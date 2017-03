Astrologie du jour

BELIER

Amour

Le climat astral de cette journée est susceptible de contribuer à l’harmonie et la paix dans vos relations de couple. Pour bien profiter de ces influx, montrez-vous tolérant envers l’autre, faites des concessions dans toute la mesure du possible. Et surtout ne jouez pas les jaloux ! Célibataire, les occasions de séduire ne manqueront pas en ce moment, mais où vous mèneront-elles ? Si vous cherchez à connaître de nouvelles expériences pour pimenter votre vie sans perdre votre indépendance, vous serez comblé !

Argent

Saturne vous aidera à démarrer une affaire sous de meilleurs auspices. Les jeux de hasard pourraient vous rapporter une somme rondelette qui vous donnera les moyens de vous consacrer à un passe-temps dont vous rêvez depuis longtemps. Consultez votre nombre de chance du jour.

Santé

Saturne vous invitera à évitez les excès de viande, de graisses, et votre estomac vous remerciera. Au lieu de le fatiguer en lui imposant des nourritures lourdes et indigestes, au risque de provoquer des problèmes de digestion et des intoxications, offrez-lui une alimentation légère et éclectique.

Travail

Après avoir récolté des succès indéniables, vous pourriez avoir maintenant de sérieux ennuis dans votre travail. L’instabilité et l’incertitude seront votre lot, et vous aurez bien du mal à supporter cette situation. Patience, patience ! Ne forcez pas les choses. Sachez que cette remise en question ne sera pas forcément négative, bien au contraire.

Citation

Il y a folie à tout âge (proverbe français).

Famille/foyer

Après les récents désaccords familiaux qui perturbaient votre vie, vos relations avec vos proches s’amélioreront nettement, Mercure étant là aujourd’hui pour arranger les choses. Tout le monde saura faire preuve de compréhension. Toutefois, soyez encore sur vos gardes, et ne remettez pas sur le tapis une vieille querelle.

Vie sociale

Cet aspect la planète Uranus épanouira votre personnalité et vous aidera à obtenir ce que vous voulez dans vos démarches. Vous allez avoir de bons atouts en main, à vous de bien les utiliser.

Nombre chance

212

Clin d’oeil

Soyez très souple dans votre comportement et prudent dans vos paroles.

TAUREAU

Amour

L’entente avec la personne qui partage votre vie demeurera excellente. Certes, vos ébats amoureux seront un brin moins éblouissants que dernièrement. En revanche, vous renforcerez vos liens de complicité. Célibataire, vous serez ce jour d’humeur à aimer à la folie. Malheureusement, vous continuerez à rêver d’une personne décidément inaccessible, à fantasmer sur un personnage qui ne vit pas dans le même monde que vous. Vous feriez mieux de ne plus y penser et de chercher votre consolation ailleurs.

Argent

Ne faites pas trop confiance à votre mémoire en ce qui concerne les questions matérielles. Notez tout, en particulier les factures que vous devez régler à date fixe. Cela vous évitera de gros ennuis.

Santé

Mars influencera favorablement votre secteur santé. Après une très légère baisse de vitalité, vous retrouverez votre tonus et repartirez d’un meilleur pied. Votre dynamisme, sans être explosif, ne sera tout de même pas si mal que cela !

Travail

Vous ferez aujourd’hui partie des élus du Ciel. Vous serez paré et devriez mener à bien vos projets professionnels les plus ambitieux. Vous aurez l’énergie et la détermination, la force de caractère et la persévérance. Mais un influx de Neptune pourrait créer quelques malentendus dans votre milieu professionnel ; pour les éviter, efforcez-vous de dire les choses sans ambiguïté.

Citation

Qui t’aime te fait pleurer ; qui te hait te fait rire (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Les rapports seront un peu tendus avec la proche famille, parents ou beaux-parents. Il serait sage de prendre un peu de distance en attendant que tout le monde revienne à de meilleurs sentiments.

Vie sociale

Amour, amitié, qu’il s’agisse d’une relation nouvelle ou d’une histoire ancienne qui refait surface, pour certains d’entre vous, la frontière sera difficile à délimiter. Mais, finalement, cette ambiguïté vous conviendra parfaitement.

Nombre chance

398

Clin d’oeil

Vous avez du mal à établir vos priorités entre votre travail et votre vie privée ? Ne cherchez pas la perfection ; faites ce que vous pouvez, et laissez le temps vous souffler les meilleures réponses.

GEMEAUX

Amour

Avec le Soleil en aspect harmonique, vous serez très heureux en couple. Votre partenaire vous prodiguera les plus charmantes attentions. Si un problème surgit, il sera vite réglé. Vous ne risquez pas de trouver cette paix conjugale monotone et ennuyeuse. Célibataire, grâce aux charmants aspects de Vénus, vous allez faire des ravages et retenir quelqu’un dans vos doux filets. Faites attention pourtant ! Vous pourriez décider que tout cela n’est qu’un jeu innocent pour vous. Il vaudrait mieux dans ce cas ne pas faire durer trop longtemps le manège afin de ne pas faire souffrir ; ne faites pas de vaines promesses.

Argent

Votre situation pécuniaire paraîtra chancelante. Vous vous trouverez sur des sables mouvants, car vous devrez faire face à d’importantes dépenses alors que l’argent tarde à entrer dans votre escarcelle comme prévu. Il n’y aura pas d’autres solutions que de procéder à de sévères mesures d’économie. Interrogez-vous sur le bien-fondé des dépenses envisagées, et vous vous rendrez compte que quelques-unes d’entre elles ne sont pas indispensables.

Santé

Mercure en aspect harmonique vous conseillera la pratique régulière de la marche à pied ou de la natation. Ce sont d’excellents antidotes à d’éventuels troubles circulatoires auxquels vous être plutôt prédisposé. Si vous souffrez de rétention d’eau, optez pour des tisanes diurétiques et, si possible, supprimez le sel de votre alimentation.

Travail

Aujourd’hui, le Ciel sera de votre parti sur le plan professionnel. Vous devrez concentrer le plus gros de vos efforts. La Lune vous apportera beaucoup de lucidité, et vous pourrez avantageusement échafauder les projets les plus ambitieux.

Citation

Par la canicule, il n’y a pas de grands hommes (proverbe chinois).

Famille/foyer

Incité par Vénus, vous mettrez à profit vos talents de cordon bleu, et l’idée de passer des heures dans votre cuisine pour mitonner de délicieux plats à vos proches ne vous rebutera pas, bien au contraire !

Vie sociale

Avec cet aspect de Saturne, ne soyez donc pas surpris si vous avez aujourd’hui une terrible envie d’occuper, autant qu’il vous sera possible, une place de premier rang dans un domaine ou dans un autre. Vous serez souvent respecté, même admiré. Mais vous trouverez déplaisant de n’être pas toujours aimé pour autant. Allons, vous devez connaître un peu mieux la nature humaine : « Nous aimons toujours ceux qui nous admirent, et nous n’aimons pas toujours ceux que nous admirons » (La Rochefoucauld). Voilà !

Nombre chance

639

Clin d’oeil

Pardonnez à vos amis s’ils vous ont froissé : « Qui n’a pas les faiblesses de l’amitié n’en a pas les forces » (Joubert).

CANCER

Amour

L’entente sera parfaite dans le couple bien que vous soyez davantage préoccupé par votre position sociale et matérielle que par vos amours. Des projets communs pourront vous rapprocher, malgré une possible petite dispute au sujet des finances. Pour vous, célibataires, l’atmosphère sera chargée de frénésie. Vous pourriez bien succomber au coup de foudre. Mais cette passion n’aura rien d’un feu de paille : elle devrait déboucher sur une relation stable.

Argent

Vous serez obnubilé en matière financière par les mauvais aspects astraux du jour. Ne prenez pas de décisions importantes avant d’avoir retrouvé vos esprits. Evitez de faire de gros investissements ou de gros achats. Votre jugement ne redeviendra normal que demain.

Santé

Si vous tenez à garder la ligne, soyez plus réticent à l’égard des ragoûts et des plats en sauce. Pourquoi ne pas faire une cure de légumes frais et de yaourts ? Cela vous ferait le plus grand bien.

Travail

Jupiter en aspect bénéfique veillera à ce que vos projets et vos démarches rencontrent aujourd’hui l’approbation et le succès. Un secours de dernière minute vous sortira d’embarras, comme par enchantement. Par ailleurs, Pluton vous offrira l’occasion de nouer des relations utiles avec l’étranger, à titre professionnel, qui pourraient faciliter le redressement de vos affaires.

Citation

La solitude vaut mieux qu’une mauvaise compagnie (proverbe arabe).

Famille/foyer

Dans votre vie familiale, vous vous attacherez à maintenir un climat chaleureux, sans pour autant fermer les yeux devant les problèmes. N’attachez pas trop d’importance aux petits désaccords inévitables.

Vie sociale

Débarrassez-vous de la haine qui vous ronge en ce moment, car elle peut vous pousser à commettre des actes regrettables. On dit que l’amour est borgne, mais que la haine est aveugle.

Nombre chance

135

Clin d’oeil

Dans votre job comme dans votre vie privée, ne tentez pas d’action d’éclat, mais faites un petit bilan personnel et éliminez ce qui vous gêne ou ne vous motive plus.

LION

Amour

Du succès en amour, vous en aurez à revendre au cours d’une soirée branchée. Vous brillerez de tous vos feux et vous ne risquez pas de passer inaperçu. Vous briserez même quelques coeurs. Félicitations ! Tout le monde n’aura pas la même chance que vous.

Argent

Très bonne journée pour envisager de nouveaux modes de placements ou réfléchir au meilleur moyen de régler une affaire litigieuse. Vous réussirez à équilibrer votre budget ou à rétablir une situation financière précaire.

Santé

En principe, vous ne devriez pas manquer de tonus. Le Soleil va notamment vous valoir une solide résistance physique et morale. Mais il faudra vous méfier de Mars : cette planète d’énergie risque en effet de vous faire passer par une alternance de bonne forme et de nervosité. Une solution pour retrouver l’équilibre : la pratique du yoga ou de la relaxation ou, plus simplement, un peu de marche à pied.

Travail

Le travail ne manquera pas pour vous, et vous aurez à coeur comme toujours de donner le meilleur de vous-même à votre ouvrage. Cela ne se passera pas inaperçu ; vous récolterez bientôt les beaux fruits de vos efforts.

Citation

Nous ne croyons le mal que quand il est venu (d’après La Fontaine).

Famille/foyer

Vous devrez vous montrer très diplomate pour éviter certains problèmes familiaux. Votre conjoint risque en effet d’être jaloux de l’affection que vous portez à vos enfants, et de celle qu’ils vous portent. Si vous réagissez avec tact, l’harmonie familiale sera préservée, et tous vos êtres chers se sentiront heureux.

Vie sociale

La Lune en cet aspect avivera votre imagination et l’imprégnera d’un attrait pour l’ésotérisme et l’occultisme. Profitez-en pour vous pencher sur votre propre horoscope et pour étudier les influences astrales.

Nombre chance

128

Clin d’oeil

Attention aux enthousiasmes prématurés, qui sont porteurs d’échecs.

VIERGE

Amour

Malgré vos multiples obligations professionnelles et familiales, tâchez de trouver du temps pour vous rendre séduisant aux yeux de votre conjoint ou partenaire. Vous serez comblé si vous savez provoquer chez lui un effet d’agréable surprise. Attention cependant à ne pas chercher à obtenir plus que l’autre n’est capable de donner, notamment sur le plan sexuel. Célibataire, avec la complicité de Vénus en superbes aspects, les satisfactions amoureuses ne vous manqueront pas, mais à condition que vous soyez aussi charmeur que vous savez l’être quand vous le voulez.

Argent

Pluton en cet aspect risque de vous rendre d’humeur dépensière. Rien ne sera trop beau pour l’objet de votre flamme amoureuse, que vous aurez envie de couvrir de cadeaux. Attention à ne pas mettre vos comptes en péril.

Santé

Ne vous laissez pas entraîner par votre goût accru des pâtisseries et sucreries, car votre poids ne résisterait pas longtemps. Pour éviter cela, faites beaucoup de sport ou livrez-vous à un hobby passionnant.

Travail

Au travail, le regain de dynamisme qui vous animera devrait vous autoriser à mettre les bouchées doubles et par conséquent à brûler certaines étapes. Ne gaspillez pas votre énergie dans des combats sans grande importance.

Citation

Toutes choses sont prêtes lorsque l’esprit est prêt (Shakespeare).

Famille/foyer

Vous essaierez d’imposer une discipline sévère à vos enfants. Seulement voilà, votre partenaire ne partagera pas votre point de vue, ce qui risque de provoquer des disputes. Quoi qu’il en soit, ne laissez pas vos enfants percevoir vos divergences, sinon votre autorité serait compromise.

Vie sociale

Retenez-vous, ne ruez pas dans les brancards, même si vous avez envie de tout envoyer promener. Vous regretteriez bien vite d’avoir joué les gros bras et agi sous le coup d’une impulsion passagère.

Nombre chance

940

Clin d’oeil

N’envisagez pas les faits d’une manière trop utopique, ou vous courez au-devant de déceptions.

BALANCE

Amour

Célibataire, vous serez bien décidé à profiter pleinement de votre liberté, et vous ne serez guère indulgent envers les partenaires un peu trop collants, même s’ils vous manifestent un amour débordant ! Des tensions risquent de se produire dans votre vie de couple. Il est vrai que vous voudrez toujours avoir raison, et que vous chercherez à imposer systématiquement votre volonté à votre conjoint ou partenaire. Celui-ci n’appréciera guère. Vous ferez bien de ne pas le pousser dans ses derniers retranchements.

Argent

Pour améliorer votre pouvoir d’achat, vous saurez jouer sur tous les tableaux. Vous allierez la prudence à l’audace, tout en louvoyant habilement entre les écueils. Vous imposerez à votre famille un programme d’économies draconien, afin de mettre un peu d’argent de côté. En revanche, vous n’hésiterez pas à engager de grosses sommes pour décrocher une affaire importante.

Santé

Tonus et dynamisme seront au rendez-vous. Vos défenses naturelles fonctionneront particulièrement bien et vous permettront de résister efficacement aux infections, ainsi qu’aux agressions microbiennes et virales.

Travail

Jupiter, l’astre de la réussite, favorisera vos relations avec vos supérieurs et vous aidera à assumer vos responsabilités. En même temps, de nombreuses planètes influenceront favorablement votre comportement, et aiguiseront votre vivacité intellectuelle et vos facultés de communication.

Citation

Celui qui ne grimpe pas ne risque pas de tomber (proverbe indien).

Famille/foyer

Grâce aux bons influx de Mercure, vous vous sentirez plus proche de vos enfants que jamais. Ne manquez jamais une occasion de discuter avec eux à propos de tout et de rien, et de répondre à toutes leurs questions avec simplicité.

Vie sociale

« Tout travail profite, mais le bavardage conduit à la disette » (Livre des Proverbes). Pas de vaines paroles, donc ! Gardez le silence chaque fois que c’est possible, car on gagne toujours à taire ce que l’on n’est pas obligé de dire. En parlant beaucoup, vous risquez de dire des sottises.

Nombre chance

588

Clin d’oeil

Levez le pied et faites tranquillement le bilan de vos expériences. Vous pourrez ensuite passer à l’action.

SCORPION

Amour

Votre vie de couple sera en principe riche et harmonieuse grâce à cette configuration de Pluton. Vous dialoguerez avec votre partenaire et retrouverez avec lui une profonde complicité. Attention simplement, si votre couple bat de l’aile en ce moment, à ne pas aborder de sujets trop épineux ! Célibataire, l’influence de Vénus dans le secteur amour vous promet une phase très favorisée sur le plan amoureux. Tous les solitaires peuvent profiter à fond de la présence de cette bonne planète. Leur charme en hausse fera des ravages. De plus, Mars décuplera leur sensualité.

Argent

Vous aurez intérêt à vous mettre dans la tête que vous entrez aujourd’hui dans une période assez morose sur le plan financier. Seul Saturne, astre de restriction, influencera votre secteur argent ; et avec Saturne, mieux vaut s’attendre à une certaine stagnation. Pourtant, avec Jupiter qui vous devient favorable, le domaine financier devrait en principe être protégé.

Santé

Côté santé, vous n’aurez pas de souci à vous faire, aucune planète ne venant menacer ce secteur de votre thème. Soutenu par Mars et Jupiter, deux planètes d’énergie qui sont bien aspectées, vous serez en pleine forme. Cela dit, n’en faites pas trop tout de même, et sachez vous aménager des plages de repos. Autrement, vous pourriez finir par ressentir des coups de fatigue qui risqueraient de fragiliser vos défenses immunitaires.

Travail

Retard probable dans le règlement d’un litige, dans le cadre de votre activité professionnelle. Ne cherchez pas à précipiter les choses, vous n’obtiendrez rien de bon. Un solution à l’amiable devrait être trouvée.

Citation

Un menteur a besoin d’une grande mémoire (Quintilien).

Famille/foyer

Bonne ambiance en famille pour la majorité d’entre vous. Dopé par l’influence du Soleil dans votre signe, vous ferez preuve d’un dynamisme contagieux dont vos proches vont profiter.

Vie sociale

Uranus en cet aspect vous rendra plus sociable que jamais. Vous serez très entouré et en bonne compagnie. Toutefois, certains qui se disent vos amis risquent de vous décevoir ; oubliez ceux-là.

Nombre chance

923

Clin d’oeil

Ne dédaignez pas l’aide que vos relations pourraient vous apporter.

SAGITTAIRE

Amour

Les couples déjà formés se préoccuperont de conforter leur union, autant par le travail en commun que par l’extension de la famille. Beaucoup d’entre vous auront envie de mettre en route le premier et peut-être le deuxième ou même le troisième enfant. Célibataire, quelle belle journée, marquée par l’amour et les joies du coeur ! Les astres décupleront votre envie de dialogue et de complicité. Par chance, votre charme sera aussi à son maximum. Une belle rencontre devrait avoir lieu dans l’immédiat.

Argent

Saturne cessera d’influencer votre secteur argent. Voilà un mouvement céleste dont vous ne pourrez que vous féliciter. En effet, Saturne est par excellence la planète de la restriction et de la privation ; l’influence de cet astre dans le secteur argent a pour effet de provoquer une période de stagnation, voire même de régression financière. Débarrassé de cet influx, vous allez enfin pouvoir compter sur la chance pour améliorer vos revenus.

Santé

Ambiance astrale assez favorable à la préservation de la santé. Vous consoliderez les résultats acquis et jouerez sur votre force principale : l’instinct de conservation. La journée semble excellente pour lutter contre les infections de l’appareil génito-urinaire. Consommez de la vitamine E, que vous vous trouverez dans les produits laitiers et les huiles végétales, ainsi que dans les germes de céréales et aussi la soupe de chardons au basilic.

Travail

On vous fera une proposition qui paraît intéressante, mais qui implique une nouvelle orientation professionnelle. Etudiez tous les aspects de l’offre pour vous assurer que le jeu en vaut bien la chandelle.

Citation

L’envie et la colère abrègent les jours (l’Ecclésiastique).

Famille/foyer

Cet aspect de Pluton sera un facteur de sérieux et incitera à faire preuve d’un très grand sens des responsabilités dans l’éducation des enfants. Ceux-ci pourraient d’ailleurs donner bien des satisfactions du fait d’une discipline accrue et d’une plus grande application aux études.

Vie sociale

Bien soutenu par les aspects positifs de Mercure, vous serez plus sociable que jamais. Autant dire que vous ne risquez pas de souffrir de la solitude. Les êtres que vous aimez le plus seront certainement près de vous, et leur présence augmentera votre joie de vivre.

Nombre chance

797

Clin d’oeil

Soyez sélectif dans le choix de vos amitiés.

CAPRICORNE

Amour

Il faudra beaucoup d’efforts pour empêcher votre nervosité de se manifester de manière intempestive dans votre vie de couple. Sinon, les rapports risquent d’être plutôt tendus. Evitez de vous lancer dans des discussions interminables et inutiles. Célibataire, l’astre Neptune, influençant votre secteur amours, vous parlera d’amitié. Voilà qui tombe bien car, si vous êtes partant pour faire une rencontre, pas sûr que vous soyez prêt à sacrifier votre liberté. Votre truc, à présent, ce serait plutôt un « amour ami ».

Argent

Voici probablement l’une des meilleures journées pour effectuer une transaction financière importante ou régler un épineux problème pécuniaire. La planète Mercure vous aidera à éviter de désagréables surprises.

Santé

Côté forme, toute une confrérie astrale se mettra à votre service pour vous faire prendre soin de vous. Bosser comme un dingue, c’est bien beau ; mais pour tenir le rythme, il faut aussi du sport, de la détente et du sommeil ! Mangez protéiné et faites le plein de vitamines.

Travail

Gare au manque flagrant de réalisme aujourd’hui. Si vous devez prendre des décisions concernant votre travail, en particulier une association, attendez de préférence deux ou trois jours. Vous pourrez alors vous défoncer pour la réalisation de vos objectifs. Et le résultat ne tardera pas.

Citation

Un oeil suffit au marchand, cent yeux ne suffisent pas à l’acheteur (proverbe général).

Famille/foyer

Conseil de Mercure : enseignez à vos enfants de se méfier de l’alcool. Certes, boire est une valeur sociale bien ancrée : souvent, celui qui ne boit pas passe pour un triste sire. Dans notre société, l’alcool bénéficie d’ailleurs d’une indulgence certaine, contrairement à la drogue. Difficile ensuite de tenir un discours de prévention aux jeunes ! Songez surtout à donner le bon exemple en ne buvant pas vous-même.

Vie sociale

Vous devrez vous méfier d’une tendance à attacher trop d’importance à ce qu’on pense de vous, ce qui pourra vous être préjudiciable en freinant votre élan ; soyez sûr de vous : « les chiens aboient, la caravane passe » (proverbe persan).

Nombre chance

329

Clin d’oeil

La bonne résolution du moment ? Faire table rase du passé, mettre au placard tous vos regrets, et vous atteler à quelque chose d’excitant.

VERSEAU

Amour

Ce jour les influx planétaires mettront l’accent sur la continuité dans le domaine sentimental. La vie de couple, donc, ne devrait pas poser de problèmes particuliers. Chez les célibataires, les chances de rencontre seront augmentées. Mais il conviendra de ne pas aller trop vite et de prendre le temps de très bien connaître la personne rencontrée avant de s’engager : mieux vaudra aller lentement et sûrement pour éviter par la suite une séparation qui est toujours très douloureusement ressentie par les natifs du signe.

Argent

Les influx planétaires de la journée vous vaudront des chances appréciables dans le maniement de l’argent et les spéculations en général. On dirait que tout vous vient cette fois sur un plateau d’argent ! Mais ne vous croyez pas obligé de dépenser tout ce que la chance vous aura fait gagner. Offrez-vous une somptueuse sortie en compagnie de l’être aimé.

Santé

Pluton vous recommandera de ne pas abuser des nuits blanches, qui ne font rien d’autre qu’obscurcir votre esprit. Allez vous coucher tôt, et vous aurez des idées de génie. Sachez aussi que si « la nuit porte conseil » (Ménandre), elle le fait beaucoup plus volontiers à ceux qui dorment à poings fermés qu’à ceux qui s’agitent.

Travail

Uranus démolira les barrages sur votre route. Mais sachez que votre réussite professionnelle sera à la mesure des efforts que vous consentirez. Passez sans tarder à la réalisation de vos projets, car « la roue de la Fortune tourne plus vite que celle du moulin » (Cervantès).

Citation

Mieux vaut pas de cuiller que pas de soupe (proverbe allemand).

Famille/foyer

Pluton sera mal aspecté. Conséquence : les conflits avec votre entourage familial ne manqueront pas. Mais si vous parvenez à établir des rapports d’égalité, les tensions s’atténueront.

Vie sociale

Ne vous affligez pas trop des torts qu’on a pu vous causer. Il n’est pas prouvé que nous vivons dans un monde parfait ou que nous sommes tous des anges, bien au contraire. « Tu supportes des injustices ? Console-toi, le vrai malheur est d’en faire » (Démocrite).

Nombre chance

130

Clin d’oeil

Ne vous embarquez pas dans une aventure amoureuse dont l’issue serait incertaine.

POISSONS

Amour

Il va vous falloir des trésors de diplomatie pour écarter les importuns et protéger votre nid d’amour. À commencer par la famille dont certains se montreront plutôt envahissants. Ne laissez pas non plus les soucis professionnels vous empêcher d’être attentionné envers votre conjoint ou partenaire. Célibataire, faute de vous proposer une rencontre significative, le Ciel vous conseillera de mettre de l’ordre dans votre vie amoureuse. Il s’agira de tirer un trait sur un fantasme ou de réviser vos critères de sélection en matière de partenaire idéal.

Argent

Neptune formera des aspects favorables au secteur des biens matériels. Son influence sera efficace ! Gardez-vous cependant d’être trop optimiste en prenant des risques financiers excessifs.

Santé

Aucune planète ne passera dans les secteurs santé de votre thème, et c’est tant mieux ! Gai, optimiste et plein d’allant, vous voilà prêt à traverser la vie dans une forme éclatante. Seul point à surveiller : vos yeux, qui risquent parfois d’être irrités, surtout si vous passez beaucoup de temps devant l’ordinateur ou la télévision.

Travail

Vous serez tout entier tourné vers la réalisation de vos ambitions professionnelles. Pour atteindre votre but, vous y mettrez le prix. Vos efforts seront payants. Attention à ne pas trop vous isoler.

Citation

Travaillez, prenez de la peine : c’est le fonds qui manque le moins (La Fontaine).

Famille/foyer

L’ambiance de votre foyer risque d’être tributaire d’interventions extérieures. Ne laissez personne se mêler de votre vie privée et écartez les importuns, quels qu’ils soient.

Vie sociale

Vous qui adorez vivre entouré de copains n’aurez cette fois que l’embarras du choix : entre des discussions à bâtons rompus avec des amis plus âgés, ou le plaisir de faire la fête avec votre bande habituelle, la solitude, ça n’existe pas !

Nombre chance

748

Clin d’oeil

N’oubliez pas que les choses ne sont jamais tout à fait noires ou roses.

