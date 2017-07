Elections indirectes : 698 élus (au lieu de 700) aux Assemblées municipales 2017 en Haïti, selon les résultats définitifs du Cep

P-au-P, 20 juil. 2017 [AlterPresse] — 698 élus aux Assemblées municipales 2017 en Haïti, contrairement aux chiffres préliminaires annonçant 700 élus : tels sont les résultats définitifs des élections indirectes, publiés par le Conseil électoral provisoire (Cep).

Les élections indirectes, pour la formation des Assemblées municipales, se sont déroulées, du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2017, dans les 140 communes, rappelle le Cep, dans un communiqué de presse, en date du mercredi 19 juillet 2017, transmis à l’agence en ligne AlterPresse.

Ces résultats sont disponibles à la Direction des opérations électorales, aux Bureaux électoraux départementaux (Bed), aux Bureaux électoraux communaux (Bec) et également sur le site du Cep, sa page officielle Facebook et son compte twitter.

Ces scrutins indirects devaient aboutir à l’élection de 708 membres des Assemblées municipales.

Des actes de vandalisme ainsi que l’absence de candidatures, enregistrés lors des élections locales du dimanche 29 janvier 2017, dans certaines sections communales, constitueraient la raison, pour laquelle le Cep n’a pas atteint l’objectif de 708 membres.

Dans la 8e section communale Beauséjour (Léogâne, Ouest) et dans la 21e section communale Berly (Carrefour, périphérie sud), les élections indirectes n’ont pas eu lieu à cause des troubles enregistrés le 29 janvier 2017, selon les précisions du communiqué du Cep.

Elles n’ont pas été organisées, non plus, dans la 9e section communale et dans la 11e section communale Frangipane, Fonds des Blancs (Aquin, Sud), où il n’y avait eu aucune candidature, .à la 7e section de la Grande Rivière (Jacmel, Sud-Est), la 6e section de Jamais Vu (Côtes-de-Fer, Sud-Est), la 5e section du Bas de Grandou (Bainet, Sud-Est), la 4e section du Haut Grandou et à la 1ere section brésilienne (Bainet, Sud-Est).

Du mardi 1er au samedi 5 août 2017, sont prévues les élections indirectes pour les conseils départementaux.

Ce processus électoral a pu être conduit…………………………………….…lire la suite sur alterpresse.org