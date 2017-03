Haïti : Environ 15 conteneurs de marchandises ravagés dans l’incendie au marché Croix-des-Bossales

P-au-P, 21 mars 2017 [AlterPresse] — Environ 15 conteneurs de marchandises ont été ravagés par l’incendie éclaté dans la soirée du dimanche 19 mars 2017, au marché public dénommé Croix-des-Bossales (nord de la capitale Port-au-Prince).

C’est ce qu’a indiqué l’Observatoire haïtien des droits humains (Ohdh), après une visite effectuée, le lundi 20 mars 2017, aux sections charcuterie, vêtements et tissus du marché, dans une note de presse dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

« Aucune démarche visant à recenser les marchandes et marchands victimes de cet incendie n’a été faite », regrette l’Ohdh qui a dénombré plus de 200 vendeuses et vendeurs en détresse.

Il dit relever une « négligence » de la direction du marché dans l’accompagnement des commerçantes et commerçants victimes du drame.

Il déplore la vulnérabilité du marché de la Croix-des-Bossales en matière………..lire la suite sur alterpresse.org