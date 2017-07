Astrologie du jour

BELIER

Amour

Ce jour, les influx planétaires mettront l’accent sur la continuité dans le domaine conjugal. La vie de couple, donc, ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Célibataire, avec un Ciel à si forte coloration vénusienne, à vous cette fois-ci les exploits amoureux sans précédent, les découvertes sensuelles et les performances inédites ! Vous vous régalerez plus que jamais, et l’amour n’aura pas fini d’exciter votre curiosité. Les plus aventureux d’entre vous étendront leurs conquêtes sur des terres jamais explorées.

Argent

Côté dépenses, vous serez champion ! Vous envisagerez des transformations radicales dans la maison, mais votre conjoint ne sera pas du tout d’accord. Et des heurts sérieux risquent de se produire !

Santé

Mercure en superbe aspect vous conseillera de prendre toutes les précautions possibles pour prévenir la fatigue. De toute évidence, les conditions de vie de l’homme « moderne » portent en elles tous les germes de la fatigue. Couché trop tard, travaillant de façon excessive ou monotone, subissant des agressions multiples – bruit, pollution -, il se dépense nerveusement plus que de raison en multipliant les activités pendant ses loisirs et ses vacances. Habitué à un rythme de vie trépidant où il ne se réserve pas de répit pour souffler, il s’habitue à demander toujours plus à un organisme maltraité qui ne peut plus se reposer !

Famille/foyer

Aucune visite planétaire n’affectera le secteur famille, qui devrait donc bénéficier d’une bonne ambiance générale. L’heure sera à la détente. Des discussions animées, ayant pour thème la réunion familiale que vous comptez organiser bientôt, auront lieu.

Nombre chance

813

Clin d’oeil

Dame Chance ne vous secondera que si vos projets sont bien préparés.

TAUREAU

Amour

Votre vie de couple ne s’annonce pas de tout repos. Vous serez exigeant avec votre conjoint ou partenaire. Et comme il n’appréciera guère d’être mis en cause, les occasions de vous accrocher risquent d’être nombreuses ! Célibataire, débarrassez-vous énergiquement des illusions et des rêves naïfs, qui ne peuvent que compliquer votre vie amoureuse. Méfiez-vous surtout de la funeste tendance à prêter aux autres vos propres sentiments ou vos propres fantasmes.

Argent

La chance va vous sourire. Vous pouvez espérer réaliser des opérations financières juteuses ou gagner à un jeu de hasard. Saturne en cet aspect vous donnera un sens de l’opportunité quasiment infaillible. Vous saurez donc saisir certaines affaires alléchantes et tirer la couverture à vous sans problème.

Santé

Vous aimeriez avoir une belle peau, n’est-ce pas ? Eh bien, les astres en favoriseront les soins à partir d’aujourd’hui. Vous n’aurez pas besoin de crèmes ou de lotions coûteuses, qui d’ailleurs ne donnent que des résultats très discutables. Tout simplement, évitez de trop fumer ou de boire de l’alcool avec excès, et buvez beaucoup d’eau minérale et des tisanes.

Famille/foyer

La vie familiale aura la bénédiction des astres. Elle sera heureuse et calme. L’accord avec votre conjoint sera excellent, et tout ira pour le mieux, surtout si vous savez bien séparer votre vie professionnelle et votre vie au foyer.

Nombre chance

154

Clin d’oeil

Ne dispersez pas vos efforts sur trop d’affaires à la fois.

GEMEAUX

Amour

Cette fois, vous serez sans doute un peu moins rêveur et romantique que d’habitude. Mais, grâce à Jupiter, vos relations avec votre partenaire seront tout aussi chaleureuses et sensuelles que d’habitude. Attention, cependant, à ce que cette belle entente ne soit pas gâchée par des problèmes familiaux ou autres. Célibataire, grâce à la planète Vénus en aspect favorable, votre petit coeur fera des bonds délicieux, et votre solitude, même dorée, touchera à sa fin. Désormais, vous serez heureux avec vos chaînes !

Argent

Secondé par les excellents influx de la planète Mercure, vous ferez preuve d’une remarquable efficacité dans la gestion de vos finances. Vous pourrez mener à bien une opération qui comportait de gros risques au départ.

Santé

Un excellent moral et une énergie à toute épreuve, voilà ce qui vous attend, vu cet environnement astral. De plus, si vous avez quelques petits soucis de santé, vous les aborderez de façon très positive, et aurez la chance de trouver le bon médecin et le bon traitement.

Famille/foyer

Vous devriez vous occuper un peu plus de votre intérieur. Quelques travaux d’embellissement ne seront pas superflus et, comme vous avez en général bon goût, vous prendrez un réel plaisir à vous occuper de la décoration.

Nombre chance

417

Clin d’oeil

Soyez assez maître de vous pour vous retenir d’aller trop loin.

CANCER

Amour

Avec cet environnement planétaire, vous ferez tout pour vivre heureux en couple. Souriant, gentil, toujours prêt à faire plaisir à l’autre, voire à devancer ses désirs… Si ce n’est déjà fait, votre conjoint n’a plus qu’à vous redemander en mariage ! Célibataire, les étreintes passionnées, les promenades romantiques main dans la main, vous en rêvez, n’est-ce pas ? Tout cela est parfaitement possible, vu cette ambiance astrale !

Argent

Avancez à pas comptés : voilà qui vous évitera de compromettre l’équilibre de votre situation matérielle. Si vous vous lancez dans des transactions trop audacieuses ou mal préparées, gare au désastre !

Santé

Avec cette ambiance planétaire, la journée sera très bonne pour les sports et pour les activités en extérieur. Si l’on dispute un match ou s’il y a des épreuves sportives quelconques près de chez vous, allez-y, de préférence en compagnie de quelques amis. Cela vous fera beaucoup de bien.

Famille/foyer

Tout devrait bien se passer en famille. Vos rapports avec vos parents seront faciles et sans histoire. Pour ce qui est de vos enfants, il faudra tenir compte de la présence d’Uranus : vos petits chéris auront besoin de davantage d’indépendance.

Nombre chance

657

Clin d’oeil

Soyez sélectif dans le choix de vos amitiés.

LION

Amour

Pour les célibataires, aujourd’hui, les sentiments ne seront pas négligés. Mais vous serez davantage enclin à une entente spirituelle que physique. Il n’y aura aucun mal à cela tant que vous saurez préserver un judicieux équilibre dans vos relations amoureuses. Vos relations avec votre conjoint ou partenaire perdront un peu de leur intensité habituelle. Cependant, vous parviendrez tout de même à alimenter le feu de la passion dans le coeur de l’autre. Bref, le plaisir sera au rendez-vous.

Argent

Vous devriez voir votre situation financière s’améliorer. Vous y verrez beaucoup plus clair et pourrez choisir les bons placements ou les bons achats. N’hésitez pas à demander aide et conseil à vos amis de toujours : ils vous souffleront de bonnes idées.

Santé

Il serait temps que vous pensiez à acquérir de solides notions médicales, à vous informer sur les maladies, leurs symptômes, leurs traitements et leur prévention. Car « un homme averti en vaut deux » (proverbe français). Grâce à tous les renseignements que vous pourrez glaner çà et là, vous apprendrez, par exemple, comment combattre l’hypertension, garder une bonne vue après 50 ans, traiter l’arthrose, vous débarrasser du mauvais cholestérol, etc.

Famille/foyer

Après quelques mises au point, vous saurez faire naître entre les membres de votre famille une meilleure entente. Votre vie familiale connaîtra, en fait, une ambiance bien agréable.

Nombre chance

150

Clin d’oeil

Rompre avec des habitudes et vous adapter à l’imprévu : voilà ce qui vous permettra d’évoluer et d’avancer.

VIERGE

Amour

Le Soleil en cet aspect va, chez les natifs vivant en couple, décupler leur magnétisme et leur envie d’être admirés en amour. Il n’est pas impossible que vous croisiez ce jour quelqu’un qui vous fera battre le coeur très vite. Vous serez de plus sensible à l’appel de l’aventure. Attention, ne flirtez pas sous le nez de votre conjoint ou partenaire ! Célibataire, la planète Vénus vous inclinera à la folie amoureuse. Méfiez-vous de vos emballements, qui pourraient se transformer en passions dévastatrices. Faites intervenir votre bon sens.

Argent

Grâce à Saturne en aspect favorable, votre équilibre financier sera désormais plus stable, que vous fassiez partie des natifs qui ont augmenté leurs revenus depuis quelque temps, ou au contraire de ceux qui ont connu des difficultés financières dernièrement. Dans les deux cas, en effet, vous aborderez une période plus neutre. Attention simplement à Uranus, qui pourra provoquer des retards.

Santé

Jupiter vous promet dans l’ensemble une bonne résistance physique. Attention simplement aux excès de table et d’alcool. Cette planète a en effet habituellement pour conséquence de décupler l’appétit et la gourmandise, mais elle ne met pas pour autant à l’abri de troubles digestifs ni de prise de poids !

Famille/foyer

Excellente complicité avec votre conjoint. Vous discuterez ensemble de toutes les questions concernant votre vie familiale, des plus insignifiantes aux plus fondamentales. De ce dialogue jaillira la lumière !

Nombre chance

400

Clin d’oeil

Vous avez un aveu difficile à faire ? Attendez le moment propice et optez pour la simplicité : c’est souvent ce qui se passe le mieux.

BALANCE

Amour

Si vous vivez en couple, essayez de partager avec votre conjoint ou partenaire votre enthousiasme insufflé par Mercure. L’autre sera prêt à vous écouter et à vous accompagner sur les chemins de la tendresse et du désir. Célibataire, la planète Uranus en cet aspect augmentera votre appétit de jouissance. Vous ferez honneur à toutes les nourritures terrestres, notamment les nourritures charnelles. D’heureuses rencontres sont probables aujourd’hui.

Argent

Ce sera pour vous une journée de chance exceptionnelle, dont il conviendra de tirer tout le parti possible. Les astres vous assureront financièrement de leur total appui. Vous pourrez parfaitement compter sur une heureuse évolution de vos affaires. Mais il vous faudra faire preuve de beaucoup de souplesse et de diplomatie pour contourner les obstacles que les envieux ne manqueront pas de dresser sur votre route. Faites preuve aussi de discrétion et de modestie.

Santé

Avec Jupiter régissant votre secteur santé, vous bénéficierez d’une certitude tranquille d’être protégé contre toute atteinte. Cette certitude jouera sans doute un rôle important dans des conditions physiques assez exceptionnelles. Les sportifs amélioreront leurs records et performances. Les autres maintiendront leur tonus par la pratique de leur sport favori. Une excellente journée, également, si l’on souhaite effectuer une opération esthétique.

Famille/foyer

Vous allez enfin pouvoir effectuer quelques travaux d’embellissement dans votre maison : mieux vaut tard que jamais ! Essayez de faire le maximum par vous-même : vous en tirerez de grandes satisfactions, et vos finances ne s’en porteront que mieux.

Nombre chance

209

Clin d’oeil

Prenez le temps de vous évader du train-train quotidien : vous avez besoin de prendre de l’air de temps à autre.

SCORPION

Amour

Vos amours seront-elles aussi flamboyantes que dernièrement ? Pour tous ceux qui ont trouvé l’âme soeur, l’heure sera à la construction d’un bonheur calme et équilibré, avec, si vous êtes un jeune natif du signe, de bonnes perspectives de fonder une famille. Pour les natifs solitaires, en revanche, inutile d’espérer séduire tous azimuts. Mettez-vous dans la tête qu’un comportement trop léger se retournerait contre vous. L’amour n’est pas un jeu, l’amour n’est pas à prendre à la légère !

Argent

Méfiez-vous des conseils donnés par vos proches en matière pécuniaire. Aussi, évitez de prêter de l’argent à des amis : ce serait une source de disputes, voire de rupture ; sachez leur dire non.

Santé

Cette fois, pour bien vous porter et combattre l’influence négative de Pluton mal aspecté, privilégiez les aliments à haute teneur protéique, tout en réduisant les graisses et l’alcool. A vous les poissons et les viandes bien maigres. Vous pourrez faire des brochettes de boeuf, d’agneau, de poisson, de gambas grillées ; cuisinez le poisson en papillote ou au gril sur un lit d’herbes aromatiques.

Famille/foyer

Occupez-vous davantage de votre famille malgré vos innombrables occupations ailleurs. Car c’est dans votre foyer que vous trouverez le repos et la paix auxquels vous aspirez, et aussi le courage dont vous avez besoin.

Nombre chance

961

Clin d’oeil

Ne vous encombrez pas l’esprit avec des broutilles.

SAGITTAIRE

Amour

Votre vie sentimentale subira le contrecoup des perturbations planétaires. L’absence de la personne aimée, une querelle, ou la solitude, se fera ressentir de façon très aiguë et vous l’assumerez très mal. Il faudrait faire un effort pour contacter des amis, sortir un peu et être en bonne compagnie. Si vous restez seul dans votre coin, vous risquez d’être envahi par des pensées sinistres.

Argent

Avec cet aspect de Saturne, vous aurez du mal à équilibrer votre budget. Soit vos revenus vont légèrement diminuer, soit vos dépenses vont augmenter. Dans les deux cas, vous serez obligé de faire des économies. Serrez-vous sérieusement la ceinture, et vous vous en sortirez.

Santé

Uranus en cet aspect sera tout bénéfice aux natifs du signe sur le plan de la santé, en agissant comme facteur de discipline et de régularité, au moment même où l’ambiance astrale générale accroîtra la vitalité des natifs concernés. Sur le plan intellectuel, il vous rendra plus logique en vous aidant à avoir une vision plus réaliste et plus synthétique des choses.

Famille/foyer

Vous apprécierez la gentillesse de certains de vos voisins. Jupiter vous incitera à maintenir de bons rapports de voisinage. Si vous voulez que vos voisins respectent votre tranquillité, respectez la leur.

Nombre chance

115

Clin d’oeil

Ne donnez aucune prise aux critiques de vos collègues jaloux.

CAPRICORNE

Amour

Des tensions négligeables sont à prévoir dans les couples dont l’un des partenaires est de ce signe. Quant aux célibataires, ils seront enclins à décider des projets d’union de manière irresponsable, simplement sur un coup de tête ou un coup de coeur. Ceux-ci devront prendre un peu de recul et réfléchir davantage afin d’éviter de se retrouver dans une situation inextricable.

Argent

Les astres vous seront peu favorables sur le plan financier. Si vous avez des actions en Bourse, notamment, une mauvaise surprise est possible. Vous aurez donc intérêt à vous montrer très vigilant.

Santé

Certes, Mars favorisera la résistance physique et morale ; mais la Lune en aspect dysharmonique aura en même temps tendance à vous fatiguer et à assombrir vos humeurs. Il faudra donc rester prudent et opter pour une alimentation équilibrée, des vitamines et de bonnes nuits de repos.

Famille/foyer

De nombreux désaccords surviendront entre vous et votre conjoint au sujet des enfants. Vous essaierez de les résoudre par le dialogue. Chacun de vous devra faire un gros effort pour comprendre les points de vue de l’autre.

Nombre chance

977

Clin d’oeil

Sachez faire face sereinement aux petits imprévus de la vie quotidienne.

VERSEAU

Amour

La planète Mercure sera tout sourire aujourd’hui. Elle donnera aux natifs vivant en couple le goût d’amours paisibles, sécurisantes et très sensuelles. Vous apprécierez de surcroît la vie en famille, la quiétude de votre home qu’il vous plaira de décorer, de rénover. Si vous êtes célibataire, attention ! Bien souvent, la passion et le désir obscurciront votre jugement. Résultat : vos amours risquent de vous procurer quelques complications ! Soyez particulièrement vigilant.

Argent

Splendides perspectives sur le plan matériel. Si vous devez effectuer une transaction délicate, Uranus vous indiquera les démarches à faire, les pièges à éviter ainsi que le comportement à adopter.

Santé

Vénus vous conseillera de chercher à prévenir la fatigue nerveuse. Essayez de doser vos efforts et d’éviter, autant que possible, toutes les formes de stress. Ne vivez pas survolté comme vous avez tendance à le faire. Recherchez la décontraction, voire une certain forme de nonchalance, autrement vous passeriez toujours à côté de tant de beautés et de joies que la vie nous offre tous les jours et à chaque coin de rue.

Famille/foyer

Conseil de Saturne : essayez de consolider vos rapports avec votre famille au lieu de vous plaindre constamment. Vous verrez que le soutien moral de vos proches vous est très précieux.

Nombre chance

230

Clin d’oeil

Réduisez le nombre de vos difficultés en vous montrant plein de sagesse et de mesure.

POISSONS

Amour

Vos amours conjugales auront la bénédiction des astres aujourd’hui. Les conflits se résorberont, les difficultés s’aplaniront, et vous vous lancerez dans des constructions matérielles solides. Vous aurez droit à de beaux moments d’extase partagés avec l’être aimé. Célibataire, une rencontre marquante devrait avoir lieu aujourd’hui. Vous éprouverez une irrésistible attirance physique pour cette personne. Mais vous ne tarderez pas à vous découvrir aussi de nombreuses affinités.

Argent

La présente configuration astrale donne de fortes indications d’avantages dont vous serez bénéficiaire. Ceux-ci pourront prendre la forme de cadeaux, d’une offre de voyage d’agrément ou de facilités accordées pour réaliser ce dont vous avez envie.

Santé

Vous aurez peut-être besoin de vous gâter un peu sur le plan alimentaire pour vous remonter le moral. Eh bien, allez-y, sans pour autant aller au-devant des problèmes. Vous pourrez, par exemple, vous offrir une bonne tasse de chocolat chaud de temps en temps, ou une ou deux truffes au whisky, sachant que le chocolat contient du fer, du magnésium et des éléments antidépresseurs.

Famille/foyer

Sous l’impulsion de la planète Uranus, vous aspirerez à vivre en parfaite harmonie avec votre entourage familial. Seulement, vous serez confronté à des difficultés que vous n’imaginiez pas, et il vous faudra beaucoup de constance pour parvenir à vos fins.

Nombre chance

138

Clin d’oeil

Ne cédez pas au pessimisme : tout s’arrangera à la fin.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com