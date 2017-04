LE TEMPS TOUS LES JOURS, C’EST METEO PEYI

Situation synoptique dans la Caraïbe et sur l’Atlantique

Un creux de surface sur le porto-Rico et le front froid quasi-stationnaire au niveau de l’océan Atlantique continuent à influencer le temps des régions caribéennes ce matin. Cette situation génère un temps partiellement humide qui devrait être mélangé avec les effets locaux pour occasionner quelques averses et orages isolés sur certaines régions du pays en après-midi et en soirée.

Prévision pour Haïti

Temps ensoleillé ce matin

Quelques périodes nuageuses en journée et en soirée

Températures supportables en journée, mais agréables au cours de la nuit

Quelques averses et orages isolés sont possibles sur le pays aujourd’hui notamment sur les départements du nord, du Nord-est et de la Grand-Anse en soirée.

Mercredi &Jeudi: Ensoleillé en journée, partiellement nuageux par endroits en après-midi et en soirée

Aujourd’hui

Mardi 11 Avril 2017 Pleine Lune

Mercredi 19 Avril 2017 Dernier Quartier

Le soleil s’est levé à 6h35

Il se couchera à 7h05

Pour admirer le soleil d’aujourd’hui cliquez sur le SITE http://sdo.gfsc.nasa.gov

——————————————————————————————————————————L’humidité aujourd’hui est de 64%, avec une température de 22° C MIN / de 33°C MAX

Le vent à 5kms / h souffle

Du Nord pour ce MATIN

Le vent à 10kms / h souffle

Du Nord-ouest pour cet APRES-MIDI

Du Nord-est pour ce SOIR

Au dictionnaire !

CREUX Où l’activité, l’affluence est faible.

