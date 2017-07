Célébration de l’été 2017 en musique avec les groupes haïtiens d’outre-mer en tournée estivale en Haïti

Source Robert Noel / robertnoel22@yahoo.com | radiotelevisioncaraibes.com

La saison estivale a commencé le 21 juin. Toutes les tranches d’âge sont prêtes à fêter l’été pleinement, sans même penser qu’on est aussi en période cyclonique. Les groupes musicaux haïtiens les plus connus d’outre-mer entreprennent des tournées en Haïti durant l’été pour compenser le déficit financier de la période de vaches maigres (mai et juin) qu’ils ont enregistré. Pourtant, on dit qu’Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère.

L’on se demande pourquoi les groupes musicaux partent en tournée au pays natal? Les données nous manquent pour pouvoir tirer une conclusion satisfaisante en ce sens. Il semble que l’argent coule à flot dans certains secteurs du pays, malgré l’état de santé précaire de l’économie haïtienne qui inquiète la grande majorité des citoyens. Ces orchestres font penser aux oiseaux migrateurs partant à la recherche de meilleur climat. On ne peut rien leur reprocher puisqu’ils vivent de la musique.

La vie nocturne reprend son rythme timidement

Les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles en Haïti. Cependant, cela n’affecte pas les « chômeurs riches » du pays. L’insécurité fait peur, mais elle n’empêche pas les gens de participer aux soirées dansantes. La vie nocturne semble bien commencer. La soirée que le nouveau groupe « VAYB » de Mickaël Guirand a animée, le samedi 1er juillet à El Rancho, en est une preuve. C’était peut-être une soirée de curiosité pour marquer la première sortie de cette nouvelle formation musicale. Il faut toutefois souligner qu’il y a eu une bonne promotion autour de la grande première de VAYB. Le répertoire de ce nouvel orchestre nous force à parler de « mort apparente » de Carimi ». On a vu VAYB reprendre les meilleurs morceaux de Carimi tels « Kita Nago », « Bang Bang », « Baby I miss you », etc.

Quand Mickael Guirand, dans le refrain du morceau « Bang Bang », dit : « Yo di ti Carlo Vieux pa men m nan CIA, sansib a lagachèt, sansib a lagachèt o, yo di Richard Cavé pa men m nan CIA, sansib a lagachèt, o», on se rend bien compte que Carimi vit encore à travers VAYB. On ne peut pas trop dire du choix des chansons, car le groupe KAY de Richard Cavé peut également reprendre tous les tubes de Carimi. Cependant, le groupe de Richard Cavé a un avantage. Il a produit son premier disque, ce que VAYB n’a pas fait encore. Toutefois, il faut dire que le public qui applaudit VAYB est le même qui supporte KAY. VAYB a déclaré une polémique ouverte en chantant en chœur : « Nou kraze kay la », pour faire référence au groupe KAY de Richard Cavé.

Jude Delouche, le guitariste de VAYB, a aussi mis en évidence son talent de chanteur. Cette nouvelle voix fait une différence et apporte un autre souffle, une autre couleur à ce dernier né de l’univers konpa dirèk. Avec facilité, il a bien repris la chanson « Shape of you » du chanteur-parolier-compositeur anglais, Ed Sheeran, qui dit : « I am in love with your body and last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you… ». Richard Cavé ne doit pas se laisser prendre au piège que lui tend « VAYB ». Qu’il garde son calme. Car la polémique ne fera avancer ni l’un ni l’autre. Bien au contraire, elle va les conduire dans la trivialité puante. Il faut qu’ils s’engagent plutôt dans une compétition digne de ce nom pour faire avancer le konpa dirèk au moins d’un millimètre.

L’octroi de contrats ne se fait plus comme autrefois en Haïti

Certaines formations musicales entrent en Haïti sans appel d’offres, donc sans aucun contrat. Elles se limitent à entreprendre des démarches à leur arrivée sur le terrain. Elles le font à leurs risques et périls. D’après une source digne de foi, les groupes musicaux couvrent les frais d’hébergement et autres. Pourtant, sur les réseaux sociaux, ils affichent……………...lire la suite sur radiotelevisioncaraibes.com