Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 09 au mardi 15 août 2017

P-au-P, 09 août 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 09 au mardi 15 août 2017.

Jeudi 10 août 2017, Musique

9:00 pm – 3:00 am : Hotel Kinam Concert du groupe Klass, accompagné du groupe Kai et de l’artiste Michaël Benjamin (plus connu sous le nom de Mikaben), à l’occasion du 5e anniversaire du groupe Klass – Place Saint-Pierre, Port-au-Prince

Du Samedi 12 au Mercredi 16 août 2017, Festival culturel du Nord,

Cap-Haïtien, 1re édition du festival culturel du Nord, autour du thème « à l’horizon de 2020 » – Au menu : foire artistique, gastronomique, exposition photos, concert musical, activités de souvenir d’antan en faveur des enfants, foire industrielle et commerciale, réplique de la cérémonie du Bois – Caïman, en souvenir des rôles joués par les esclaves dans la lutte pour l’Indépendance d’Haïti – Boulevard du Cap-Haïtien

Dimanche 13 août 2017, Journée portes ouvertes à Araka

10:00 am, Centre culturel Araka : Journée Portes ouvertes, dans le cadre ……………………………...lire la suite sur alterpresse.org