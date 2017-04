HaïitiDansco au palais des Beaux-arts de la République dominicaine

Source Claude Bernard Sérant | hpnhaiti.com

Les danseurs de Jacmel de la compagnie HaïtiDansco et ceux du ballet folklorique national dominicain ont dansé ensemble dans les locaux de l’Académie des Beaux-arts du ministère de la Culture. Un grand moment de démonstration du patrimoine immatériel des deux peuples. Cultures haïtienne et dominicaine se sont croisées dans cette architecture dédiée à la fine fleur de la sensibilité humaine : l’art. Moment d’enchantement et de retrouvailles. Le danseur haïtien Dieufèl Lamisère, fondateur d’HaïtiDansco, était accueilli comme un fils retrouvé par ses anciens professeurs et camarades, tous casés par le ministère de la Culture dominicain ou dans une grande institution privée comme le conservatoire de danse Alina de Abreu.

Le plus beau métier du monde Il faut avoir une grande passion pour Haïti pour y rester, danser pour elle et la représenter à l’extérieur. Lorsque Dieufèl Lamisère parle sur un ton paternaliste avec les danseurs de sa compagnie, il s’adresse avec une flamme dans la voix comme à des enfants pour qui l’univers a été créé dans le mouvement d’une danse. Il dit à toutes et à tous de ne jamais abandonner le plus beau métier du monde qui consiste à se donner à l’autre en traçant tout un ensemble de figures fluides dans la légèreté du mouvement corporel dans l’espace. À Stanley qui veut faire la médecine, il dit………………..lire la suite sur lenouvelliste.com