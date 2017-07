Astrologie du jour

BELIER

Amour

Ce climat planétaire favorisera davantage les relations paisibles que les coups de foudre remuants. Si vous êtes marié, il est donc probable que votre vie de couple se poursuivra dans une certaine routine où les questions liées à l’intendance du foyer seront dominantes. Les solitaires pourront faire une rencontre, mais inutile de vous raconter des histoires : le grand amour ne sera pas pour cette fois !

Argent

Tâchez de faire un effort pour mieux équilibrer votre budget. Si vous ne vous imposez pas certaines restrictions, vous aurez bientôt des ennuis et en tout cas plus tôt que vous ne le pensez.

Santé

Même si Jupiter vous souffle des comportements excessifs, évitez de tomber dans le piège de la démesure : cela risquerait de vous jouer de mauvais tours. Par ailleurs, la pratique régulière de la marche à pied ou de la natation sera un excellent antidote à d’éventuels troubles circulatoires. Si vous êtes tracassé par quelques kilos de trop, une alimentation allégée en graisses et en sucre devrait vous aider à retrouver votre ligne.

Travail

Le travail en équipe ne vous plaira pas ; et pourtant, vous serez bien obligé de passer par là. Alors, ne provoquez pas de vagues, et tâchez de supporter ces contraintes de bon coeur. La patience sera payante.

Citation

La vie de l’homme diminue chaque fois qu’apparaît le croissant de la lune, et l’homme se réjouit à chaque fois de le voir apparaître ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

Incité par cet aspect de Neptune, vous vous efforcerez très sincèrement d’avoir un vrai dialogue familial. Même si cela ne donne guère de résultats immédiats, persévérez. Votre ténacité sera payante.

Vie sociale

Cette configuration de Pluton impliquera quelques heurts avec des personnes qui représentent l’autorité ou la loi. Mais par ailleurs, la planète Mercure en bon aspect vous assurera des rapports faciles avec les autres, des contacts spontanés, très gais, qui vous donneront beaucoup de plaisir.

Nombre chance

676

Clin d’oeil

Ne remettez pas sur le tapis les vieux griefs et les vieilles rancunes.

TAUREAU

Amour

Si vous avez depuis longtemps des desseins amoureux sur un homme (une femme), les conditions sont maintenant réunies pour un tournant décisif et heureux de la situation. Bien soutenu par Vénus, vous ne serez plus timoré, vous aurez le courage de déclarer votre flamme de façon émouvante et convaincante. Ou bien vous n’aurez plus à attendre impatiemment le doux aveu. Tous mes voeux vous accompagneront ! Les natifs vivant en couple continueront à savourer leur union.

Argent

Le climat astral de la journée pourra marquer pour vous de grandes satisfactions d’ordre matériel dans la mesure où vous ferez passer la raison avant la passion. Méfiez-vous surtout de l’avidité, et comprenez que votre intérêt réel n’est pas forcément dans la ligne d’un gain immédiat. Pensez à cultiver et à développer vos relations : elles vous seront tôt ou tard utiles à vos affaires.

Santé

Dans l’ensemble, vous pourrez compter sur l’efficacité de vos défenses naturelles. Ainsi, vous échapperez aux affections microbiennes ou virales. Mais attention aux tendinites, claquages et autres ennuis musculaires, surtout si vous pratiquez un sport violent ou à risques.

Travail

Dopé par Mars, l’astre de l’action et de l’énergie, vous ferez preuve d’un dynamisme sans faille dans le cadre de votre travail. Votre détermination vous permettra de progresser vite et bien. Il faudra cependant vous méfier de Saturne mal aspecté, qui pourra décupler votre impatience et votre nervosité.

Citation

Qui goûte de tout se dégoûte de tout (Hipplyte Taine).

Famille/foyer

Avec cette ambiance astrale, vous éprouverez le besoin de retrouver vos racines profondes. Ne vous privez pas de cette satisfaction. Renouez avec certains membres de votre grande famille dont vous n’avez plus de nouvelles depuis longtemps.

Vie sociale

Des idées de vengeance tourmenteront votre esprit. Bannissez-les si vous désirez retrouver votre sérénité. Vouloir se venger fait plus de mal à soi-même qu’à ses ennemis : « Qui médite de se venger entretient ses blessures » (F. Bacon).

Nombre chance

284

Clin d’oeil

Pour vous donner les meilleures chances de pouvoir concilier obligations professionnelles et vie privée, commencez par laisser les premières sur le paillasson.

GEMEAUX

Amour

Aujourd’hui, pensez qu’il vous suffira de cultiver la tolérance et de vivre l’amour comme un échange ou une coopération, et non pas comme une lutte, pour que les problèmes qui perturbent votre couple actuellement disparaissent. Neptune en aspect favorable soutiendra vos efforts. Célibataire, dans le domaine des sentiments, vous serez chanceux sans le savoir ! Quelqu’un vous aimera sincèrement, mais vous ne vous en rendrez pas compte si vous ne faites pas un examen minutieux de la situation.

Argent

Il serait opportun de vous attaquer aujourd’hui à vos problèmes d’argent. Mettez de l’ordre dans vos finances, établissez un budget sévère, payez vos factures, vos impôts. Sinon, vous recevrez une tuile sur la tête !

Santé

Jupiter et le Soleil influenceront votre secteur santé, ce qui vous promet un tonus général en hausse et une assez bonne résistance. Mais attention : étant donné que de nombreuses autres planètes vous contrarient, vous risquez par moments de négliger votre hygiène de vie. Attention surtout à ne pas vous laisser tenter par l’abus d’alcool, qui vous vaudra certes une soirée momentanément joyeuse, mais aussi un lendemain difficile, d’autant plus que votre foie ne sera pas au mieux de sa forme.

Travail

Sous l’influence de la planète Uranus, votre carrière pourra prendre un nouveau tournant. Mais ne vous laissez pas endormir par des propositions trop alléchantes. Consultez des spécialistes, et ne signez que si vous êtes certain de ne pas vous tromper.

Citation

Ils sont égaux comme les dents d’un peigne (proverbe arabe).

Famille/foyer

Il est fort possible que Pluton provoque cette fois des problèmes familiaux. Ne vous affolez pas : il ne s’agira que de petites difficultés momentanées, que vous pourrez rapidement régler. Vous aurez sans doute une décision importante à prendre concernant la vie de famille. Pas de panique, car rien n’indique que vous ne trouverez pas de solution valable.

Vie sociale

Méfiez-vous des gens que vous allez rencontrer aujourd’hui, que ce soit dans le cadre de votre activité professionnelle ou dans la sphère de vos relations sociales. Vous risquez en effet de vous laisser entraîner par ces gens dans des aventures apparemment intéressantes mais en réalité dangereuses à un titre ou à un autre. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu’ils vous débiteront, car il y aura de la tricherie dans l’air.

Nombre chance

755

Clin d’oeil

Soyez objectif et faites un effort pour retrouver votre équilibre.

CANCER

Amour

A priori, belle harmonie conjugale aujourd’hui. Pourtant, des événements imprévus pourraient déstabiliser cet équilibre. Si vous faites preuve de bon sens, vous trouverez une solution adéquate. Célibataire, le présent aspect de Vénus favorisera les projets amoureux. Votre charme agira superbement, et vous remporterez un brillant succès auprès de l’autre sexe. Vous songerez au mariage, vous ferez votre demande avec joie et bonheur.

Argent

Le fait est tout simplement incontestable : l’argent peut bien rendre notre vie plus confortable à plusieurs égards. Mais c’est à peu près tout ce dont il est capable. Il a peu d’influence sur notre vrai bonheur. Les astres vous conseilleront donc aujourd’hui d’accorder moins d’importance aux gains pécuniaires et de rechercher activement le contentement et la paix de l’âme. Ils vous diront qu’ « en face du vrai bonheur, les richesses valent l’ombre d’une fumée » (Sophocle).

Santé

L’ambiance astrale de la journée vaudra aux natifs du signe une vitalité en hausse et une meilleure combativité, les invitant à faire montre de plus d’audace et d’aplomb. D’une certaine manière, leur culot et leur confiance dans l’avenir seront perçus de façon positive par les autres, qui se montreront alors disposés à leur faire confiance et à leur prêter leur concours.

Travail

Profitez des bons influx de Neptune pour élargir vos horizons professionnels. Votre propre image prendra une importance plus grande, et il serait peut-être souhaitable de la modifier sensiblement. Bon rendement pour tous les travailleurs du signe.

Citation

Trois choses donnent la mesure de l’homme : le commandement, la richesse et le malheur (proverbe arabe).

Famille/foyer

Si vous devez revoir certaines questions touchant votre famille, vous serez bien inspiré aujourd’hui. Quant aux finances du ménage, vous les gérerez avec beaucoup d’intelligence et de doigté.

Vie sociale

Incité par Mercure bien aspecté, vous voudrez faire plaisir à tout le monde. Cela est très louable, mais songez tout de même à vous-même : on ne vous le reprochera pas. Charité bien ordonnée…

Nombre chance

254

Clin d’oeil

Soyez plus raisonnable, en n’insistant pas d’avoir toujours raison.

LION

Amour

Uranus fera encore des siennes et perturbera votre vie conjugale. Cependant, si vous faites les efforts nécessaires, vous pourrez enfin trouver un terrain d’entente avec votre conjoint ou partenaire et enterrez la hache de guerre pour un bon moment. Rien de bien excitant en vue pour les natifs célibataires. Les uns pourraient trouver du réconfort du côté de l’amitié amoureuse, tandis que les autres se contenteront de leur entourage familial pour tromper leur solitude. Patience, votre tour viendra !

Argent

Vous serez très accrocheur, très persuasif, très tenace pour défendre vos intérêts financiers. Tant mieux, parce que, parallèlement, vous aurez des envies quasiment irrésistibles de dépenses.

Santé

Votre résistance physique sera suffisamment bonne grâce au soutien d’Uranus. Cependant, il faudra veiller au bon fonctionnement de votre foie et de votre vésicule biliaire. Attention au froid et à ses effets néfastes.

Travail

Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Veillez surtout à expédier rapidement vos diverses tâches. Sans quoi, vous serez bientôt complètement débordé, et cela aura une influence néfaste sur votre humeur.

Citation

Qui dispense généreusement ses bienfaits préserve son honneur (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous mettrez un point d’honneur à répondre à l’attente des êtres que vous aimez ou qui dépendent de vous. Mais vous serez confronté à un choix entre vos responsabilités professionnelles et vos obligations familiales.

Vie sociale

Il existe de fortes probabilités de tensions avec les amis, vu cette position conflictuelle de Neptune. Freinez votre impulsivité, coopérez calmement. Si vous ne pouvez éviter le conflit, efforcez-vous de ne pas aller jusqu’à la rupture.

Nombre chance

199

Clin d’oeil

Organisez votre travail de façon rationnelle et conformez-vous-y.

VIERGE

Amour

L’influence de Vénus dans le secteur amour vous promet de grands moments de complicité, une sensualité raffinée, une sortie mémorable et, pour les célibataires, une rencontre mystérieuse dans un endroit inhabituel. Bref, vous vivrez tous une journée très romanesque. Un conseil : profitez-en au maximum, car ces belles dispositions astrales seront de courte durée.

Argent

Un petit coup de chance est possible aujourd’hui. C’est en effet Vénus, la planète de l’amour, mais qui est aussi, avec Jupiter et Neptune, l’une des planètes de chance du Zodiaque, qui influencera l’un de vos secteurs d’argent. Ne vous attendez pas à gagner le gros lot au Loto, mais vous pourrez tout de même avoir une bonne surprise : par exemple voir quelqu’un vous rembourser une dette que vous aviez oubliée, ou une personne compétente vous accorder une prime imprévue, sur laquelle vous ne comptiez pas.

Santé

Votre amour des bons petits plats va faire grimper dangereusement l’aiguille du pèse-personne. Il vous faudra alors un régime basses calories mais tout aussi délectable au palais que les plats en sauce que vous affectionnez. N’oubliez pas de faire de l’exercice pour préserver votre ligne malgré vos excès gastronomiques.

Travail

Tâchez de régler les questions administratives ou matérielles, qui prennent du temps, et de vous débarrasser de certaines contraintes domestiques. Ainsi, vous serez tout à fait libre pour profiter à fond de l’influence dynamisante de Jupiter. Vous serez alors l’efficacité personnifiée. De belles performances professionnelles vous seront acquises.

Citation

Il meurt de soif et il a la bouche dans l’eau ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

N’essayez pas d’imposer votre volonté à vos proches. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats en employant la méthode douce, celle de la persuasion.

Vie sociale

A l’aise en société, vous serez capable de vous mettre en valeur et de démontrer vos talents. Usez de votre sens du contact pour transformer vos rencontres en relations durables.

Nombre chance

837

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas aller aux chimères ; affrontez la réalité.

BALANCE

Amour

Les gros nuages sombres quitteront votre Ciel. A partir de ce jour, vos amours vous procureront de réelles satisfactions. Les disputes, les heurts seront vite oubliés, et la tendresse et la complicité régneront. Célibataire, journée marquée par une atmosphère de compréhension, de gaieté et de jeunesse qui favorisera l’union légale dans toute sa splendeur et sa réussite. Les mariages réalisés pourront être facteur d’ascension sociale. Les membres de la noce, célibataires, auront toutes les chances de trouver le coeur à aimer pour la vie.

Argent

Mettez un peu d’argent de côté, même si vous avez des achats à faire pour la maison et si vous pouvez facilement tout dépenser. Examinez bien vos dépenses envisagées, et vous verrez que vous pouvez parfaitement les réduire çà et là. Savez-vous qu’ « il n’y a pas de source de profits aussi sûre que l’économie » (Publilius Syrus) ?

Santé

Pluton vous recommandera de penser à consommer du soja ou boire du lait de soja. C’est un aliment riche en protéines et en lécithine, mais assez pauvre en graisses. Il a aussi une action contre le risque d’ostéoporose, affection à laquelle la plupart des femmes ménopausées sont vulnérables.

Travail

Dans votre métier, vous serez combatif, déterminé, et pressé, tout à coup, de réaliser vos plus hautes ambitions. D’ailleurs, si vous estimez que vos chances d’ascension professionnelle sont insuffisantes dans l’entreprise qui vous emploie ou encore dans la branche que vous avez choisie, vous serez prêt à effectuer des changements radicaux.

Citation

Celui-là seul est digne de la liberté, tout comme de la vie, qui chaque jour se la doit conquérir (Wolfgang Goethe).

Famille/foyer

Mercure vous aidera à établir un bon dialogue avec vos proches. Vos enfants seront en une forme superbe, et leur curiosité en éveil vous enchantera. Quelques rares natifs du troisième décan pourront, au contraire, connaître des difficultés de compréhension ou des malentendus ; mais ne vous inquiétez pas, tout rentrera vite dans l’ordre.

Vie sociale

Journée propice aux réconciliations entre amis. Vous auriez tort de revenir sur le passé pour critiquer ce qui aurait dû être ou ce que vous n’auriez pas dû faire. A la tempête pourra succéder le calme si vous faites preuve de bon sens et si vous mettez en veilleuse votre esprit de contradiction.

Nombre chance

387

Clin d’oeil

Efforcez-vous de ne pas dévier du programme que vous vous êtes tracé.

SCORPON

Amour

Le bonheur brillera dans votre Ciel conjugal avec une intensité toute particulière. Pour ceux d’entre vous dont le ménage bat de l’aile depuis longtemps, le moment sera crucial. Sous l’influence stimulante d’Uranus, vous déciderez en effet de vous séparer définitivement, mais cela devrait s’effectuer sans drame. Célibataire, Mars en aspect harmonique décuplera votre capacité de séduction et votre désir de conquête. De plus, le Soleil vous incitera à rechercher l’âme soeur. Tout concourra à vous aider à stabiliser votre vie amoureuse.

Argent

Jupiter et Pluton, les deux astres qui favorisent la richesse, devraient vous valoir un bon équilibre budgétaire. Seul problème : Neptune en aspect dysharmonique. Vous devrez donc vous montrer plus vigilant et vous méfier surtout des envies de dépenses ruineuses qui risquent de vous passer par la tête !

Santé

Vous serez en pleine forme. Dans le travail, vous vous montrerez efficace, compétent, et vous obtiendrez de bons résultats. Vous vous organiserez bien pour consacrer beaucoup de temps à votre vie familiale.

Travail

Pluton vous incitera plus à vous affirmer qu’à vous laisser faire. Après une période de passivité, votre ambition se réveillera et, si vous estimez que vos compétences ont été sous-évaluées, vous allez le faire savoir haut et fort à votre hiérarchie. Tâchez tout de même d’y mettre les formes, vous aurez tout à y gagner !

Citation

Mauvaise serrure attire le crocheteur (proverbe indien).

Famille/foyer

Votre vie familiale pourra se dérouler comme un rêve si vous remplissez une condition essentielle : respecter la liberté de vos proches comme vous voulez qu’ils respectent la vôtre. Si vous vous mettez à vous conduire en tyran domestique, attention aux réactions négatives de ceux-là mêmes que vous aimez le plus au monde.

Vie sociale

Plus que jamais, vous susciterez des réactions passionnelles dans votre entourage. On vous adorera, ou on vous détestera franchement. Vous qui aimez les ambiances électriques, vous vous régalerez !

Nombre chance

529

Clin d’oeil

N’hésitez pas à briser la routine, les vieux clichés, et à innover dans tous les domaines.

SAGITTAIRE

Amour

Votre vie conjugale n’aura rien à envier aux montagnes russes ! Il faudra avoir le coeur bien accroché, ou alors se résigner à la médiocrité. Vos rapports de couple, pourtant, ne seront pas remis en cause le moindre du monde. Célibataire, vous ne serez pas en mal de séduire et d’être séduit en retour ; mais si « love story » il y a, elle risque de manquer de consistance. Cela peut avoir son charme, à condition de ne rien en attendre de trop concret.

Argent

Profitez de cet aspect de Neptune pour trouver le moyen d’améliorer votre situation matérielle. Mais n’allez pas pécher par excès de confiance, ou vous commettrez des imprudences.

Santé

Sous l’influence très tonique de Mars, vous aurez de l’énergie à revendre. Mais méfiez-vous de vos tendances à vouloir toujours aller au bout de vos forces et de vos possibilités. Sachez vous ménager et vous arrêter avant de vous sentir épuisé. « Prenez un peu de repos, afin de finir plus vite » (George Herbert).

Travail

Au travail, vous devrez vous efforcer de trouver le bon dosage entre une confiance excessive et une méfiance extrême, susceptible de freiner vos élans. Soyez particulièrement vigilant et ne faites rien qui puisse compromettre la sécurité de votre emploi. Même si vos conditions de travail ne vous satisfont pas entièrement, gardez-vous de lâcher la proie pour l’ombre.

Citation

La femme parle à un homme, en regarde un autre, et pense à un troisième (Bhârtrhari).

Famille/foyer

Sur le plan familial, vous serez comblé : les êtres qui vous aiment vous manifesteront leur attachement inconditionnel et vous soutiendront dans tous vos combats. Préservez ce climat d’harmonie et de complicité.

Vie sociale

La planète Uranus vous conseillera de vous adonner à de nouveaux loisirs, qui seront vécus avec beaucoup de passion, d’enthousiasme et avec un état d’esprit très jeune. La chance vous accompagnera dans la pratique de tous ces loisirs.

Nombre chance

408

Clin d’oeil

Prenez note des idées qui pourraient vous traverser l’esprit : elles sont intéressantes et pourront vous servir.

CAPRICORNE

Amour

Vos amours conjugales se porteront le mieux du monde. Vous vous présenterez à votre partenaire en éternel fiancé, cassant les habitudes et la routine, et multipliant les attentions. Ce sera si vous aviez bien compris qu’ « en amour, il n’y a pas de plus affreux désastre que la mort de l’imagination » (George Meredith). Bravo ! Célibataire, vous connaissez un natif de la Vierge depuis quelque temps, vous remuerez ciel et terre pour l’épouser dans les plus brefs délais. De toute façon, cette journée vous promet bien des joies.

Argent

Saturne vous aidera à démarrer une affaire sous de meilleurs auspices. Les jeux de hasard pourraient vous rapporter une somme rondelette qui vous donnera les moyens de vous consacrer à un passe-temps dont vous rêvez depuis longtemps. Consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Vous ne manquerez ni de vitalité ni de joie de vivre. Sachez cependant que Pluton est susceptible cette fois de vous causer des problèmes de digestion ou de fatiguer votre foie. Si vous avez commis des excès de table, vous devriez peut-être songer à observer un régime alimentaire plus léger et à adopter un rythme de sommeil plus régulier.

Travail

Les planètes vous gâteront aujourd’hui dans le domaine du travail. Vous devriez en effet bénéficier de circonstances favorables, vous garantissant une bonne autonomie et un meilleur emploi de vos dons personnels.

Citation

Rira bien qui rira le dernier (Florian).

Famille/foyer

Vie de famille satisfaisante. Les planètes influençant actuellement les zones de votre thème liées à la famille sont en effet bénéfiques dans l’ensemble, ce qui signifie que vos relations avec vos proches seront très chaleureuses.

Vie sociale

Vous ressentirez le besoin de mettre de l’ordre dans vos relations amicales et sociales. Vous ferez table rase de tout ce qui ne repose pas sur du solide. Les fausses amitiés et les attirances illusoires n’y résisteront pas.

Nombre chance

884

Clin d’oeil

Évitez de vous mêler des affaires des autres. « Ne vous brûlez pas les doigts à moucher la chandelle d’autrui » (proverbe italien).

VERSEAU

Amour

Si vous vivez en couple, vos efforts pour établir une bonne complicité avec votre conjoint ou partenaire seront couronnées de succès, grâce au soutien musclé de Jupiter. Célibataire, votre charme sera opérant, et vous n’aurez pas beaucoup de difficultés pour construire de nouvelles relations amoureuses. Sachez toutefois contrôler vos élans parfois trop passionnés, qui risqueraient de vous faire commettre de regrettables erreurs de jugement.

Argent

Ce sera le moment d’instaurer un programme strict d’économies et de gérer votre budget avec rigueur. Sans quoi, vous vous laisserez aller à de folles dépenses, et vous vous retrouverez bientôt dans une impasse.

Santé

La vitalité sera bonne et les facultés de récupération excellentes. Vous n’aurez donc pas de sujet d’inquiétude au sujet de votre santé à présent. Continuez à vivre sainement. Si vous allez au soleil, protégez soigneusement votre peau, qui accuse à l’heure actuelle une trop grande tendance à la dessiccation, surtout si vous avez déjà passé le cap de la quarantaine.

Travail

Dans le travail, remplissez vos obligations de bon coeur, et tâchez de rester en bons termes avec vos collègues, même si leur humeur vous paraît difficile. Comme tout le monde sera un peu agité par ce climat astral tendu, votre gentillesse vous permettra de conserver un climat harmonieux autour de vous et sera votre meilleur atout dans vos relations tant humaines que professionnelles.

Citation

La nécessité ne connaît pas de loi (saint Augustin).

Famille/foyer

Vos parents et vos enfants seront tous en une forme superbe, et vous vous sentirez en harmonie avec eux. En revanche, cet aspect de Neptune pourra valoir à quelques-uns d’entre vous des difficultés inattendues avec leurs frères ou soeurs.

Vie sociale

Les voyages bénéficieront de bons influx ; ils s’avéreront profitables. Vous aurez des idées brillantes et parfaitement exploitables ; profitez-en au plus vite.

Nombre chance

808

Clin d’oeil

Résistez à la tentation de croiser le fer avec tout le monde.

POISSONS

Amour

Après un temps un peu difficile, retour au calme. Vous serez plus détendu, plus positif et, forcément, vos relations avec votre conjoint ou partenaire s’en ressentiront favorablement. D’accord, l’autre n’est pas parfait ; mais comme vous ne l’êtes pas non plus, en cas de désaccord, privilégiez l’humour et la tolérance : ça marchera pas mal comme ça ! Célibataire, les influx de Mercure seront favorables aux orateurs. Si vous voulez séduire la personne de vos intentions, faites-lui de beaux discours ; elle succombera sans façon !

Argent

Ce sera enfin l’embellie financière, et une embellie durable ! Tous ceux d’entre vous qui avaient commencé dernièrement à rééquilibrer leur budget vont maintenant pouvoir améliorer nettement leur sort. Ceux qui ont des dettes vont pouvoir les rembourser, se remettre à niveau et, qui sait, commencer à faire des économies. Cela vous sera d’autant plus facile que vous ne serez pas d’humeur dépensière.

Santé

Aucun risque de manquer d’énergie vitale, mais votre tendance à vivre sur les nerfs pourra provoquer des signes d’essoufflement. Pour retrouver votre vigueur, optez pour une alimentation équilibrée, accordez-vous de longues nuits de sommeil, et relaxez-vous régulièrement, si possible en plein air.

Travail

La planète Saturne en cet aspect distillera le sens de la stratégie en invitant à mieux cerner les objectifs à atteindre, à définir ce qui est réalisable et ce qui est utopique, à calculer judicieusement les risques, et enfin à prévoir des solutions de rechange ou de repli. Elle incitera aussi à se préoccuper de l’avenir de manière méthodique, en faisant des efforts de recherche et de préparation nécessaires.

Citation

Dans la foule, l’homme est comme un gain de sable soulevé par le vent (proverbe chinois).

Famille/foyer

Votre maison fait grise mine ? Pourquoi ne pas la repeindre ou même la rénover entièrement ? Un coup de neuf serait bienvenu, non seulement au profit de votre moral mais encore de celui de l’entente familiale, car tout le monde chez vous mettra sa main à la pâte et se sentira complice.

Vie sociale

Si vous voulez éviter d’inextricables problèmes aujourd’hui, ne vous mêlez pas de la vie d’une personne plus jeune que vous et qui n’a pas fini de rencontrer des difficultés sentimentales.

Nombre chance

386

Clin d’oeil

Ne soyez pas irritable, que ce soit avec ou sans raison.

