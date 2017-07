Éphéméride du jour ….., 20 juillet 1891 // Naissance de Philomé Obin, Artiste haïtien peintre de renommée internationale, un des maîtres de la peinture naïve

20 juillet 1891 Naissance de Philomé Obin, Artiste haïtien peintre de renommée internationale, un des maitres de la peinture naïve

Philomé Obin a été un peintre à plein temps depuis la première exposition de son œuvre par le Centre d’Art en 1945. Ses tableaux d’une précision géométrique et en même temps poétique sont aussi appréciés en Europe qu’en Amérique du Nord. Son atelier au Cap-Haïtien était le lieu de rencontre d’une école de peintres dont faisaient partie non seulement les nombreux membres de sa famille mais encore une douzaine d’autres artistes locaux dont les styles ont été inspirés par le maître.

Avec Castera Bazile, Préfète Duffaut, Toussaint Auguste, Rigaud Benoit et Wilson Bigaud, il fait partie du groupe de peintres qui décorent en 1950 la cathédrale Sainte-Trinité de l’Église épiscopale à Port-au-Prince, détruite par le séisme de janvier 2010. Philomé Obin avait peint une Crucifixion (dans l’abside) et la Dernière Cène (dans le transept nord).

Les œuvres de Philomé Obin ont été exposées dans plusieurs musées à travers le monde, tels que :

The Brooklyn Museum, Brooklyn, New York

The Milwaukee Art Institute, Milwaukee, Wisconsin

The New Orleans Museum of Art, New Orleans, Louisiana

Museum Oswald d’Art, Amsterdam, Holland

Duke University, Durham, North Carolina

Museum of Art of La Jolla, La Jolla, California

Hayward Gallery, London, England

Society for the Arts, Palm Beach, Florida

Pan American Union

Musée d’art National, Port-au-Prince, Haïti

The Lockwood Mathers Mansion Museum, Norwalk, Connecticut

Ses tableaux font partie des collections permanentes des musées suivants

The Milwaukee Art Museum

Waterloo Museum

Figge Art Museum

Ce jour était officiellement dénommé jour du bouillon-blanc dans le calendrier républicain français.

Le Bouillon Blanc est une plante dont les fleurs jaunes sont utilisées en médecine comme pectorales et les feuilles comme émollientes

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale de la Colombie, en souvenir de l’indépendance de la Colombie, le 20 juillet 1810

Argentine, Brésil et Uruguay : jour des amis, inspiré par l’arrivée de l’Homme sur la Lune.

Écosse : début de la « foire de Glasgow ».

Honduras : fête de l’indien Lempira, premier héros national.

UN FAIT A RETENIR

20 Juillet 1697 Signature du Traité de Ryswick

Le Traité de Ryswick, signé en à Rijswijk, ville hollandaise des faubourgs de La Haye, mirent fin à la Guerre de la ligue d’Augsbourg entre Louis XIV et la Grande Alliance.

Le traité de Ryswick reconnaît à la France ses conquêtes de la Baie d’Hudson au Canada. La France récupère Terre-Neuve et ne garde qu’une partie de l’Acadie. De plus, Le traité de Ryswick partage l’île d’Haïti entre la France et l’Espagne.

La Pensée du Jour

«Un but n’est pas toujours ce qu’on doit atteindre, ce n’est souvent qu’un objectif qui motive nos actes.»

Bruce Lee

PRENOM DU JOUR

Sainte-Marina mais aussi Marine, Marguerite, Rita, Thérèse, Rose, Elie, Elia, Eliane, Eliott…

Selon la légende, une des voix de Jeanne d’Arc. Les Marina sont simples et pleines de vitalité. Leur couleur : le bleu. Leurs chiffres : le 2 et le 7.

Aujourd’hui

Jeudi 20 Juillet 2017 Dernier Quartier

Dimanche 23 Juillet 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Cancer, comprise entre le 21 juin et le 22 juillet

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Renette Désir «Yon jou »

Pour découvrir la musique de Renette Désir «yon jou»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=HwY7G65Jfv0

Samedi soir rendez-vous avec Steevy Mahy, BIC, Tamara Suffren et Renette Désir pour clôturer la deuxième édition du Festival Féministe Negès Mawon qui fait déjà couler beaucoup d’encre à Port-au-Prince.

LIT FEMINIS: ERITAJ AK IDANTITE. C’est autour de ce thème que se déroule ce festival jusqu’au 22 juillet. Avec une programmation riche et intéressante pour satisfaire un beau monde. Des conférences, des ateliers, des projections, des spectacles, des causeries, des lectures… Une liste d’activités avec la participation de plusieurs figures emblématiques féminines.

La musique, le théâtre, la littérature seront utilisés pour véhiculer le plus possible les messages que Negès Mawon veut faire passer à travers ce festival. Pas seulement un message pour les femmes mais pour la société entière.

La FOKAL, l’Institut Français d’Haïti, le bureau national d’Ethnologie, le centre d’art sont les principaux sites du Festival.

Pour un dernier regard dans ce festival rendez-vous au Yanvalou samedi 22 juillet pour un spectacle : Etincelles avec Tamara Suffren, Netty, Stevvey Mahy et BIC

Port-Margot –Aujourd’hui et demain

Édition spéciale de Livres en liberté sur la place publique de Port-Margot à l’initiative de la Bibliothèque Lisette Desrosiers Lafontant (BLDLPM).

Au programme : Conférences, lectures, spectacle, vente-signature. Invité d’honneur, Christophe Philippe Charles.

Institut français en Haïti- 20/21 juillet 2017

Atelier d’écriture avec la romancière Kettly Mars

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival féministe Nègèsmawon, un atelier d’écriture titré » Écrire son corps, écrire sa féminité ». Inscriptions : envoyez un récit ou un poème de 250 mots à festivalfeministe@gmail.com

Port-au-Prince, Jacmel, Gonaïves – Jusqu’au 23 juillet 2017

Troisième édition de la Quinzaine du livre

Invité d’honneur : Arnaud Delcorte.

LEL | Appel à contributions L’Association Legs et Littérature (Alel) lance un appel à contributions pour le dixième numéro de la revue Legs et Littérature consacré à la thématique «La critique littéraire» à paraître en octobre 2017. Les intéressés peuvent envoyer leur proposition de contribution avant le 31 août à legsetlitterature@venez.fr Plus d’infos : www.legsedition.net

L’actualité du monde, dans le passé

20 Juillet 1304 Naissance de Francesco Petrarca dit Pétrarque, poète italien

Pétrarque était un érudit, poète et humaniste italien.

Avec Dante, ils sont considérés comme les pères de la Renaissance.

20 Juillet 1871 La Colombie-Britannique se joint à la Confédération

La Colombie-Britannique est la sixième à adhérer au Dominion du Canada, qui promet une liaison ferroviaire dans les dix ans. Tandis que le Canada et les provinces maritimes négocient la Confédération au milieu des années 1860, la Colombie-Britannique et l’île de Vancouver s’unissent. Dans la récession qui suit la ruée vers l’or, des administrations coloniales séparées représentent un fardeau financier injustifiable. En juillet 1868, le gouvernement canadien achète la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest à la CBH. Avec cet achat, le Canada contrôle un territoire s’étendant jusqu’à l’océan Pacifique. Le Gouvernement canadien invite la Colombie-Britannique à se joindre à la Confédération.

20 Juillet 1873 Naissance d’Alberto Santos-Dumont, pionnier brésilien de l’aviation

Il construisit de nombreux ballons à bord desquels il vola et conçut le premier dirigeable pratique.

La démonstration de son puissant aéronef plus lourd que l’air le 14 Bis eut lieu dans le parc de Bagatelle près de Paris, avec un vol public, homologuant par la même occasion le premier record du monde d’aviation, le 23 octobre 1906. Il est mort le 23 juillet 1932.

20 Juillet 1903 Décès de Léon XIII

Léon XIII, né le 2 mars 1810, a succédé au pape Pie IX le 20 février 1878 et il régna jusqu’à sa mort.

On lui doit une série d’encycliques sur la société moderne, notamment « Rerum Novarum », parue en 1891.

Son nom de naissance était Vincenzo Gioacchino Pecci.

Léon XIII fut le premier pape à être filmé, à sa demande.

Il était un humaniste raffiné, et ses poèmes latins sont très remarquables.

Quatrième plus long pontificat de l’histoire, après saint Pierre, le bienheureux Pie IX et Jean-Paul II.

Il est le pape qui est mort le plus vieux.

20 Juillet 1947 Naissance de Carlos Santana

Santana (surnommé Devadip), né au Mexique, est un guitariste virtuose mexicano-américain, pivot des groupes Santana Blues Band, Santana Musicians et Santana Brothers. C’est un des guitaristes contemporains les plus connus au monde.

En 1966, le Santana Blues Band fait exploser les rues de San Francisco.

Remarqué peu avant le festival de Woodstock, le groupe y fut invité par les organisateurs. Sa prestation assura un grand succès à son premier album, mêlant salsa et rock.

Les 30 années qui suivent ne sont que reconnaissance et succès pour cet artiste international.

20 juillet 1953 Décès de Léon Dumarsais Estimé, Président du 16 août 1946 au 10 mai 1950

EDUCATION

Ses parents moururent alors qu’il était encore un jeune adolescent. Le frère de son père, Estilus Estimé, ancien magistrat communale de sa ville natale et Sénateur de la République, se chargea de son éducation.

Humanités au Lycée Alexandre Pétion.

Cours de droit à l’École de droit de Port-au-Prince.

CARRIÈRE

Professeur de Mathématiques au Lycée Alexandre Pétion de Port-au-Prince. Renvoyé par le gouvernement de Louis Borno pour avoir pris des positions contre l’occupation américaine.

Député représentant la circonscription des Verrettes de 1930 jusqu’à son élection à la présidence.

Président de la Chambre des Députés en 1934.

Secrétaire d’État de l’Instruction Publique et de l’Agriculture sous le gouvernement du président Sténio Vincent.

GRANDES RÉALISATIONS

Expositions universelle de 1949-1950

La ville de Belladère

20 Juillet 1973 Décès de Bruce Lee, acteur américain

Bruce Lee (né le 27 novembre 1940) est un réalisateur, acteur, producteur, scénariste étatsunien.

Il est considéré comme le plus grand acteur d’arts martiaux du XXe siècle.

Bruce Lee mourut le 20 juillet 1973 à Hong Kong et fut enterré au cimetière de Lake View à Seattle. Bien que des rumeurs circulent sur les raisons de son décès, la cause officielle est une réaction allergique à un analgésique.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

