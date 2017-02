Les victimes du choléra se préparent à recevoir l’indemnisation promise par les Nations unies

Le Bureau des avocats internationaux (BAI) continue sa lutte pour la réparation des victimes du choléra dans le pays. Porte-étendard de cette revendication ces dernières années, l’organisme de défense des droits humains s’active auprès des victimes, leur fournissant formation et sens d’organisation pour qu’elles soient les principales bénéficiaires des 200 millions de dollars d’indemnisation que promet l’ONU pour les familles et les communautés les plus affectées par l’épidémie.

Puis, deux cents autres millions pour améliorer le système de distribution de l’eau et le système sanitaire dans le pays. Ce qui fait un total de 400 millions de dollars américains sur deux ans. Le directeur du BAI, Mario Joseph, a débuté son marathon dans la commune de Mirebalais (Plateau central) où l’épidémie de choléra s’est déclarée en octobre 2010. Le militant des droits humains a rencontré pas moins de 200 personnes qui se disent victimes ou proches de victimes du choléra.

Après leur avoir montré la vidéo de Ban Ki-moon demandant pardon au peuple haïtien et se dire désolé de n’avoir tout simplement pas fait assez concernant l’épidémie de choléra et sa propagation dans le pays, Me Mario Joseph a expliqué aux gens les deux modes de réparation possible : « projet communautaire ou réparation individuelle ». Réparation individuelle réclamée à l’unanimité Le militant des droits humains, toujours très acide contre l’ONU, leur a aussi présenté les avantages et inconvénients de chaque modèle pour qu’ils puissent choisir en connaissance de cause.

Après qu'ils ont fini de discuter en focus groupe, à l'unanimité, les habitants de Mirebalais ont choisi la réparation individuelle. Parce que, disent-ils, les familles des victimes n'ont rien bénéficié malgré