudra en faire un allié qu’une charge, en lui donnant une santé robuste. Vous saurez maintenant ce qui vous reste à faire.

Travail

Le Soleil et Jupiter devraient en principe protéger votre vie professionnelle. Mais leur influence pourra se manifester d’une manière surprenante ou déstabilisante. Pourtant, quoi qu’il arrive, vous aurez en main les atouts pour réagir positivement et pourrez rapidement redresser la barre.

Citation

Seigneur, donne-moi la sérénité pour accepter ce que je ne peux changer, la force pour changer ce qui peut l’être, la sagesse pour discerner l’un de l’autre (Marc-Aurèle).

Famille/foyer

La vie familiale ne sera pas exempte de soucis. A vous de faire en sorte que ces soucis ne rejaillissent pas sur votre vie professionnelle. Essayez d’établir une barrière bien nette entre votre vie privée et le reste.

Vie sociale

C’est sur le plan amical que cet aspect d’Uranus promet d’être favorable. Vous serez particulièrement soutenu par vos amis fidèles et de longue date, qui devraient vous donner des conseils utiles et empreints de réalisme.

Nombre chance

453

Clin d’oeil

Ne remuez pas vos erreurs ou souffrances passées : c’est inutile et même nocif. « Souviens-toi d’oublier » (F. Nietzsche).

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com