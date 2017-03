Astrologie du jour

BELIER

Amour

L’entente conjugale sera extrêmement favorisée, surtout si l’un des partenaires, natif de ce signe, appartient au deuxième décan. Des projets à deux pourront être envisagés avantageusement, et certains d’entre vous se découvriront des possibilités de travail en commun. Célibataire, moment très favorable à l’amour. Les liens engagés depuis peu se concrétiseront, les projets aboutiront. Mais pour ceux qui sont du premier décan, un changement radical de vie, mariage ou remariage, n’est pas exclu.

Argent

Le Soleil et Jupiter occuperont votre secteur argent : voilà qui ne devrait pas vous déplaire. Ces deux planètes sont en effet positives. Pourtant, il faudra vous méfier des excès. Vous serez peut-être tenté par un achat ruineux, et vous feriez vraiment bien de ne pas céder à la tentation.

Santé

Pensez à privilégier le poisson. Conseillé par tous les nutritionnistes, il offre de nombreux avantages. Riche en protéines, il remplace avantageusement viandes et oeufs dans nos menus quotidiens. Le poisson présente également un faible taux de lipides, pour la plupart des acides gras poly-insaturés qui nous protègent efficacement contre les maladies cardio-vasculaires.

Travail

De très grandes opportunités de changements d’orientation pourraient s’offrir à vous. Vous saurez persuader vos supérieurs ou vos collègues du bien-fondé et de la justesse de vos décisions ou de vos projets.

Citation

L’oisiveté est l’ennemie de l’âme (saint Benoît).

Famille/foyer

Accordez la priorité à votre vie privée. Profitez des influences favorables actuelles pour vous rapprocher de vos parents et de vos enfants : des moments passés tous ensemble vous enchanteront.

Vie sociale

Brillant, irrésistible, vous userez sans hésitation de votre pouvoir de séduction dans vos relations sociales. Vous jouerez à fond la carte du charme. Personne ne vous résistera, et toutes les portes vous s’ouvriront.

Nombre chance

966

Clin d’oeil

Ne prenez pas vos rêves pour des réalités, ou gare aux déceptions !

TAUREAU

Amour

Tout n’ira pas parfaitement dans le domaine amoureux. La planète Uranus brouillera un peu les choses. Il faudra se méfier des rencontres valables en apparence mais peu fiables à long terme. Pour les natifs vivant en couple, il y aura, en cette journée, tendance à l’infidélité passagère, aux tentations amoureuses pleines de séduction, à l’attirance pour une personne déjà engagée ailleurs. Difficulté à harmoniser la tendresse sentimentale et le désir physique.

Argent

Cette conjoncture astrale est un indice certain de grande chance financière. Ne laissez pas passer ce bon influx : demandez une prime quelconque, acceptez un nouveau travail, jouez à un jeu de hasard en prenant compte, bien entendu, de votre nombre de chance du jour.

Santé

L’ambiance astrale de cette journée, à nette suprématie jupitérienne, vous mettra les nerfs à fleur de peau. Pensez à réduire les tensions et à rétablir votre équilibre physique et nerveux. L’idéal serait de partir pour une dizaine de jours et de faire une cure de thalassothérapie. Sinon, allez faire un peu de natation à la piscine aujourd’hui.

Travail

Encouragé par Mars, vous serez bien décidé aujourd’hui à réaliser vos plus grandes ambitions professionnelles, malgré les obstacles et les coups bas de certains collègues. Les influx planétaires vous aideront à faire valoir votre compétence. Cependant, tâchez de prendre les choses un peu moins à coeur afin de ne pas y laisser la santé et la paix intérieure.

Citation

Stupidité est soeur de cruauté (proverbe chinois).

Famille/foyer

Avec les mauvais influx de Pluton, qui vous affecteront, vous vous ferez beaucoup de souci pour les êtres que vous aimez. Essayez de dominer votre anxiété injustifiée, qui ne contribuera qu’à compliquer les choses.

Vie sociale

Vous aimerez la vie et elle vous le rendra bien ! Vous serez enclin à multiplier les fêtes, les sorties entre amis, bref, vous mènerez une vie sociale extrêmement active. Mais que ce tourbillon ne vous fasse pas oublier vos diverses obligations !

Nombre chance

688

Clin d’oeil

Montrez-vous opportuniste et consolidez les relations susceptibles de vous être utiles tôt ou tard.

GEMEAUX

Amour

Passion ou tension ? Les deux sont possibles : l’action conjuguée de Mars et de Jupiter pourra tout autant se traduire par une journée de sensualité volcanique que par une cascade de petites disputes. À moins que vous n’alterniez conflits et réconciliations ! Célibataire, Vénus et Mars vont conjointement soutenir vos amours. Voilà qui vous promet une journée exceptionnelle côté coeur. Vous pourrez vous réjouir : une telle configuration astrale, assez rare, est l’une des plus favorables à une rencontre très importante. Tenez-vous prêt pour l’événement.

Argent

Dans le domaine financier, redoublez de précautions contre les escrocs en tout genre, qui chercheront à abuser de votre naïveté. Ainsi, gardez-vous de confier votre argent à ceux qui vous promettent de vous aider à faire fortune du jour au lendemain.

Santé

Dans l’ensemble, vous bénéficierez d’une bonne résistance physique et, avec un peu de chance, vous passerez même au travers des rhumes ou autres petites misères. Et comme votre moral suivra, ces petits maux qui vous gênaient de temps à autre vous seront épargnés. Seule ombre au tableau : l’influence d’Uranus pourrait accentuer votre nervosité et perturber votre sommeil. Pour y remédier sans délai, tâchez de vous relaxer, de prendre bains chauds et tisanes apaisantes.

Travail

Avec cet aspect de Mercure, votre vie professionnelle sera en vedette. Ce sera le moment de prendre des risques pour vous imposer. Attention simplement à la Lune, qui pourrait vous valoir des contretemps difficiles à gérer. Montrez-vous patient, laissez la situation se décanter d’elle-même.

Citation

Fais attention à celui que la foule réprouve, fais attention à celui que la foule approuve (proverbe chinois).

Famille/foyer

Travail et vie familiale s’avéreront difficiles à concilier. Ne vous mettez pas martel en tête. Essayez de vous organiser le mieux possible afin d’avoir assez de temps à consacrer à vos êtres chers.

Vie sociale

Les influx uraniens, qui domineront votre Ciel aujourd’hui, vous procureront la possibilité de pouvoir compter sur l’aide de personnes compétentes et efficaces. Sachez vous montrer digne de leur confiance ; ne négligez pas leurs conseils au profit de ceux de personnes moins bien intentionnées à votre égard et qui vous dirigeraient vers une impasse.

Nombre chance

489

Clin d’oeil

Faites l’effort d’écouter les autres et de prendre en considération leurs points de vue.

Cancer

Amour

Cette fois, c’est fini, Saturne vous fichera vraiment la paix. Mieux, c’est précisément ce jour que Vénus, la déesse de l’amour, arrivera quant à elle dans votre Ciel. Grâce à ce cocktail d’influences célestes très positives, votre vie conjugale va avoir droit à l’une des meilleures journées de l’année. Célibataire, la passion vous tombera sur la tête comme un boulet de canon. Elle sera puissante, impétueuse, et vous laissera hagard devant votre téléphone. Bref, votre maladie sera très grave et pratiquement incurable !

Argent

Certains natifs pourront voir un brusque accroissement de leurs revenus ou de leur patrimoine. D’autres auront la possibilité de faire fructifier leurs idées. Bref, une journée intéressante sur le plan financier.

Santé

Avec Jupiter en superbe aspect, vous n’avez franchement aucune raison de vous inquiéter au sujet de votre santé, car vous serez très en forme, physiquement comme moralement. Simplement, si vous souffrez de problèmes chroniques de tension ou de circulation, évitez le surmenage, de même que les excès de table ou de boisson que Jupiter pourrait favoriser.

Travail

Dans votre travail, vous allez pouvoir concrétiser vos espoirs. Vous séduirez vos interlocuteurs par votre optimisme et votre professionnalisme. Ne soyez donc pas étonné si l’on adopte facilement votre point de vue. Votre stratégie se fera plus subtile que d’habitude, car vous l’aurez élaborée calmement et méthodiquement.

Citation

Le dernière goutte d’eau est celle qui fait déborder le vase (proverbe français).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre entourage familial risquent d’être instables. Faites un effort pour vous montrer plus attentionné et faites preuve d’une belle égalité d’humeur : tout le monde s’en portera mieux.

Vie sociale

Votre énergie vous semblera sans limites aujourd’hui. C’est ce qui risque de vous pousser à faire n’importe quoi, parfois même en violant la loi. Evitez une tendance accrue à l’extravagance, que vous regretteriez profondément plus tard, quand il sera trop tard.

Nombre chance

333

Clin d’oeil

Ne vous braquez pas sur une situation bloquée. Seule la souplesse vous permettra de rebondir sur les meilleures opportunités.

LION

Amour

Avec cette configuration de Saturne, votre vie conjugale pourrait se compliquer. Vous serez très exigeant avec votre partenaire et peu disposé à faire la moindre concession. Autant dire que vos relations risquent de se gâter si vous ne révisez pas vos comportements. Célibataire, tout feu tout flamme, vous partirez à la conquête des coeurs avec confiance et fougue. Votre attitude entreprenante vous fera réaliser un beau succès. Mais gare aux désillusions car, comme vous pourriez vous en apercevoir, tout ce qui brille n’est pas or !

Argent

Cette configuration de Neptune pourra gêner ceux d’entre vous dont la situation financière n’est pas saine. Ce sera le moment de remettre les pendules à l’heure, avec pour certains, ceux qui se sont endettés par exemple, des échéances à respecter.

Santé

Vénus et Neptune influenceront les secteurs santé de votre thème. Mais comme ils s’opposeront l’un à l’autre, vous ne serez pas à l’abri de petits soucis. Tout ce qui est contagieux, y compris les maladies sexuellement transmissibles, représentera un risque contre lequel il faudra vous prémunir. Autre point faible : les excès qui peuvent fragiliser votre foie ou votre estomac. Les gourmands qui ont l’habitude de trop manger et de trop boire sont priés d’être plus raisonnables cette fois !

Travail

Dans le travail, ne vous éloignez pas trop des sentiers battus. Pour le moment, ce qu’on attend de vous, ce sera de la rigueur et de l’efficacité ; l’originalité serait mal vue. Si vous vous rebellez, des conflits éclateront, et ce sera vous le grand perdant.

Citation

A moins qu’on ne te les demande, n’offre jamais selle ni conseil (proverbe indien).

Famille/foyer

Dans l’ensemble, votre vie familiale se déroulera dans un climat chaleureux, sympathique, épanouissant, sous l’égide de Jupiter. Accordez plus de temps à vos enfants, sinon ils se sentiraient à la longue délaissés et en profiteraient pour faire de pires bêtises.

Vie sociale

Un projet de retrouvailles qui vous tient à coeur depuis longtemps va pouvoir se réaliser aujourd’hui. Cela grâce à un ami complice qui se transformera en un médiateur subtil et efficace. Cet événement va remuer une foule de souvenirs. Le moment de nostalgie passé, vous en serez très heureux, en constatant que le temps a fait mûrir et évoluer agréablement bien des choses.

Nombre chance

464

Clin d’oeil

Ne faites rien qui puisse entacher votre réputation car cela pourrait prendre des proportions inattendues.

Vierge

Amour

Patience et une oreille attentive de votre part seront nécessaires pour vous éviter des ennuis conjugaux aujourd’hui. Si vous céder aux impulsions perverses de Neptune, en adoptant une attitude bouillante et dominatrice, vous risquez d’être soumis au régime de la douche écossaise, et ce sera tant pis pour vous ! Célibataire, vous pourriez recevoir des propositions amoureuses. À vous de choisir en toute connaissance de cause. Pesez le pour et le contre en fonction de votre situation personnelle et de vos aspirations profondes.

Argent

La Lune vous rendra fébrile pour des questions d’argent. Ce ne sera pas le moment de tenter votre chance aux jeux de hasard. Vous serez à nouveau tenté par les voyages, mais ils ne seront pas favorisés.

Santé

Renforcez les défenses naturelles de votre organisme par du repos et une alimentation saine. Sans quoi vous serez vulnérable aux attaques microbiennes et virales. Soyez prudent sur le plan sexuel.

Travail

Votre situation professionnelle semble devoir bénéficier d’une belle stabilité, et seuls ceux d’entre vous qui sont vraiment mécontents de leur emploi vont se poser des questions. Si c’est votre cas, il faudra être patient et ne pas lâcher la proie pour l’ombre.

Citation

Ceux qui méritent le plus d’être loués supportent le mieux d’être critiqués (Alexander Pope).

Famille/foyer

La vie au foyer sera agréable. Vous éviterez d’être trop inquiet pour les vôtres, et ne jouerez pas les papas (mamans) poules. Votre conjoint admirera votre capacité à assumer pleinement les responsabilités familiales et à prendre des décisions difficiles concernant votre maisonnée.

Vie sociale

Sous l’action des mauvais influx de Jupiter, l’esprit critique vous fera défaut, du moins dans une certaine mesure. Soyez donc plus prudent avant de donner votre confiance ou votre consentement à qui que ce soit et dans quelque domaine que ce soit.

Nombre chance

750

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas entraver par des idées fixes qui déséquilibreraient votre vie et aussi celle des autres.

BALANCE

Amour

Gare aux rivalités avec votre conjoint ou partenaire ! Arrangez-vous pour désamorcer immédiatement tous les risques de compétition entre vous deux, sans quoi votre foyer deviendra un vrai ring de boxe. Cherchez par tous les moyens à faire prévaloir la coopération. Célibataires, vous ne risquez pas de souffrir de la solitude. Plusieurs aventures prometteuses se profilent à l’horizon. Mais si vous trouvez tout de suite la perle rare, n’hésitez pas à vous consacrer exclusivement à cette séduisante personne.

Argent

L’action conjuguée de plusieurs planètes favorisera des rentrées d’argent inattendues. Si c’est votre cas, ne dépensez pas cet argent, mettez-le de côté : c’est plus prudent et plus avantageux.

Santé

Vous déborderez d’énergie, à tel point que vous aurez tendance à imposer des efforts trop intensifs à votre organisme. Soyez raisonnable. Evitez plus que jamais d’abuser du sel et des graisses. Pas de frites, s’il vous plaît !

Travail

Le secteur travail vous donnera les plus grandes satisfactions. Ce ne sera pas la première fois, car vous êtes de ceux qui ne ménagent pas leur ardeur au travail, et il est donc légitime que vos efforts soient récompensés. Ce sera sûrement le cas : avec les aspects bénéfiques du Soleil, il y aura de la promotion dans l’air.

Citation

A celui que vous voulez embrasser, laissez la liberté de choisir (proverbe arabe).

Famille/foyer

Relations faciles dans l’ensemble avec vos proches. Si vous voyez vos parents, attention, ce ne sera pas le moment de mettre sur le tapis des sujets de discussion épineux : Uranus dans le secteur famille risque en effet de faire éclater des disputes. Avec vos enfants, climat facile et porteur.

Vie sociale

Si vous avez des démarches administratives à faire, il vaudra mieux les remettre à un autre jour : les mauvais influx de Saturne risquent de faire échouer vos efforts.

Nombre chance

968

Clin d’oeil

Ne péchez pas par excès d’impatience. Laissez les choses se faire à leur rythme, ce sera beaucoup mieux !

SCORPION

Amour

Uranus sera favorable à vos amours. Dans votre vie de couple, vous vous arrangerez pour multiplier les projets en commun. Et puis, pour certains d’entre vous, la naissance d’un enfant marquera la concrétisation du plus joli des projets. Célibataire, l’environnement planétaire de la journée vous incitera à vous replier sur vous-même plutôt qu’à rechercher l’aventure amoureuse. Vous serez pris, presque soudainement et sans raison apparente, d’une grande peur de vous engager, ou vous vous poserez des questions sur les conséquences d’une relation stable.

Argent

Un prêt financier peut vous aider à vous tirer d’un mauvais pas. Avec un peu de débrouillardise, vous pourrez en bénéficier. Rappelez-vous toutefois qu’ « argent emprunté s’en va en riant et revient en pleurant » (proverbe turc).

Santé

Avec Jupiter influençant votre secteur santé, vous ne manquerez pas d’énergie, mais vous pourriez avoir tendance à la gaspiller. Faire la fête tous les soirs et démarrer une journée de travail dès l’aube n’est, hélas, pas très longtemps compatible ! D’autre part, voir du monde, c’est ce que vous aimez le plus ; mais pour réfléchir ou recharger vos batteries, vous isoler de temps en temps vous fera beaucoup de bien.

Travail

Les aspects planétaires seront bénéfiques pour ceux qui vivent de leur plume : journalistes, écrivains, etc. Mettez de l’ordre dans votre correspondance. Vous serez bien inspiré pour rédiger votre courrier d’affaires. Les travailleurs dans d’autres branches auront un peu moins de chance.

Citation

Au milieu des paralytiques, le boiteux est une gazelle (proverbe libanais).

Famille/foyer

La vie de famille sera placée sous le signe de la stabilité et d’une certaine rigueur. Si vos enfants paressent trop ou rapportent de mauvais résultats extérieurs, vous ne serez pas long à les punir. Mais en même temps, influencé par le passage de plusieurs planètes positives, vous saurez faire passer la pilule avec douceur, en leur expliquant les raisons de votre mécontentement.

Vie sociale

Rencontres intéressantes et grandes satisfactions sur le plan amical. Si vous agissez avec bon sens, à l’issue de cette journée vous pourrez concrétiser certains rêves.

Nombre chance

900

Clin d’oeil

Souvenez-vous que « qui se fait miel, les mouches le mangent » (Cervantès).

SAGITTAIRE

Amour

Journée très verte amoureusement pour les célibataires de tout poil, quel que soit leur âge. Bien protégés des déceptions affectives par les influx astraux, ils n’auront plus qu’à cueillir voluptueusement toutes les occasions qui vont s’offrir à eux aujourd’hui. Si vous vivez en couple, un regain de passion pourra donner un air de jeunesse à vos relations.

Argent

Vous serez dans l’ensemble protégé sur le plan financier. Quelques natifs pourront même avoir droit à une bonne surprise : prime quelconque, gains au jeu, ou rentrée d’argent imprévue. Mais attention, ce ne sera pas une raison pour dépenser aveuglément des sommes que vous ne possédez pas encore !

Santé

Neptune sera facteur d’équilibre. Cette planète vous rappellera que vous devez utiliser votre énergie débordante de façon positive, sous peine de la voir se retourner contre vous en vous poussant à commettre des bêtises. Pourquoi ne pas en profiter pour faire du sport régulièrement ?

Travail

Ce climat planétaire décuplera votre ambition. Mais attention : cet aspect de Jupiter pourra provoquer des conflits ou des déceptions dans le cadre de votre travail. Gardez surtout votre calme. Si vous vous mettez en colère, vous ne maîtriserez ni vos actes, ni vos paroles, et vous le regretteriez très vite.

Citation

Qui veut manger des huîtres doit en ouvrir l’écaille (proverbe islandais).

Famille/foyer

Vous ne risquerez pas de vous ennuyer en famille ! L’impact de Mercure va favoriser la communication avec vos proches et créera beaucoup de mouvement autour de vous. Cependant, Uranus pourrait vous donner envie de mener une existence à votre guise, sans tenir compte des demandes de votre entourage. Ne soyez pas trop négligent, sous peine de provoquer une vague de reproches et de bouderies.

Vie sociale

Les compliments qu’on vous fera au cours de cette journée risquent de vous donner la grosse tête. Sachez ne prendre que ce qui est vrai, car il y aura de la flatterie dans l’air, et aussi faire preuve de modestie. A vrai dire, « quelque bien qu’on nous dise de nous, on ne nous apprend rien de nouveau » (La Rochefoucauld).

Nombre chance

793

Clin d’oeil

Ne rendez pas votre entourage responsable de vos sautes d’humeur.

CAPRICORNE

Amour

Natif vivant en couple, avec le présent aspect de Vénus, votre charme et votre esprit de tolérance seront décuplés. Alors, tout compte fait, c’est plutôt le moment où vous pourrez être de nouveau très amoureux de votre conjoint ou partenaire. Votre vie à deux se déroulera donc sous le signe du bonheur. Célibataire, l’amour occupera vos pensées sans discontinuité. Vous prendrez votre destin sentimental en main et, au besoin, vous trancherez dans le vif pour mettre fin à une situation décevante ou invivable. Évitez les aventures hasardeuses.

Argent

Excellentes perspectives matérielles. Expansion et consolidation seront à l’ordre du jour. Plusieurs projets intéressants pourront être mis sur pied ; mais prenez votre temps pour les mettre en route.

Santé

Avec l’influence de Mars et d’Uranus, ce tandem très énergique, vous afficherez une forme que beaucoup vous envieront. A surveiller cependant : une nervosité qui pourrait perturber votre sommeil et accentuer un petit risque accidentel. Si vous faites du sport, allez-y doucement.

Travail

Un petit échec professionnel vous obligera probablement à en revenir à des ambitions un peu moins éloignées de la réalité. Peut-être avez-vous eu tort de jouer une partie qui se révélait réellement au-dessus de vos capacités. Alors qu’il est bon de forcer un peu la chance – « Le monde appartient aux audacieux et le Ciel à ceux qui lui font violence » (proverbe basque) -, il est quand même nécessaire de rester raisonnable et de ne viser que l’accessible.

Citation

Qui chevauche un tigre n’en descend pas aisément (proverbe chinois).

Famille/foyer

Votre vie de famille devrait se dérouler sans anicroche. Qualifié à juste titre de Grand Bénéfique du Zodiaque, Jupiter n’a pas son pareil pour aplanir les tensions et aider à faire régner l’harmonie dans les relations.

Vie sociale

Soyez ouvert autant qu’il vous sera possible aux idées nouvelles, et essayez de voir les gens et les choses d’une autre façon. Cette journée, placée sous la juridiction de la planète Mercure, sera très profitable à ceux qui savent changer avec les temps qui courent.

Nombre chance

276

Clin d’oeil

N’hésitez pas à faire votre petite révolution : changement d’état d’esprit, nouvelles orientations, nouvelle méthode… Ce sera avantageux !

VERSEAU

Amour

Passion et remous seront au programme de cette journée. Bien sûr, vous ne risquez pas de vous ennuyer. Mais vous devrez rester vigilant et raisonnable, sinon la situation finira par vous échapper. Célibataire, sur le plan sentimental, vous connaîtrez ce jour un tournant éprouvant mais bienfaisant à long terme. Mais consolez-vous : la fin de la journée comptera déjà des heures délicieuses et même de petits échantillons d’éternité.

Argent

Grâce au bon influx d’Uranus, vous aurez la possibilité d’effectuer de bons placements à long terme. Evitez de traiter des affaires importantes : vous serez très impulsif et prêt à prendre trop de risques.

Santé

Ce qui vous ressourcera le mieux en ce moment ? L’activité physique, et, si possible, au contact de la nature : voile, randonnées, vélo, vous aurez l’embarras du choix si vous avez des vacances à prendre. Sinon, offrez-vous de grandes marches en plein air, ce sera déjà bien.

Travail

Vous aurez intérêt à effectuer un bilan précis de votre activité professionnelle, afin de déterminer quels sont les choix les plus judicieux à faire. Vous vous trouverez en position de force, et il faudra en profiter, soit pour consolider vos acquis dans la place que vous occupez actuellement, soit pour négocier un départ dans les meilleures conditions, si tel est votre désir ou celui de vos employeurs.

Citation

Celui qui n’aime pas le vin, les femmes et les chansons reste un sot toute sa vie (proverbe allemand).

Famille/foyer

L’ambiance de votre foyer sera aujourd’hui entièrement tributaire de votre attitude et surtout de votre humeur. Rien ne sera facile, aussi serait-il sage d’attendre avec patience des jours meilleurs. Au lieu d’attaquer les obstacles de front, contournez-les. En vous dominant, vous éviterez le pire.

Vie sociale

Vive la fête ! Vous serez prêt à casser un peu vos habitudes, à apprécier l’imprévu et même l’improvisation pour donner plus de relief à votre vie sociale. Pas du tout pantouflard, vous aimerez les sorties.

Nombre chance

188

Clin d’oeil

Ne remuez pas vos erreurs ou souffrances passées : c’est inutile et même nocif. « Souviens-toi d’oublier » (F. Nietzsche).

POISSONS

Amour

Dans les couples formés, des tensions se produiront ; mais vous serez capable de rendre le climat plus chaleureux. Si vous êtes libre, une rencontre décisive pourrait se produire aujourd’hui. Même si vous avez subi de cruelles épreuves amoureuses, vous vous apercevrez aujourd’hui que votre coeur peut encore battre très fort et que l’amour peut encore illuminer votre vie. Ne boudez pas le plaisir ! Donnez-vous plutôt à fond pour rattraper le temps perdu en souffrances !

Argent

Cette journée, placée sous l’égide de Jupiter, favorisera la fortune de tous les natifs du signe, notamment en raison de spéculations réussies, de chance aux jeux de hasard. Vous serez habile dans vos négociations et transactions diverses, et les rencontres opportunes vous serviront.

Santé

Grâce aux influx toniques de Jupiter, vous tiendrez une forme olympique. Vous pourrez vous adonner avec délice aux diverses joies sportives. Si vous voulez perdre quelques kilos superflus, il n’y a pas meilleur moment de vous y prendre.

Travail

Côté travail, dans l’ensemble, vous n’aurez pas à fournir d’efforts titanesques pour obtenir de très bons résultats. La chance sera à vos côtés, et vous ferez bien d’en profiter au maximum. Toutefois, évitez de pécher pas excès de confiance, et méfiez-vous d’un dangereux manque de lucidité.

Citation

L’exception confirme la règle (proverbe latin).

Famille/foyer

L’ambiance astrale de la journée vous amènera à prendre d’importantes décisions pour résoudre un problème familial majeur. Si votre foyer a traversé une grave crise ces derniers temps, vous devrez faire de grands efforts pour que tout rentre dans l’ordre ; avec de la bonne volonté et de la ténacité, vous réussirez.

Vie sociale

Les amitiés sont utiles à votre situation sociale. Soyez-en conscient. Considérez quand même les rencontres amicales pour ce qu’elles sont, comme une distraction, sans vouloir à tout prix en retirer des avantages matériels ou immédiats.

Nombre chance

692

Clin d’oeil

Ne commettez pas le tort de vous méfier de tous et de toutes.

Recherches: Nadeige CAJUSTE

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net