Ephéméride du Jour….., 27 mars 1845 / Naissance de Wilhelm Rontgen, physicien allemand

27 mars 1845 Naissance de Wilhelm Rontgen, physicien allemand

Il découvre les rayons X le 8 novembre 1895

Il reçut pour cela le tout premier prix Nobel de physique en 1901 après avoir reçu la Médaille Rumford en 1896.

Il fait une grande partie de sa scolarité aux Pays-Bas avant d’entrer à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Il est successivement professeur de physique à Strasbourg (1876-1879), à Giessen (1879-1888), à Würzburg (1888-1900) et à Munich (1900-1920).

En 1874, il est maître de conférences à l’université de Strasbourg et en 1875, il est promu professeur à l’académie d’agriculture de Hohenheim dans le Bade-Wurtemberg. En 1876, il retourne à Strasbourg comme professeur de physique et trois ans plus tard il accepte la chaire de physique de l’université de Giessen. En 1888, il est nommé professeur à l’Université de Wurtzbourg où il découvre les rayons X en 1895.

Le 1er avril 1900, sur proposition du gouvernement bavarois, il est nommé à la chaire de physique de l’université Louis-et-Maximilien de Munich, qu’il ne quittera plus.

En 1914, il fut un des signataires du Manifeste des 93 soutenant le militarisme de l’Empire allemand.

Le premier article de Röntgen est publié en 1870 au sujet de la « chaleur spécifique des gaz » et est suivi quelques années plus tard par un article sur la « conductivité thermique des cristaux ». Il étudie d’autres champs de la physique, tels que les propriétés électriques et autres caractéristiques des cristaux, l’influence de la pression sur l’indice de réfraction de divers fluides, la modification des plans de la lumière polarisée par influences magnétiques, la variation des fonctions de température et de compression de l’eau et autres fluides et les phénomènes qui accompagnent l’étalement de l’huile sur l’eau.

Le nom de Röntgen est toutefois principalement associé à sa découverte de rayons qu’il nomme les « rayons X ». En 1895, il étudie le phénomène du passage d’un courant électrique à travers un gaz sous basse pression. Des expériences dans ce domaine avaient déjà été accomplies par J. Plücker (1801-1868), Eugen Goldstein (1850-1931), Sir William Crookes (1832-1919), H. Hertz (1857-1894) et Ph. von Lenard (1862-1947). Les travaux de Röntgen sur les rayons cathodiques l’amènent à la découverte d’un nouveau type de rayons.

Röntgen fut célèbre de son vivant et après sa mort. Dans plusieurs villes des rues portent son nom. Il eut plusieurs prix et médailles ainsi que plusieurs doctorats honorifiques. Il fut membre honorifique de plusieurs sociétés en Allemagne et ailleurs ; la liste de toutes ses distinctions est longue. Malgré tous ces honneurs, Röntgen demeura un homme humble et hésitant. Toute sa vie il a conservé son amour pour la nature. Il a passé la plupart de ses vacances estivales à Weilheim, au pied des Alpes bavaroises, où il accueillait ses amis, et faisait de la randonnée en montagne. Il était un bon montagnard, et il a quelquefois été dans des situations périlleuses pendant la pratique de cette activité. Il était aimable, courtois et semblait toujours se préoccuper de la compréhension et des opinions des autres. Gêné d’avoir un assistant, il préférait travailler seul. Il a construit la plupart des appareils qu’il utilisait, quelquefois avec une grande ingéniosité et un grand talent d’expérimentateur.

Il reçut le prix Nobel de physique en 1901 « en reconnaissance des services extraordinaires qu’il a rendus en découvrant les remarquables rayons qui ont été nommés par la suite en son honneur».

Un musée lui est entièrement dédié, ainsi qu’à sa découverte, près de sa maison natale à Remscheid.

Aujourd’hui, 27 Mars 2017

85ème jour de l’année, 12ème semaine de l’année

280jours avant la fin de l’année

JOURNEES NATIONALES

Fête nationale du Bangladesh

JOURNEES INTERNATIONALES

Journée Mondiale du théâtre

C’est à Vienne en 1961 au cours du 9ème Congrès mondial de l’Institut International du Théâtre que sur la proposition de Arvi Kivimaa faite au nom du Centre finlandais a été créée une Journée Mondiale du Théâtre.

Depuis 1962, chaque année, le 27 mars (date de l’ouverture de la saison 1962 du Théâtre des Nations à Paris) la Journée Mondiale du Théâtre est célébrée par les Centres Nationaux de l’IIT qui existent actuellement dans une centaine de pays du monde ainsi que par d’autres membres de la communauté théâtrale internationale.

Le théâtre pour encourager les échanges

Créé en 1948, à l’initiative de l’UNESCO et de personnalités renommées dans le domaine du théâtre, l’Institut International du Théâtre est la plus importante organisation internationale non gouvernementale dans le domaine des arts de la scène ayant des relations formelles (relations de consultation et d’association) auprès de l’UNESCO. L’IIT cherche « à encourager les échanges internationaux dans le domaine de la connaissance et de la pratique des Arts de la scène, stimuler la création et élargir la coopération entre les gens de théâtre, sensibiliser l’opinion publique à la prise en considération de la création artistique dans le domaine du Développement, approfondir la compréhension mutuelle afin de participer au renforcement de la Paix et de l’Amitié entre les peuples, s’associer à la défense des idéaux et des buts définis par l’UNESCO. »

Jean Cocteau en 1962

Les manifestations qui marquent la Journée Mondiale du Théâtre permettent de concrétiser ces objectifs. Chaque année, une personnalité du monde du théâtre ou une autre figure connue pour ses qualités de cœur et d’esprit est invitée à partager ses réflexions sur le thème du Théâtre et de la Paix entre les peuples. Ce Message que nous appelons le Message International, est traduit en une vingtaine de langues. Il est lu devant des dizaines de milliers de spectateurs avant la représentation du soir dans des théâtres de par le monde entier, imprimé dans des centaines de quotidiens et diffusé par radio et télévision sur les 5 continents. Jean Cocteau était l’auteur du premier message international en 1962.

Le théâtre rassemble et la Journée Mondiale du Théâtre est la célébration de cette volonté. C’est une occasion pour les artistes de la scène de partager avec leur public une certaine vision de leur art et la façon dont cet art peut contribuer à la compréhension et à la paix entre les peuples.

A la diffusion mondiale du Message International viennent s’ajouter de nombreux événements depuis la manifestation presque intime jusqu’à la grande célébration populaire.

Journée nationale du fromage

La journée mondiale du fromage, c’est l’occasion pour la France et de nombreux pays européens, de mettre en avant les produits de leurs terroirs. Enviés par le monde entier les fromages français ont une qualité et une diversité quasiment inégalée à travers le monde. Pourtant, à l’instar des autres pays européens, la France voit son patrimoine menacé en raison de l’apparition de règles de plus en plus strictes sur la fabrication et qui poussent même certains fromages à disparaître (comme les fromages de montagne par exemple).

En France

Les Français restent friands de leurs fromages, aujourd’hui encore 95% en consomment au moins une fois par semaine. On estime la part des produits fromagers à 7% du budget alimentaire moyen, et ils sont présents dans deux tiers des repas.

On ne va pas en faire un fromage !

Beaucoup de fromages sont issus de petites entreprises et sont fabriqués sous appellation d’origine protégée (AOP), soit une production en France de près de 1 500 000 tonnes, dont 200 000 tonnes de fromage au lait cru.

Rare secteur en constante progression (augmentation de la consommation fromagère par habitant de plus de 30% ces dernières années), l’industrie du fromage se veut continuellement à la pointe du progrès. La création de nouveaux produits est un bon indicateur de la vivacité du secteur même si la préférence des véritables amateurs va toujours aux fromages de terroirs !

UN FAIT A RETENIR

1933 Découverte du polyéthylène, par Reginald Gibson et Eric William

Le Polyéthylène ou polythène est un des polymères les plus simples et les moins chers.

Il est le plastique le plus employé. Il compose notamment la moitié des emballages plastiques dont les sacs.

HAITI

27 Mars

1883 Débarquement à Miragoâne d’opposants au président Salomon

Ces opposants, qui étaient pour la plupart des libéraux exilés à la Jamaïque à la suite d’une prise tendant à renverser le président, une fois débarqués initièrent un mouvement insurrectionnel auquel répondirent des habitants d’autres villes du pays. Après avoir combattu vaillamment les troupes gouvernementales pendant plus de six mois, ils durent capituler suite à la mort de leur chef, Boyer Bazelais.

27 Mars

1992 L’Accord de Washington déclaré inconstitutionnel par la Cour de Cassation

Signé le 23 février 1992 dans la capitale américaine entre le président en exil, Jean-Bertrand Aristide et des parlementaires Haitien, cet accord qui prévoyait entre autres, la nomination d’un nouveau premier ministre, le retour du président en exil et une amnistie en faveur des militaires putschistes, fut déclaré inconstitutionnel par la plus haute instance judiciaire du pays.

La Pensée du Jour

«Le bonheur, c’est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles »

Ghandi

PRENOM DU JOUR

SAINT-HABIB mais aussi Herma, Ludolf…

Né en Irak, mort en 322, prêchait dans les campagnes et reconnu coupable de prosélytisme, fut brûlé vif. Les Habib sont affectueux et serviables. Leur couleur : le vert et leur chiffre : le 7

Aujourd’hui

Lundi 27 Mars 2017 Dernier Quartier

Mardi 28 Mars 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Strings «Po s machan»

Pour découvrir la musique de Strings «Po s machan»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=WFk-wMxTbaU

Le groupe Strings prit naissance en avril 1996. Il est apparu au moment où d’autres genres dominaient l’univers musical haïtien. Jacky Ambroise et ses partenaires musiciens ont bravé la tempête. Ils arrivent à s’imposer et réussir dans un marché difficile avec un style différent du traditionnel. Ils ont produit leur premier CD «Tropical Mood» qui a été un coup de maitre. Depuis, il ne cesse de cueillir des lauriers de succès. Le groupe nous a offert d’autres albums. Citons par exemple « Coconut Groove », « Island Follies », « Flamenco Tropical ».

Le groupe Strings a présenté en Décembre dernier « An Kreyòl », son septième album. 6 morceaux inédits, 4 adaptations dont une reprise de « Dous pou dous », de Jacky Ambroise lui-même, chanson olé-olé des années 90.

Et rendez-vous avec le groupe à Jacky Ambroise le 1er Avril au Karibe Hôtel à partir de 8Hpm.

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Appel à contributions

Do, Kre, I,s L’Association Vagues littéraires lance un appel à contributions pour le premier numéro de la revue « Do, Kre, I, S », consacré à la thématique « Vwayaj », qui paraîtra en octobre 2017. Envoyez vos propositions avant le 31 mars 2017 à associationvagueslitteraires@gmail.com.

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

27 mars 47 avant J-C Réinstallation au pouvoir de Cléopâtre VII avec l’aide de Jules César

Cléopâtre et son frère Ptolémée VIII se font la guerre pour le pouvoir. César enjoignit aux deux souverains d’abandonner leurs armées et de venir lui soumettre leur différend. On raconte à ce propos qu’elle se fit apporter chez César, roulée dans une couverture; son fidèle intendant, le Sicilien Apollodore, dit au Romain qu’il lui apportait un présent, et Cléopâtre apparut aussitôt dans toute sa grâce. César, charmé de ce subterfuge et séduit par la beauté de la reine, l’agrément de son esprit et la culture de sa conversation, se déclara en sa faveur : il déclara le lendemain à Ptolémée Dionysos qu’il aura à partager le trône et à se réconcilier avec sa sœur.

27 mars 1513 L’explorateur Juan Ponce de León aborde le continent américain (Floride).

Juan Ponce de León est un conquistador espagnol du début du XVIe siècle. On le considère souvent comme le premier Européen à avoir visité la Floride. Il partit à la tête d’une expédition pour rechercher la Fontaine de jouvence. Il aperçut pour la première fois les côtes d’Amérique du Nord le 27 mars 1513.

Il pensait qu’il s’agissait d’une île, mais en fait il se trouvait en face de la Floride.

Il débarqua sur la côte est des États-Unis.

Cacique Agueybana, chef de la tribu Taïnos, le reçoit mais ils ne réussissent pas à s’entendre. Dès lors, les indigènes, habiles tireurs à l’arc, le forcent à quitter précipitamment ces rivages. Ne s’avouant pas vaincu, Ponce de Léon fait le voyage d’Espagne pour recevoir du roi le titre de gouverneur.

27 mars 1794 Création de la Marine américaine

Le congrès américain crée la marine américaine et donne le mandat pour la construction de ses six premières frégates: USS United States, USS President, USS Constellation, USS Chesapeake, USS Congress et USS Constitution. La frégate USS United States lancée en 1797

Elle fut la première frégate à être lancée, quatre mois avant la constellation.

Cette frégate se distingue parce qu’elle fut la première à affronter, battre et capturer le vaisseau ennemi

27 mars 1816 Auguste Brunet et Jean-Baptiste Cochot déposent le brevet de la scie circulaire

Le 27 mars 1816, Auguste Brunet et Jean-Baptiste Cochot déposent le brevet de la scie circulaire. À l’origine, les premières scies circulaires, actionnées par l’eau, ne coupaient que le bois. Maintenant, elles peuvent aussi découper d’autres matières en changeant de type de lame.

27 mars 1843 Naissance d’Eliyah McCOY , inventeur

Ses parents, George et Mildred McCoy sont des esclaves en fuite. Ils quittent le Kentucky pour le Canada.

Elijah McCoy retourne aux États-Unis avec un diplôme d’ingénieur (génie mécanique). Nombre d’inventions de cette époque impliquent d’innombrables pièces mobiles nécessitant une lubrification… mais personne n’a encore résolu le problème de fournir de l’huile aux parties mobiles sans devoir arrêter la machinerie, en particulier sur les moteurs des machines ferroviaires. En 1873, Elijah McCoy développe un système qui consiste en un petit récipient d’huile à robinet réglable capable d’huiler automatiquement les pièces mobiles alors que la machinerie est toujours en mouvement.

Les machines ferroviaires n’auront jamais plus à s’arrêter, après n’avoir effectué que quelques milles, pour qu’un ouvrier vienne huiler leurs pièces. La machinerie d’usine n’aura plus jamais à s’arrêter pour une maintenance similaire.

27 mars 1854 Début de la guerre de Crimée

La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à la Russie qui menace l’intégrité de l’empire Ottoman. Cette décision entraîne le déclenchement de la guerre de Crimée. Les forces franco-britanniques l’emporteront sur la Russie après le terrible siège de Sébastopol de septembre 1854 à septembre 1855. La paix sera signée à Paris le 30 mars 1856.

27 mars 1855 Abraham Gesner reçoit un brevet pour le kérosène

On doit la découverte de l’huile de charbon (kérosène) à un Canadien Abraham Gesner.

À partir d’environ 1846, Abraham Gesner a fait des expériences de distillation d’huile de charbon à partir d’hydrocarbures solides et a donné le nom de kérosène à l’huile à lampe qu’il avait perfectionnée en 1853 et demandée un brevet en 1854. M.Gesner a fait la première démonstration de la puissance d’éclairage de l’huile de charbon à Charlottetown (Î.-P.-É.) en 1846.

27 mars 1863 Naissance de Frederick Henry Royce

Ingénieur automobile britannique né à Alwalton, il fonda la compagnie Rolls-Royce avec Charles Stewart Rolls.

À sa mort, la compagnie changea la couleur rouge du ‘RR’ pour le noir sur les Rolls-Royce.

Il est décédé le 22 avril 1933.

» Le prix s’oublie- la qualité demeure « .

C’est par ce slogan que Frederick Henry Royce, l’un des deux fondateurs de la prestigieuse marque anglaise, avait défini la base de ses principes de qualité.

27 mars 1919 Naissance de Pierre Roche, Pianiste, chanteur et compositeur (« L’Amour m’est venu »)

Pierre a une facilité naturelle pour créer des mélodies tandis que son collègue Aznavour manie les mots comme un jongleur. Ils prennent la direction de Montréal où ils réussissent, fin 1948, à se faire engager au Quartier Latin puis au Faisan Doré. Présentés comme des duettistes réputés, ils y font un triomphe et décident de prolonger leur séjour au Canada. Une jeune chanteuse qui se nomme encore Jocelyne Deslongchamps et qui sera bientôt connue sous le nom d’Aglaé devient son épouse et l’accompagne à son retour en Europe. Peu après, le duo Roche et Aznavour se sépare et le pianiste fait équipe avec sa compagne pour qui il écrit de nombreux arrangements, notamment sur plusieurs enregistrements de chansons d’inspiration folklorique. Après plus d’une décennie de tournées internationales, le couple s’installe définitivement au Québec en 1963, plus précisément dans la ville de Québec où le pianiste et chanteur devient une figure prépondérante de la vie nocturne, tandis que son épouse connaît une fructueuse carrière discographique.

27 mars 1924 Naissance de Sarah Vaughan, chanteuse de jazz américaine

Née dans une famille aussi religieuse que musicienne, Sarah Vaughan apprend le chant et l’harmonium dans un contexte religieux : l’Église baptiste.

Elle garde la double spécialité (chant et piano), jouant du piano dans l’orchestre de son lycée et chantant dans les chœurs à l’église ; elle se consacre au chant lorsqu’elle gagne le concours d’amateurs du Théâtre de l’Appolo à Harlem, dix ans après Ella Fitzgerald qui vient la féliciter.

Elle est souvent considérée, avec Ella Fitzgerald et Billie Holiday, comme l’une des trois plus grandes chanteuses de jazz

Elle est décédée à Hidden Hills en Californie, le 3 avril 1990.

27 mars 1968 Décès d’Youri Gagarine, premier homme de l’histoire à être allé dans l’espace (12 avril 1961), meurt dans un accident d’avion. Gagarine et le colonel Vladimir Serioguine effectuaient un vol d’essai dans les environs de Moscou à bord d’un appareil prototype quand celui-ci a soudainement explosé.

Les circonstances de l’accident ne seront jamais éclaircies. Le prototype, dont le cosmonaute et un instructeur devaient tester le système de commandes, retournait à sa base alors que les opérations de test s’étaient déroulées tout à fait normalement.

27 mars 1970 Naissance de Mariah Carey – Chanteuse

En 1990, elle sort son premier album intitulé tout simplement Mariah Carey. Le succès est immédiat et dépasse tout ce que la jeune chanteuse avait pu espérer. Les critiques la comparent déjà à Whitney Houston. Ce premier album solo est vendu à six millions d’exemplaires, deux chansons de l’album atteignirent la première place, et le milieu musical la récompense avec une foule de Grammys pour ses débuts impressionnants.

Maintenant Mariah Carey est devenue une vraie star et tous ses albums se vendent comme des petits pains.

27 mars 1996 Sortie de Toy Story

Premier fruit de la collaboration de Disney et Pixar, « Toy Story » sort en France. C’est le premier long métrage en images de synthèse trois dimensions de l’histoire. Il relate les aventures des jouets d’un petit garçon lorsque que celui-ci les laisse seuls dans sa chambre.

