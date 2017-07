Astrologie du jour

BELIER

Amour

Le Ciel se gâte et laisse craindre une journée un peu houleuse pour la vie de couple. La faute à l’astre Saturne, avec des sujets de disputes plein sa besace. Vous aurez tendance à ne rien passer à votre conjoint, qui ne sera pas toujours d’humeur à se laisser faire. Célibataire, Vénus en cette configuration apportera apaisement et sérénité. Vous ne sombrerez plus dans les tracasseries quotidiennes. Vous plairez, chercherez à séduire, et en retour serez aimé avec ferveur. En un mot, vous connaîtrez des moments bien agréables.

Argent

Un petit coup de chance est possible cette fois. C’est en effet Vénus, la planète de l’amour, mais qui est aussi, avec Jupiter et Neptune, l’une des planètes de chance du Zodiaque, qui influencera l’un de vos secteurs d’argent. Vous pourrez avoir une bonne surprise : par exemple, voir quelqu’un vous rembourser une dette que vous aviez oubliée, ou une personne compétente vous accorder une prime imprévue, sur laquelle vous ne comptiez pas.

Santé

L’un des secteurs santé de votre thème est influencé par Vénus en ce moment. Cette planète est plutôt bénéfique, et elle va vous aider à retrouver une bonne forme, si vous sortez d’une période fatigante ou stressante. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique vont connaître une amélioration, voire même trouver un nouveau traitement qui les soulagera. Mais attention à la gourmandise ! Vénus peut en effet fragiliser le système digestif. Ce ne sera pas le moment de céder à votre tempérament de convive joyeux et excessif !

Travail

Avec cet aspect de Pluton, vous aurez le souci de vos intérêts. Ce sera le moment de modifier certaines ententes avec vos associés ou vos employeurs. La journée sera bonne pour cela. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

Citation

Les malheureux se consolent en voyant plus malheureux qu’eux (Esope).

Famille/foyer

Vous rechercherez la franchise dans vos rapports avec vos enfants, surtout si ce sont des adolescents. Une discussion à bâtons rompus aujourd’hui permettra de régler un problème qui traînait depuis quelque temps.

Vie sociale

Cette journée mettra l’accent sur l’harmonie. Dans vos rapports, ne prenez rien au pied de la lettre, évitez la susceptibilité et choisissez la voie de l’équilibre et de la compréhension.

Nombre chance

893

Clin d’oeil

Méfiez-vous de votre imagination afin d’éviter des déceptions.

TAUREAU

Amour

Risques de petits nuages qui viendront assombrir l’horizon de votre vie conjugale. Attendez-vous à de petites tracasseries, de petites susceptibilités. Tâchez d’être plus détendu, et profitez au maximum du temps libre qui vous est offert pour vous distraire avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, un souffle de séduction va balayer votre existence tranquille sinon monotone. Vous aurez le vent en poupe, et vous serez pris dans les filets d’une belle Sirène (d’un beau Triton). Vous n’aurez vraiment pas à vous plaindre !

Argent

Mars en cet aspect vous incitera fermement à mettre votre comptabilité à jour. Vous seriez d’ailleurs bien inspiré de suivre ses conseils, car si vous ne le faites pas spontanément, c’est votre banquier qui finira par vous rappeler à l’ordre. La gestion n’est certes pas ce qui vous passionne le plus, mais un petit effort dans ce sens vous sera utile. Vous n’allez peut-être pas réduire vos dépenses, mais savoir où vous en êtes vous évitera quelques déboires.

Santé

L’optimisme sera à l’ordre du jour. Votre moral montera en flèche. Le moment sera bien choisi pour vous attaquer de front aux divers problèmes de santé qui vous tracassent depuis longtemps. Il ne faut tout de même pas que les progrès de la médecine restent pour vous lettre morte !

Travail

Sous l’impulsion de la planète Saturne, vos projets professionnels commenceront à prendre forme. Ne vous hâtez pas, au risque de tout faire capoter ! Accomplissez posément les tâches journalières si vous ne voulez pas, au premier obstacle sérieux, faire une dépression et tout croire perdu. Pensez à ménager vos forces.

Citation

Je sais de quel côté mon pain est beurré (J. Heywood).

Famille/foyer

Tout ce qui a trait à votre foyer, à votre résidence sera pleinement favorisé. Si vous envisagez des transformations dans ce domaine, elles se réaliseront selon vos voeux.

Vie sociale

Vous rencontrerez peut-être des gens radicalement différents de vous, qui mènent une vie totalement étrangère à la vôtre. Cela non seulement vous fascinera mais encore vous ouvrira de nouveaux horizons.

Nombre chance

905

Clin d’oeil

Abstenez-vous d’une attitude tracassière envers votre partenaire.

GEMEAUX

Amour

La présente configuration astrale favorisera l’ambiance passionnelle de ce jour. Donc, en couple, crescendos de l’âme et lamentos de la chair en perspective ! Vous ferez un inénarrable duo avec votre conjoint ou partenaire. La Lune, elle, viendra pour donner plus de piquant à votre numéro. Célibataire, le Ciel amoureux sera dégagé et très prometteur. Vous aurez une bonne chance de faire une rencontre importante. Seule ombre à ce tableau idyllique : Saturne en aspect dysharmonique pourra vous rendre excessivement exigeant et irréaliste.

Argent

Vous connaîtrez des inquiétudes concernant votre situation matérielle ; mais il s’agira plus de craintes imaginaires que réellement fondées. Toutefois, surveillez bien vos dépenses et respectez la limite de votre budget.

Santé

Bonne condition physique en général sous les auspices de Pluton. Mais peut-être quelques douleurs musculaires seront-elles là pour vous rappeler à l’ordre : n’allez pas au-delà de vos forces, ni au travail, ni au sport que vous pratiquez.

Travail

L’action conjuguée de Mars et Pluton vous stimulera sur le plan professionnel. Vous serez prêt à vous défoncer pour obtenir une promotion. Avec la volonté qui vous caractérise et avec un tel vent en poupe, vous n’aurez pas beaucoup de temps pour le reste. Alors, pas de promesses en l’air ; attendez d’être plus disponible pour vous engager.

Citation

Qui s’exalte sera humilié et qui s’humilie sera exalté (Evangile).

Famille/foyer

Vos relations avec les êtres que vous aimez, qu’il s’agisse de votre conjoint ou de vos enfants, seront placées sous le signe de la passion. Il y aura de grandes démonstrations d’affection de votre part.

Vie sociale

Avec cet aspect de Pluton, votre curiosité générale s’avivera. Les informations vous passionneront, et vous aurez le goût de la communication. Ayez une vue équilibrée des événements.

Nombre chance

263

Clin d’oeil

Ne vous endormez pas sur vos lauriers non cueillis.

CANCER

Amour

Influences astrales complexes pour votre vie de couple. D’un côté, Saturne pourra poser des problèmes : sentiment de solitude, manque de communication, bouderies, risques de rupture. De l’autre, Uranus vous promet harmonie et renouveau. En tout cas, vous parviendrez à rééquilibrer votre vie conjugale, qui repartira sur de meilleures bases. Célibataires, ce qui est certain, c’est que l’amour sera pour beaucoup d’entre vous une préoccupation prioritaire et qu’il se passera des choses essentielles et heureuses survenant de manière inattendue, insolite.

Argent

Attention, vous feriez bien d’éviter toute opération financière d’envergure en ce moment. Jupiter et Pluton, les deux planètes liées à l’argent, seront en mauvaise posture, ce qui non seulement va annuler leur impact protecteur mais pourra même se traduire par des problèmes momentanés. Ne provoquez pas le sort !

Santé

Lentement mais sûrement, votre santé se rééquilibrera. Une à une, les planètes qui vous étaient néfastes quitteront votre Ciel et cesseront de vous perturber. Il ne reste plus que Saturne, qui pourra encore vous valoir une légère baisse de résistance physique. Mais si vous sortez d’une période marquée par des maladies ou des chutes importantes de tonus, vous allez commencer à vous sentir mieux.

Travail

Mars en aspect harmonique vous donnera un grand coup de fouet côté travail. Vous multiplierez les initiatives audacieuses, et vous ferez preuve d’une superbe efficacité sur le terrain. De plus, Jupiter renforcera vos qualités de diplomate et votre aptitude à exploiter les opportunités passant à votre portée. Ainsi, vous aurez toutes les chances de pouvoir mener à bien les projets déjà mis en chantier.

Citation

Amour apprend aux ânes à danser (proverbe français).

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, vous vous sentirez plus proche d’eux que jamais. Vous réussirez à établir avec eux de bons liens de complicité. Ils se confieront à vous comme ils le feraient à leur meilleur ami. Ne manquez jamais une occasion de discuter avec eux à propos de tout et de rien, et de répondre à toutes leurs questions avec simplicité.

Vie sociale

Les bons aspects de Mercure bonifieront brusquement votre caractère. Cela vous assurera des rapports enjoués, faciles et agréables avec vos proches. Vous aurez besoin d’amitié, ou de vous faire de nouvelles relations amicales. Vous adorerez les rencontres organisées par le hasard, ces jeux avec l’imprévu ; vous les accueillerez comme des cadeaux du Ciel. Mais vous supporterez mal les contraintes de toute nature, même légales.

Nombre chance

145

Clin d’oeil

Ne remettez pas sans cesse au lendemain les démarches nécessaires.

LION

Amour

L’amour conjugal vous sourira à nouveau. La planète Saturne vous permettra de mettre de l’ordre dans vos sentiments. Elle vous sera aussi d’un grand secours en vous aidant à arrondir les angles. Ce sera une bonne journée pour rompre, si vraiment cette décision s’avère inéluctable. Célibataire, excellente journée qui se profile à l’horizon, tout se passera au mieux sur le plan sentimental. Vous pourriez tomber irrémédiablement amoureux. Une concrétisation, voire un mariage pourrait être une éventualité.

Argent

En raison de cet environnement astral, veillez à ne pas dépasser votre budget si vos revenus sont modestes, autrement vous auriez ensuite du mal à retrouver l’équilibre. Si vous disposez d’un petit capital ou si vous maniez des fonds, attention, ne prenez aucune décision risquée concernant un placement ou un investissement : le climat de la journée étant instable, ne jouez pas avec le feu.

Santé

Votre punch ne sera certainement pas amoindri par les aspects tortueux de Mercure, mais il demandera à être bien géré pour être vraiment efficace. Tout sera question de rythme : trouver le vôtre, respecter celui des autres, et ne pas vous énerver si les choses n’avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez.

Travail

Dans votre métier, n’attendez pas que ceux qui travaillent à vos côtés vous soutiennent ou vous encouragent. Parfois, même, vous aurez l’impression que certains collègues prennent un malin plaisir à vous compliquer la tâche. Peu importe ! Cela devra, au contraire, vous inciter à persévérer et ne rendra vos succès que plus savoureux.

Citation

Si la chance te souris, pourquoi cours-tu ? Et si elle ne te souris pas, pourquoi cours-tu ? (proverbe ladino).

Famille/foyer

Incité par Pluton, vous saurez davantage écouter les désirs et les besoins de vos proches. Vous saurez installer sous votre toit une atmosphère d’harmonie et un esprit de solidarité exemplaire.

Vie sociale

Des conflits avec certaines personnes de votre entourage se multiplieront malgré ou peut-être même à cause de votre excès de douceur ou de conciliation. Sans doute les choses iraient-elles mieux si vous saviez dire non, si vous surmontiez votre peur de l’affrontement lorsque l’enjeu en vaut la peine. En effet, il arrive souvent que « brebis trop apprivoisée de trop d’agneaux est tétée » (Antoine de Baïf).

Nombre chance

427

Clin d’oeil

Évitez de vous laisser guider par une émotivité excessive. 9_21193 Restez modéré dans vos propos.

VIERGE

Amour

Natifs vivant en couple, avec Vénus sous votre manche, votre charme sera en hausse et vous n’aurez aucun mal à séduire qui vous voudrez. De plus, votre sensualité, elle aussi plus intense que d’habitude, vous donnera envie de profiter des plaisirs de l’amour. C’est sans doute votre conjoint ou partenaire qui bénéficiera de cette embellie. Célibataire, Vénus, la déesse de l’amour, travaillera pour votre signe. Son soutien vous promet des amours heureuses et épanouissantes. Une amitié pourrait se transformer en un sentiment plus tendre.

Argent

Vénus sera en mauvaise position. C’est un astre par nature bénéfique, et vous n’aurez donc rien de grave à redouter côté argent. Mais cette planète a un gros défaut : elle rend insouciant et terriblement dépensier. Vous qui, en général, veillez à conserver votre équilibre financier, pourriez bien cette fois perdre quelque peu la tête. Surtout s’il s’agit de faire plaisir à vos proches ou de gâter l’être aimé. Prudence, donc, ne videz pas tous vos comptes en banque !

Santé

Une vie saine et bien réglée, voilà le remède idéal à tous vos éternels petits soucis de santé – problèmes de peau, d’intestins ou d’estomac. Il vous faudra du calme, de la détente. Buvez beaucoup d’eau minérale plate.

Travail

Dans le travail, votre distraction causée par les mauvais influx de Pluton pourra vous jouer des tours. Au lieu de rêver les yeux ouverts, vous ferez bien de vous concentrer sur ce que vous faites. Quitte à prendre un long week-end, de manière à vous laisser vivre sans souci comme vous en avez tellement envie !

Citation

Mange selon la hauteur de ton sac à provisions, marche selon la largeur de ton pas (proverbe tibétain).

Famille/foyer

Vous serez dans de bonnes dispositions pour prendre l’initiative de consolider les liens parfois un peu lâches qui vous unissent à la proche famille. Ce sera aussi le moment rêvé pour apaiser certaines animosités qui nuisent à l’entente familiale.

Vie sociale

Menez une enquête sérieuse avant d’accuser tout un chacun de vous tirer dans les pattes. Vous n’avez rien d’un mal-aimé ! Ne laissez pas votre imagination, cette folle du logis, vous jouer des tours.

Nombre chance

283

Clin d’oeil

Soyez conciliant avec votre entourage, tant familial que professionnel.

BALANCE

Amour

Grâce à Vénus, vous devriez vivre des relations conjugales épanouissantes, conjuguant tendresse et passion. Vous aurez droit à une journée pleine de sensualité. Si vos relations s’étaient un peu refroidies ces derniers temps, ce sera le moment ou jamais d’aller vers une réconciliation. Célibataire, tendance aujourd’hui à la dispersion, sensibilité explosive se traduisant par un coup de foudre retentissant. Mais attention ! Toute cette agitation pourrait faire beaucoup de bruit mais ne vous apportera guère de satisfactions concrètes ou réelles.

Argent

Cet aspect de Neptune mettra l’accent sur des problèmes matériels qu’il vaudrait mieux résoudre au plus vite. Si vous tardez, vous vous retrouverez dans une voie sans issue.

Santé

Cette fois, pour bien vous porter et combattre l’influence négative de Pluton mal aspecté, privilégiez les aliments à haute teneur protéique, tout en réduisant les graisses et l’alcool. A vous les poissons et les viandes bien maigres. Vous pourrez faire des brochettes de boeuf, d’agneau, de poisson, de gambas grillées ; cuisinez le poisson en papillote ou au gril sur un lit d’herbes aromatiques.

Travail

Saturne en aspect dysharmonique provoquera des blocages et des contretemps dans votre travail. Il vous obligera à fournir de très grands efforts. De plus, Pluton mal aspecté vous mettra dans l’obligation de faire des choix délicats. Heureusement, ces deux impacts ne seront que passagers.

Citation

L’enfer est pavé de bonnes intentions (saint Bernard).

Famille/foyer

Les aléas d’autres secteurs de votre vie pourraient avoir des répercussions néfastes sur vos relations avec vos proches. Votre entourage ne comprendra pas votre attitude, et vous devrez faire un effort pour clarifier la situation.

Vie sociale

Après une vague de malentendus ou de désaccords qui n’a duré que trop longtemps, le moment est maintenant venu de rétablir l’harmonie et de faire des efforts de réconciliation avec vos amis. Reconnaissez vos erreurs. Et reconnaissez surtout que vous avez eu tort de vouloir avoir raison à tout prix.

Nombre chance

774

Clin d’oeil

Si vous cherchiez en vain des solutions à des problèmes compliqués, ne cherchez plus. Laissez votre subconscient s’en charger, vous n’aurez qu’à dormir à poings fermés.

SCORPION

Amour

L’influence néfaste de la planète Vénus en mauvaise posture dans votre Ciel portera les natifs vivant en couple à soupçonner leur partenaire d’infidélité. Restez vigilant ; ne cédez pas aux sentiments de jalousie, car « la jalousie éteint l’amour comme les cendres éteignent le feu » (Ninon de Lenclos). Célibataire, avec cet aspect de la Lune, il se pourrait qu’un ancien amour, perdu de vue depuis un moment, revienne vers vous. Et même si vous êtes d’abord troublé ou sur vos gardes, vous pourriez lui accorder une deuxième chance.

Argent

Votre situation financière sera directement affectée par Saturne aujourd’hui. Il est possible donc qu’elle subisse des modifications. Qu’il s’agisse d’une légère baisse ou, au contraire, d’une amélioration, ne nourrissez pas d’inquiétudes excessives : vous saurez vous adapter gracieusement.

Santé

Le secteur santé sera relativement bien protégé par Vénus en bel aspect. Attention cependant aux risques de contagion : vous aurez du mal à refouler microbes et virus. La pollution atmosphérique pourra également vous fatiguer.

Travail

Vous saurez faire preuve de courage et de ténacité. Il serait dommage de mettre ces qualités au service de projets mal ficelés. Si vous désirez des résultats tangibles, travaillez sur des bases solides.

Citation

L’âme est pleine de désirs si tu les alimentes. Mais, si tu la ramènes à peu, elle s’en contente (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie au foyer sera vécue avec beaucoup de calme, car vous aurez la sagesse de laisser au-dehors vos contrariétés de travail et votre humeur maussade qu’elles ont provoquée.

Vie sociale

Vos vrais amis vous manifesteront leur profond attachement, et ce sera pour vous un réel réconfort. Si vous avez des moments de liberté, élargissez le champ de vos connaissances, dans des domaines inhabituels.

Nombre chance

110

Clin d’oeil

Faites appel à vos amis si vous êtes dans un quelconque embarras.

SAGITTAIRE

Amour

Si votre couple est solide, vous n’aurez nullement à souffrir de cet impact de la Lune. Votre conjoint pourrait simplement se montrer par moments un peu distant. Mais si votre couple est fragile, ce mouvement céleste pourra se traduire par une aggravation de la situation. Célibataire, Vénus en superbe aspect vous inspirera : vous séduirez avec brio, et vous ajouterez des trésors d’esprit à la magnificence naturelle de votre panache. Autant dire que vous serez très remarqué et très sollicité, et n’aurez que l’embarras du choix !

Argent

Il vous faudra faire attention aujourd’hui, où des aspects planétaires pourront compliquer les choses sur le plan financier. Mais, pour les natifs du deuxième décan, une rentrée d’argent surprise est possible, qu’il s’agisse de gains aux jeux, de vieilles dettes oubliées que l’on leur remboursera, ou d’un petit héritage.

Santé

Ce que vous devez faire en ce moment concernant votre santé ? Vous astreindre à trouver un meilleur équilibre entre votre mental et votre physique. Si vous exercez une activité sédentaire, il est urgent de remettre votre corps en marche. Pour les allergiques au sport traditionnel, essayez des disciplines venues d’ailleurs comme le gi-gong ou la capoéra, dont l’originalité devrait vous séduire.

Travail

Contrôlez mieux vos états d’âme et ne vous laissez pas aller à vos impulsions, sinon vous ne pourrez arriver à concentrer vos pensées sur l’objectif à atteindre. Neptune rendra plus efficace votre travail.

Citation

Sur dix personnes qui parlent de nous, neuf disent du mal, et souvent la seule personne qui dit du bien le dit mal (Antoine Rivarol).

Famille/foyer

Vous aurez actuellement la possibilité d’améliorer l’atmosphère dans votre foyer. Les influx cosmiques du jour seront favorables à l’emménagement dans une nouvelle demeure ou à la création d’un foyer. Les mariages contractés aujourd’hui auront de belles chances de réussite.

Vie sociale

Ne vous montrez pas trop sûr de vous, même si vous croyez avoir la situation en main. Un tel comportement risque de heurter et de froisser vos interlocuteurs, surtout s’il s’agit de fonctionnaires.

Nombre chance

720

Clin d’oeil

Ne vous lancez pas dans des projets qui dépassent vos possibilités.

CAPRICORNE

Amour

Sur le plan conjugal, vous éprouverez le besoin de filer le parfait bonheur. Voilà qui est merveilleux ! De plus, vous ferez tout votre possible pour paraître bien afin de maintenir le feu de l’amour. Célibataire, vous ne risquez pas de connaître de temps mort dans votre vie amoureuse. Effectivement, vous serez sollicité de toutes parts par vos nombreux soupirants. Vous vous désolez de votre solitude ? Rassurez-vous, ce n’est plus pour longtemps !

Argent

L’action conjuguée de plusieurs planètes favorisera des rentrées d’argent inattendues. Si c’est votre cas, ne dépensez pas cet argent, mettez-le de côté : c’est plus prudent et plus avantageux.

Santé

L’ambiance planétaire de la journée sera facteur de vitalité physique. Mais elle pourra aussi être responsable d’une tension intérieure assez forte, qui pourra conduire à des maladresses gestuelles. Chez certains natifs, elle sera à l’origine d’élancements. Tâchez de vous détendre par divers moyens.

Travail

Vous avez passé pas mal de temps à bâtir des plans audacieux. Mais au pied du mur, tout vous paraît beaucoup plus compliqué. Mettez vos idées par écrit et faites parmi elles un choix sévère et judicieux.

Citation

L’oeil est la porte du coeur. Ce que le coeur contient, l’oeil le révèle (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous serez bien plus préoccupé par votre carrière et par vos projets personnels que par votre famille. Si vous êtes père (ou mère) de famille, vos enfants seront en une forme superbe et ne poseront aucun problème. Prenez tout de même le temps de faire le point avec eux.

Vie sociale

Uranus pourrait annoncer quelques changements dans vos relations : des amitiés qui ne vous allaient plus se défont, d’autres voient le jour et vous ouvrent de nouveaux horizons.

Nombre chance

303

Clin d’oeil

Ne vous croyez pas obligé de dépenser tout ce que la chance vous a fait gagner.

VERSEAU

Amour

Deux planètes favorables protégeront votre vie à deux. Ceux qui se sont mariés récemment vivront une heureuse lune de miel. Ceux qui ont projeté de faire un enfant mèneront leur projet à terme. Tout vous réussira donc sur le plan conjugal. Célibataire, le besoin de stabilité sentimentale l’emportera, chez vous, sur le goût du changement. Et la décision que vous prendrez ce jour ira dans ce sens. Bien des célibataires décideront ce jour de se ranger, d’autres tomberont sur l’âme soeur sans y penser !

Argent

Les dernières nouvelles sont bonnes ? Il est probable que la réponse soit affirmative, ce qui autorisera un optimisme raisonnable, mais ne permettra pas de s’engager dans des investissements exagérés.

Santé

Vous serez exceptionnellement plein d’énergie et d’ascendant. Lorsque vous entrerez quelque part, vous ferez pénétrer avec vous une bourrasque d’air frais. Votre présence se remarquera immédiatement. Parfois, ce sera avec un grand rire, parfois avec des propos volubiles. Et vous plairez beaucoup aux autres grâce à votre comportement ouvert et gai.

Travail

Vous aurez des ambitions élevées et les moyens de les réaliser. C’est vrai, avec Jupiter en bel aspect, vous mènerez habilement votre barque et atteindrez vos objectifs.

Citation

Celui qui parle beaucoup est souvent réduit au silence (Lao-Tseu).

Famille/foyer

Atmosphère électrique en famille à cause d’une ambiance astrale conflictuelle. Différez si possible toute discussion sur les questions d’argent. Ne sermonnez pas vos enfants aujourd’hui, même s’ils le méritent vraiment.

Vie sociale

Qu’on ne vienne surtout pas vous déranger dans votre intimité. Même avec votre entourage amical, vous serez plus distant que d’habitude. Vous aurez besoin de calme pour voir plus clair en vous-même.

Nombre chance

204

Clin d’oeil

Ne négligez aucune occasion de faire plaisir à vos êtres chers.

POISSONS

Amour

Dans votre vie de couple, évitez d’être trop dominateur vis-à-vis de la personne que vous aimez, comme vous en avez parfois envie. Célibataire, vous vous êtes offert récemment pas mal de coups de coeur. Mais maintenant les aventures sans lendemain ne vous tenteront plus, et vous aspirerez à trouver le grand amour. Un peu de patience ! Cet amour pourrait bien se présenter très bientôt.

Argent

Même en l’absence de dissonances astrales, l’influence d’Uranus et de Neptune dans le secteur finances doit vous inciter à la prudence. Uranus a souvent tendance à provoquer des imprévus qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Neptune, lui, brouille votre raisonnement et peut nuire à la clarté de vos idées. Pour être en mesure d’assumer des dépenses que vous n’auriez pas prévues, faites des économies suffisantes et remettez à plus tard des décisions financières risquées.

Santé

Pas question d’imposer des efforts excessifs à votre organisme et de vous surmener ! Vous serez très raisonnable, et vous gérerez efficacement votre capital énergie. Vous trouverez même le temps de vous reposer. C’est votre santé qui y gagnera !

Travail

Situation professionnelle en phase ascendante. Vous vous rapprocherez de vos objectifs. Ou, si vous êtes suffisamment audacieux, Uranus en bonne position dans votre Ciel vous donnera le coup de pouce définitif.

Citation

L’amour et la toux ne se peuvent cacher (Ovide).

Famille/foyer

Mercure vous accordera une journée de bonheur domestique, en vous insufflant optimisme, insouciance et euphorie. Vous goûterez pleinement aux joies de la famille et passerez d’agréables moments avec la jeunesse.

Vie sociale

Une certaine tendance à la facilité jouera en votre défaveur, plus particulièrement dans votre vie sociale ou amicale. Tout irait mieux pour vous si vous vous rendiez compte qu’il faut, pour être heureux, non seulement savoir recevoir mais aussi et surtout savoir donner.

Nombre chance

824

Clin d’oeil

Il serait utile que vous songiez à vous mettre au vert.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com