Ephéméride du Jour…..,

16 Mars 1856 Naissance de Jean Antoine Tancrède Auguste, Président d’Haïti du 8 Août 1912 au 2 mai 1913

Ministre de l’Intérieur et de la Police sous les présidences de Florvil Hyppolite et Tirésias Simon Sam (1895 ; 1897-1902).

Il fait partie du Conseil des Secrétaires d’État (avec Tirésias Simon Sam et Solon Ménos) qui assura la transition au pouvoir du 24 mars 1896 au 31 mars 1896, entre la mort de Florvil Hyppolite et l’élection de Tirésias Simon Sam.

Après un voyage dans le Nord du pays, Tancrède Auguste fut atteint d’une maladie et mourut le 2 mai 1913.

Il est le grand-père de Jacques Roumain, écrivain poète et homme politique communiste qui eut une influence considérable sur la culture haïtienne.

Aujourd’hui, 16 Mars 2017

75ème jour de l’année, 11ème semaine de l’année

290jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

1867 Création de l’antisepsie

En 1865, Joseph Lister découvrit la théorie des germes formulée par Pasteur sur la putréfaction. Lister en conclut que l’apparition de pus dans une plaie n’est pas un facteur de cicatrisation, comme on le croyait alors, mais une preuve de la mortification des tissus (gangrène). Croyant que les infections étaient dues à des particules présentes dans l’air ambiant, Lister vaporisa du phénol. En traitant ses instruments, les blessures et les blouses au phénol, Lister parvint en 1869 à réduire le taux de mortalité opératoire de 50 à 15%. Sa méthode, qu’il appelle antiseptique fut d’abord accueillie avec scepticisme, mais, dans les années 1880, elle était acceptée par tous.

La Pensée du Jour

«La façon la plus sûre de réussir est toujours d’essayer une fois de plus.»

Thomas Edison

PRENOM DU JOUR

Sainte-Bénédicte mais aussi Eusébie, Heribert…

Succéda à Sainte-Claire comme abbesse de Saint-Damien d’Assise (1253-1260). Les Bénédicte ont de l’humour et de l’équilibre. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 4.

Aujourd’hui

Mercredi 14 mars 2017 Lune Gibbeuse descendante

Lundi 20 Mars 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Poissons, comprise entre le 20 février et le 20 mars

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Sarah Jane Rameau « hotel room»

Pour découvrir la musique de Sarah Jane Rameau « hotel room»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=-EjOHFl8OeE

Et l’album de Sarah Jane Rameau est fin prêt : « Lost Breed » est le nom de ce nouveau bb.

Et la vente signature est prévue pour samedi prochain 18 mars 2017 à l’hôtel Royal Oasis à partir de 7HPM.

Elle a fait partie du listing du festival de jazz de Port-au-Prince en 2016. Elle a partagé la scène avec des artistes et groupes en vogue, dont Akoustik, qui fera office d’invité à son show à l’hôtel Royal Oasis samedi prochain. Son rendez-vous ce week-end ne sera pas juste une vente-signature d’album. Ce sera l’occasion de découvrir une exposition de photos de Steven Baboun et d’Herjo Fuertes. Ces deux photographes ont travaillé à sa demande sur le thème « génération perdue ». Ses prestations de chanteuse seront accompagnées par des musiciens, dont Johnbern Thomas, Josué Alexis…et d’un show visuel.

IFH- Aujourd’hui- 7HPM

Représentation théâtrale intitulé » Cyrano project »

Avec Jérôme Sauvion de la Compagnie Face Nord

IFH- vendredi 17 mars- à partir de midi

Vente signature du roman titré « Les temps de la cruauté » de Gary Victor

Prix du livre : 700 Gdes

Auditorium du Collège Marie Esther- Dimanche 19 mars 2017- 3HPM

Concert

Gospel Kreyol avec la participation de Margareth Bonhomme, les amis du vrai Rocher et Claire w. Calixte

Point de vente : Buro star, 292 rue de la réunion

Improjubel 3, impasse Colomb en face de marriot hôtel

Ou contactez de Beatrice Gospel Kreyol

36 92 07 64

Marathon de lecture | Petit lectorat

Le Petit Lectorat haïtien annonce, Jusqu’au 19 mars 2017, la huitième édition du Marathon de lecture sur le thème : « Lire pour un nouveau départ ». Invité d’honneur : James Noël.

Appel à contributions | Legs et Littérature

L’Association legs et littérature (ALEL) lance un appel à contributions pour le neuvième numéro de la revue « Legs et Littérature », consacré à la thématique « Langues, Littératures, Cultures dans la Caraïbe », à paraître en avril 2017. Envoyez vos propositions avant le 14 mars 2017 à legsetlitterature@venez.fr ou consultez le site web www.legsedition.com

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

16 mars 597 av. J-C. Prise de Jérusalem par Nabuchodonosor II

Dès la première année de son règne, il soumit Jérusalem et y établit un protectorat. Le roi de Juda, Joachim, ne supportant pas la situation, complota avec les Égyptiens. Nabuchodonosor réagit en soumettant de nouveau Jérusalem le 16 mars 597 av. J.-C., en déportant la famille royale et une partie de la population, et en installant sur le trône Juda Sédécias. Mais ce dernier ne tarda pas à intriguer et Nabuchodonosor revint une troisième fois à Jérusalem, en 586 av. J.-C., pour soumettre la ville. Le Temple de Salomon fut détruit et toute la population juive fut déportée, formant ainsi la première expulsion de Juifs. Les prophètes hébreux de l’époque, tels Jérémie et Ézéchiel, voient dans l’exil de Babylone la sanction méritée par le peuple hébreu pour avoir désobéi à Dieu.

16 mars 37 Décès de Tibère, deuxième empereur romain.

Parmi ses vertus, il avait horreur de gaspiller l’argent dans le luxe.

En conséquence l’Empire prospéra et accumula des fonds qui contribuèrent alors à assainir les finances.

Cependant, les vices de Tibère l’emportaient sur ses vertus. Il était extrêmement suspicieux et hypocrite dans ses relations avec les autres, et sous son règne on ne compta plus les meurtres commandés (nombre de ses anciens amis furent d’ailleurs parmi les victimes). Il étendit la portée de la loi de lèse-majesté de façon qu’elle punisse, en plus des actes séditieux, les simples paroles diffamatoires à son encontre. Il devient impopulaire après l’empoisonnement de son neveu et fils adoptif, le très respecté Germanicus en 19 ap. J.-C., assassinat qu’on le soupçonne d’avoir commandité en sous-main. Il continuera d’ailleurs à persécuter la femme et les enfants de Germanicus, famille dont il redoutait sans doute les prétentions dynastiques.

Au moment de sa mort, Tibère était considéré comme un tyran. Quand il mourut, les Romains se réjouirent et le sénat refusa de le diviniser.

On prétend que Caligula l’a étouffé sous des couvertures.

16 mars 1521 Magellan découvre les Philippines

À la tête d’une expédition de cinq navires battant pavillon espagnol, le navigateur portugais Fernaõ de Magalhães, dit Fernand de Magellan, arrive en vue des Philippines. Parti le 20 septembre 1519, Magellan a réussi à atteindre l’Asie par la route de l’Ouest. Il débarquera aux Philippines pour y évangéliser la population locale. Le 27 avril 1521, il sera tué par des Aborigènes de l’île de Mactan.

16 mars 1750 Naissance de Caroline Lucretia Herschel, astronome britannique d’origine allemande

Elle a travaillé avec son frère Sir William Herschel qui découvrit Uranus le 13 mars 1761. William l’encouragea à utiliser les télescopes qu’il fabriquait lui-même pour effectuer ses propres recherches dans ses temps libres. De 1781 à 1797, elle découvrit donc huit comètes, dont la fameuse comète périodique d’Encke en 1795, ainsi que trois nébuleuses, dont l’un accompagnant Messier 31 vers la galaxie d’Andromède. C’est en 1787 que George III lui accorda un salaire annuel de 50 livres sterling, ce qui fit officiellement d’elle une astronome professionnelle, la première femme en plus. Elle est décédée le 9 janvier 1848 à l’âge de 97 ans.

16 mars 1789 Naissance de Georg Ohm, Physicien allemand né à Erlangen, il découvrit les lois fondamentales de l’électricité en 1827.

Les premiers travaux d’Ohm en électricité datent de 1825. En étudiant les forces électromagnétiques produites par le passage du courant dans un fil, il découvre que leur intensité est proportionnelle à la longueur du conducteur. De ses recherches, Ohm énonce une loi qui porte aujourd’hui son nom selon laquelle le courant électrique est égal à la tension (ou la différence de potentiel) divisée par la résistance du circuit.

16 mars 1926 Première fusée à carburant liquide

Le physicien américain Robert Hutchings Goddard réalise à Auburn dans le Massachusetts, le lancement d’une fusée propulsée par un mélange d’essence et d’oxygène liquide. L’engin atteint une altitude de 12,50 mètres et une vitesse de 100 km/h. Ce premier essai encouragera Goddard à perfectionner son système de propulsion. Il déposera 214 brevets d’inventions qui joueront une importance capitale dans la conquête spatiale.

16 mars 1966 Lancement de Gemini 8

Lancement de la cabine spatiale américaine Gemini avec deux astronautes à bord, David Scott et Neil Armstrong.

Fusée Agena

Cette mission fut marquée par le premier amarrage réussi dans l’espace (entre Gemini 8 et une fusée Agena)

Durée du vol : 10 heures, 41 minutes et 26 secondes

Nombre d’orbites : 7

Un vol plus long était prévu mais un problème grave est survenu.

Alors que les deux vaisseaux étaient arrimés, l’assemblage s’est mis à tournoyer de plus en plus vite.

Les manœuvrés des deux astronautes furent inutiles.

Ils ont séparés la capsule de l’étage Agena, sans plus de succès.

Armstrong savait que l’inconscience attendait les deux hommes et il a alors allumé les rétrofusées pour une entrée dans l’atmosphère prématurée.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

