Éphéméride du jour ….., 26 Juillet 2015 // Décès de Bobbi Kristina Brown, la fille de la légendaire chanteuse Whitney Houston et du chanteur Bobby Brown

Bobbi Kristina Brown est l’unique enfant du célèbre couple de chan­teurs Whitney Hous­on et Bobby Brown. Née aux États-Unis le 4 mars 1993, huit mois après l’union de ses parents, cette fille de star est loin d’avoir connu une enfance idyllique. Elle fut le témoin de la relation tumultueuse de ses parents tant de fois relayée par les médias. Entre consommation de drogues, délits divers et violence physique, les médias n’hésitent pas à accuser Bobby Brown d’être le responsable de la chute de la diva. Le 24 avril 2007, le divorce des parents de Bobbi Kristina Brown est prononcé, mais la jeune fille n’est toujours pas à l’abri des scandales et des drames.

Rattrapés par l’administration fiscale, Whitney Houston et Bobby Brown sont très endettés. Ce dernier fait régulièrement la une des tabloïds et sa consommation de drogue n’est un secret pour personne. Whitney Houston, qui a vendu des millions d’albums dans le monde, est décédée le 11 février 2012.

Le 24 octobre 2012, débute le premier épisode de la série documen­aire The Houstons: On Our Own, dans laquelle Bobbi Kristina Brown apparaît entourée des siens. La jeune femme y annonce ses fiançailles avec Nicholas Gordon, que Whitney Houston avait recueilli. Malgré les réticences et les critiques, le couple se défend d’inceste puisque le jeune homme n’a jamais été officiellement adopté. Bobbi Kristina Brown et Nick Gordon se marient le 9 janvier 2014. Le 31 janvier 2015, Bobbi Kris­ina est retrouvée inconsciente dans la baignoire de sa salle de bain. Hospitalisée à Atlanta, elle est placée en coma artificiel. Bobbi Kristina Brown décède le 26 juillet 2015 à l’âge de 22 ans.

Aujourd’hui, 26 Juillet 2017

207ème jour de l’année, 30ème semaine de l’année

158jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour du carthame dans le calendrier républicain français.

Le carthame est une plante originaire d’Orient dont les fleurs donnent une teinture rouge.

JOURNEE NATIONALE

CELEBRATION DE Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. En Haïti, elle est célébrée à Port-au-Prince/ Trouin / Camp Perrin/Anse à Veau / Chardonnière/ Maïssade / Limonade /Anse à Foleur /Thomazeau / Labranle / Mare Rouge / Bois Laurence

Selon les chrétiens

Sainte Anne est la mère de la Vierge Marie et donc la grand-mère de Jésus dans la tradition chrétienne ainsi que dans la tradition musulmane sous le nom de Hannah.

Elle est à la fois la patronne des laïcs et des clercs, des matrones et des veuves. Elle préside à la sexualité du couple autant qu’à l’abstinence des moines, elle favorise les accouchements et ressuscite même les enfants mort nés. Elle assure sa protection aux tourneurs, sculpteurs, ébénistes, orfèvres, fabricants de balais, navigateurs et mineurs, mais surtout à des métiers manuels féminins : gantières, bonnetières, couturières, lavandières, blanchisseuses, cardeurs, chiffonniers, dentellières, brodeuses, fabricants de bas.

La sainte est fréquemment représentée enseignant la lecture à sa fille Marie avec un livre à la main, ouvert ou fermé.

Elle est considérée comme une Entité qui aide les célibataires à trouver un ou une partenaire, sans oublier les couples qui vivotent. Les parents confrontant des problèmes avec leurs enfants ont souvent recours à sa grande Sagesse pour corriger la trajectoire…

Pour les vodouisants : GrannEzili – Grann Manbo Batala

Egalement célébration de Saint Marthe à Marmelade dans le département du Nord

Cuba : fête de la rébellion nationale, commémore l’attaque de la Caserne de Moncada en 1953, prélude de la révolution cubaine.

Inde : fête de la victoire de Kargil, commémore la victoire indienne sur le Pakistan à la fin du conflit de Kargil, en 1999.

Liberia : fête de l’indépendance.

Maldives : fête de l’indépendance.

UN FAIT A RETENIR

26 Juillet 1833 L’Angleterre abolit l’esclavage

Le 26 juillet 1833, à Londres, la Chambre des Communes vote une loi d’émancipation qui abolit l’esclavage dans toutes les colonies britanniques en prévoyant de confortables indemnités pour les planteurs. Le Premier ministre whig (ou libéral) Charles Grey soutient l’initiative.

« Je rends grâce à Dieu d’avoir vécu un tel jour où l’Angleterre accepte de payer 20 millions de livres sterling pour l’abolition de l’esclavage », déclare William Wilberforce. Celui-ci avait réussi à faire interdire la traite en 1807 et, en 1823, participé avec Thomas Fowell Buxton à la fondation de la « Société anti-esclavagiste » (« Anti-Slavery Society »), à l’origine de la nouvelle loi.

Quinze ans plus tard, la France, à son tour, abolira l’esclavage.

HAITI

26 Juillet

1915 Attaque du palais national par des opposants au président Vilbrun Guillaume Sam

Lourdement armés, 52 rebelles menés par Charles de Delva et Ermane Robin, prirent la d’assaut le palais national. Le président prit poudre d’escampette et se refugia au Consulat français.

Le lendemain, le général Charles Oscar Etienne, chef de la police de Port-au-Prince, fit massacrer les prisonniers politiques détenus au pénitencier national dont l’ancien président d’Haïti, Oreste Zamor.

Ces événements devinrent le prélude de l’une des périodes la plus humiliante de notre histoire.

La Pensée du Jour

«Les émotions sont faites pour être partagées.»

Marc Lévy

PRENOM DU JOUR

Sainte-Anne mais aussi Anaïs, Annie, Annabelle, Nancy, Nino, Joachim…

Elle enfanta Marie, mère du Christ. Les Anne ont de la grâce et de l’équilibre. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 7.

Aujourd’hui

Mercredi 26 Juillet 2017 Nouvelle Lune

Dimanche 30 Juillet 2017 Premier Quartier

L’Ere des Lion, comprise entre le 22 juillet et le 21 aout

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Best compas Nemours Jn Baptiste «»

Pour découvrir la musique de Best compas Nemours Jn Baptiste «»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=DxlZHEEqa8Q&list=PLD6684E6BA24652EC

Aujourd’hui rappelle les 62 ans du compas, ce rythme créé par Nemours Jean-Baptiste.

Ce secteur s’affirme durant cet été, nombreux sont les groupes qui ont sorti leur album. Parmi les ténors en activité, seuls les groupes Djakout #1 et Kreyòl La vont aborder ces vacances sans ajouter du neuf à leur playlist.

FOKAL- Aujourd’hui-6H- Entrée libre

Concert

Moment intense avec le guitariste et compositeur Amos Coulanges et la chanteuse Kécita Madaleno Clénard

Récital voix et guitare consacré aux musiques de la Caraïbe.

FOKAL- jeudi 27 juillet 2017- 6H- Entrée libre

Spectacle

« Ti Jòj au pays sans chapeau», un spectacle de marionnettes d’ombre de Carline Colagène sur un texte de Mireille Ain.

Dans le cadre de la célébration de la fête de la Bibliothèque Monique Calixte

Concours/ Prix Gary Victor

Les Éditions Pulucia et l’Alliance française de Jacmel invitent les jeunes auteurs à participer à la première édition du prix Gary Victor de la nouvelle. Ils ont jusqu’au 31 juillet 2017 pour soumettre leur texte. Infos : editionspulucia@gmail.com

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

26 Juillet 1775 Le service postal américain est fondé

Le congrès américain fonde le service postal.

Benjamin Franklin est choisi comme le premier maître de poste.

26 Juillet 1856 Naissance de George Bernard Shaw, musical et dramatique irlandais, essayiste, scénariste, et auteur célèbre de pièces de théâtre

Irlandais acerbe et provocateur, pacifiste et anticonformiste, il obtint le prix Nobel de littérature en 1925.

Après avoir tenté en vain de publier cinq romans, George Bernard Shaw s’intéresse à partir de 1892 au théâtre pour lequel il écrit plus de 50 pièces. Il développe alors un style où sa verve humoristique, mieux mise en valeur, va de lui faire un maître incontesté du théâtre anglophone. Dans ses premières pièces, très engagées mais peu jouées, George Bernard Shaw s’attaque aux abus sociaux. La pièce Le Héros et le Soldat, produite en 1894 aux États-Unis, marque le début de sa notoriété internationale.

Auteur de :

César et Cléopâtre (1899)

Homme et surhomme (1905)

Sainte Jeanne (1923)

Pygmalion (1912) qui sera adaptée en comédie musicale sous le titre de My Fair Lady

Le héros et le soldat

Il a également remporté un Oscar pour le scénario du film Pygmalion (1938). Il est la seule personne a avoir jamais gagné un Nobel et un Oscar.

Il a aussi cofondé la London School of Economics.

Il est décédé le 2 novembre 1950 à l’âge de 94 ans.

26 Juillet 1908 Fondation du BOI

L’ancêtre du FBI (Federal Bureau of Investigation) le BOI (Bureau Of Investigation) a été créé par le procureur général

Charles Joseph Bonaparte sous la présidence de Theodore Roosevelt. Ce n’est qu’en 1935 que le nom a été changé.

Le procureur général Bonaparte a créé une force agent spécial du ministère de la Justice. Le contrôle de cette nouvelle force organisée, plus tard appelé le Federal Bureau of Investigation (BOI), a été attribué à M. Finch.

26 Juillet 1932 Décès de Fred Deusenberg, constructeur automobile américain d’origine allemande

C’est en 1913 qu’il a fondé avec son frère August à Saint Paul, dans le Minnesota, la Duesenberg Automobile and Motors Company, consacrée d’abord à la fabrication de moteurs et de voitures de course. En 1919, les deux frères ont vendu leurs usines du Minnesota et du New Jersey pour s’établir à Indianapolis. Avec leurs moteurs dotés d’une technique d’avant-garde, les Deusenberg ont été fabriquées jusqu’en 1940 et ont fait partie des voitures les plus prestigieuses de l’époque, notamment en terminant en 1re place des 500 milles d’Indianapolis en 1924, 1925 et 1927.

26 Juillet 1943 Naissance de Mick Jagger, chanteur des Rolling Stones

Mick Jagger est un chanteur britannique qui s’est illustré au sein du groupe les Rolling Stones depuis le début des années 60.

26 Juillet 1946 Premier contrat pour Marilyn Monroë

Marilyn Monroë signe avec la Fox un premier contrat de six mois le 26 juillet 1946, pour un salaire de 125 US$ par semaine. Elle convient alors avec le studio de changer son nom en Marilyn Monroe, le prénom Marilyn étant inspiré par l’actrice Marilyn Miller et le nom Monroe venant de sa mère (elle adoptera officiellement ce patronyme le 23 février 19561).

Elle apparaît pour la première fois à l’écran en 1947 dans Bagarre pour une blonde et Dangerous Years. En 1948, elle signe un nouveau contrat avec Columbia d’une durée de six mois et tourne dans le film musical à petit budget Les Reines du music-hall. Le film étant un échec, son contrat n’est pas renouvelé. Son apparition dans La Pêche au trésor des Marx Brothers impressionne les producteurs qui l’envoient à New York faire la promotion du film. Elle attire également l’attention de Johnny Hyde, agent à la William Morris Agency, qui accepte de la représenter et devient son amant. Il lui obtient un rôle pour Quand la ville dort de John Huston. Les critiques soulignent alors la qualité de sa performance. Elle manque néanmoins d’argent, ce qui l’amène, sous le nom de Mana Monroe, à poser nue pour le photographe Tom Kelly, photos de calendrier qui font le tour du monde quelques années plus tard lorsqu’elle devient célèbre

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

