Haïti – Sport : «NériGol», la pépite haïtienne du football féminin de passage au pays

Source HL/ BF/ HaïtiLibre

Après une moitié de saison spectaculaire et réussie en France, Nérilia Mondésir alias « NériGol », la pépite haïtienne du football féminin est rentrée au pays dimanche. Son voyage initialement programmé pour mardi a été devancé en raison de la mort de Mme Vorbe, qui l’a profondément touchée, afin de pouvoir témoigner sa douleur et assister aux funérailles de la mére de Philippe Vorbe, sans qui elle n’aurait pas pu faire le voyage en France, réussir son stage et signer un contrat de 5 ans dont 2 comme stagiaire et 3 comme professionnel au sein du Club Montpellier Hérault, de première division de la ligue française de football féminin http://www.haitilibre.com/article-19906-haiti-flash-nerigol-quitte-haiti-pour-le-club-montpellier-herault-france.html

Pour Nerilia, 18 ans, c’était une entrée en fanfare dans le football féminin professionnel dans le Monde. Championne de France U19, marquant un superbe but en finale, réussissant de surcroît le crucial 1er penalty de la série décisive, qualifiant son Club pour la Ligue des champions.

Nerilia, sera disponible mardi 13 juin entre 10h00 a.m. et midi au centre FIFA Gol pour les journalistes et les amis ensuite elle se rendra en République Dominicaine avec ses coéquipières pour le début du Challenge de l’île d’Haïti. Au retour de la compétition, elle passera………………..lire la suite sur haitilibre.com