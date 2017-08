Un grand bal pour le 69e anniversaire de l’orchestre Septentrional

Source Claude Bernard Sérant | Le Nouvelliste

Le 27 juillet 2017 a marqué les 69 ans d’existence de l’orchestre Septentrional du Cap-Haïtien. Un groupe musical créé en 1948 sous l’impulsion des idées véhiculées par Jean Price Mars deux ans plus tôt, en 1946, dans son ouvrage « Ainsi parla l’oncle » qui invita le peuple haïtien à la recherche d’authenticité culturelle. Pour célébrer cet anniversaire, Encre D’Or réalise un grand bal à l’hôtel Marriott le samedi 5 août. Zenglen est le groupe invité à cette célébration. Le Nouvelliste a rencontré Marie-Erna Préservil d’Encre d’or.

Le Nouvelliste (L.N. ) : Encore une fois, Encre d’Or met à l’honneur nos icônes. Pour le mois d’août, la Boule de feu internationale, l’orchestre Septentrional du Cap-Haïtien, sera sous les feux des projecteurs.

Marie-Erna Préservil (M.E. P.) : Le spectacle de ce mois d’août n’est pas un hommage aux Mapous mais la commémoration du 69e anniversaire du groupe Sepentrional du Cap-Haïtien, communément, appelé la Boule de feu internationale. Septen doit constituer un modèle pour tous les groupes musicaux Haïtiens. Cette célébration est un honneur à tous les haïtiens fans de la bonne musique, de plusieurs générations qui ont vu et vécu l’évolution de cette grande institution nationale à travers les ans.

L.N.: À l’affiche, Zenglen jouera avec la Boule de feu.

M.E. P. : Zenglen est un jeune groupe qui joue le compas direct avec beaucoup de passion et d’art. Je pense qu’une affiche Septen / Zenglen met en relief deux générations différentes de compas direct. Pour nous, c’est la différence qui fait la diversité et la valeur de notre art, et le compas en est l’un des représentants privilégiés. Zenglen va nous aider à honorer cette boule de feu internationale qui représente la culture haïtienne depuis quasiment sept décennies.

L.N. : 69 ans pour Septen. Qu’évoquent pour vous tous ces printemps ?

M.E. P. : Notre compagnie, Encre d'Or, affectionne l'excellence, comme notre devise d'ailleurs. La commémoration des 69 ans du groupe Septentrional est la preuve palpable de la