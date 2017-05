Une exposition pour faire revivre les jeux traditionnels

Source metropolehaiti.com

Du 23 mai au 2 juin 2017, la compagnie de théâtre Lobo, avec la collaboration de la Bibliothèque Monique Calixte, propose à FOKAL » Tire m Kont », une exposition de photos accompagnées de textes descriptifs sur les jeux traditionnels.

Plusieurs visites guidées et ateliers de valorisation des jeux traditionnels seront organisés à l’intention des élèves des différentes écoles invitées. L’ensemble des activités cible avant tout des jeunes, plus précisément des élèves. En effet, il est mieux de faire revivre la tradition à travers l’école comme étant l’un des lieux où bon nombre de jeux traditionnels se déroulent.

Cette initiative consiste à perpétuer de façon concrète et réelle la tradition des jeux à travers des textes, des représentations physiques et audiovisuelles. Les ateliers et causeries sont donc des moyens devant permettre ……………………lire la suite sur metropolehaiti.com