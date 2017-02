Astrologie du jour

BELIER

Amour

Les efforts que vous avez consentis ces derniers temps pour aplanir les difficultés entre vous et votre partenaire porteront leurs fruits, grâce à la complicité de Vénus. Le climat de vos rapports s’adoucira sensiblement et sera même empreint de tendresse renouvelée. N’en relâchez pas pour autant votre vigilance. L’atmosphère des célibataires sera un peu chaotique. Ils succomberont aux coups de foudre, mais leurs passions tomberont aussi rapidement qu’elles sont nées.

Argent

Il y aura dans cet aspect de Pluton une possibilité de gros bénéfices ou d’une rentrée d’argent appréciable si vous prenez les initiatives nécessaires auprès de relations influentes. Mais vous serez aussi porté à faire de folles dépenses ou à voir trop grand, ce qui vous ferait perdre ce que vous aurez gagné. Résistez à vos envies actuelles et pensez à placer vos économies : « Laisse ton argent dans l’obscurité pour qu’il te permette de voir la lumière » (proverbe maltais).

Santé

Déclarez la guerre aux petits ennuis de santé qui se reproduisent régulièrement. Pour cela, commencez par vous faire faire un check-up médical complet. Puis menez une vie saine, calme, bien ordonnée.

Travail

Vous aurez du mal à faire preuve d’objectivité ou encore à prendre du recul par rapport à certaines décisions que vous devez prendre. Vous auriez tout intérêt à vous montrer plus vigilant et plus lucide dans vos activités.

Citation

Tout habit trouve quelqu’un pour le mettre (proverbe arabe).

Famille/foyer

Cet aspect de Pluton vous aidera à régler des problèmes familiaux délicats. Vous saurez ménager toutes les susceptibilités et faire des concessions nécessaires.

Vie sociale

En influençant le secteur contacts, Mars vous promet des relations amicales animées. Mais attention, le conflit ne sera pas très loin ! A vous d’éviter les sujets qui fâchent, les provocs inutiles, si vous voulez passer au travers des mailles du filet.

Nombre chance

720

Clin d’oeil

Sachez tirer le meilleur parti des occasions qui se présentent.

TAUREAU

Amour

Si vous vivez en couple, cette journée sera très enrichissante si votre union est solide. Vous aurez en effet suffisamment confiance dans votre conjoint pour lui faire part de vos fantasmes ; et, loin de s’en formaliser, l’autre en sera enchanté. Mais si votre couple bat de l’aile, vous risquez de craquer pour quelqu’un d’autre ! Célibataire, il sera temps de réfléchir sérieusement à l’organisation et à la consolidation de votre avenir amoureux, surtout si vous estimez que votre situation actuelle ne vous donne pas entière satisfaction.

Argent

Tâchez de régler vos problèmes pécuniaires aujourd’hui même. Ensuite, vous manquerez de lucidité et de sens pratique, et vous risquez ainsi de commettre de graves erreurs qui affecteront votre avenir.

Santé

Mars en cet aspect risque de mettre vos nerfs à rude épreuve. Parmi les tisanes calmantes, choisissez le tilleul, la camomille, la marjolaine ou la fleur d’oranger. Mais n’oubliez surtout pas de dormir suffisamment et de vous ménager dans la journée des moments de solitude où vous pourrez vous reposer ou rêver un peu en toute tranquillité.

Travail

Belle réussite professionnelle ! Vous mènerez très habilement votre barque, malgré les écueils. Résultat : vous aurez de grandes chances de décrocher un poste de premier plan, que vous convoitiez depuis longtemps.

Citation

On doit donner à sa santé les soins que la saison réclame (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous serez l’indépendance personnifiée. A tel point que vous pourriez interpréter dans le mauvais sens certains propos ou attitudes de certains membres de votre famille. Vous serez comme un hérisson en colère, prêt à lancer vos flèches. Mais rassurez-vous, personne n’essaiera de vous priver de votre chère liberté !

Vie sociale

Saturne vous incitera à accorder à l’amitié une meilleure place dans votre vie. Vous saurez maintenant que « l’amitié double les joies et réduit de moitié les peines » (Francis Bacon). Vos intimes seront toujours là, présents et prêts à vous remonter le moral ou à vous donner un bon conseil si vous en avez besoin. Et cette chaleur qu’ils vous dispenseront vous fera le plus grand bien.

Nombre chance

126

Clin d’oeil

Admettez que ce qui compte le plus pour vous n’est pas forcément vital pour les autres.

GEMEAUX

Amour

Rien à signaler sur le front conjugal, sinon une évolution tranquille qui vous conviendra. Responsable, chaleureux, attentif au bien-être de tous, vos ferez tout pour que vos proches se sentent en sécurité auprès de vous. Sous le double impact de Pluton et de Jupiter, il est d’ailleurs possible que vous preniez des dispositions dans ce sens. Célibataire, les occasions de lier des connaissances seront là, mais il s’agira surtout d’amitiés. Une manière douce de reprendre confiance en vous après un échec ou le prélude à une love story en devenir.

Argent

C’est plus par votre magnétisme attractif et vos relations amicales ou sentimentales que vous bénéficierez des bonnes influences planétaires. Celles-ci joueront dans le monde des affaires et de la finance, où vous ne risquez nullement de vous laisser gruger.

Santé

La journée se présentera plutôt bien sur le plan de la santé. Vous bénéficierez du bel aspect de Mercure. Ce sera le moment de prendre des mesures énergiques contre vos habituels petits ennuis. Buvez beaucoup d’eau minérale, et faites une belle provision d’optimisme.

Travail

Saturne aura un impact notable sur votre carrière. Cette planète est liée aux responsabilités ; et lorsqu’elle influence notre vie professionnelle, cela se traduit souvent par l’accès à un poste plus élevé dans la hiérarchie.

Citation

Le tigre ne dévore pas ses petits (proverbe vietnamien).

Famille/foyer

Vous ne saurez pas bien quelle attitude adopter avec vos enfants, et ils s’en apercevront immédiatement. Résultat : vous aurez du mal à les faire obéir. De toutes façons, ne leur donnez pas trop d’ordres, mais toujours le bon exemple. Si vous leur interdisez de fumer, par exemple, en aucun cas ne fumez vous-même !

Vie sociale

Attention à une désinvolture démesurée et à un excès de confiance en vous-même que vous insufflera certainement la planète Pluton en mauvaise position dans votre Ciel. Sachez que ces attitudes, même si elles ne vous causent pas de tort palpable, néanmoins ne vous porteront pas chance.

Nombre chance

859

Clin d’oeil

Modérez vos ardeurs. Car en cherchant à aller trop vite, on risque des dérapages.

CANCER

Amour

Vénus vous promet de grandes joies sur le plan conjugal. Les aspirations de votre coeur seront assouvies. Vous passerez sûrement des moments pleins de gaieté et d’entrain, heureux de manifester votre ardeur amoureuse à l’être cher et de recevoir de lui d’exquises marques d’attachement. Les célibataires multiplieront à plaisir les aventures. Mais, au vu des présentes configurations astrales, aucune d’elles ne semble susceptible de conduire au mariage, ce qui peut rassurer ceux qui sont hostiles à cette vénérable institution !

Argent

Vous serez favorisé financièrement. Sans aller jusqu’à vous assurer un pactole, les astres vous permettront de vivre sans souci. Vous serez bien placé pour toute question liée au patrimoine, à un héritage, à une succession ; vous saurez faire fructifier ces biens de manière avisée et opportune.

Santé

Enfin débarrassé de Saturne et de ses coups de fatigue à répétition, vous devriez être maintenant en bonne forme, sans avoir à redouter une quelconque maladie. Les plus fragiles d’entre vous pourraient simplement avoir un petit souci infectieux, qui devrait rapidement se régler avec un traitement antibiotique.

Travail

Avec cet aspect du Soleil, vous constaterez que votre travail va s’en trouver grandement facilité. Finie la phase difficile que vous avez dû endurer dernièrement et qui a mis vos nerfs à rude épreuve. Le climat négatif se dissipera et une nette embellie éclairera votre Ciel professionnel.

Citation

L’esprit est toujours la dupe du coeur (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Le secteur du foyer sera mis en vedette. La vie familiale ne devrait poser aucun problème. Mais attention : vous risquez d’avoir du mal à concilier vie familiale et vie professionnelle. Ne le faites pas payer à vos proches !

Vie sociale

N’imaginez pas que ceux qui vous entourent sont constamment occupés à vous surveiller ou à dire du mal de vous dans votre dos. Ce sentiment de persécution, s’il est maintenu systématiquement, ne ferait que vous empoisonner inutilement la vie. Acceptez de faire confiance, même si cela n’est pas toujours ou totalement justifié : « L’erreur est aussi grande de se fier à tous que de tous se défier » (Sénèque).

Nombre chance

145

Clin d’oeil

Abandonnez la tendance à exagérer l’importance des obstacles à vaincre.

LION

Amour

Sous l’impulsion de Vénus en bel aspect, vous charmerez comme vous respirez, c’est-à-dire continuellement et presque sans vous en rendre compte. Attention à la jalousie que vous déclencherez chez votre conjoint ou partenaire ! Célibataire, quelqu’un vous attire en secret mais, pour le moment, vous ne dévoilez pas votre jeu. Ne soyez pas si timide, et, sans forcément bousculer les événements, tâchez d’envoyer au moins quelques signaux d’approche.

Argent

Sur le plan financier, vous pourrez revaloriser votre crédit grâce à votre sens des responsabilités et votre esprit analytique accrus. Attention aux contrats et aux associations ; il faudra les étudier avec minutie afin d’éviter les pièges qu’ils pourraient renfermer.

Santé

Influençant les secteurs santé de votre thème, Vénus et Neptune laissent entendre qu’il faudrait mettre de l’ordre dans votre alimentation. Pour perdre quelques kilos ou drainer votre organisme, à vous de voir… Sans aller jusqu’au jeûne, optez pour des repas allégés, qui privilégient les légumes et les poissons.

Travail

Suivez votre inspiration, retroussez vos manches et mettez-vous au travail sans hésiter. Même si les résultats ne sont pas immédiats, vos efforts établiront d’excellentes bases pour le proche avenir.

Citation

La difficulté n’est pas de faire des enfants, mais de les nourrir (Malthus).

Famille/foyer

Votre vie familiale pourra se dérouler comme un rêve si vous remplissez une condition essentielle : respecter la liberté de vos proches comme vous voulez qu’ils respectent la vôtre. Si vous vous mettez à vous conduire en tyran domestique, attention aux réactions négatives de ceux-là mêmes que vous aimez le plus au monde.

Vie sociale

Des sautes d’humeur très prononcées sont à prévoir pour cette journée entière. En effet, les influences lunaires vous rendront exagérément réceptif et susceptible ; et la moindre contrariété vous fera facilement sortir de vos gonds. Essayez par tous les moyens de vous maîtriser, car « la colère est une courte folie » (Horace).

Nombre chance

259

Clin d’oeil

Efforcez-vous de réaliser une plus grande stabilité d’humeur.

VIERGE

Amour

Vos désirs amoureux pourraient être exaucés, vu la bonne position de Pluton dans votre Ciel. Votre conjoint ou partenaire vous prouvera son attachement. Vous aurez, avec lui, un accès direct au septième ciel. Célibataire, en amour, vous miserez cette fois, plus que jamais, sur la stabilité et le respect de la parole donnée. Voilà une attitude des plus heureuses. Vos efforts porteront bientôt leurs fruits, qui dépasseront nettement vos espérances.

Argent

Cet aspect de Pluton pourra momentanément fragiliser votre équilibre budgétaire, d’autant plus que Neptune, mal aspecté, n’a en général pas une influence très faste sur le plan financier. Par précaution, donc, mieux vaudra éviter de vous lancer dans des dépenses trop importantes. Si tout va bien, vous pourrez vous rattraper un peu plus tard.

Santé

En principe, la journée devra vous voir en condition physique satisfaisante. Vous conserverez cet état de grâce tant que vous ne commettrez pas d’excès. Mais il serait problématique d’arriver à vous convaincre de modérer votre boulimie de pâtisseries et de bonnes choses aujourd’hui. Et alors votre ligne n’y résisterait pas, et vous risqueriez de prendre facilement quelques kilos en quelques jours, kilos que vous aurez le plus grand mal du monde à perdre par la suite. Tout cela, sans parler des misères de votre foie !

Travail

Au travail, vous franchirez un palier intéressant, et seuls quelques points de détail vous poseront encore un petit problème. Définissez clairement vos engagements et respectez-les scrupuleusement.

Citation

Ne charge pas tes épaules d’un fardeau qui excède tes forces (Horace).

Famille/foyer

Grâce à l’influence de Vénus, vous serez plus popote que jamais, que vous apparteniez à la gent barbue ou à l’espèce de bipèdes à jupons. Vous serez incontestablement l’âme de la maison. Non seulement vous résoudrez les problèmes pratiques avec une efficacité confondante, mais vous saurez aussi créer un climat privilégié dans votre foyer.

Vie sociale

L’action de la planète Pluton mal aspectée sera très négative : elle vous rendra particulièrement agressif aujourd’hui. Vous ne supporterez aucune contradiction et aucune autorité. Vous ne voudrez agir qu’à votre tête, quitte à vous obstiner dans l’erreur.

Nombre chance

871

Clin d’oeil

Ne négligez pas ceux qui vous aiment et vous veulent du bien.

BALANCE

Amour

Cet environnement astral pourra avoir des conséquences notables sur votre vie conjugale. Vous serez du coup beaucoup plus attentif et aimant avec votre partenaire. Celui-ci en sera très agréablement surpris. Célibataire, l’ambiance astrale intensifiera votre côté de grand séducteur. Le quotidien commencera à vous lasser un peu. Magnétique, passionné, vous rechercherez la difficulté pour séduire et aimer. Plus la proie paraîtra inaccessible et plus vous vous enflammerez. Bonne chasse !

Argent

Evitez aujourd’hui les procédures coûteuses ainsi que les coups de tête, qui pourraient s’avérer désastreux pour vos finances. Les personnes âgées seront de bon conseil en la matière, et pourront vous apporter un soutien matériel utile.

Santé

Pensez à prévenir les redoutables maladies cardio-vasculaires, qui n’arrivent pas qu’aux autres. Réduisez votre consommation de viande et de beurre. Le poisson et les huiles végétales sont excellents pour vos veines.

Travail

Si le Soleil vous donne de belles ambitions, les moyens de les réaliser vous seront refusés par Saturne, planète restrictive et démoralisante. Un conseil : utilisez cette journée de relative mise à l’écart pour préparer l’avenir, car certaines planètes vont vous inspirer de nouvelles idées bien plus intéressantes que celles que vous vous obstinez à défendre en ce moment contre vents et marées.

Citation

Pour la fourmi, la rosée est une inondation (proverbe sanskrit).

Famille/foyer

Vous serez un peu inquiet, ne sachant plus très bien si les êtres que vous adorez, notamment vos enfants, vous aiment toujours autant. Mais ces doutes ne seront plus de mise ce soir, tant vos proches vous manifesteront ouvertement leur affection.

Vie sociale

Certains de vos amis pourraient essayer de vous entraîner dans une entreprise hasardeuse, une association précaire. Avant de donner votre accord, étudiez la situation sous toutes les coutures. Sachez dire non.

Nombre chance

699

Clin d’oeil

Tendez la main à un ami qui a besoin de votre aide.

SCORPION

Amour

Une crise d’individualisme exagéré risque de secouer votre couple et présenter quelque danger. Même si pour votre équilibre personnel vous avez besoin d’un espace de solitude pour vous retrouver, montrez à l’autre que vous ne vous désintéressez pas de lui. Si vous vivez seul, cette situation vous pèsera, et vous serez d’humeur à tomber amoureux. Mais attention, si vous vous prenez de passion pour un(e) collègue de travail, ce qui est fort possible, ne foncez pas à l’aveuglette pour déclarer votre flamme.

Argent

Evitez, si possible, de vous attaquer aujourd’hui à des problèmes financiers délicats. Par contre, vous serez dans de meilleures dispositions d’esprit pour réorganiser la gestion du budget familial.

Santé

Du sport, oui, mais sans trop forcer : voilà ce qu’il vous faut. Faites de la gymnastique douce, du stretching, de la natation… La danse peut être aussi une véritable passion ; seulement, pour que cette activité physique vous soit vraiment profitable, il est indispensable que vous la pratiquiez très régulièrement et non épisodiquement ; c’est sur l’assiduité aux cours que devront porter tous vos efforts.

Travail

Travailler, travailler, c’est tout ce qui vous intéressera vraiment aujourd’hui. Et vous le ferez bien, en assumant correctement les responsabilités qui vous seront confiées. On ne pourra rien vous reprocher. Cependant, le climat astral vous rendra parfois la tâche ardue, exigera de vous des efforts et du courage.

Citation

Le grillon est cher au grillon, et la fourmi à la fourmi (Théocrite).

Famille/foyer

Vie familiale sans histoire pour la plupart d’entre vous. Vos relations avec vos enfants et vos parents passeront par une phase harmonieuse et heureuse. Les uns et les autres mèneront leur vie sans difficulté particulière.

Vie sociale

Aujourd’hui, plus que jamais, tâchez de maîtriser votre esprit de critique. Sinon, il ne manquera pas d’engendrer des disputes et des brouilles. En revanche, une attitude conciliante vous fera gagner la sympathie de bien de personnes qui pourraient vous être utiles à un titre ou à un autre, à un moment ou à un autre.

Nombre chance

170

Clin d’oeil

Cherchez à renouer avec vos anciennes amitiés ; cela vous enchantera.

SAGITTAIRE

Amour

Vous sentirez un besoin viscéral d’être aimé, et d’une manière aussi claire et évidente que le nez au milieu de la figure. L’amour vous semblera tout d’un coup plus vital que l’air que vous respirez. Et vous serez entièrement disposé à tout donner et à tout faire pour assouvir votre coeur. Soyez vite rassuré : grâce à la complicité de Vénus, vous aurez droit à de très belles preuves d’attachement et d’affection de la part d’une personne dont vous rêvez depuis longtemps ou, si vous vivez en couple, de votre conjoint ou partenaire.

Argent

Soyez d’une extrême prudence dans vos dépenses, en particulier si elles impliquent un emprunt de longue durée. Les dettes sont faciles à contracter et les dépenses plus faciles encore à effectuer, mais les remboursements seront plus pénibles qu’il n’y paraît : voilà le piège qui vous attend ! Et tout le monde sait aussi que « les dettes réduisent l’homme libre en esclavage » (Publilius Syrus).

Santé

Décidez-vous sans plus tarder de vous mettre à l’exercice. Entreprenez dès aujourd’hui de la gymnastique, de la natation ou même tout simplement de longues promenades en plein air. La négligence serait néfaste.

Travail

Vous aurez bien du mérite à vouloir poursuivre ce que vous avez entrepris. En effet, vous devrez faire face à des retards, des résistances et des obstructions de toutes sortes. Mais un déclic se produira bientôt, lorsque le climat astral dans son ensemble se mettra sous la houlette du Soleil lui-même. Votre ténacité triomphera.

Citation

Mieux vaut louer les vertus d’un ennemi que flatter les vices d’un ami (proverbe anglais).

Famille/foyer

Le secteur famille sera dans l’ensemble sans histoire et facile à vivre. Seul le Soleil, par les combinaisons qu’il formera, mettra parfois plus d’animation dans votre foyer. Une visite de parents que vous voyez rarement est possible, tandis que des disputes imprévues mais vite oubliées pourront éclater ici et là.

Vie sociale

Ne tournez pas systématiquement le dos à tous ceux qui se plaignent de leurs malheurs, les prenant pour des lâches ou les accusant de mauvaise foi. Il faut bien reconnaître que les difficultés de l’existence, sous tous les cieux et à toutes les époques, exercent sur beaucoup de gens une influence démoralisante, voire traumatisante. Ils se trouvent désarmés, désemparés, découragés, en proie à un sentiment d’impuissance et de futilité. Dans ce cas, leur incapacité d’être de joyeux convives au festin de la vie mérite notre compréhension.

Nombre chance

497

Clin d’oeil

Pour avancer, il faudra éviter de vous éparpiller et vous recentrer sur un objectif précis.

CAPRICORNE

Amour

Quelques petits problèmes de couple sont possibles. Ils surviendront surtout à cause de divergences d’opinion sur l’éducation des enfants et le sens qu’il faut donner à vos ambitions, professionnelles ou autres. Mais tout cela ne tirera pas à conséquence grâce aux bons offices de la planète Saturne bien aspectée. Célibataire, votre charme en hausse sera d’une rare efficacité. Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Surtout, ne jouez pas les timides ; ce serait trop dommage de rater une aussi belle occasion !

Argent

Côté finances, vous pourrez compter sur quelques petits coups de pouce de la chance. Ainsi, vous aurez la possibilité de réaliser des opérations financières fructueuses et des placements très rentables.

Santé

Vous serez en bonne forme sur le plan purement physique. Mais avec Mercure, planète régissant le système nerveux et la résistance psychique et qui sera mal aspecté, vous risquez d’être légèrement fragilisé sur ce plan. Si vous vous sentez plus angoissé que d’habitude, ou si vous résistez mal au stress, un peu de repos ou un massage suffiront à vous rééquilibrer.

Travail

Soyez sur vos gardes ! Dans votre milieu professionnel, vous serez l’objet de violentes jalousies. Alors, ne faites rien qui puisse vous rendre vulnérable aux critiques ou nuire à votre réputation.

Citation

Dans la bouche fermée n’entrent pas de moustiques (proverbe brésilien).

Famille/foyer

Beau fixe sur votre vie familiale. Certains problèmes domestiques provoqueront des discussions courtoises. Votre complicité avec votre conjoint sera formidable. Mais avec vos enfants, le dialogue sera un peu moins facile.

Vie sociale

Mars en aspect dysharmonique, voilà qui vous laisse craindre quelques désaccords avec vos amis. Rien de grave, rassurez-vous ; mais commencez par éviter les sujets qui fâchent : cela vaudra mieux !

Nombre chance

263

Clin d’oeil

Ne vous obstinez pas à vouloir réaliser la quadrature du cercle.

VERSEAU

Amour

L’environnement astral du moment inclinera à une certaine morosité dans votre vie de couple. Vous serez probablement tenté de chercher un dérivatif à l’ennui qui naît de l’habitude et du train-train quotidien. Allez-y sans hésitation, en donnant libre cours à vos fantaisies. Célibataire, cette journée pourra marquer une rencontre passionnelle avec un être jeune et plein d’ardeur, qui saura vous distraire, vous faire rire. De toute manière, votre vie amoureuse s’épanouira sous l’heureuse influence de la planète Vénus.

Argent

Vous allez probablement dépenser sans compter et pas toujours à bon escient. Ne soyez pas aussi large : on va finir par abuser de votre gentillesse. Sachez que l’estime et l’amitié ne s’achètent pas. Comptez plutôt sur vos compétences et vos qualités de coeur.

Santé

Vous serez en bonne forme physique, mais votre besoin d’agir et de vous imposer pourra vous rendre quelque peu nerveux. Maîtrisez votre impatience. Faites du yoga ou de la relaxation.

Travail

Côté travail, la planète Neptune dans votre Ciel vous garantira l’énergie nécessaire pour défendre vos positions avec succès. En outre, la chance ne sera pas absente de votre Ciel. N’hésitez donc plus, foncez !

Citation

Il faut flatter la vache avant de la traire (proverbe arabe).

Famille/foyer

Soucis en famille plus que probables. Mais vous saurez trouver l’attitude positive pour tout résoudre. Il est vrai que lorsque vous faites preuve de courage et de bonne volonté, vous vous révélez diablement efficace.

Vie sociale

La compagnie d’amis de longue date vous apportera beaucoup de satisfactions. Et vous feriez bien de reprendre contact avec des amis perdus de vue.

Nombre chance

834

Clin d’oeil

Soyez attentif à tout ce qui se passe autour de vous ; ne vous endormez pas !

POISSONS

Amour

Pas de planète influençant le secteur vie à deux : voilà qui au moins est garant de la paix des ménages. Un climat que vous devriez apprécier, surtout si vous avez traversé récemment des périodes plus tendues. Célibataire, avec Jupiter influençant le secteur amour de votre thème, apprêtez-vous à vivre une journée aussi sensuelle que romantique. Si vous venez de trouver l’âme soeur, votre relation a toutes les chances de s’approfondir. Et si vous êtes encore seul, c’est juré, ce n’est plus pour longtemps.

Argent

Dame Chance vous sourira ce jour. Il s’agira probablement mais pas nécessairement d’une bonne rentrée d’argent ; ce pourra être quelque chose d’autre d’également très agréable. Profitez-en à fond en vous disant que cela ne peut arriver tous les jours. « Il faut gouverner la Fortune comme la santé : en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise » (La Rochefoucauld).

Santé

Ce sera la grande forme physique sous la houlette de Jupiter, le Grand Bénéfique. L’anxiété et les problèmes intestinaux qui en découlaient seront relégués aux oubliettes. Vous résisterez très bien aux attaques microbiennes et virales. Bref, vous vous sentirez rajeunir.

Travail

La journée sera très importante dans le domaine du travail. Une promotion est possible. Un changement de poste également. Pour quelques-uns, les choses se présenteront peut-être assez mal dans un premier temps. Vous aurez l’impression d’être victime d’une injustice. Mais très vite, vous retrouverez une position meilleure que celle que vous avez perdue.

Citation

Ne blâme pas Dieu d’avoir créé le tigre ; remercie-le plutôt de ne pas lui avoir donné des ailes (proverbe amharique).

Famille/foyer

Vous saurez vous montrer gentil et affectueux avec vos proches. Et vous consacrerez le maximum de temps à vos enfants, sachant qu’ils ont particulièrement besoin de votre attention en ce moment.

Vie sociale

La solitude, l’indifférence des gens et l’ennui vous pousseront peut-être à rechercher votre salut dans les sectes religieuses. Celles-ci vous promettent solidarité, joie, fraternité, et en prime le paradis. Ne vous laissez pas embobiner par elles ; vous risquez d’y laisser à la fois votre liberté et votre fortune.

Nombre chance

848

Clin d’oeil

Donnez votre pleine mesure en combattant vos inhibitions.

