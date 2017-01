Ephéméride du Jour….., 27 janvier 1890 – Naissance de Georges Jacques Nicolas Léger, Avocat de profession, Diplomate haïtien

27 janvier 1890 Naissance de Georges Jacques Nicolas Léger, Avocat de profession, Diplomate haïtien

ÉDUCATION:

.- Lycée Michelet, Vanves (France)

.- Baccalauréat en Droit: Université de Paris

CARRIÈRE:

.- Secrétaire à la Légation haïtienne de Paris (1914-1916);

.- Représentant du gouvernement haïtien auprès de la commission Forbes (1930);

.- Secrétaire d’état des finances et des affaires étrangères sous le gouvernement du président Sténio Vincent (1936-1938).

Aujourd’hui, 27 Janvier 2017

27ème jour de l’année, 4ème semaine de l’année

338jours avant la fin de l’année

JOURNEES NATIONALES

1822 Proclamation officielle de l’indépendance de la Grèce

Monaco fête de la patronne de la principauté, sainte Dévote

SAMEDI 28 JANVIER

Saint Thomas d’Aquin considéré comme étant le patron des philosophes est célébré partout dans le monde et en Haïti dans toutes les écoles secondaires notamment par les finissants, il est spécialement fêté à Aquin dans le département du Sud, à Thomassique dans le diocèse de Hinche.

1961 Proclamation la République du Rwanda.

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité

« La France a retenu la date du 27 janvier, anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, pour cette journée de la mémoire.

[…] Cette journée de la mémoire devra faire prendre conscience que le mal absolu existe et que le relativisme n’est pas compatible avec les valeurs de la République. En même temps, il faut montrer que l’horreur s’inscrit dans une histoire qu’il convient d’approcher avec méthode, sans dérive ni erreur. Ainsi appartient-il à notre institution de faire réfléchir les élèves à l’Europe du XXème siècle, avec ses guerres et ses tragédies, mais aussi à ses tentatives de synthèse autour des valeurs des droits de l’homme et à sa marche vers l’unité. Il est nécessaire de montrer aux jeunes que ces valeurs ne sont pas de simples mots. Leur respect dans tous les pays du monde est fondamental et nécessite de la part de chacun d’être attentif à ce qui menace ces valeurs et actif pour les défendre. »

B.O. n°46 du 11 décembre 2003 : www.education.gouv.fr

Nous avons recueilli pour vous quelques extraits de textes qui nous ont paru particulièrement « éclairants » sur le sujet

« Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l’oubli » (Elie Wiesel)

« (…) Nous célébrons la « Journée de la mémoire de l’holocauste et de la prévention des crimes contre l’humanité ». Une mémoire qui repose sur les témoignages des acteurs et sur les travaux des historiens. Une mémoire d’autant plus vive, paradoxalement, que les survivants disparaissent, ayant à cœur, s’ils ne l’ont déjà fait, de transmettre aux générations nouvelles ce que, bien souvent, si longtemps, ils ont eu tant de peine à exprimer : « Il est dur pour la langue de prononcer de tels mots, pour l’esprit d’en comprendre le sens, de les écrire sur le papier » (Abraham Lewin). Une mémoire d’autant plus précise que les historiens -et notamment les alsaciens- accèdent à de nouvelles archives, affinent nos connaissances -par exemple sur le camp du Struthof- et s’efforcent d’expliquer ce qui semble parfois échapper à la raison.

Prévention des crimes contre l’humanité en même temps que mémoire de la Shoah, cette journée a également pour but d’intégrer à ce travail de mémoire toutes les victimes des crimes contre l’humanité. Et d’abord, pour en revenir aux victimes de la terreur nazie, outre les communautés juives d’Europe, qui en forment la majeure partie, les populations tziganes ou encore les malades mentaux.

Ce devoir de mémoire, et de prévention est plus actuel que jamais. Aujourd’hui comme hier, aujourd’hui comme demain, aucune forme de racisme et d’antisémitisme quelle qu’elle soit ne saurait être tolérée. Et pourtant des faits récents perpétrés contre la communauté juive de Strasbourg nous rappellent qu’il faut rester vigilants.

Une vigilance qui souligne que l’enjeu de la commémoration de la libération du camp d’Auschwitz, camp de concentration et « centre de mise à mort » (Raul Hilberg), ne concerne pas que les bourreaux et leurs victimes juives. Elle est le lieu de mémoire commun d’une mémoire européenne qui ne cesse de se constituer et l’horizon d’une humanité fondée sur la justice, la paix et la tolérance.

http://www.journee-mondiale.com/143/journee-de-la-memoire-de-l-holocauste-et-de-la-prevention-des-crimes-contre-l-humanite.htm

SAMEDI 28 JANVIER

Journée mondiale de la protection des données

Journée nationale du Kazoo

UN FAIT A RETENIR

27 Janvier 1879 La lampe à incandescence est brevetée

On accorde un brevet à l’ingénieur Thomas Edison pour sa lampe à incandescence.

En portant au rouge-blanc un mince fil de carbone dans une ampoule vide d’air, il avait réussi à faire fonctionner la première lampe à incandescence.

Cette invention allait connaître un développement universel en quelques années : une lampe « incombustible » capable de fonctionner de longs mois sans se détériorer.

27 Janvier:

1908 Élections législatives

De ces élections soutirent les députés de la 26è législature et des membres du collège électoral pour la formation de la liste des candidats au Sénat. Ce furent les dernières élections organisées sous le gouvernement de Nord Alexis.

27 Janvier 1914 Démission du président Michel Oreste

Michel Oreste, né à Jacmel le 8 avril 1859, devint président le 4 mai 1913 remplaçant ainsi Tancrède Auguste décédé deux jours plus tôt. Il dut démissionner sous la pression d’une insurrection.

La Pensée du Jour

« Ta vie est un jardin. Tu en es le jardinier. Il te revient de soigner ton jardin, d’y semer ce qu’il désire récolter, de le débarrasser quotidiennement des mauvasises herbes »

PRENOM DU JOUR

SAINTE-ANGELE mais aussi Angélina, Angéline, Angélique, Gildwin…

Née à Desenzano (Italie) en 1474, morte à Brescia le 24 janvier 1540, lutta contra la dégradation des moeurs de cette époque et fonda les Ursulines, première congrégation séculière en Europe

Les Angèle sont intelligentes et ont du charme

Leur couleur : le violet et leur chiffre : le 8

Aujourd’hui

Vendredi 27 Janvier 2017 Dernier Quartier

Samedi 28 Janvier 2017 Nouvelle Lune

L’Ere du VERSEAU, comprise entre le 21 janvier et le 19 Février

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

27 Janvier 956 Election du pape Jean XII

Né à Rome en 937, il fut élu à l’âge de 18 ans. De son prénom Octavien, il prend le nom de Jean XII, inaugurant ainsi la tradition médiévale du changement de nom. Débauché, il est le plus scandaleux des « papes Jean ». Les chroniqueurs de l’époque dénoncent généralement en termes très vigoureux son règne, certains le qualifiant « d’Antéchrist siégeant dans le temple de Dieu ». De fait, il consacre une grande partie de son existence à la chasse, aux festins et aux aventures amoureuses. Il fut celui qui établit que l’élection du pape doit être approuvée par l’empereur. Il est mort à Rome en 964. Selon la légende, il aurait été battu à mort par un mari jaloux

27 Janvier 1756 Naissance de Wolfgang Amadeus Mozart

Par plusieurs, il est considéré comme le plus grand compositeur de l’histoire. Né à Salzbourg, en Autriche, Wolfgang Amadeus Mozart a démontré très tôt des talents exceptionnels. Il possédait l’oreille absolue et une mémoire prodigieuse, ce qui lui permettait de retranscrire des pièces complètes après ne les avoir entendues qu’une fois! À sept ans, il a entrepris avec son père, Léopold, et sa sœur, Maria Anna, une tournée des grandes cours européennes, où ils ont été présentés aux rois et aux reines d’Europe. Jeune adulte, Mozart s’installa à Vienne avec son épouse, Constance, où ils ont mené une existence précaire. Mozart composa à Vienne l’essentiel de son œuvre: des symphonies, des concertos et, surtout, de célèbres opéras, comme «La Flûte enchantée». Mozart est mort dans la pauvreté, le 5 décembre 1791, à 35 ans.

27 Janvier 1829 Naissance d’Isaac Roberts

Isaac Roberts fut un astronome et un pionnier de la photographie astrale.

Il fit quelques découvertes photographiques à l’aide d’un instrument géant dans le IC2

Il se fit construire un observatoire équipé d’appareils lui permettant de photographier les asters.

27 Janvier 1926 Premier système de télévision.

L’inventeur écossais John Baird présente devant la Royal Institution de Londres son procédé de réception d’images sur tube cathodique. Il nomme son invention « téléviseur ». Sa télévision mécanique utilise un disque de Nipkow pour la prise de vue d’images mobiles. Il présentera à son assistance médusée sa première émission télévisée montrant le visage de deux ventriloques. En 1930, Baird commercialisera le premier récepteur pour le grand public.

27 Janvier 1967 Signature du Traité de l’espace

Le traité est signé par les États-Uni, et l’Union Soviétique le 27 janvier 1967.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union Soviétique signent un traité portant sur la limitation des activités militaires dans l’espace

Il sera ratifié à l’unanimité par le Sénat américain et entrera en vigueur le 10 octobre 1967.

Soixante autres pays dont le Canada adhèrent aussi au traité

Le Traité de l’espace est un traité international ratifié en 1967 relatif au contrôle de la militarisation de l’espace. Il interdit la mise en place d’armes nucléaires ou toute autre forme d’arme de destruction massive sur l’orbite de la Terre, leur installation sur la Lune ou tout autre corps céleste, voire leur stockage dans l’espace hors de la Terre.

