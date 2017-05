Éphéméride du jour ….., 3 Mai 1939 – Naissance de Michèle Armand Barthélemy, Conteuse

3 Mai 1939 Naissance de Michèle Armand Barthélemy, Conteuse

Comédienne haïtienne

ÉDUCATION

Institut des Sciences Politiques à Paris (licence et une maitrise en lettres espagnoles et doctorat en Etudes théâtrales et cinématographiques sur les indiens caraïbes noirs).

Ateliers de psychophonie avec la cantatrice Marie-Louise Aucher (1908-1994).

Thérapie vocale avec le Roy Art Théâtre (France)

CARRIÈRE

Dramaturge, elle se consacre au théâtre et crée plusieurs spectacles.

Auteure, elle publia plusieurs ouvrages dont certains destinés aux tout-petits.

Animatrice de « Le Petit contoire » où sont invités de fameux conteurs.

Présidente du jury du conte aux 3èmes Jeux de la Francophonie, Madagascar (1997).

Présidente du Grand Prix de Conteurs 1999, Maison du Conte de Chevilly-Larue (1999).

SPECTACLES

Aux sons du tambour (récital de conte);

Une Belle mort (2000);

Le Code noir et ses musique (label « 2011 année des Outre-mer »);

Le fulgurant (2008);

Grandes Antilles et ses animaux légendaires (récital de conte);

OEUVRES LITTÉRAIRES ET THÉÂTRALES:

Anais et Bovi.

Le chasseur et l’oiseau

La clé du savoir

Cœur de conteurs

PRIX ET DISTINCTIONS:

1989: Becker d’Or, 3ème Festival de la Francophonie.

1992: Prix Arletty de l’Universalité de la Langue Française.

2000: Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

2001: Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

2011: Insignes de chevalier de la Légion d’honneur (France)

2013: Décorée, à titre posthume, par le président Michel Martelly, de l’Ordre National Honneur et Mérite au Grade de Chevalier pour ses talents de conteuse et pour l’ensemble de son œuvre.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 3 Mai 2017

123ème jour de l’année, 18ème semaine de l’année

242jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Japon : Kempô Kinen Bi (Commémoration de la constitution)

Pologne : Jour de la Constitution (1791)

——————————————————————————————————————

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale de la liberté de la presse (ONU)

La Journée mondiale de la liberté de presse a été instaurée par l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1993 après la tenue du Séminaire pour le développement d’une presse africaine indépendante et pluraliste.

Ce séminaire s’est déroulé à Windhoek (Namibie) en 1991, et a conduit à l’adoption de la Déclaration de Windhoek sur la promotion de médias indépendants et pluralistes.

La Déclaration de Windhoek exigeait l’établissement, le maintien et la promotion d’une presse pluraliste, libre et indépendante et mettait l’accent sur l’importance d’une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein d’un État, ainsi que pour le développement économique. La Journée mondiale de la liberté de presse est célébrée le 3 mai de chaque année, date à laquelle la Déclaration de Windhoek a été adoptée.

L’histoire

Même si l’on célèbre depuis 1993 la Journée mondiale de la liberté de presse, celle-ci s’enracine encore plus loin dans l’histoire des Nations Unies. En effet, il est stipulé, dans l’Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 que : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit. »

Aujourd’hui, dans le monde entier, le 3 mai est devenu l’occasion d’informer le public à propos des violations du droit à la liberté d’expression et le moment de se rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison en transmettant la nouvelle aux gens.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui coordonne chaque année les activités qui soulignent le 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de presse, c’est :

une journée d’action, qui favorise et permet de mettre sur pied des initiatives qui visent la défense de la liberté de la presse.

une journée d’évaluation, afin de dresser le portrait de la liberté de la presse à travers le monde.

une journée de rappel, qui permet de rappeler aux États le respect des engagements qu’ils ont pris envers la liberté de la presse.

une journée d’alerte, pour alerter le public et accroître la sensibilisation à la cause de la liberté de la presse.

une journée de réflexion, pour stimuler le débat parmi les professionnels des médias sur les problèmes qui touchent la liberté de la presse et l’éthique professionnelle.

une journée commémorative en mémoire des journalistes qui ont perdu la vie pendant qu’ils exerçaient leur profession.

une journée d’appui envers les médias qui sont victimes de mesures qui entravent la liberté de la presse ou qui visent à l’abolir.

Une seul arme… la presse

La liberté de la presse est considérée comme une pierre angulaire des droits de la personne et comme une assurance que les autres droits seront respectés. Elle favorise la transparence et une bonne gouvernance et représente, pour la société, la garantie que régnera une véritable justice. La liberté de la presse est le pont qui relie la compréhension et le savoir. Elle est essentielle à l’échange d’idées entre les nations et les cultures, qui est lui-même une condition menant à une compréhension et à une coopération durables.

Un site à visiter : www.rsf.org

http://www.journee-mondiale.com/160/journee-mondiale-de-la-liberte-de-la-presse.htm

Journée du soleil

Si je vous demande quelle journée mondiale le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) a choisi de fêter le 3 mai et qui est le point commun entre:

Tintin

Un roi de France

Un cirque

Un jeu

Des lunettes

Vous me répondez sans hésiter : Le soleil (réponses tout en bas)

Bon d’accord c’était facile mais déjà certain d’entre vous se demandent pourquoi une journée du soleil ? (si, si y en a !)

Pourquoi pas la journée de la mer pendant qu’on y est ? (ce qui n’est pas faux, mais qui existe déjà, voir le 30 septembre, désolé).

Petit récapitulatif de cet astre qui est plus qu’une source de lumière à nos yeux, mais un témoin de notre histoire et de notre galaxie. Attention accrochez-vous !!

Le soleil en chiffre

333 000 fois la masse de la Terre (1,989×10^30 kg)

1 300 000 fois le volume de la Terre

1.392 millions de Km de diamètre (109 fois celui de la terre)

Luminosité : 3,85×1023 kWatt

Composition chimique (en masse) : Hydrogène : 73 %, Hélium : 25 %, et tous les autres éléments : 2 %

Age : 5 milliards d’années

Température de 15 millions de degrés

150 millions de kilomètres entre le soleil et la terre

L’origine du soleil (c’est le genre d’info toujours utile dans une conversation)

Une partie d’un nuage de gaz (formée d’hydrogène et d’un peu d’hélium) provenant des restes de l’explosion d’une étoile (supernova) a enrichi l’espace en éléments chimiques lourds (plus lourds que l’hélium).Par la gravité, les atomes du nuage de gaz se sont attirés mutuellement les uns les autres. La matière a formé un nuage de plus en plus dense, attirant les particules avoisinantes. La partie centrale s’est trouvée soumise à la » poussée » des atomes extérieurs attirés vers l’intérieur. La densité et la pression du centre ont augmenté, provoquant un accroissement de la température.

Quand la température a atteint environ 10 millions de degrés, des réactions thermonucléaires se sont enclenchées. Provoquant la fusion de l’hydrogène, et en libérant de l’énergie. De la lumière fut émise : le Soleil était allumé mais il faudra attendre quelques millions d’années pour que cette lumière soit permanente.

Le soleil c’est aujourd’hui encore une source d’énergie encore mal exploitée, mais qui peut devenir cette énergie de demain. On n’a pas fini de trouver en lui de nouvelles raisons de s’enthousiasmer. Et de repousser toujours plus loin nos nouvelles recherches.

Alors ? Après tout ? on peut quand même lui dédier une journée par an à notre soleil !! Non ?

[réponses : le temple du soleil / louis XIV le roi soleil / le cirque du soleil / 1 2 3 soleil / les lunettes de soleil]

Un site à visiter : portal.unesco.org

http://www.journee-mondiale.com/50/journee-du-soleil.htm

UN FAIT A RETENIR

3 mai 1945 Survint La pire catastrophe maritime mondiale

Contrairement à la croyance générale, le plus grand désastre maritime mondial ne s’est pas produit sur l’Océan Atlantique et le bateau n’était pas le « Titanic ». La plus grande catastrophe maritime mondiale est survenue le 3 mai 1945 dans la baie de Lübeck, sur la Mer Baltique, et les navires étaient le « Cap Arcona » et le « Thielbek ».

Quatre bateaux étaient impliqués : le « Cap Arcona », le « Thielbek »,«l’ Athen » et le « Deutschland ».

Trois de ces navires furent bombardés et mitraillés par les chasseurs-bombardiers Hawker « Typhoons » de l’escadrille 263 de la Royal Air Force. Environ 7 000 à 8 000 déportés périrent noyés, les survivants nagèrent dans la mer Baltique glaciale puis furent mitraillés par les SS sur la plage.

————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de mieux.»

Lao-Tseu

———————————————————————————————————————PRENOM DU JOUR

Saints Philippe et Jacques le Mineur mais aussi Gaubert, Mafalda, Zela…

Deux des douze apôtres. Les Philippe sont curieux, les Jacques sont généreux. Leur Couleur : le vert pour Philippe, le rouge pour Jacques. Leur chiffre : le 1 pour Philippe, le 4 pour Jacques.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mercredi 03 Mai 2017 Premier Quartier

Mercredi 10 Mai 2017 Pleine Lune

L’Ere des Taureau, comprise entre le 21 avril et le 20 mai

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Herby Widmaer «fanm peyi’m»

Pour découvrir la musique de Herby Widmaer «fanm peyi’m»

cliquezsur le lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=WOse7sm0CSQ

————————————————————————————————————

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

——————————————————————————————————————————

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

——————————————————————————————————————————

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

———————————————————————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

3 mai 105 Invention du papier par un chinois

Le papier est né en Chine sous le règne de l’empereur Chiuangdi (dynastie des Qin). Au VIIIème siècle, les arabes apprennent l’art chinois de fabrication du papier, et le transmettent peu à peu à l’Occident.

Le papier-découpé chinois est une forme d’art qui existe depuis l’invention du papier en Chine. Les motifs en sont des animaux, des fleurs, ou d’autres formes découpées aux ciseaux ou avec un couteau.

3 mai 1469 Naissance de Niccolo Machiavel (en italien Machiavelli)

Nicolas Machiavel, est un penseur humaniste italien de la Renaissance, philosophe, théoricien de la politique, de l’histoire et de la guerre, né le 3 mai 1469 à Florence, en Italie et mort le 21 juin 1527 dans la même ville.

Le nom propre Machiavel a donné en français la naissance au mot machiavélisme et ses dérivés.

« Il n’y a point de valeur à massacrer ses concitoyens et à livrer ses amis, à être sans foi, sans pitié, sans religion; tout cela peut faire arriver à la souveraineté. »

« Je crois qu’il est plus sûr d’être craint que d’être aimé […] les hommes sont généralement ingrats, changeants, dissimulés, timides et âpres au gain. »

3 mai 1494 Christophe Colomb débarque en Jamaïque

La flotte de Christophe Colomb découvre l’île de la Jamaïque, à l’époque appelée Xaymaca par les indiens Arawaks, premiers habitants de l’île.

Les Espagnols y fonderont une colonie, massacreront les indiens et importeront des esclaves africains pour travailler le tabac et la canne à sucre. Les Anglais prendront possession de l’île en 1655 et la Jamaïque obtiendra son indépendance dans le cadre du Commonwealth en 1962.

3 mai 1803 La France cède la Louisiane aux États-Unis

Par le traité de Paris, la France cède la Louisiane aux Etats-Unis pour 80 millions de francs. Napoléon Bonaparte et le président américain Thomas Jefferson s’étaient entendus sur cette transaction le 30 avril. Cette région était espagnole depuis 1763 ; mais en 1802, par traité secret, la France de Bonaparte appuyé par Talleyrand, pensait alors édifier un Empire français d’Amérique qui irait du golfe du Mexique aux rives du Saint-Laurent. Inquiets de voir remis en cause les droits de passage et de navigation qu’ils ont obtenus des Espagnols, les Américains se disent prêts à acheter à la France, pour 50 millions de francs, La Nouvelle-Orléans et la Floride.

Les préparatifs de guerre grevant le budget, Bonaparte saisit opportunément l’occasion : il abandonne ses rêves américains et propose aux Américains étonnés de tout leur céder. La négociation aboutit rapidement. Grâce à cette transaction, les États-Unis voient leur superficie doubler, et disparaître les obstacles à la conquête de l’Ouest.

3 mai 1934 Naissance de Georges Moustaki, auteur-compositeur-interprète naturalisé français d’origine italo-grecque, né le 3 mai 1934 à Alexandrie et mort le 23 mai 2013 à Nice. Georges Moustaki était aussi artiste-peintre.

Ses œuvres seront souvent chantées par les plus grands : Piaf, Reggiani, Barbara, Dalida, Montand, Salvador entre autres…

Georges Moustaki se révèle comme interprète en 1969 avec « Le Métèque ».

Il compose pour le cinéma, aime également écrire, dessiner et peindre.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /